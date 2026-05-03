L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: grande energia per Gemelli e Ariete

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Benvenuti nella settimana dal 4 al 10 maggio 2026, un periodo che ci invita a barattare la fretta con la precisione grazie a Mercurio che, appena entrato in Toro, impone un ritmo mentale più calmo e orientato alla concretezza. Questo transito spinge soprattutto i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) a smettere di rincorrere le astrazioni per dare finalmente una forma pratica e solida alle proprie idee.

L’atmosfera, però, si elettrizza già martedì, quando Marte in Ariete si scontra in quadratura con Giove in Cancro. Questo è un vero braccio di ferro tra l'impulso ad agire subito e la necessità di valutare i rischi. I segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno) sentiranno forte la tentazione di forzare i tempi, ma il rischio di peccare di arroganza o di perdere l’equilibrio è dietro l’angolo.

Il clima si fa ancora più denso mercoledì, nel momento in cui Mercurio sfida Plutone in Acquario, portando a galla verità nascoste e provocando confronti che non ammettono superficialità. Per i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario) sarà una giornata di comunicazioni intense e possibili rigidità, ma anche l'occasione perfetta per spezzare vecchi schemi mentali e fare spazio a una nuova consapevolezza.

Oroscopo settimanale 4-10 maggio 2026: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 4 al 10 maggio 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Anche questa settimana hai addosso un’energia così elettrica che le cose di tutti i giorni ti stanno strette: ogni impegno formale o faccenda noiosa ti fa venire voglia di scappare a gambe levate. Non hai tempo per la logica o per i calcoli a tavolino, perché il tuo unico obiettivo è seguire il battito accelerato del tuo cuore. Se il lavoro o i doveri ti sembrano una perdita di tempo prezioso, non sentirti in colpa. Hai bisogno di spazio per le tue follie e per un amore senza freni. Buttati, perché la tua voglia di osare vincerà su tutto il resto.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Finalmente si cambia musica. Se nelle scorse settimane ti sei sentito come se stessi correndo nel fango, ora la nebbia si dirada e riprendi in mano il telecomando della tua vita. Ti senti lucido, reattivo e con la risposta pronta, ma senza aver perso quell'invidiabile calma che ti contraddistingue. Hai usato il silenzio degli ultimi tempi per ricaricarti e ora sei pronto a piazzare i tuoi assi sul tavolo. Torni a comunicare con una marcia in più, in maniera convincente e creativa, e hai una visione talmente chiara delle situazioni che nessuno può più metterti i piedi in testa.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con una carica erotica e una bellezza fuori dalla media, camminate a tre metri da terra. Vi sentite fighissimi e, onestamente, avete tutte le ragioni del mondo per crederlo. Insomma, stile, battuta pronta e quell'energia inarrestabile che fa venire voglia a tutti di stare nel vostro raggio d’azione. Se qualcuno cercava il "fattore WOW", lo ha trovato in voi. Potreste fare una maratona di lavoro, un aperitivo infinito e poi trovare ancora le forze per una follia notturna, senza mai perdere il sorriso. Avete una grinta inesauribile.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Diciamocelo chiaramente: questa settimana la tua pazienza è sottile come un velo di cipolla. L’energia fisica è quella che è, ti senti un po' scarico e i nervi tendono a saltare per un nonnulla. In amore e nelle relazioni, preferisci restare un po' sulle tue e non hai voglia di grandi proclami o di serate mondane, cerchi piuttosto un rifugio sicuro. Le tensioni esterne ti pressano ma, grazie a un Mercurio tornato favorevole, almeno la tua mente è una roccia. Mentre fuori tutto sembra caotico, dentro di te c'è una chiarezza mentale invidiabile. Se c'è un problema da risolvere, anche se sei stanco, troverai la soluzione più intelligente e solida.

Voto 6 + +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sei in quel magico stato mentale in cui sei assolutamente convinto di meritare un monumento in piazza… e forse non hai nemmeno tutti i torti. Questa settimana emani un’energia talmente potente e solare che nessuno ha il coraggio (o la voglia) di contraddirti. In amore e nei rapporti sei un uragano. Hai una voglia matta di muoverti, brillare e conquistare territori inesplorati. Se la tua dolce metà prova a farti ragionare, la travolgi con una proposta così assurda e divertente che finirà per seguirti ovunque. Unico neo: un Mercurio birichino che ti manda ogni tanto in confusione.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

In questi giorni le persone potrebbero sembrarti particolarmente superficiali o irritanti. Venere ti rema contro? Poco male. Invece di deprimerti usa questa sensazione di "non essere capita" come carburante per i tuoi progetti personali. Ma mentre l'amore e le relazioni sociali sembrano un campo minato di malintesi e messaggi ambigui, il tuo intelletto è in stato di grazia. Se qualcuno prova a darti lezioni di vita o a sottovalutarti, commette un errore fatale. Sei lucida, concentrata e capace di smontare qualsiasi scusa con una logica così schiacciante da lasciare tutti senza parole.

Voto 6/7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana ti senti come se avessi accettato una sfida di sopravvivenza estrema nella giungla, ma ti fossi presentata con i sandali gioiello. Sei fisicamente ed emotivamente alla frutta, un po’ come quando provi a fare la splendida in palestra e al decimo minuto realizzi che l’unico esercizio che vuoi davvero praticare è il sollevamento del calice durante l’aperitivo. Le energie sono ai minimi storici e la tua voglia di farti carico di problemi altrui, scadenze o drammi familiari è pari a zero. Vorresti solo delegare tutto al tuo assistente immaginario e ritirarti in una spa.

Voto 6/7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Se fosse per la tua capacità di comunicazione, questa settimana finirebbe a tazzine lanciate contro il muro. La colpa è di un corto circuito mentale che ti rende difficile spiegare cosa diamine ti passi per la testa. Ma anche se i progetti di lavoro subiscono rallentamenti o se non riesci a ricordare dove hai messo le chiavi di casa, compensi con un'intensità nello sguardo che mette a tacere chiunque. Sei il solito predatore che non ha bisogno di molte parole per farsi capire. Chi ti sta accanto potrebbe non comprendere i tuoi silenzi, ma adorerà sicuramente il modo in cui deciderai di riempirli.

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Se questa settimana fossi un cartone animato, saresti un incrocio tra un generale dell’esercito e un personal trainer particolarmente motivato. Hai addosso un’adrenalina che non riesci a contenere e, invece di usarla per andare a correre, la usi per mettere in riga il resto del mondo. Sei convinto di avere la verità in tasca e non hai la minima intenzione di usare le buone maniere per spiegarcelo. La dolcezza e le coccole? Le hai messe in un cassetto e hai perso la chiave. Ma, nonostante tu sia più spigoloso di un Lego sotto il piede, questo tuo piglio da leader deciso su alcuni ha un effetto magnetico.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Fisicamente ti senti come se avessi appena scalato l'Everest in ciabatte. Quel vigore da guerriero che di solito ti fa sentire un carro armato sembra essersi preso una licenza premio. Nelle relazioni, questa tua vulnerabilità inaspettata potrebbe persino risultare affascinante e se la forza vigorosa ti ha abbandonato, hai però una testa che è un gioiello di precisione e, mentre gli altri si agitano e urlano, tu sei lucido, analitico e capace di smontare qualsiasi problema con la sola forza del ragionamento.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei entrato nella fase "beata ignoranza", ed è la cosa migliore che potesse capitarti. Hai presente quella sensazione di voler lanciare il computer dalla finestra e rispondere a ogni domanda seria con un video di TikTok? Ecco, sei esattamente lì. La tua materia grigia ha deciso di prendersi una vacanza sabbatica, ma sai che c’è? Chi se ne frega! Hai una voglia matta di stare in mezzo alla gente, di fare baldoria, di organizzare aperitivi che finiscono all'alba e di circondarti di bellezza. Non hai la minima intenzione di chiuderti in casa a psicanalizzarti o a pensare al futuro. Il tuo obiettivo è vivere il qui e ora con un’intensità che farebbe invidia a un adolescente in gita scolastica.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dimenticate i pesciolini rossi che nuotano timidi nella boccia perché questa settimana siete diventati dei predatori d'alto mare. Avete deciso di mandare in pensione il vostro lato zen e caritatevole per indossare una corazza nuova di zecca. Se qualcuno in passato ha scambiato la vostra sensibilità per debolezza, preparate i popcorn, perché state per servire una lezione che non dimenticheranno facilmente. Se c'è da dire una verità scomoda o da rimettere al suo posto qualcuno che ha invaso il vostro spazio, lo farete con una fermezza che lascerà tutti a bocca aperta.

Voto 6 – –