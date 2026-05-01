Oroscopo weekend, le previsioni di Ginny per sabato 2 e domenica 3 maggio segno per segno

L’oroscopo del weekend, sabato 2 maggio sarà ancora forte l’energia della potentissima Luna piena: i segni fissi sono alle prese con pensieri esistenziali profondi, domenica 3 invece Mercurio in Toro e la Luna in Sagittario portano leggerezza.

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Nell’oroscopo del weekend del 2 e 3 maggio 2026, siamo ancora immersi nell’onda lunga della potente Luna Piena in Scorpione, che ha smosso emozioni intensissime. Intanto Mercurio, pianeta del pensiero e del linguaggio, proprio domani lascerà il segno dell’Ariete per entrare in quello più calmo del Toro. Dopo giorni di parole impulsive, più istintive che ragionate, la mente cerca calma, concretezza e un po’ di stabilità. Si comunica con meno fretta ma con maggiore fermezza e, quando ci si fa un’idea, cambiarla non sarà affatto semplice, anzi. Molto bene per i segni di Terra, che con questo transito ritrovano lucidità e senso pratico. Il segno fortunato è l’Ariete, mentre quello sfortunato è lo Scorpione, ma solo per colpa di Mercurio!

Ariete

Sabato: lungo il percorso spunta qualche ostacolo ma tu lo salti a piè pari senza pensarci due volte. È tutto merito di Marte, che ti vuole sul pezzo e non ti fa perdere colpi neanche per sbaglio. Sabato soprattutto, sei convintissimo che, in un modo o nell’altro, arriverai dritto dove vuoi e, sinceramente, non posso che darti ragione. Potrai sfruttare le ultime ore dell’ingegno di Mercurio.

Domenica sfrutta la Luna a favore e vai avanti spedito come un treno in corsa.



Toro

Sabato: la Luna piena stortissima è stata tosta e tu passerai tutto il sabato a riprenderti dai malumori che ti ha lasciato.

Domenica: sei felice di sapere che Mercurio, pianeta dell’intelletto, approda proprio domenica nel tuo segno e siccome tu non sei certo uno che si tira indietro quando c’è da celebrare qualcosa, ti immagino già nella tua cucina super attrezzata a sfornare una crostata per accogliere come si deve questo ospite graditissimo.



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Gemelli

Sabato: con una bella Venere che vi vuole frizzanti ed esuberanti, l’idea di farvi incastrare in una storia ufficiale vi fa lo stesso effetto di un aperitivo analcolico servito senza ghiaccio e stuzzichini.

Domenica: non va molto meglio, perché con la Luna storta cambiate umore in un lampo, passando dal flirtare con chiunque alla sensazione che nessuno sia davvero interessante. Io vi direi di andarci piano, ma tanto lo so, che fate sempre di testa vostra.



Cancro

Sabato: potresti già sentire un certo nervosismo salire, ma il lato positivo è che, con Mercurio che arriva a tuo favore, ti sarà molto più facile comunicare in modo chiaro ed efficace tutto il tuo disappunto. Tutta colpa di Marte in quadratura, che ti fa partire con osservazioni, puntualizzazioni e puntini sulle i per un nonnulla. Domenica: tranquilla? Non proprio. Chi vive con te farebbe bene a prepararsi, magari tenendo anche un paio di tappi per le orecchie a portata di mano.



Leone

Sabato: ma quanto ti senti fico da uno a dieci?! Diciamo che il voto resta comunque altissimo, anche se nella giornata di sabato la Luna in quadratura prova in tutti i modi a insinuarti qualche dubbio nella zucca. Tu, però, te ne infischi bellamente, perché sai benissimo che non basta un momento no o una piccola falla nell’umore per farti dimenticare tutte le tue innumerevoli qualità.

Domenica: la passi sereno e tranquillo, a pavoneggiarti davanti allo specchio. Che ganzo!



Vergine

Sabato: all’idea di passare il weekend tra fidanzato e nipotini, ti viene quasi voglia di offrirti come volontaria in un grande magazzino, a inventariare scatolette di tonno e casse d’acqua, che almeno non pretendono da te nessuna dimostrazione di vicinanza e affetto.

Domenica: per fortuna, Mercurio torna a favore e, senza farti scervellare troppo, ti serve su un piatto d’argento una scusa credibilissima per svignartela. Cosa che sabato sopraffatta dai sensi di colpa, fai decisamente più fatica a trovare.



Bilancia

Sabato: con Venere a favore, senti già il cuoricino strabordare di zuccheri come una pavlova ricoperta di panna montata, fragole e zucchero a velo.

Domenica: la dolcezza non cala, anzi, aumenta pure, peccato però che tu non abbia nessuna intenzione di farti addentare da nessuno. Dolcissima sì, ma con la vetrinetta ben chiusa e il cartello “non toccare” in bella vista.



Scorpione

Sabato: ci sono oggettivamente più possibilità di capire il menu di un ristorante etnico scritto solo in lingua originale che riuscire, nella giornata di sabato, a seguire il filo delle tue emozioni, ingarbugliate da questa potentissima Luna nel tuo segno.

Domenica: ci si mette pure Mercurio a complicare il quadro, rendendo difficile esprimere ciò che senti con frasi di senso compiuto. Quasi quasi ti converrebbe passare direttamente al linguaggio dei segni, perché con due gesti semplici, molto probabilmente, riusciresti a spiegarti meglio che a parole.



Sagittario

Sabato: con Marte che continua a sostenerti, parte con te che vai avanti per la tua strada, pronto a combattere le tue battaglie con passo deciso e sostenuto.

Domenica: però, quando Mercurio non è più a tuo favore, la parlantina perde un po’ di smalto e non sembri proprio più l’avvocato brillante che smonta l’avversario a colpi di dialettica precisa e citazioni impeccabili. Anzi, più che altro ricordi il praticante al suo primo processo, pieno di buone intenzioni, ma con la speranza che nessuno gli faccia domande troppo complicate.



Capricorno

Sabato: con Marte a sfavore sei facilmente irritabile e, al primo intoppo, rischi di sbuffare così forte da mandare tutto all’aria.

Domenica: lo so che posticipare non è proprio tra le tue attività preferite, ma questo weekend ti conviene rimandare a domenica tutte le cose pratiche e minuziose, quelle che richiedono concentrazione, ordine e pazienza certosina quando Mercurio passa nel segno concreto del Toro e ti aiuta a tenere tutto sotto controllo.



Acquario

Sabato: questa Luna, grande protagonista del tuo cielo, non è ancora delle migliori e potrebbe farti partire un po’ a rilento, con la voglia di cambiare aria ma senza sapere bene da che parte andare.

Domenica: si fa decisamente più coraggiosa e ti invoglia ad allargare gli orizzonti, prendere il primo treno che passa senza nemmeno controllare la destinazione e andare alla ricerca di un paesino mai visto dove mangiare qualcosa di buono. Bellissimo tutto, per carità. L’unico rischio, con Mercurio che si mette in quadratura, è dimenticare il portafoglio a casa e ritrovarti a organizzare il ritorno in autostop.



Pesci

Sabato: sotto gli influssi della Luna, la fantasia galoppa e voi, che siete sicuramente tra tutti i segni quelli con più immaginazione, rischiate davvero di esagerare. Con questa Venere in quadratura ancora per tutto il weekend, però, la sceneggiatura mentale prende una piega da thriller psicologico a puntate, con tanto di colpi di scena inventati di sana pianta.

Domenica: per fortuna, Mercurio vi riporta un po’ di concretezza, quindi sfruttatela a vostro vantaggio e datevi una bella calmata.

