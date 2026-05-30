Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’1 al 7 giugno 2026

Quanto amore nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2026: trionfano i segni femminili e accoglienti per natura.

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Questa settimana sembra davvero volgere in una direzione di maggiore quiete anche dal punto di vista dell'oroscopo, così anche la classifica dei segni più fortunati non avrà scossoni. Mercurio, infatti, subito il 1 del mese di giugno, passa nel segno del Cancro, dove già si trova Venere pianeta dell'amore. Quindi l'elemento acqua è l'elemento principale e, soprattutto, la femminilità, nel senso di archetipo (non stereotipo) è davvero potente. Accogliere, raccogliere, ascoltare, abbracciare: queste sono le parole d'ordine per la settimana.

Oroscopo, la classifica dei segni zodiacali più fortunati per la prossima settimana

Pesci, Toro e Cancro sul podio della classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 1 al 7 giugno 2026: le previsioni segno per segno.

12. Bilancia

Ti infastidiscono davvero tutti e, per fortuna, potrai facilmente usare la scusa del fatto che siamo sudati. Noi, ovviamente, siamo sudati perché tu ti ritieni perfetta. Detto questo, piuttosto che abbracciare qualcuno, fingi di essere al telefono e anche solo dare la mano ti sembra un gesto di eccessiva confidenza. Venere e Mercurio, entrambi a sfavore, ti rendono decisamente antipatica. (Ma passerà).

11. Ariete

L'unica cosa fredda che troverai in tutta questa settimana è il tuo cuoricino, caro Ariete, che è alla stessa temperatura a cui vorresti trovare la birra la sera, tornando dall'ufficio. Ovviamente, per colpa del cuoricino in ghiacciaia, la birra te la bevi volentieri da solo, scrutando il nulla e godendoti il silenzio, perché anche i tuoi stessi neuroni si sono stufati di starti dietro.

10. Capricorno

Nessuno potrà dire che tu non sia concreto e risolutivo questa settimana. Anzi, pure troppo. Praticamente lo sei con la stessa delicatezza di un carroattrezzi che rimuove le auto parcheggiate il sabato sera. Non usi certo la delicatezza da concessionario della Mercedes. Con tutte le persone che ti stanno intorno, ti comporti un po' come un traslocatore che non ha tempo da perdere con i distacchi emotivi altrui.

9. Acquario

Marte è ancora a sfavore e tu stai facendo le prove generali per questa estate, quando l'unica cosa che ti darà piacere sarà sgommare in moto d'acqua, rigorosamente da solo, ribelle e, se possibile, anche fastidioso. Questo è il tuo obiettivo dei prossimi giorni.

8. Leone

Marte, a sfavore anche questa settimana, ti rende capriccioso a livelli insostenibili, persino per chi o ti ama o deve darti ragione per contratto. La voglia di lamentarti e di far sapere a tutti che sei scontento e insoddisfatto è così forte che i tuoi sbuffi fanno concorrenza al ventilatore elettrico.

7. Scorpione

Sei davvero uno strano Scorpione questa settimana e il tuo desiderio più forte sarà quello di chiuderti volontariamente in cantina insieme alle caciotte da stagionare e a quel fresco umido che piace soltanto a te. Questo perché hai voglia di coccole, ma decisamente intime, e, in generale, hai una bassissima sopportazione del giudizio degli altri. Ti danno fastidio tutte le indicazioni, persino un semaforo rosso.

6. Gemelli

L'aver perso Mercurio dal tuo segno zodiacale ti scoccia parecchio, caro Gemelli, perché ti stavi davvero divertendo. Detto questo, rallentare potrebbe essere un'ottima idea, un po' come se stessi facendo pilates o stretching emotivi ed intellettuali in vista di una performance da body builder del divertimento, di questa estate. Sentirti un po' meno sicuro di te stesso della norma non è per forza un male.

5. Sagittario

Se la dura legge della classifica qualche volta rema contro, nel tuo caso ti ha fatto guadagnare qualche posizione in più. I pianeti, infatti, questa settimana ti ignorano completamente, e tu ne approfitti per rimettere in ordine le idee, un po' come si fa con la dispensa Alla fine della stagione. Sei proprio da pulizie di primavera del cervello e, già che ci sei, anche delle amicizie, ma con un certo godimento e senza ansie.

4. Vergine

Inutile dire che questa settimana ti senti di meritarti tutto e, soprattutto, di essere sulla strada così giusta che ti senti persino di poter dare indicazioni agli altri. Insomma, cara Verginona, quella certezza di essere esattamente chi sei e dove devi essere, ti fa stare così bene che persino le piccole sfighe ti sembrano un messaggio dell'universo. Praticamente come se voi due, tu e l'universo, aveste una chat privata di WhatsApp.

3. Pesci

Quanto vi piace, Pescioloni, questa settimana in cui l'amore vi avvolge come se voi foste fettine di formaggio e lui la fettona di tacchino per la valdostana. Nessun abbraccio sarà troppo sudato o troppo stretto, perché, se fosse per voi, condividereste tutto, persino il deodorante. Sieyte proprio in quella forma mentale, per cui vedete solo i lati positivi e nemmeno un pericolo.

2. Toro

Ti sentiremo ridere a crepapelle di quella risata così sguaiata che non può che diventare contagiosa, anche se ci svegli dal pisolino. Sei talmente divertente che non potrai che farci sorridere tutti. E poi è chiaro: se qualcuno prova a rimproverarti, tu proprio ti farai scivolare addosso la rabbia degli altri, come granelli di sabbia quando però tu sei ancora bello asciutto.

1. Cancro

L'amore è meraviglioso a qualsiasi temperatura, sia che tu abbia il piacere di addormentarti abbranciata al ventilatore, sia che tu litighi con le zanzare. Anzi, sei così di buon umore che nemmeno le zanzare riescono ad infastidirti e gentilmente le accompagni all'uscita. Tu ami tutti e, di conseguenza, non si può che amarti almeno il doppio, in cambio.