Oroscopo di venerdì 1 maggio 2026: Luna piena potentissima tra Scorpione e Toro

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Ariete

Continui a sentirti re dello Zodiaco e ne hai perfettamente ragione. La Luna piena di non fa che renderti ancora più urgente il bisogno di mettere i puntini sulle i e far riconoscere la tua forza, la tua importanza, la tua meraviglia. Sei un po' come re Carlo, che in visita a Washington non si fa alcun problema a ricordare al presidente Trump che, se non fosse per gli inglesi, loro, gli americani, parlerebbero francese.

Toro

Sembri tranquillo, caro Toro, ma sarà meglio stare attenti a non farti innervosire e a non sottovalutare la tua voglia di godere pacatamente dei piaceri della vita, senza perderti in polemiche presuntuose. La Luna piena, infatti, non ti piace per niente, perché per te è una Luna stortissima che ti porta a indagare nel profondo quando non ne avresti per nulla voglia. Ti senti come la tartaruga zannatrice che torna a far paura alle porte di Roma, mordendo tutti coloro che la pensano innocua e si avvicinano per accarezzarla.

Gemelli

Quanto ti piace stuzzicarci in modo divertente, ingegnoso, coinvolgente e simpatico? Questa Luna piena nel segno dello Scorpione non farà che amplificare il tuo desiderio di giocare con l'intuito, ma anche con il mistero, amplificando le voglie delle persone intorno a te. Sei un po' come i Pinguini Tattici Nucleari che si ripresentano con una campagna di affissione a Londra, Milano e Madrid, con scritto: "Scusa, è un pinguino". Chissà che cosa hanno in serbo per noi?!

Cancro

Sei un po' paranoico, caro Cancro, e questa Luna piena, così potente, che ti fa sfrugugliare le emozioni e i sentimenti, non aiuta di certo. Dovresti mantenere la calma e il distacco, e invece penserai spesso a delle azioni contro di te, un po' come Valeria Marini, che al Grande Fratello VIP pensa di essere stata avvelenata con la mela. D'altronde era già successo a Biancaneve.

Leone

Questa Luna piena, anche se in un segno zodiacale che non ti piace particolarmente, ti renderà ancora più necessario essere visto, applaudito e riconosciuto. Quindi non esiterai a esibirti, qualsiasi sia la situazione. Sei un po' come Roberto Baggio che, dopo anni di silenzio, sbarca su TikTok e diventa subito virale. In effetti è molto simpatico.

Vergine

Sarai ancora più introversa e solitaria del solito, un po' per colpa di Venere a sfavore, un po' grazie alla Luna piena che ti rende bisognosa di un dialogo a quattro occhi con il tuo istinto. Sappi però che, se anche un'icona come Dua Lipa decide di aprire il suo personalissimo book club, probabilmente i nerd come te stanno effettivamente tornando di moda.

Bilancia

Con tutti i pianeti nel segno dell'Ariete che ti rendono particolarmente nervosa e la Luna piena che ti fa esplodere per un nonnulla, potresti essere come il prof di un liceo di Latina, al quale è stata pestata una scarpa da uno studente. Lui, di tutta risposta, l'ha atterrato con una mossa di judo. Ecco, forse la reazione è un po' eccessiva. Occhio anche tu! E cerca di mantenere la calma.

Scorpione

La Luna piena, proprio nel tuo segno zodiacale, non fa che amplificare quella sensazione di essere spesso sbagliato per un mondo che va così velocemente e che ragiona così tanto attraverso la materia concreta. Tu, che hai ancora più bisogno del solito di chiuderti nelle tue profondità più intime e di sicuro molto vivaci. Hai sentito che un'università britannica introduce una laurea in magia e scienze occulte? Fossi in te manderei subito l'iscrizione.

Sagittario

I pianeti nel segno dell'Ariete amplificano la tua sicurezza in te stesso. Non dobbiamo dimenticarci, però, che Venere in opposizione, insieme alla Luna piena, rende molto più facili gli eccessi sgarbati. Quelli proprio che ti escono dalla bocca senza pensare. Occhio a non fare figuracce come Trump, che bullizza l'amministratore della NASA per le sue orecchie.

Capricorno

Con tutti i pianeti nel segno dell'Ariete e questa Luna piena che ti innervosisce parecchio, hai proprio l'impressione di essere snobbato e la cosa non ti piace per niente. Ti senti un po' come Anna Wintour che deve abbassare i prezzi del Met Gala, dato che, da quando si è saputo che a finanziarlo sarà Bezos, nessuno vuole più andarci.

Acquario

Nonostante questa Luna piena non sia a tuo favore, tu continui a sentirti particolarmente energico. Forse le tue energie potrebbero essere orientate verso un progetto più ampio, più coinvolgente nei confronti dell'umanità che ti circonda. Per esempio, puoi prendere spunto da Roberto Bolle che si prepara a Torino per il Ballo in Bianco, un record mondiale con migliaia di ballerini in piazza San Carlo.

Pesci

La possibilità che tu riesca a comprendere le cose molto prima con l'intuizione e il sesto senso che non con la ragione, è davvero altissima. Cioè, questa possibilità è alta di suo, conoscendoti, ma hai come la sensazione di percepire le onde energetiche delle persone che ti circondano. Avevi già fiutato, infatti, la fregatura che mettono in atto molti venditori su Vinted con capi di abbigliamento che sono stati acquistati a un prezzo molto inferiore, per esempio su Temu.