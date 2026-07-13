L’oroscopo di martedì 14 luglio 2026: Scorpione e Cancro emozionatissimi con la Luna nuova

Inutile cercare di mantenete le lacrime o contenere le crisi di nervi nell’oroscopo di martedì 14 luglio 2026: questa Luna nuova in Cancro congiunta a Mercurio retrogrado è potentissima.

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Ariete

Inutile che oggi tu voglia fare chiasso o, soprattutto, farti ascoltare a tutti i costi. Ci sono momenti in cui il silenzio e la riflessione profonda diventano davvero obbligatori. Oggi, con la Luna Nuova stortissima, hai proprio bisogno di mettere a posto le idee e capire quali siano le tue vere priorità. Non serve esagerare o mostrarti troppo rigido, conta molto di più il rispetto verso chi ti circonda. Esattamente quello che ha chiesto il pilota del volo Mykonos-Napoli a un gruppo di ragazzi che facevano troppa baldoria e che, alla fine, è stato fatto scendere dal velivolo. Ecco, prendi proprio quell'episodio come esempio: oggi educazione e rispetto valgono molto più di qualsiasi dimostrazione di carattere.

Toro

Oggi metti subito in chiaro quale sia la tua posizione: quella di essere il più seguito, osservato e ammirato di tutto lo zodiaco. La sicurezza che ti regalano Venere a favore e la Luna Nuova ti rende un protagonista assoluto. Ovunque tu vada riesci a catalizzare l'attenzione, proprio come Michael Jordan, ormai seguitissimo durante la sua splendida vacanza a Capri insieme alla moglie Yvette. Ti basta fare un passo perché qualcuno si giri a guardarti. Essere così al centro della scena, oggi, non solo ti diverte, ma ti riesce con una naturalezza davvero invidiabile.

Gemelli

Siete carichi, pieni di energia e assolutamente travolgenti. Questo è proprio l'effetto di Marte nel vostro segno che non indietreggia neppure davanti a una Venere stortissima. Voi andate avanti senza esitazioni e con la convinzione di potercela sempre fare. Avete voglia di sperimentare, di vivere tutto intensamente e di non lasciare nulla in sospeso. Siete proprio come la DJ Amelie Lens che al Kappa FuturFestival di Torino inizia la sua performance annunciando la gravidanza, raccontando quella serata come una delle più emozionanti della sua carriera. Ecco, anche voi oggi avete quella stessa energia instancabile e quella capacità di trasformare ogni sfida in qualcosa di entusiasmante.

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Cancro

Con la Luna Nuova nel tuo segno senti forte il bisogno di ricominciare da te. Hai voglia di fare chiarezza, di mettere ordine nelle emozioni e soprattutto di lasciare alle spalle i vecchi pensieri che ti hanno appesantito. Mercurio ti aiuta a trovare le parole giuste e a dire finalmente quello che pensi senza giri inutili. La sensazione è quella del ricordo, ormai di vent’anni fa della vittoria del Mondiale dell’Italia, un mix di gioia e nostalgia. È una giornata importante, di quelle che possono segnare un nuovo inizio, purché tu abbia il coraggio di ascoltare davvero ciò che senti e di dare più valore ai tuoi desideri.

Leone

La fortuna c'è e tu sei pronto ad afferrarla con quei riflessi prontissimi che ti garantiscono Marte a favore e quel pizzico di fattore C che diventa un vero classico quando Giove sorride al tuo segno. Con questi transiti tutto sembra incastrarsi alla perfezione. Proprio come il giovane Cosimo Pagano, di Salerno, assunto con un contratto a tempo indeterminato il giorno successivo all'esame di maturità. Insomma, sei in uno di quei momenti in cui sembra di salire su una scala mobile che ti porta direttamente verso il successo. A te non resta che lasciarti trasportare e goderti il panorama.

Vergine

La tua non è soltanto ansia da prestazione, è il desiderio che tutto sia assolutamente perfetto. Venere nel tuo segno e questa Luna Nuova a favore ti spingono a controllare ogni dettaglio e a pianificare qualsiasi cosa con largo anticipo. Ricordi moltissimo Benedetta Parodi che, in una recente intervista insieme al marito Fabio Caressa, ha raccontato di essere arrivata in aeroporto addirittura un giorno prima pur di essere certa che tutto funzionasse alla perfezione. Ecco, organizzare è una qualità straordinaria, purché non diventi un motivo di stress per te e per chi ti sta accanto. Ogni tanto concediti il lusso di lasciare un piccolo spazio anche all'improvvisazione.

Bilancia

Mi raccomando, mia cara, oggi è assolutamente fondamentale che tu tenga a freno la lingua. Sì, perché le parole potrebbero sfuggirti di mano con una modalità che non appartiene affatto alle caratteristiche del tuo segno. Con questa Luna Nuova stortissima, che si aggiunge a Mercurio contro, l'effetto boomerang è proprio dietro l'angolo. Sei un po' come Francesco Renga che, secondo le cronache, è stato costretto a scendere da un volo Ryanair da Brindisi a Milano dopo un acceso confronto con un'assistente di volo. A volte basta davvero poco per perdere la pazienza e, insieme a quella, anche un pizzico di buona educazione. Oggi la vera forza sarà scegliere con attenzione quali battaglie vale davvero la pena combattere.

Scorpione

Quando hai le idee chiare e sai perfettamente dove vuoi arrivare, tutto sembra trovare il proprio posto con una naturalezza sorprendente. Con la Luna Nuova a favore e Venere che continua a illuminarti, il percorso diventa decisamente più semplice. Hai la sensazione di avere la strada spianata davanti a te, proprio come l'Argentina durante l'ultimo Mondiale, capace di attraversare momenti complicati e poi dimostrare tutta la forza, l'entusiasmo e la determinazione di una squadra e di un'intera nazione. Oggi è il momento di fidarti delle tue intuizioni e andare dritto verso i tuoi obiettivi.

Sagittario

Lo so, caro, ti piacerebbe avere lo charme e quella sensualità naturale di Deva Cassel durante le sfilate di haute couture a Parigi. Invece devi fare i conti con transiti tutt'altro che semplici, sia per quanto riguarda il fascino sia per quella carica emotiva e magnetica che oggi sembra un po' sottotono. Con Venere e Marte contro hai la sensazione di essere finito in secondo piano. Non è il momento di conquistare tutti con sorrisi maliziosi o grandi effetti speciali. Molto meglio dedicarti a te stesso, prenderti cura del tuo benessere e investire sulle tue qualità: sarà proprio questo il modo migliore per tornare presto in splendida forma.

Capricorno

Oggi dovrai spiegare praticamente tutto nei minimi dettagli, con il dubbio che qualcuno continui comunque a non capire il tuo punto di vista. Sono gli effetti della Luna Nuova in opposizione, che si unisce anche a Mercurio rendendo ogni confronto un po' più complicato del previsto. Ti sembrerà di dover giustificare perfino le scelte più semplici. Un po' come Aurora Ramazzotti che, dopo alcune critiche sui social, ha dovuto spiegare perfino il motivo per cui ha deciso di sposarsi con i sandali, come se fosse una questione di interesse nazionale. Oggi scegli bene quali discussioni meritano davvero il tuo tempo.

Acquario

Sentirti in forma oggi è una priorità assoluta. Con Marte a favore il movimento diventa quasi una necessità e difficilmente rinuncerai alla tua routine. Sai benissimo che stare bene fisicamente significa essere più lucido, creativo e brillante anche in tutto il resto. Sei un po' come Emmanuel Macron che, nonostante gli impegni istituzionali e i grandi vertici internazionali ad Ankara, non rinuncia alla sua corsa mattutina. Per te ‘stare bene’ viene prima di tutto, perché è proprio da lì che nasce la tua capacità di avere idee fuori dagli schemi.

Pesci

Oggi seguire le sensazioni e le emozioni, che finalmente si allineano perfettamente alla vostra visione del mondo, sarà ancora più naturale. La Luna Nuova a favorissimo mette in chiaro i vostri desideri più profondi e sistema anche alcune situazioni rimaste in sospeso che, ultimamente, vi avevano fatto preoccupare per colpa di Venere in opposizione. Adesso basta ripensamenti. Fate esattamente come Maria Grazia Chiuri, che ha conquistato il mondo della moda con la sua visione dello stile, dell'arte e della bellezza, raccontata ancora una volta nell'ultima sfilata di haute couture alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Anche voi oggi dovete avere il coraggio di pensare in grande, perché avete tutte le carte in regola per farlo.