Oroscopo, la classifica dei segni zodiacali fortunati della settimana dal 6 al 12 luglio 2026: siate buoni con Acquario e Scorpione

Quanta energia per i segni di fuoco e quelli d’aria nella classifica per la settimana dal 6 al 12 luglio 2026. Tra Gemelli e Leone, Ariete e Bilancia direi che i segni zodiacali estroversi si godranno i transiti migliori.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Direi che ormai ci siamo ben assestati su tutto questo potere dell'elemento fuoco nell'oroscopo. E anche nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 il Leone non se ne avrà a male, pur sapendo che verso la fine della settimana Venere lo abbandonerà per il segno della Vergine. Nulla di grave, ovviamente, anche perché resta comunque un Giove imponente e travolgente a favorissimo dei segni di fuoco. Mercurio continua ad essere retrogrado e a rendere i segni d'acqua un po' poeti e un po' rompi scatole. L'ultimo posto questa settimana tocca al povero Scorpione, decisamente poco socievole, mentre sul podio ci sono ancora i segni di fuoco baciati da Venere, Ariete e Leone, e l'incontrastabile Gemelli, re della settimana.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Scorpione il segno più sfortunato per questa settimana, mentre il podio va a Ariete, Leone e Gemelli.

12. Scorpione

Scusami caro Scorpione per questo ultimo posto! Dovrai attendere la fine della settimana per riuscire, non dico ad essere gentile e simpatico, ma quantomeno a stare nello stesso stabilimento balneare con altri esseri umani, senza desiderare quelle spiaggette isolate, che si vedono nelle barzellette dei naufraghi sulla Settimana Enigmistica. In compenso, ricordati che tutto il tempo che passi evitando di chiacchierare di cose superficiali che ti innervosiscono, puoi invece utilizzarlo per approfondire pensieri esistenziali e drammi, anche non tuoi.

Leggi anche Oroscopo di venerdì 3 luglio 2026

11. Acquario

Diciamo che di amore proprio non ne vuoi sentir parlare, caro Acquario, e tutte le energie che hai le sfoghi molto più volentieri in palestra, anche in quelle palestre hardcore senza aria condizionata, per sportivi veri. Questo undicesimo posto della classifica te lo senti tutto. In questo momento, l'idea di condividere anche il posto sul tram ti fa davvero fatica. Tu pensi per te e ti occupi delle tue cose, sulle quali sei addirittura intransigente e poco elastico. Insomma, risulti anche il più grande critico di te stesso.

10. Pesci

Mercurio retrogrado a favore ma Marte a sfavore sono una combinazione detonante, di quelle per cui basta anche solo uno sguardo che non riesci a comprendere in pieno per farti saltare i nervi. I ragionamenti lineari, le risposte facili e le soluzioni veloci ti sfuggono completamente, e la possibilità di scivolare in dichiarazioni molto, ma molto compromettenti, è davvero alta. Fossi in te, farei parlare sempre solo un avvocato al tuo posto.

9. Toro

Ti dovrai un po' abituare ad avere questo Giove a sfavore, che riduce moltissimo la tua capacità di risolvere qualsiasi momento difficile con un brindisi o un abbraccio sincero. Qui le cose si fanno decisamente più serie e il tuo livello di ottimismo è bassissimo, percepito praticamente nullo. Questa è proprio la settimana in cui, insieme agli esercizi per i glutei e i fianchi, dovrai fare anche quelli di gratitudine e gentilezza. Impegnati e questo nono posto migliorerà!

8. Capricorno

So che non mi credi più, ma ti assicuro che le cose migliorano a vista d'occhio e questo ottavo posto lo dimostra. Io, in fondo a questo tunnel, non vedo soltanto una luce per te, ma proprio un intero Luna Park. Quindi abbi fede nelle stelle e nell'astrologa e, in questa settimana, sfrutta tutti i silenzi per farti delle altre domande anziché cercare di darti risposte. Questa è la vera saggezza.

7. Cancro

È vero che tu sei uno dei segni zodiacali che sa vivere Mercurio retrogrado meglio di tutti gli altri. Però non è detto che tu lo viva con leggerezza, né tantomeno con divertimento. Questa è la settimana in cui tutto quello che agli altri viene facilissimo a te richiede ore e ore di dialoghi interiori tra le tue diverse personalità, che comunque alla fine non saranno mai tutte d'accordo.

6. Sagittario

Per fortuna c'è l'amore, caro Sagittario, anche se vorrai godertelo romanticamente, poeticamente, idealmente, senza avere necessità di mettere in pratica esibizioni atletiche, sdraiati in orizzontale sul letto. Che poi, tra l'altro, fa pure caldo. Questo è il momento della pigrizia dei grattini e dei baci sul collo, senza andare più in là, che ti pare fin troppo compromettente. Un sesto posto neutro è perfetto.

5. Bilancia

L'amore, cara Bilancia, non solo ti aspetta fuori dalla porta, ma addirittura ti sta proprio citofonando e tu hai voglia di aprirgli senza nemmeno chiedere chi sia. Dopo mesi decisamente bui, questo è il momento per abbandonarti alla passione senza farti troppe domande, ma so che non stai nemmeno finendo di ascoltare questo oroscopo, già impegnata a chattare con la prossima preda.

4. Vergine

Lo senti che sta arrivando un'ondata anomala di amore e dolcezza direttamente nel tuo cuoricino, e non farai proprio nulla per metterti al riparo. Dovremmo però aspettare almeno la fine della settimana, cara Vergine, e nel frattempo cercare di limitare tutti gli sguardi infastiditi e le facce scocciate che sia possibile trattenere. Marte, a sfavore, in effetti ti fa sentire spesso inadeguata, come i tacchi a spillo in pedalò ma so che questo quarto posto ti darà fiducia.

3. Ariete

Credo che più o meno bazzicherai sempre qua per tutta l'estate, nei primi posti della classifica dei segni zodiacali più fortunati, e ritieni che sia assolutamente giusto così. Saturno nel tuo segno zodiacale porta rigore e determinazione, ma in questa settimana lo dirigerà, soprattutto, verso le relazioni: col partner, amici, parenti, colleghi, compagni di stabilimento balneare o anche il cane. Tutti avranno la tua attenzione e la tua pienissima disponibilità.

2. Leone

La passione è così travolgente questa settimana che non hai alcuna intenzione di mantenerti morigerato ed educato: anzi, esibisci te stesso con selfie, baci mozzafiato e dichiarazioni pubbliche particolarmente piccanti. Insomma, il tuo cuore è spalancato e sovraffollato, ma a te piace proprio così e da questo secondo posto vuoi solo salire.

1. Gemelli

Direi un primo posto più che meritato, caro Gemelli, questa settimana, perché la voglia di trascinare tutti nel tuo entusiasmo sarà davvero incontenibile. Quindi anche quelli che hanno voglia di farsi i fatti loro, di passare inosservati e di godersi il silenzio della contemplazione, in fondo ti saranno grati di tutta questa vitalità contagiosa.