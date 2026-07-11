Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 luglio 2026: amore ai segni di terra

Venere rende pazienti i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) e Marte rende coraggiosi i segni d’aria (Gemelli, Acquario e Bilancia). Nella classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana sul podio ci sono Leone, Acquario e Toro mentre negli ultimi posti i segni mobili: Pesci e Sagittario.

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L'amore resta concreto nel segno di terra della Vergine: quindi addolcisce anche Capricorno e Toro. Marte continua a far fare pazzie ai segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario), come se ce ne fosse bisogno! Mercurio, invece, è sempre retrogrado, quindi per i segni d'acqua anche questa è una settimana di profondi pensieri e poche certezze. Nella classifica dei segni fortunati della prossima settimana che va dal 13 al 19 luglio 2026, sul podio ci sono Leone, Acquario e Toro mentre negli ultimi posti i segni mobili: Pesci e Sagittario.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Pesci, Sagittario e Bilancia nelle ultime posizioni di questa classifica, mentre sul podio Leone, Acquario e Toro per la prossima settimana.

12. Pesci

Questa dodicesima posizione ti scoccia effettivamente parecchio, caro Pesci. Il punto è che, con Marte e Venere entrambi a sfavore, ti senti più una cozza chiusa nel suo guscio, di quelle che, per dare fastidio, non si aprono nemmeno nella pentola, piuttosto che la sirenetta di sempre. Inutile dire che sfrutterai tutto il Mercurio retrogrado a tuo favore per costruirti, nel tuo mondo parallelo, anche una villetta con piscina e giardino privato.

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11. Sagittario

Ti avevo detto che sarebbe stata una super estate e ribadisco: lo sarà. Ma quest'undicesima posizione nella classifica dei segni zodiacali più fortunati ti ricorda solo che al benessere e alla felicità bisogna farci caso. Quindi, caro Sagittario, vedi di trattenere tutte le imprecazioni che ti vengono da fare, a partire dal dentifricio (che la mattina non centra lo spazzolino) e, a seguire, per tutte le decine di piccoli drammi da nulla che costelleranno le tue giornate.

10. Bilancia

Avevi effettivamente avuto un guizzo di miglioramento nella classifica e adesso ti ritrovi qua, ma sappi che è soltanto una questione di posizioni temporanee. Diciamo proprio che questo Mercurio retrogrado in quadratura (a sfavore) non lo sopporti più e sembra proprio dare ragione a tutti quelli che da sempre ti dicono che sei troppo indecisa, troppo lenta nel prendere delle posizioni e troppo buona nell'arrabbiarti con chi ha intorno. Tutto questo, effettivamente, adesso sarà proprio vero.

9. Ariete

Chi ha osato mettere un segno di fuoco, re indiscusso di questa estate 2026, qua giù nella parte freddina della classifica? Il nono posto ti infastidisce parecchio e me lo farai notare subito. Il rischio è che, con Marte a tuo favore ma Mercurio retrogrado sempre insidioso, tu prenda delle decisioni sbagliate e le porti avanti come se fossero delle certezze confermate da tutti gli studi scientifici. Insomma, vacci piano con la sicurezza in te stesso.

8. Capricorno

Per fortuna c'è l'amore, Capricorno, ma non so se anche tu la pensi allo stesso modo. Questa storia di Mercurio retrogrado a sfavorissimo, anche questa settimana, quando tu avevi messo in agenda un sacco di attività da portare a termine, sembra proprio essere come la macchina che non parte la mattina in cui avevi un appuntamento importante. Il sangue freddo non è ancora il tuo forte e nemmeno l'ottimismo, quindi quella rughetta di broncio in mezzo alle sopracciglia sarà particolarmente evidente. Per fortuna ti basterà un abbraccio per scioglierti un po'.

7. Gemelli

Sembra solo che questa settimana sia proprio un freno a mano tirato alla tua voglia sfrenata di divertirti e fare cose molto sconsiderate, un po' come quando parti bellicoso per la serata ma il tuo bar preferito è chiuso. Gemelli, questo è il momento di fare ordine nel tuo cuoricino, come nel file di Excel per le vacanze, e fare meno dichiarazioni sentimentali possibili.

6. Vergine

Per una volta che Venere si trova nel tuo segno zodiacale, ti tocca vedertela con Marte a sfavore. Quindi sei accudente più di un capo scout con i suoi lupacchiotti, ma al primo che prova a disobbedirti sei pronto a tirare fuori il tuo caratterino da prof con gli occhiali sul naso. In tutti i casi, almeno per questo passaggio di Venere, sarai molto più da coccole che non da esibizioni erotiche, perché sudare proprio non è nel tuo elenco delle attività consentite.

5. Scorpione

Dopo le ultime settimane, eri pronto al peggio. Invece, questo quinto posto, Scorpione, quasi quasi ti sembra un successo. Venere è passata a favore e Mercurio è retrogrado ma dalla tua parte e amplifica quella sensazione di avere un feeling speciale con il tuo cervello: capti verità anche non dette, meglio di una sensitiva. Sei effettivamente il miglior consigliere al quale possiamo affidare tutti i nostri dilemmi. Non è detto che ci trovi una soluzione, ma di certo le cose le vedi chiare ed esplicite.

4. Cancro

Questo Mercurio retrogrado nel tuo segno zodiacale ti sta iniziando a piacere parecchio, caro Cancro, e credo proprio che tu lo stia sfruttando alla grande. Adesso che anche Venere ti rende molto più comprensivo, sei l'abbraccio migliore nel quale gettare qualsiasi genere di sconforto, anche sentimentale. Se c'è una lacrima nel giro di due chilometri da te, tu corri ad asciugarla sventolando un fazzoletto bianco.

3. Leone

Anche se i pianeti si spostano, tu col cavolo che lasci il podio dei segni più fortunati questa estate, non ci pensi nemmeno! Marte è a favore e, soprattutto, lo è Giove: il tuo segno zodiacale continua a renderti travolgente, irriverente, meravigliosamente esibizionista. Per te questo è ovviamente un complimento. Non manchi a nessun evento, anche se nessuno dovesse invitarti, ma stai sicuro che ci accorgeremo tutti della tua presenza.

2. Acquario

Eccoci qui caro Acquario, dopo un periodo, effettivamente, sotto tono e dopo le minacce di Giove, che si trova sempre in opposizione. Però questo è il momento di goderti tutte le energie che puoi esprimere in questa estate. Quindi non solo porta a termine subito più compiti possibili per poi abbandonarti alla pigrizia di Giove contrario, ma soprattutto prendi posizione su progetti futuri, così poi non avrai più alcuna scusa per tirarti indietro.

1. Toro

Da buon segno zodiacale intenditore di piaceri di vita, questo primo posto te lo godi tutto e quasi quasi questa settimana andresti in giro con una medaglietta che ricordi a tutti che sei tu il migliore. L'amore per te stesso e per gli altri è così tanto al primo posto che, per fare una colazione modello Buckingham Palace, arrivi anche in ritardo in ufficio e non ritieni di dover dare alcuna giustificazione.