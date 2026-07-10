Oroscopo oggi venerdì 10 luglio 2026 di Ginny: Toro e Capricorno amano concretamente

Venere e la Luna in segni di terra nell’oroscopo di venerdì 10 luglio 2026 placano le energie irruenti e incontenibili di Marte in Gemelli. Il segno fortunato è la Vergine, nonostante Marte a sfavore, e il segno sfortunato sono i Pesci.

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Nell'oroscopo di venerdì 10 luglio 2026, Venere è ufficialmente nel segno della Vergine e, insieme alla Luna in Toro, fanno sì che oggi i segni di Terra siano più dolci, pazienti, morbidi ed accoglienti. In compenso, Giove si porta velocemente verso l'opposizione a Plutone, ma di questo riparleremo. Il segno fortunato di oggi è proprio la Vergine, nonostante Marte a sfavore, e il segno sfortunato sono i Pesci.

Ariete

Venere non è più a tuo favore, ma non ti dà nemmeno fastidio. Oggi tutta la tua energia verrà utilizzata per risultati pratici concreti e, se possibile, anche per vittorie clamorose. Insomma, tutto quello che è fisico ti viene benissimo. Per l'intellettuale c'è da lavorarci. Ti senti come Larissa Iapichino, che segna il nuovo record italiano del salto in lungo femminile, superando di un centimetro quello della mamma Fiona May. Amore: con Venere non proprio dalla tua parte oggi, la seduzione funziona lo stesso se lasci parlare il corpo invece di cercare le frasi giuste, il fascino fisico batte ogni discorso. Lavoro: la tua energia fisica oggi vale più di mille strategie a tavolino, punta su un'azione concreta e immediata e i risultati pratici arrivano prima del previsto, senza troppi giri. Fortuna: la fortuna oggi premia chi si muove senza pensarci troppo, ogni gesto pratico e ogni sfida fisica affrontata di petto si trasforma in un piccolo vantaggio inaspettato. Il consiglio del giorno: prenota una corsa all'aperto o una sessione intensa in palestra, oggi il corpo ti ripaga molto più della mente, meglio sudare che riflettere troppo a lungo. Voto: 7

Toro

Ti si ama, caro Toro, e tu, di conseguenza, senti non solo di amare, ma anche di essere responsabile della felicità di tutte le persone che ti stanno intorno. Per questo ti prodighi in favori, aiuti, consigli non richiesti e gentilezze decisamente esagerate. Sei come Sara Funaro, la sindaca di Firenze, che è il primo cittadino più apprezzato d'Italia, con un indice di gradimento del 66%. Amore: con la Luna nel tuo segno ti senti amato e amante allo stesso tempo, oggi il tuo cuore lavora instancabile per la felicità di tutte le persone che ti stanno intorno. Lavoro: la generosità ti guida anche in ufficio, offri aiuto a chi non l'ha nemmeno chiesto e alla fine della giornata ti ritrovi indispensabile agli occhi di tutti quanti. Fortuna: la dolcezza di questi giorni ti porta piccoli favori inaspettati da parte di chi hai aiutato senza calcolare nulla, il karma oggi lavora decisamente a tuo favore. Il consiglio del giorno: regala qualcosa a chi ami, anche un pensiero semplice e poco costoso, oggi vale molto più di un grande gesto pianificato nei minimi dettagli da settimane. Voto: 8

Gemelli

È iniziato quel periodo in cui Marte continua a renderti attivo, vivace e propositivo, ma, in compenso, Venere non aiuta. Quindi le attività diventano completamente prive di ogni attenzione alla delicatezza verso gli altri e anche verso te stesso. Insomma, ti muovi come un trattore nel periodo della trebbiatura del grano. Sei come Shakira, regina del multitasking, che fa le flessioni mentre l'hair stylist le sistema l'acconciatura. Amore: con Venere assente la delicatezza scarseggia parecchio, oggi rischi di essere troppo diretto con chi ami, meglio misurare le parole prima che ti scappino di bocca. Lavoro: con Marte al tuo fianco sei instancabile e velocissimo, oggi porti avanti dieci cose insieme come un trattore e ne concludi almeno la metà con un discreto successo. Fortuna: la fortuna oggi sta tutta nella velocità di reazione, chi esita perde il treno mentre tu, come al solito, riesci sempre a prenderlo al volo all'ultimo secondo. Il consiglio del giorno: fai una lista scritta delle priorità prima di partire in quarta, ti eviterà di travolgere involontariamente chi ti sta vicino con troppa foga. Voto: 6 e mezzo

Cancro

Il tuo pensiero e il tuo lavoro intellettuale sono finalmente riconosciuti, non amati da tutti, perché, diciamocelo, scendere a compromessi non è nel tuo stile, soprattutto oggi. Sei felice che ti si voglia ascoltare per tutto quello che hai da raccontarci su quelli che sono i tuoi pensieri profondissimi. Ti senti come lo scrittore Mari, vincitore del premio Strega, dopo le polemiche sulle sue battute poco inclusive. Amore: oggi preferisci essere ascoltato piuttosto che coccolato, chi ti ama deve imparare ad accogliere i tuoi pensieri profondi anche quando non sono facili da digerire. Lavoro: le tue idee e il tuo lavoro intellettuale trovano finalmente il riconoscimento che meritano, qualcuno di importante oggi si accorge davvero del tuo valore. Fortuna: la fortuna oggi premia chi non scende a compromessi, la tua coerenza anche scomoda diventa il tuo miglior biglietto da visita agli occhi di chi ti osserva. Il consiglio del giorno: scrivi i tuoi pensieri più profondi in un diario o condividili con chi sai che saprà ascoltarti davvero, oggi hai bisogno di essere capito, non giudicato. Voto: 7

Leone

È vero che hai la Luna storta ed è vero che hai perso Venere, ma nessuno ti toglierà il desiderio di essere eccentrico e caloroso, proprio come vuole Giove, stanziato nel tuo segno zodiacale. Sei come Cardi B, ormai immancabile alle sfilate parigine dello haute couture, che anche questa volta si presenta eccentrica ed eccessiva, tanto che anche deambulare non le è facile. Di sicuro, però, non passa inosservata. Amore: senza Venere la seduzione perde un po' di smalto, il tuo calore naturale conquista comunque chi sa apprezzare l'autenticità più della raffinatezza studiata. Lavoro: con Giove ancora nel tuo segno le idee brillano parecchio, oggi proponi un progetto ambizioso senza avere paura di sembrare troppo eccentrico o esagerato. Fortuna: la Luna storta non ferma il tuo carisma naturale, oggi ti fai notare anche solo entrando in una stanza, di sicuro nessuno riesce a ignorarti facilmente. Il consiglio del giorno: indossa qualcosa di vistoso e presentati a un evento pubblico o mondano, oggi il palcoscenico è tutto tuo e nessuno merita la scena più di te. Voto: 7 e mezzo

Vergine

Venere nel tuo segno zodiacale e la Luna a favore fanno sì che, nonostante la fatica e nonostante le critiche, tu sia tornata ad esprimere tutta te stessa nel tuo stile più vero. Un po' come è successo a Pierpaolo Piccioli, che nella sfilata Haute Couture di Balenciaga, la prima con la sua creazione, lascia tutti a bocca aperta. Amore: con Venere finalmente nel tuo segno torni magnetica, oggi conquisti senza sforzo solo mostrandoti esattamente come sei, senza filtri e senza compromessi. Lavoro: la Luna a favore ti dà una lucidità rara, oggi le tue critiche più severe verso te stessa si trasformano in soluzioni geniali e pratiche per tutti. Fortuna: sei ufficialmente il segno più fortunato della giornata, ogni piccolo sforzo compiuto oggi si trasforma in un risultato concreto e visibile a tutti. Il consiglio del giorno: concediti un acquisto che rimandavi da tempo per troppa razionalità, oggi te lo sei guadagnato più di chiunque altro, senza sensi di colpa. Voto: 9

Bilancia

Mercurio retrogrado continua a portarti dei dubbi, ma Marte ti rende molto, molto più sicura di te. Per questo, anche tu, oggi come Giorgia Meloni, potresti dichiarare che non ti penti di nulla, ed effettivamente è proprio così: quello che fai, anche prendendo delle decisioni diverse rispetto al solito, lo fai sempre con il cuore spalancato. Amore: con Mercurio retrogrado i dubbi sui sentimenti si moltiplicano, la sicurezza che ti regala Marte oggi ti aiuta a scioglierli in fretta senza rimuginarci troppo. Lavoro: prendi decisioni diverse dal solito senza paura del giudizio altrui, oggi la sicurezza conta molto più della perfezione che cerchi sempre di ottenere. Fortuna: la fortuna oggi accompagna chi osa senza guardarsi troppo indietro, un cambio di rotta improvviso ti porta esattamente dove avevi bisogno di arrivare. Il consiglio del giorno: prendi finalmente quella decisione che rimandavi da settimane per indecisione cronica, oggi hai la lucidità giusta per non pentirtene domani. Voto: 7

Scorpione

Con la Luna stortissima e Mercurio retrogrado a favore, che ti rende come un palombaro dei tuoi stessi pensieri, oggi il senso di solitudine è talmente potente che ti senti una monaca di clausura, anche se lavori in un open space. Il senso di solitudine ti inzuppa come il latte col pan di stelle. Sei assolutamente d'accordo con la nuova legge svedese che vieta di lasciare il gatto tutto il giorno solo in casa. Amore: la solitudine di oggi non è mancanza d'amore, è solo bisogno profondo di silenzio, chi ti ama davvero capirà senza bisogno di farti troppe domande. Lavoro: con Mercurio retrogrado a favore diventi analitico come un investigatore, oggi risolvi con facilità un problema che altri avevano ormai abbandonato. Fortuna: la fortuna oggi si nasconde nei momenti di pausa e riflessione, fermati un attimo e ascolta i tuoi pensieri più profondi prima di agire d'istinto. Il consiglio del giorno: regalati una serata da sola con un buon libro o una serie che ti appassiona, oggi la compagnia migliore che puoi avere sei semplicemente tu. Voto: 6

Sagittario

E niente, caro Sagittario, con Venere e Marte entrambi a sfavore contemporaneamente, ti senti oggi come i giocatori della squadra di calcio norvegese che, a pochi giorni dai quarti con l'Inghilterra, hanno preso tutti un virus. Insomma, non sei proprio al massimo delle tue forze e anche dal punto di vista emotivo barcolli. Amore: con Venere e Marte entrambi contro l'entusiasmo cala parecchio, oggi è meglio rimandare le conversazioni davvero importanti a un giorno migliore. Lavoro: le energie oggi latitano vistosamente, meglio puntare sulle attività di routine già collaudate invece di lanciarti in nuove imprese rischiose. Fortuna: la fortuna oggi ti chiede solo un po' di pazienza, le occasioni migliori arriveranno appena le forze fisiche ed emotive torneranno al loro posto. Il consiglio del giorno: vai a letto presto stasera e recupera energie preziose, oggi il riposo vale molto più di qualsiasi impresa memorabile che potresti tentare. Voto: 5

Capricorno

Venere e la Luna sono a tuo favore, e tu riscopri il piacere dell'amore, non solo personale ma anche cosmico, sociale, collettivo. Per questo sei completamente a disposizione della comunità che ti circonda, con i fatti e con i pensieri. Per colpa di Mercurio retrogrado, però, la possibilità di farti prendere dall'ecoansia è altissima, soprattutto quando leggi che giugno 2026 è il mese più caldo per l'Europa occidentale da sempre. Amore: con Venere e Luna entrambe a favore l'amore diventa universale, oggi ti prendi cura di tutti quelli che incontri, non solo delle persone più vicine. Lavoro: la disponibilità verso gli altri oggi ti rende preziosissimo in squadra, offri aiuto concreto senza aspettarti nulla di particolare in cambio. Fortuna: la fortuna oggi arriva proprio da un gesto generoso fatto senza calcolo, quello che dai con il cuore torna indietro moltiplicato nei giorni a venire. Il consiglio del giorno: fai una donazione o un gesto concreto per una causa ambientale che ti sta a cuore, oggi con Mercurio retrogrado conta soprattutto l'azione. Voto: 8

Acquario

La Luna storta si combatte con Marte a favore, e finalmente Venere, da oggi, è in posizione neutrale. Quindi continui ad essere più energico che delicato e gentile, ma comunque ti godi i tuoi grandi risultati personali, come Lino Banfi che compie 90 anni in pienissima salute. Amore: con Venere in posizione neutrale l'amore passa in secondo piano, oggi preferisci nettamente celebrare i tuoi traguardi personali più recenti. Lavoro: con Marte a favore hai energia da vendere, oggi porti finalmente a termine progetti rimasti fermi da tempo, senza distrazioni di alcun tipo. Fortuna: la fortuna oggi festeggia insieme a te, ogni risultato raggiunto negli ultimi mesi trova finalmente il riconoscimento pubblico che meritava. Il consiglio del giorno: organizza una festa o almeno un brindisi con le persone che ami, oggi hai davvero tanti buoni motivi concreti per celebrare te stesso. Voto: 8 e mezzo

Pesci

È iniziato il periodo di Venere e Marte, entrambi sfavorevoli, ma oggi, per fortuna, la Luna è dalla tua parte. Quindi hai soltanto bisogno di persone intorno a te che ti rassicurino e che ti ricordino quanto sei meraviglioso, caro Pesci. Non farti abbattere e, soprattutto, non permettere a nessuno di sminuire le tue azioni, anche quando non vengono immediatamente comprese. Potresti, per esempio, andare a Roma a vedere la mostra sulle donne della Repubblica, per ricordarti quanto siano state importanti le conquiste degli ultimi 80 anni, non sempre facili. Amore: con Venere e Marte entrambi contro cerchi conferme continue, chi ti ama oggi deve solo ricordarti pazientemente quanto vali davvero come persona. Lavoro: la Luna dalla tua parte ti aiuta a non crollare del tutto, oggi porta pazienza se qualcuno non capisce subito le tue idee più originali. Fortuna: sei ufficialmente il segno meno fortunato della giornata, evita rischi inutili e lascia che siano gli altri a fare il primo passo, per una volta. Il consiglio del giorno: circondati di persone che ti fanno sentire davvero al sicuro e rimanda le decisioni più importanti a domani, oggi non è il giorno giusto. Voto: 5