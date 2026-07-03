Oroscopo oggi venerdì 3 luglio 2026 di Ginny: adrenalina al massimo per Gemelli e Acquario

Quanta energia nel cielo di oggi, venerdì 3 luglio 2026: che sia innovazione o follia, creatività o tensione non è dato sapere, ma di sicuro questo Marte congiunto a Urano non passerà inosservato. Il segno fortunato sarà la Bilancia, il segno sfortunato lo Scorpione.

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Nell'oroscopo di oggi, venerdì 3 luglio 2026, sentiamo sempre più forte la congiunzione di Marte e Urano nel segno dei Gemelli: la creatività effettivamente può esibirsi con dei colpi di genio. Contemporaneamente, però, è anche possibile incappare in scivoloni come perdita della pazienza, della diplomazia, del controllo e del senno. Insomma, questa congiunzione si farà sentire col botto. Nel frattempo, la Luna è nel segno dell'Acquario e quindi i segni d'aria sono grandi protagonisti. Il segno fortunato sarà la Bilancia, il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Oggi è proprio la tua giornata delle pazzie, delle decisioni prese senza contare fino a 10, delle follie, inseguendo il cuore, l'intuito e qualsiasi cosa tranne la ragione, ovviamente. Prima di fare degli investimenti economici, pensaci benissimo, anche se Giove è effettivamente a tuo favore. Ti stuzzica l'idea di cambiare completamente vita quando leggi che in Scozia un'isola intera, completamente incontaminata, è in vendita ad un prezzo decisamente inferiore a quello di un trilocale a Milano.

Amore: dichiarazioni improvvise e baci rubati: con Giove dalla tua, anche le follie sentimentali di oggi hanno ottime probabilità di riuscita.

Lavoro: l'istinto ti suggerisce mosse audaci. Ascoltalo pure, dopo aver almeno riletto i numeri una seconda volta.

Fortuna: Giove ti protegge anche quando esageri. Non sfidarlo comunque con acquisti immobiliari in Scozia.

Il consiglio del giorno: concediti una piccola pazzia dal budget contenuto: un tatuaggio temporaneo, un biglietto last minute, un gelato a tre gusti improbabili.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Oggi, con la Luna e anche Venere a sfavore, hai bisogno di avere vicino a te qualcuno che sia particolarmente rassicurante, anche se non necessariamente molto utile. Preferisci persone che ti diano pace e serenità a persone che ti dicano la verità un po' troppo nuda e cruda in faccia. Per esempio, pare che Trump non possa più stare nel suo staff senza Natalie Harp, che a 34 anni ha il compito di stampare da internet tutto ciò che riguarda il presidente. Infatti viene chiamata la "stampante umana".

Amore: con Venere a sfavore cerchi coccole, non analisi di coppia. Chiedi un abbraccio e rimanda le conversazioni serie a data da destinarsi.

Lavoro: circondati di colleghi rassicuranti e lascia le riunioni ad alta tensione a chi ha i nervi saldi. Oggi deleghi con eleganza.

Fortuna: la Luna storta ti rende suscettibile. Evita le persone brutalmente sincere almeno fino a cena.

Il consiglio del giorno: prepara una tisana, accendi una candela profumata e guarda una serie già vista: il comfort è la tua medicina di oggi.

Voto: 5 e mezzo

Gemelli

Quanto ti piace tenere duro sulle tue idee geniali e, in generale, sulle tue idee, anche quando non sono geniali, soprattutto quando poi, alla fine, risulta che hai ragione?

Questa sarà una di quelle giornate in cui le tue idee più folli e astruse saranno in realtà applaudite finalmente anche dai più scettici e tu gongoli fiero della tua vittoria. Ti senti come chi da sempre ha confermato che un formaggio può migliorare il gusto se affinato con della musica, ed effettivamente adesso si vede dare ragione addirittura dagli scienziati.

Amore: con Marte e Urano nel segno sei irresistibilmente brillante. Chi ti corteggia dovrà solo stare al passo con i tuoi colpi di scena.

Lavoro: le tue proposte più stravaganti oggi trovano applausi. Presenta quel progetto che tenevi nel cassetto per paura dei giudizi.

Fortuna: la congiunzione Marte-Urano ti regala tempismo perfetto. Gioca le tue carte adesso.

Il consiglio del giorno: metti della musica al tuo prossimo esperimento in cucina: se funziona con il formaggio, chissà con il risotto.

Voto: 9

Cancro

Con Mercurio retrogrado, la malinconia si fa ancora più forte, caro Cancro, e spesso ti rifugi nei ricordi, nei pensieri profondi che cercano risposte e rassicurazioni per evitare di confrontarti con la realtà quotidiana, che richiede invece decisionismo e fattività, ma tu proprio non te la senti. Quasi quasi prendi spunto dal collezionista che ha acquistato e restaurato tutti i modelli di Cicciobello prodotti nella storica azienda di giocattoli bresciana.

Amore: la nostalgia con Mercurio retrogrado ti fa rileggere vecchie chat. Meglio un messaggio affettuoso a chi c'è oggi, nel presente.

Lavoro: il decisionismo non è pervenuto. Dedica la giornata a riordinare archivi e vecchie pratiche: lì sei imbattibile.

Fortuna: Mercurio retrogrado rallenta tutto, anche le occasioni. Rimanda firme e acquisti importanti.

Il consiglio del giorno: recupera dalla cantina un giocattolo o un oggetto della tua infanzia e dagli nuova vita: la nostalgia può diventare tenerezza.

Voto: 5 e mezzo

Leone

Sarà forse proprio un gesto un po' capriccioso e insolente a farti diventare finalmente la regina indiscussa del gossip tra i tuoi conoscenti, cosa che desideri da sempre. Con questi pianeti che ti stuzzicano, essere al centro dell'attenzione per te è proprio un bisogno, non soltanto un desiderio. È successo così anche a Sophie Cunningham, una cestista statunitense, che è diventata un meme per aver tenuto il dito puntato contro un'avversaria per ben 22 secondi. Anche lei, tra l'altro, è nata sotto il segno del Leone.

Amore: con questi pianeti che ti stuzzicano, pretendi dediche pubbliche e riflettori accesi. Chi ti ama lo sa e si porta gli applausi da casa.

Lavoro: un tuo gesto plateale farà discutere l'ufficio per giorni. Assicurati almeno che sia memorabile per i motivi giusti.

Fortuna: la scena è tutta tua. Dosala bene: 22 secondi di dito puntato sono il limite massimo consentito.

Il consiglio del giorno: pubblica quella foto che tenevi in sospeso da settimane: oggi l'algoritmo e le stelle giocano nella tua squadra.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Questo Marte a sfavore effettivamente oggi si fa sentire parecchio, e tu rischi di prendere delle decisioni un po' troppo avventate, spinte da nervosismi, fastidi e insoddisfazioni. Insomma, con questo Marte che ti insidia, dovresti cercare il più possibile di mantenere la calma o ignorare quello che proprio ti fa saltare i nervi, perché ti toglie lucidità. Forse oggi potresti consapevolmente fare del procrasticleaning, ovvero, come dicono gli psicologi, pulire anziché risolvere la tua vita.

Amore: con questo Marte che ti insidia, ogni piccola dimenticanza del partner ti sembra un affronto. Respira e conta le virtù, non i difetti.

Lavoro: i nervosismi ti spingono a risposte affrettate. Salva le mail nelle bozze e rileggile tra un'ora: ringrazierai.

Fortuna: la lucidità oggi va e viene. Rimanda le decisioni definitive a quando Marte avrà abbassato il volume.

Il consiglio del giorno: abbraccia il procrasticleaning senza sensi di colpa: riordina il cassetto dei cavi, quello che rimandi dal 2023.

Voto: 6

Bilancia

Oggi, cara Bilancia, non solo ti senti geniale, ma hai voglia di divertirti usando tutte le meravigliose facoltà del tuo intelletto e dei tuoi neuroni. Se qualcuno pensava che tu fossi nerd, non ti ha ancora visto in questa versione nerd ma divertente. Chiacchierare con te sarà davvero uno sballo. Ti senti come il team di studenti di ingegneria dell'Università di Pisa che si fa un video celebrando la loro grande realizzazione dell'aereo di carta più grande del mondo.

Amore: con la Luna in Acquario che ti sostiene, conquisti a colpi di battute intelligenti. Il flirt intellettuale è la tua specialità olimpica.

Lavoro: idee brillanti e parlantina irresistibile: oggi convinci chiunque, dal capo al cliente più scettico. Approfittane.

Fortuna: sei il segno fortunato del giorno: i segni d'aria comandano e tu sei in prima fila. Osa pure.

Il consiglio del giorno: organizza una serata quiz o giochi da tavolo con gli amici: la tua versione nerd e divertente merita un pubblico.

Voto: 9 e mezzo

Scorpione

Luna e Venere a sfavore, mentre Mercurio retrogrado ti porta ad indagare molto più del necessario: potrebbe portarti effettivamente ad una giornata di crisi di identità. Ti chiedi: «Chi sei?», ma soprattutto: «Dove stai andando?» e la risposta potrebbe darti dei consigli rivoluzionari sul tuo imminente futuro. Ti senti molto in sintonia con Ron Moss, il famoso attore di Beautiful, che dice di aver dovuto lasciare la serie perché non riusciva più a separare se stesso dal protagonista.

Amore: con Mercurio retrogrado indaghi anche sui silenzi del partner. Non tutto nasconde un mistero: a volte è solo stanchezza.

Lavoro: le grandi domande esistenziali ti distraggono dalle scadenze. Annota le riflessioni e torna operativo: il futuro può attendere fino a sera.

Fortuna: giornata introspettiva più che fortunata. Evita i colpi di testa e usa la crisi come bussola.

Il consiglio del giorno: compra un bel quaderno e inaugura un diario: le crisi di identità rendono meglio su carta che alle tre di notte nella tua testa.

Voto: 5

Sagittario

Marte a sfavore, oggi ti toglierà ogni inibizione, ogni senso del controllo educato e ti farà abbandonare in modo sfrenato al divertimento più chiassoso e rumoroso. Insomma, Sagittario, ci metti sotto il naso tutte le tue vittorie senza un briciolo di empatia, ma ti piace così. Sarai come i giocatori del Marocco che eliminano l'Olanda dai Mondiali e fanno festa scatenati negli spogliatoi.

Amore: con Marte a sfavore l'entusiasmo travolge anche il partner, che gradirebbe un filo di tatto. Festeggia pure, senza cori da stadio in casa.

Lavoro: celebri ogni successo ad alto volume. I colleghi apprezzerebbero anche un semplice "grazie al team", ogni tanto.

Fortuna: l'esuberanza di oggi rischia di pestare qualche piede. Un pizzico di empatia salverà le amicizie.

Il consiglio del giorno: organizza una serata di festa vera: musica, amici rumorosi e karaoke. Meglio sfogare l'euforia lì che in ufficio.

Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Con Mercurio retrogrado, che sembra proprio rallentarti dal punto di vista intellettuale e lavorativo, oggi ti darai da fare soltanto nelle attività pratiche, pragmatiche e concrete, che sono le uniche che ti danno una certa soddisfazione. Insomma, non avrai più voglia di comandare, ma di essere comandato, diretto e guidato. Ti senti completamente ribaltato rispetto alla quotidianità, come il divanetto milanese sollevato dal vento e finito addirittura sospeso sui fili del tram con l'ultima tempesta.

Amore: per una volta lasci il timone al partner e scopri che farsi guidare ha il suo fascino. Mercurio retrogrado fa anche miracoli.

Lavoro: la strategia oggi non è il tuo forte. Dedicati a compiti concreti e manuali: lì trovi soddisfazioni immediate.

Fortuna: con Mercurio retrogrado le idee ristagnano. Le mani, invece, funzionano benissimo: usale.

Il consiglio del giorno: monta quel mobile rimasto imballato o ripara la mensola che pende: il fai da te oggi vale più di dieci riunioni.

Voto: 6

Acquario

Con Venere storta, ma la Luna a tuo favore, oggi sei assolutamente dalla parte dei Lefebvriani che con fierezza subiscono la scomunica dal Vaticano. Anche tu sei pronto a mettere in discussione le relazioni nelle quali non ti senti apprezzato per quello che sei. D'altronde, non ti ha mai fatto paura restare da solo a combattere per le cose nelle quali credi. La tua indipendenza si fa più viva e intransigente, grazie al sostegno del pianeta Marte.

Amore: con Venere storta pretendi di essere apprezzato per quello che sei, senza sconti. Chi non capisce, oggi rischia la scomunica.

Lavoro: la Luna nel segno e Marte ti rendono coraggioso: difendi le tue posizioni anche contro la maggioranza. E di solito hai ragione.

Fortuna: l'indipendenza è la tua forza. Le battaglie in solitaria di oggi porteranno frutti a sorpresa.

Il consiglio del giorno: fai un gesto da anticonformista dichiarato: disdici un'abitudine che segui solo per compiacere gli altri.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Proprio tu, che di solito sei un grande sostenitore delle follie e, soprattutto, delle follie d'amore, oggi avrai da ridire contro la coppia che è salita sull'Empire State Building mandando un messaggio d'amore e che, prima di scendere, si è addirittura promessa sposa. Oggi, con Marte a sfavore, prevale la polemica da parte tua per l'incoscienza dei due ragazzi: sei irriconoscibile.

Amore: con Marte a sfavore il romanticismo lascia spazio al brontolio. Il partner ti guarda perplesso: promettigli che domani torni quello di sempre.

Lavoro: la vena polemica di oggi va dosata. Critica pure i progetti altrui, purché tu abbia un'alternativa pronta in tasca.

Fortuna: giornata storta per i sogni ad occhi aperti. Rimanda i grandi gesti a quando Marte avrà cambiato umore.

Il consiglio del giorno: scrivi le tue lamentele su un foglio e poi strappalo: sfogo garantito, zero discussioni. Domani ringrazierai.

Voto: 5 e mezzo