L’oroscopo di giugno 2026 segno per segno, le previsioni di Ginny per il prossimo mese

L’oroscopo del mese di giugno 2026 è un momento di introspezione e delicatezza prima del fuoco caloroso dell’estate: ecco le previsioni di Ginny per il cielo del prossimo mese, segno per segno.

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L'oroscopo del mese di giugno 2026 è l'ultimo con Giove nel segno del Cancro. Giove è stato nel segno dell'amore più puro e sincero negli ultimi 13 mesi e, con la fine di giugno, si sposterà nel segno del Leone. È stato un Giove che ha amplificato il senso di comunità e di attenzione all'altro. Mercurio cambia segno subito, il primo del mese, ed entra nel segno del Cancro, dove si trova già anche Venere. Resterà in questo segno zodiacale per tutto il mese. Si muove più lentamente del solito perché, a fine mese, inizierà a essere retrogrado, ma ne riparleremo a luglio.

Mercurio in Cancro è decisamente un pensiero più introspettivo, più dolce, più accorto e attento. Marte resta per tutto il mese nel segno del Toro, risoluto e concreto, ma non aggressivo, ottimo per i segni di Terra e per i nostri progetti. Solo a fine mese passerà in Gemelli. È Venere, invece, che passerà la prima metà del mese dolce e accogliente nel segno del Cancro e sabato 13 giugno si sposterà nel più focoso, divertente e irriverente segno del Leone. Sarà Venere a fare da apripista per la grande stagione dei segni di Fuoco.

C'è un altro piccolo aspetto del quale parleremo in un articolo dedicato, ovvero il passaggio di Chirone, un planetoide che indica il punto debole, la nostra ferita, anche a livello collettivo, che passa nel segno del Toro, dopo che dal 2018 si trova in Ariete. Questo aspetto va ad amplificare la necessità di prestare attenzione ai beni e comprendere quanto davvero ne abbiamo bisogno o quanto siano soltanto un bisogno emotivo.

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Ariete

Sembra proprio che questo Giove, finalmente a favore, tu te lo debba davvero sudare, caro Ariete, perché, ancora per tutto il mese, non solo Giove, ma anche Mercurio e Venere, soltanto nella prima metà, ti daranno fastidio. Quindi, insomma, di questa sensazione di solitudine, di inadeguatezza, di vuoto, devi davvero diventare consapevole e soltanto così potrai poi goderti la pienezza di Giove che ritorna a favore. In questo mese di giugno, prenditi del tempo in solitudine, che non deve essere tempo in cui vivi nel desiderio di fare altro, ma proprio in cui ti godi te stesso. Venere poi sarà a tuo favore già a partire dal 13 giugno, e lì sentirai che proprio il tuo io si ammorbidisce e si riapre al confronto con gli altri.

Voto 6

Toro

Ancora per tutto questo mese di giugno 2026, Marte sarà nel tuo segno zodiacale, Giove a favore, Venere e Mercurio anche, e persino Chirone si prepara a entrare nel tuo segno zodiacale. Sarà il caso quindi, caro Toro, che tu usi la tua praticità, il pragmatismo, le intenzioni, la voglia di mettere ordine e anche di superare quelli che sono i tuoi punti deboli in vista dei transiti estivi. È vero che la stabilità per te è molto importante, ma cerca di comprendere quanto tu sia protagonista di questa stabilità, e non un fortunato o sfortunato riflesso. L'amore, però, continuerai a godertelo da tutti i punti di vista, e sarà proprio questo che ti renderà solido davvero.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Hai proprio la sensazione che questo sia un mese in attesa, ma questa attesa si scioglie man mano che avanzano i giorni. Quindi, per esempio, già la seconda metà del mese, con Venere nel segno del Leone, ti piacerà parecchio, perché rinvigorisce, ravviva le tue energie sociali e divertenti, un po' come l'acqua ravviva la piantina di basilico sul balcone. Questo è il mese in cui Mercurio, retrogrado nel segno del Cancro, è come l'amico che, nel mezzo di una festa particolarmente allegra, ti pone una domanda esistenziale e tu non puoi che accoglierla e pensarci su.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Sei tu uno dei grandi protagonisti dell'oroscopo di questo mese di giugno, caro Cancro, e ti senti davvero all'altezza. D'altronde, c'è da rendere grazie a questo Giove che ti accompagna per l'ultimo mese e che effettivamente ti ha permesso di svegliarti, di scuoterti, di ritornare più sicuro delle tue capacità e delle tue possibilità. Insomma, hai imparato quanto tu non debba essere sempre perfetto e accondiscendente per farti amare, ma piuttosto esigere rispetto da ogni punto di vista. Questo Giove ti ha davvero cambiato e ne devi essere molto fiero. Mercurio si appoggia poi nel tuo segno zodiacale per la sua retrogradazione, il che significa che sarai tu a farti portavoce di pensieri più umani, più profondi, più legati alla coscienza. Secondo me, sei il segno più adatto.

Voto 8 e mezzo

Leone

Già dalla seconda metà del mese di giugno, inizierai a sentire quanto la tua estate sia davvero sul punto non solo di sbocciare, ma proprio di esplodere. Conoscendoti, non ti tirerai indietro, nonostante Marte continui a darti fastidio e quindi a renderti trattenuto, nervoso e persino un po' insicuro, di certo non brillante nelle relazioni. Per tutto il mese, tuttavia, Venere ti ammorbidisce dal 13 giugno. Non ti senti proprio nel mood di questo Mercurio in Cancro che vuole profondità e delicatezza? Avresti decisamente preferito vivacità e spensieratezza, ma tant'è.

Voto 6 e mezzo

Vergine

C'è una certa carica energica nel tuo oroscopo di giugno e ti piace davvero moltissimo. Hai l'impressione di riuscire a mettere insieme tutto quello che ti serve: amore, stabilità e persino quella profondità intellettuale che ti fa sentire molto, ma molto di più del tuo elenco di cose da fare. Anzi, del tuo elenco di cose fatte già alla perfezione. Persino il tuo perfezionismo si darà una calmata in questo mese, perché l'amore ti ricorda quanto sia importante goderti la vita e i baci.

Voto 8 e mezzo

Bilancia

Diciamo che questo mese di giugno la cosa più romantica che farai sarà addormentarti abbracciata allo split dell'aria condizionata, in una mise sexy di amore umano. Infatti non ne vuoi ancora sentire parlare, anche perché alla poca voglia di coccole si aggiunge un certo altissimo grado di paranoie. I pianeti nel segno del Cancro non ti piacciono proprio per niente, ma la buona notizia è che è l'ultimo mese, perché dal prossimo si spostano quasi tutti. Potresti usare queste settimane per fare un bilancio di quello che ti ha insegnato Giove a sfavore: forse a dire qualche volta in più che qualcosa non ti va, per esempio.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

I pianeti nel segno del Cancro ti piacciono parecchio perché ti permettono di tirare fuori il tuo lato più dolce, amoroso, amorevole, attento e delicato. Perché si sa che anche uno Scorpione, in fondo, è capace di preoccuparsi per gli altri, ma soltanto quando nessuno se ne accorge. Marte resta in opposizione, quindi mi raccomando: non cercare di strafare e dedicati tantissimo al riposo e ai piaceri più intimi, delicati, riservati e privati. È quella la sfera che preferisci da tutti i punti di vista.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Questo Giove a favore sembra proprio che tu te lo debba sudare, ma questo mese, nello specifico, è quasi un momento di pausa, di relax. Nonostante tu abbia un tipo di pensiero particolarmente vivace, propositivo, attivo e veloce, riesci comunque ad apprezzare un Mercurio in Cancro che ti vuole più delicato e introspettivo, senza però metterti in crisi. Goditi, a partire dal 13 giugno, Venere a favore, che ti spalanca le porte dell'amore e della felicità.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Mercurio e Venere fermi in opposizione al tuo segno zodiacale per tutto il mese di giugno. Non ti piace proprio per niente avere a che fare con le persone intorno a te. Sarà davvero difficile; spesso preferirai prenderti responsabilità, oneri e onori, tutto in carico, pur di non dover intrattenere rapporti con chi ti sta intorno. Meglio l'indipendenza solitaria, ma non dover condividere decisioni, perché proprio la diplomazia non sarà il tuo forte. Marte, in compenso, solidifica e rende ancora più granitico il tuo audace e perentorio proporre al mondo.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Anche se i pianeti che si trovano nel segno del Cancro non sono tecnicamente a tuo sfavore, tuttavia raccontano delle qualità molto diverse dalle tue. In più, Marte continua a essere a sfavore e, nella seconda metà del mese di giugno, senti arrivare Venere che ti infastidisce. Quindi diciamo che il caldo sarà l'ultimo dei tuoi problemi di questo mese di giugno, caro Acquario. In generale, senti che la voglia di socializzare è davvero pochissima e che il bisogno di imporre le tue idee non accetta limiti. Occhio però, perché questa sensazione di distacco ti rende anche molto meno perspicace del solito.

Voto 6

Pesci

Quanto ti piace quando ci sono tanti pianeti che passano nel segno del Cancro, come questo mese? Anzi, ti godi Giove ancora a favorissimo e si sa che Giove rappresenta proprio quella parte di te più leggera, spensierata, giocosa e divertente. Quindi, insomma, questo mese di giugno sarà ancora all'insegna dell'amore e di tutti i piaceri che riuscirai ad accumulare, pronta anche a goderti il passaggio dei pianeti in Leone, che saranno sicuramente più frizzanti ed erotici.

Voto 8