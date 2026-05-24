Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 25 al 31 maggio 2026: Toro e Vergine super sexy

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 25 al 31 maggio 2026 sembra voler concedere un po’ di gioia a tutti: segni d’aria creativi, segni di terra goduriosi, segni d’acqua amorosi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche questa settimana la classifica dei segni più fortunati che va dal 25 al 31 maggio 2026 è fatta sui pianeti che se ne stanno esattamente negli stessi segni della settimana scorsa: Mercurio in Gemelli, super creativo, Venere in Cancro, più amorosa e coccolona mentre Marte è in Toro che si gode i piaceri al massimo. Detto questo, attendiamo tutti con ansia la Luna piena che sarà il 31 di maggio, proprio nel segno del Sagittario, pronti per una bella serata scoppiettante.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco le posizioni segno per segno nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 25 al 31 maggio.

12. Acquario

A parte quella Luna piena nel segno del Sagittario, che ti darà un po' di brio, caro Acquario, per il resto ti senti spento, sciupato, nervoso e pure con le palle girate. Un po' come quando, nella stessa serata, perdi a padel e dimentichi le chiavi di casa. Insomma, il cervello non ti assiste e tutto il resto nemmeno, soprattutto non ti reggono i nervi.

11. Bilancia

Sei ancora qui, cara la mia Bilancia, perché con quella Venere a sfavore strapparti un sorrisino sarà davvero difficile. In compenso, tu sei praticamente una topa da biblioteca, e per fortuna pare che vadano di moda i nerds, che anziché abbronzarsi affondano la faccia in un libro di Dostoevsky. Lì tu sei perfettamente a tuo agio.

10. Sagittario

Ci sarà pure la Luna piena nel tuo segno zodiacale a renderti così frizzante che addirittura saltelli sul posto come i runner al semaforo rosso. Se c'è proprio una cosa che non riuscirai a fare questa settimana è stare a meditare visualizzando le fontane di luce perché tu sei tutto fuorché calmo, consapevole e saggio. La probabilità di fare delle cazzate è altissima, quindi occhio.

9. Leone

Non ci provo nemmeno a dirti di stare cauto Leone, perché questa settimana l'unica cosa che ti darà un po' di adrenalina sarà il brivido, il rischio, l'emozione molto fuori dalla tua comfort zone. Quindi è la settimana degli azzardi e delle provocazioni. Speriamo che tu non trovi nessuno di particolarmente nervoso per i fatti suoi.

8. Capricorno

Venere è a sfavore, ma Marte ti fa tornare la voglia di guardarci con lo sguardo di fuoco, quello che non perdona. Per questo tu non ti farai certo pregare per riprendere subito le vesti di chi sa benissimo quello che vuole. Non hai certo bisogno di chiederlo, soprattutto non per favore,.I pianeti veloci si sono spostati e tu ti sei effettivamente stufato du essere un orsacchiotto col cuore sul pancino.

7. Scorpione

Si sa che a te le lune piene ti piacciono parecchio, praticamente tutte, perché senti di poter sguinzagliare il lupo mannaro che è in te. Questa settimana però per colpa di Marte dovrai accontentarti di un cucciuolo di tigre del materasso, anziché della versione originale sexy, perché per te contano molto più i lunghi discorsi al chiaro di luna che non le esibizioni erotiche.

6. Vergine

Quanto ti innervosisce avere Mercurio a sfavore? Dovrai accontentarti di essere dolce, amorevole, paziente e anche con un gusto pazzesco negli abbinamenti, anche quelli all'ultimo minuto, prima di uscire di casa. Certo, non ti darà la stessa soddisfazione di alzare la mano per dire la risposta giusta (cosa che non avverrà per colpa di Mercurio a sfavore), ma comunque potrai trarre un certo godimento.

5. Ariete

Venere è a tuo sfavore, ma non è che proprio tu ti struggi dal dolore. Probabilmente chi ti sta intorno dovrà accettare che sei di quelli che questa settimana prenotano un ristorante di carne alla griglia, anche se metà dei commensali sono vegetariani! Insomma, diciamo che prima vieni tu e poi (forse) qualcun altro, ma soltanto se ti sta molto simpatico e se non rompe le scatole, perché per il resto resti insofferente.

4. Gemelli

Quanto ti piace, caro Gemelli, questa sensazione di avere sempre la battuta pronta, l'idea geniale, divertente e la lingua sciolta come una medusa nelle acque dell'oceano! Ti diverti proprio questa settimana, senza nemmeno nessun desiderio di essere amato da tutti, ma soltanto di presentarti così, naturale come sei, acqua e ironia.

3. Pesci

Questa storia di avere Venere e anche Marte tutti e due a favore, proprio mentre sboccia l'estate e tu pensi soltanto a quanto in fretta spogliarti, devo dire che ti piace parecchio. E come darti torno Pesciolone?? Quindi, questa sarà la settimana della leggerezza, nella quale sarà bene non darti alcun compito importante, perché tanto tu stai solo pensando a quanto e come sbacciucchiare la tua dolce metà.

2. Cancro

La vita è meravigliosa quando viene vissuta, come nel tuo caso di questa settimana Cancro, con Venere nel tuo segno e anche Marte a favore. Se anche qualche pensiero malinconico ti citofona, tu in realtà dici che sei troppo occupato a scambiarti sguardi di intesa con chi hai già conquistato, oppure con chi di sicuro sta per cedere alle tue avances irresistibili.

1. Toro

Quanto ti piace sentirti assolutamente irresistibile, caro il mio Toro. Anche se fossi sudato (ovviamente soltanto per colpa del meteo)! Tutto questo Marte nel tuo segno zodiacale ti dona una grinta e un'energia che effettivamente avevi dimenticato da un pezzo. Anzi, quasi quasi ti innervosisci se la gente intorno non sta al tuo passo che è svelto, da alpino praticamente.