L’oroscopo di venerdì 29 maggio 2026 di Ginny: Scorpione e Cancro hanno il cuore in subbuglio

Ancora fortissime emozioni per i segni d’acqua con la Luna in Scorpione nell’oroscopo di venerdì 29 maggio 2026. E’ chiaro che la ragione non abbia alcuna speranza di poter governare il cuore.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con quella Venere ancora a sfavore, direi che hai voglia di toglierti dei piccoli sassolini dalla scarpa, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se qualcuno osa non farti sentire abbastanza, o addirittura farti sentire solo, rischia di beccarsi la tua velenosa vendetta, un po' come il sindaco Mamdani, che ha ricordato ad Amazon che le restano nove milioni di dollari di multe da pagare per infrazioni stradali.

Toro

Con Marte nel tuo segno zodiacale, decidi di affrontare la Luna storta di oggi dandoti da fare, lavorando il più possibile e dimostrando quanto un Toro sappia essere efficiente e produttivo. Poi, più sei produttivo e meno ti tocca fermarti a pensare e riflettere, che è proprio quello che oggi vuoi evitare di fare. Sei come il robot che ha lavorato smistando pacchi per otto giorni consecutivi senza fermarsi mai.

Gemelli

Nonostante il tuo Mercurio oggi soffra un pochino di confusione, spero proprio che tu sia rimasto il cocco della prof. In effetti, il tuo intelletto è anche oggi tra i più svegli, sagaci, furbi e divertenti di tutti. L'intelligenza di certo non ti manca. La metterai a confronto con l'etica? Potresti essere tu uno degli studenti che si è meritato una fetta del patrimonio della prof che, appunto, ha lasciato i suoi averi milionari ai suoi ex studenti preferiti.

Leggi anche Oroscopo giovedì 28 maggio 2026

Cancro

La notizia che da adesso ci si possa sposare anche all'interno dei negozi Ikea la trovi davvero meravigliosa, perché per te l'amore è una cosa semplice e la casa è il luogo che ritieni più chic e accogliente di tutti. Per questo l'Ikea è proprio il simbolo per te dell'amore: per te, quello che non ha certo bisogno di grandi dichiarazioni. È con questo mood di sentimenti veri e profondi, tutt'altro che materialisti, che affronti questa giornata con la Luna a favore.

Leone

Sei particolarmente stressato oggi, Leone, con Marte e anche la Luna a sfavore e Venere che ti toglie la voglia di farti consolare dalle persone che hai intorno. Insomma, ti vuoi lamentare da solo, perché tanto nessuno potrebbe risolvere i tuoi problemi. Potresti proporti come cameriere in uno dei caffè del pianto giapponesi, che hanno come clienti genitori che passano le notti insonni con i propri neonati.

Vergine

Con Venere e anche la Luna, che ancora oggi sono a tuo favore, sei sicura di essere la persona più desiderabile e con la quale sia più bello passare il tempo tra tutti i tuoi conoscenti. Non hai alcun dubbio nell'essere meravigliosa, fantastica e soprattutto irresistibile. Per questo, quando fai la spesa oggi, prendi più cibo del necessario, perché sei sicura che avrai ospiti improvvisi che non sono riusciti a starti lontano. Sei un po' come la Turchia, che con le nuove leggi di Erdogan diventerà un paradiso fiscale per super ricchi e pensionati.

Bilancia

Quando guardi le foto di Lenny Kravitz, che ha compiuto 62 anni ed è più in forma di te ai tempi del liceo, senti proprio tutto il peso della tua Venere a sfavore, che anche oggi ti fa sentire non abbastanza. Ricordati però che il "non abbastanza" è soltanto un giudizio tuo verso te stessa, che faresti bene a sgretolare immediatamente.

[/bozza]

Amore: Venere storta ti fa pesare ogni dettaglio, anche il tono di un “ciao”; prova a non trasformare tutto in processo estetico-sentimentale.

Lavoro: Mercurio ti sostiene con idee brillanti, quindi lascia perdere il confronto con gli altri e concentrati su quello che sai fare.

Fortuna: arriva quando smetti di misurarti con standard impossibili e ti ricordi che il fascino non ha bisogno del filtro bellezza.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata vestita bene solo per te, senza selfie e senza prove da tribunale davanti allo specchio.

Voto: 6

[/bozza]

Scorpione

Continui a sentirti stanco e provocato per colpa di Marte a sfavore, ma oggi Luna e Venere dalla tua ti rendono ancora più autoironico e quindi assolutamente irresistibile del solito. D'altronde, l'hai capito che il modo migliore per rispondere a un momento di difficoltà è quello di goderne i lati positivi e ridere di tutto il resto? Sei come Elettra Lamborghini, che dice che non sei nessuno se non raccogli la cacca del tuo cavallo.

Sagittario

Questa è una giornata perfetta per rimettere le cose a posto, soprattutto quelle che non ti tornano o che hai lasciato a metà, che non hai avuto voglia di concludere o nelle quali ti sei effettivamente applicato troppo poco. C'è bisogno di risistemare e ritornare alla tua originale meraviglia intellettuale. Sei un po' come il Comune di Milano, che ha dovuto procedere al restauro dei famosi testicoli del toro in Galleria Vittorio Emanuele, schiacciati ancora più del solito da quando va di moda farsi i reel in questa pratica.

Capricorno

Con Marte e la Luna entrambi a favore, vuoi proprio dire la tua e la dirai anche se nessuno te la dovesse chiedere. Soprattutto la dirai con dei modi decisamente bruschi, perché diciamocelo: con Venere ancora in opposizione, non hai alcun interesse a sembrare dolce, delicato e comprensivo, anche perché non lo sai fare per niente. Devo ammettere che effettivamente mi sembri ogni tanto un po' troppo duro, come i commenti sulla nuova Ferrari elettrica.

Acquario

Hai proprio la sensazione che qualcosa oggi vada storto e che addirittura la fortuna si accanisca contro di te. Non ti lamentare, ma piuttosto rimboccati le maniche e risolvi il problema, qualsiasi esso sia, anche fosse un fastidioso disguido come quello che è capitato al gestore disperato di una pompa di benzina, che ha venduto per errore il diesel a 19 centesimi al litro, creando subito una fila di clienti affezionati.

Pesci

Con la Luna e Venere entrambi a favore, caro Pesci, sei assolutamente irresistibile, anche se fossi beccato a compiere qualcosa di inadeguato. E soprattutto riuscirai a convincere le persone intorno a te a chiudere un occhio. Non avrai bisogno di ricorrere agli stratagemmi di Britney Spears, che agli agenti che l'hanno fermata per guida in stato di ebbrezza ha promesso lasagne e piscina.