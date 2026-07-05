Oroscopo della settimana, le previsioni dal 6 al 12 luglio 2026 di Ginny: Gemelli e Leone ancora protagonisti

Nella settimana dal 6 al 12 luglio 2026 Venere passa in Vergine e invita a dimostrare i sentimenti con i fatti, riportando l’amore su un terreno più concreto. Restano protagonisti anche Marte in Gemelli e Giove in Leone, che continuano a imprimere al cielo un’energia vivace e dinamica.

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Nella settimana dal 6 al 12 luglio 2026 il cielo continua a muoversi su due binari apparentemente opposti: da un lato Marte in Gemelli e Giove in Leone alimentano entusiasmo, coraggio e voglia di mettersi in gioco, soprattutto per i segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) e di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario); dall’altro Mercurio retrogrado in Cancro invita a non correre troppo, spingendo tutti a rivedere dialoghi, decisioni e questioni lasciate in sospeso, in particolare i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno).

Lunedì il Sole in Cancro forma una quadratura con Saturno in Ariete, mettendo alla prova equilibrio e pazienza. Potrebbero emergere responsabilità, limiti o piccoli ostacoli che richiederanno un atteggiamento più maturo e meno impulsivo. Per i segni cardinali sarà un momento utile per capire quali battaglie meritano davvero di essere combattute e quali, invece, è meglio lasciare andare. Giovedì sera il cielo cambia atmosfera con l'ingresso di Venere in Vergine. Dopo settimane vissute all'insegna della passione e dei grandi slanci, l'amore e le relazioni chiedono più concretezza, attenzione ai dettagli e ai gesti quotidiani. I segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno) inizieranno a beneficiare di questa nuova energia, trovando maggiore stabilità negli affetti, mentre tutti saranno invitati a dimostrare ciò che provano con i fatti più che con le parole.

Oroscopo settimanale 6-12 luglio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni della prossima settimana, che va dal 6 al 12 luglio, per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei talmente generoso di energie, ottimista e pronto all'avventura che potresti ritrovarti a organizzare i tornei di beach volley di tutto il litorale, salvo poi dimenticarti le regole del gioco o mandare al diavolo l'arbitro. Se ti scappa da dire una verità di troppo a tua suocera o a un amico sotto l'ombrellone, sorridi e offri loro un gelato, che con questa grinta e questo fascino ti perdoneranno tutto! Fai parlare i fatti e il tuo sguardo intenso. Se apri bocca per discutere, rischi di rovinare la magia di un'estate che ti vuole assolutamente protagonista.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, se qualcuno questa settimana prova a tirarti su il morale con la solita retorica del "pensa positivo", rischi seriamente di rispondergli a colpi di borse della spesa. Ti sentirai un po' scontento, per nulla incline al romanticismo e con una spiccata intolleranza verso le smancerie. Piuttosto che un abbraccio forzato, preferiresti che ti lasciassero in pace con l'aria condizionata a palla. L'universo ti sta sfidando a trovare il bello anche quando tutto sembra una seccatura… prendila come una ginnastica per il cuore, utile per evitare di farti terra bruciata intorno.

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Al vostro passaggio dovrebbero esporre i cartelli di pericolo per eccesso di euforia. Questa settimana avete deciso che nessuno intorno a voi ha il diritto di annoiarsi o di starsene a poltrire in un angolo a fare il musone. Con una parlantina che stenderebbe chiunque, diventerete i direttori d'orchestra delle serate più folli, trascinando nelle vostre avventure anche i pantofolai più irriducibili. Persino gli eremiti della spiaggia vi ringrazieranno per averli stanati dal loro guscio a suon di risate e brindisi improvvisati. Arrendersi al vostro fascino non è solo inevitabile, ma è un vero piacere.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana la tua testa assomiglia molto a un'assemblea condominiale particolarmente accesa, dove nessuno si mette d'accordo nemmeno sull'orario d'inizio. Anche per le decisioni più banali, ti ritroverai a scalare montagne di dubbi esistenziali e a fare i conti con ricordi sbiaditi riemersi dal passato senza un reale motivo. Mentiresti se dicessi che tutto questo rimuginare ti diverte, anzi, ti sembra quasi che il mondo intorno vada a cento all'ora mentre tu procedi a passo di gambero. Cerca di non prendere troppo sul serio ogni singolo pensiero malinconico che ti attraversa la mente, perché è solo un momento di manutenzione interna, un po' faticoso, ma utilissimo per fare pulizia.

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai addosso una carica magnetica così spudorata che camminai per strada come se ci fosse un occhio di bue puntato costantemente su di te. Zero voglia di timidezza e ancor meno di fare il modesto, il tuo raggio d'azione amoroso non conosce confini e la tua agenda è talmente piena di appuntamenti galanti da far invidia a un'agenzia di matchmaking. Sei affascinante, lo sai benissimo, e hai tutta l'intenzione di farlo pesare a chiunque ti orbiti intorno.

Voto 8/9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Fino a giovedì sarai una bomba a orologeria di pura insofferenza, capace di fulminare con lo sguardo chiunque osi scombinare i tuoi piani millimetrici. Ma respira profondamente e resisti, perché il weekend promette di trasformarti da Crudelia De Mon a inguaribili romantica. Una ventata di inaspettata tenerezza spazzerà via i musi lunghi, sciogliendo anche le tue storiche resistenze mentali. Preparati a riporre le armi del sarcasmo per fare spazio a baci mozzafiato e coccole senza programmazione: anche i cuori più algidi capitombolano davanti alla dolcezza.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai addosso una leggerezza contagiosa e una sfacciata voglia di rimetterti in gioco che ti faranno dire di sì a qualsiasi invito, anche a quello per un aperitivo al buio organizzato dall'amico logorroico. Dopo aver passato fin troppo tempo a fare il diplomatico e a pesare ogni minima mossa, adesso hai solo voglia di buttarti nella mischia senza calcolare le conseguenze. Il tuo brio è talmente irresistibile che con questa scia di ammiratori che ti ritrovi dietro, l'unica vera fatica sarà riuscire a incastrare tutti gli appuntamenti in agenda.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Se qualcuno osa chiederti come stai rischi seriamente di rispondergli con una fattura per danni morali o un memorabile silenzio stampa. La tua tolleranza verso l'umanità è sotto lo zero e invece di sforzarti di fare conversazione e fingere un interesse che non hai per i gossip estivi, usa questo momento di isolamento volontario per fare quello che ti riesce meglio, come sviscerare misteri psicologici e studiare le mosse dei tuoi avversari nell'ombra. Nel weekend, grazie a una Venere che si sposta in una posizione meno ostile, l'atmosfera si rasserena e potresti persino riscoprire il piacere di una chiacchierata complice, a patto che sia con qualcuno all'altezza della tua intensità.

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana hai addosso l'energia di un intero villaggio vacanze in pieno agosto, ma l'universo ha deciso di farti un regalo ancora più grande: la totale assenza di ansia da prestazione. Non hai nessuna voglia di scalare montagne per dimostrare quanto vali o di lanciarti in maratone mondane solo per accumulare aneddoti da raccontare. Il tuo passatempo preferito sarà l'edonismo più puro e rilassato, quello fatto di sguardi d'intesa, risate complici e sessioni intensive di coccole all'ombra del ventilatore. Ti basta sapere di piacere – e piaci tantissimo – per sentirti appagato, senza il bisogno di strafare o di pianificare fughe d'amore dall'altra parte del globo.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se fino a ieri ti sembrava di scalare una montagna di sabbia bagnata in pieno inverno, adesso l'orizzonte inizia finalmente a schiarirsi e a mostrare i primi segnali di un'estate degna di questo nome. Inutile incaponirsi a cercare spiegazioni logiche o risposte definitive a dubbi che, in realtà, meritano solo di essere lasciati decantare. Usa i momenti di silenzio per concederti il lusso di non sapere esattamente cosa succederà domani. Proprio quando deciderai di allentare il controllo, il fine settimana ti sorprenderà con una ventata di leggerezza e di calore che scioglierà persino le tue difese più ferree. Arrenditi alla bellezza delle sorprese fuori programma.

Voto7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’idea di dover fare conversazione, scambiare convenevoli o, peggio ancora, assecondare le pretese emotive di qualcuno in questo momento ti provoca lo stesso entusiasmo di una sabbia finissima infilata nel costume. Questa settimana hai eretto un muro invisibile ma invalicabile intorno alla tua privacy: persino dividere lo sguardo con un passante ti sembra un’invasione di campo intollerabile. Tutta la tua carica vitale preferisci canalizzarla in sfide solitarie, progetti astratti o in sessioni di allenamento punitive in cui testare i tuoi limiti fisici. Sei diventato il giudice più severo e inflessibile di te stesso e, di riflesso, non hai la minima tolleranza per le debolezze altrui.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana i vostri nervi sono tesi come corde di violino e la vostra consueta empatia ha lasciato il posto alla reattività. Con una nebbia mentale fittissima che vi impedisce di seguire un filo logico coerente, ogni minima incomprensione rischia di trasformarsi ai vostri occhi in un complotto internazionale ordito alle vostre spalle. Siete impulsivi, caotici e avete la tendenza a parlare prima di aver metabolizzato il pensiero, il che vi espone al rischio concreto di lanciare frecciate micidiali di cui potreste pentirvi un secondo dopo… e mi raccomando contate fino a 30 prima di inviare quel messaggio al vetriolo o di azzannare qualcuno per un malinteso.

Voto 6 –