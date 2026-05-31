Oroscopo lunedì 1 giugno 2026 di Ginny: parole importanti per Gemelli e Sagittario

L’oroscopo di lunedì 1 giugno 2026 ci spinge a dare peso alle parole, grazie alla Luna piena in Sagittario di cui sentiamo ancora la forza. E grazie anche a Mercurio nel segno del Cancro.

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Ariete

Per un attimo avevi la sensazione di aver capito tutto: i grandi obiettivi, i meccanismi nascosti della vita, perfino quelle logiche superiori che sembrano irraggiungibili ai più. Oggi però l’atmosfera cambia completamente. Mercurio si mette di traverso, i pensieri si accavallano e potresti sentirti in competizioni assurde e confusionarie. L’effetto è identico alla celebre Cheese Rolling inglese, quella folle corsa dietro una forma di formaggio giù per una collina dove nessuno capisce più davvero cosa stia facendo. Non rincorrere dubbi inutili perdendo di vista ciò che conta davvero. Per fortuna hai ancora una bussola potentissima, la Luna, che sa indicarti con chiarezza la strada giusta.

Toro

Oggi hai una gran voglia di metterti alla prova e dimostrare non soltanto la tua forza fisica ma anche tutta la lucidità mentale che finalmente torna protagonista. Mercurio ti favorisce e ti rende strategico, brillante e molto più rapido nel capire come muoverti nelle situazioni importanti. Ti senti pronto praticamente per qualsiasi sfida, proprio come i seimila studenti coinvolti ai Giochi della Gioventù appena inaugurati a Roma in Piazza del Popolo. Hai la sensazione di poter eccellere in ogni disciplina: che si tratti di forza, resistenza o intelligenza poco importa.

Gemelli

Sarà la Luna storta ancora in opposizione oppure quella sensazione strana di sentirvi improvvisamente riportati a un passato più semplice, più composto e forse anche più autentico. Vi sentite “rimessi in riga” dalla vita. L’immagine perfetta è quella di Arisa che durante il tour “Foto mosse” torna a cantare “Sincerità” indossando lo stesso look degli esordi sanremesi, con grembiule nero e camicia bianca da studentessa d’altri tempi. Vi sentite un po’ così: riportati sui banchi di scuola per imparare nuovamente ad ascoltare, capire e riflettere.

Cancro

Tenerezza, intelligenza emotiva e capacità di comunicare con dolcezza sono le qualità che oggi ti rappresentano perfettamente. Mercurio nel tuo segno ti rende incredibilmente empatico e ti permette di arrivare dritto al cuore delle persone senza bisogno di grandi effetti speciali. È impossibile non pensare alla splendida campagna Nike per il Roland Garros che mostra i grandi campioni di oggi quando erano ancora bambini, compreso un piccolo Jannik Sinner addormentato con il viso da angioletto dai capelli rossi. Oggi riesci a sciogliere ogni distanza emotiva attraverso immagini, parole e gesti capaci di scaldare immediatamente il cuore.

Leone

La sensazione di aver perso parte dei tuoi superpoteri oggi è piuttosto evidente, eppure dentro di te c’è ancora una forza combattiva che non vuole assolutamente arrendersi. La Luna a favore infatti continua a sostenerti e ti spinge a trovare soluzioni alternative pur di raggiungere i tuoi obiettivi. L’esempio perfetto è quello di Tara Monroe, la studentessa texana a cui è stata sospesa la patente e che adesso gira per il campus su una mini Jeep elettrica di Barbie tutta rosa e viola. Trovi modalità creative, insolite e perfino un po’ folli per continuare ad andare avanti senza rinunciare a ciò che desideri davvero.

Vergine

Pare proprio che questo sia finalmente il tuo momento, anche se probabilmente nei prossimi giorni lo sentirai ancora più chiaramente. La Luna è ancora storta, ma Mercurio torna a sostenerti e improvvisamente tutti sembrano avere bisogno delle tue idee, delle tue valutazioni e perfino dei tuoi consigli più tecnici. Certo, i modi potrebbero non essere ancora impeccabili, un po’ come quelli bruschi ma ormai iconici di Flavio Briatore quando commenta senza filtri la nuova Ferrari elettrica. Devi imparare a dosare meglio parole e toni: il concetto che esprimi è giustissimo, ma non serve aggiungere inutili sovrastrutture o troppe spiegazioni.

Bilancia

Almeno oggi puoi dire che guardare certe immagini romantiche e perfettine non ti provoca immediatamente l’orticaria. E già questo, considerando Venere e Mercurio in quadratura, è praticamente un miracolo cosmico. La Luna a favore alleggerisce il tuo mood e ti permette di vivere con un po’ più di ironia anche quelle situazioni che normalmente ti farebbero sbuffare. L’esempio perfetto è riuscire a trattenersi dal battutine pungenti davanti alle foto di Timothée Chalamet e Kylie Jenner sorridenti e innamoratissimi durante una partita NBA. Oggi invece riesci quasi a lasciarti intenerire. Il segreto è proprio questo: smettere di essere insofferente per principio e concederti il lusso di vivere le cose con maggiore leggerezza.

Scorpione

In amore oggi non vuoi assolutamente perdere tempo. Anzi, hai una voglia fortissima di anticipare i tempi, accelerare i progetti e portare immediatamente a compimento tutto ciò che desideri davvero. Mercurio finalmente favorevole ti rende lucidissimo, organizzato e capace di ottimizzare energie, emozioni e persino sentimenti. L’effetto è esattamente quello di Dua Lipa e Callum Turner che hanno deciso di anticipare le nozze in Sicilia perché ormai non vogliono più aspettare per costruire il loro futuro insieme. Oggi vuoi raggiungere subito ciò che conta davvero senza perdere tempo in inutili esitazioni.

Sagittario

Finalmente si vede chiaramente quanto cambi il tuo atteggiamento quando Mercurio smette di ostacolarti. La mente torna lucida, leggera e soprattutto molto più brillante. Oggi riscopri immediatamente quel tuo lato glamour, ironico e irresistibilmente spontaneo che negli ultimi tempi sembrava un po’ appannato. La Luna nel tuo segno amplifica ancora di più questo magnetismo e ti rende praticamente impossibile da ignorare. Hai lo stesso aplomb divertito e affascinante di Novak Djokovic quando si mette a ballare durante un evento Lacoste a Parigi, mostrando il suo lato più giocoso e naturale. Torni semplicemente a ricordarti chi sei davvero e da lì tutto ricomincia a fluire in maniera spontanea e divertentissima.

Capricorno

Ti vedo già intento a farti mille domande sul perché il finale di ‘Emily in Paris’ venga girato improvvisamente in Grecia. Da oggi è molto meglio evitare di sprecare energie mentali su questioni inutili, gossip o curiosità che non portano alcun valore concreto. Mercurio in opposizione e Venere nel Cancro rischiano infatti di disperdere la tua concentrazione proprio nei dettagli meno importanti. Tu invece hai bisogno di focalizzarti soltanto su ciò che conta davvero e che può avere un impatto reale. Lo so che per te rinunciare ad analizzare tutto è quasi una tortura, ma selezionare bene le priorità sarà fondamentale per non arrivare esausto inutilmente.

Acquario

Il motto della giornata è semplicissimo: divertirsi senza farsi troppe domande. Mercurio ha lasciato il tuo segno e finalmente non senti più quell’obbligo continuo di dover essere il più intelligente, il più preparato o quello che deve sempre avere la risposta giusta. La Luna ti invita invece a vivere con maggiore leggerezza, intuizione e spirito anticonformista. L’esempio perfetto è Naomi Osaka che si presenta al Roland Garros con un look giudicato discutibile dai puristi del tennis. Davanti a una situazione del genere diresti semplicemente: “Brava, finalmente qualcuno che rompe le regole”. Il tuo pensiero è chiarissimo: il mondo ha bisogno di essere scosso un po’, ribaltato e reso meno prevedibile.

Pesci

Sulla carta avete un cielo favoloso con Marte, Mercurio e Venere tutti favorevoli, eppure oggi rischiate di lasciarvi destabilizzare da una Luna storta che vi chiede continuamente di dimostrare di più, fare di più e raggiungere standard praticamente impossibili. Attenzione però, perché avete già tutte le qualità necessarie per ottenere grandi risultati senza bisogno di inseguire ossessivamente l’approvazione degli altri. Dovreste prendere esempio proprio da Jannik Sinner che continua a restare impassibile davanti alle critiche e alle polemiche provenienti dalla Spagna, senza lasciarsi minimamente distrarre dal rumore esterno.