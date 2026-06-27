Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana 29 giugno-5 luglio 2026: Giove bacia Leone e Sagittario

Si tratta di una delle settimane più intense dell’anno con Giove che passa nel segno del Leone, mentre Mercurio retrogrado in Cancro si apre ai pensieri profondissimi. Ecco la classifica dei segni più fortunati dal 29 giugno al 5 luglio 2026: ultimo l’Acquario, il segno più fortunato è il Leone.

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Eccoci arrivati alla classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana che va da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2026: mamma mia, quanti cambiamenti, tutti in una sola settimana! Partiamo da quelli più semplici:

Marte è entrato nel segno dei Gemelli

Venere è l'unica che resta stabile nel segno del Leone

Mercurio resta in Cancro, ma è diventato retrogrado

Giove è passato nel segno del Leone: grande cambiamento annuale. Da qui in avanti, l'estate si fa decisamente di fuoco

Oroscopo, la classifica dei segni zodiacali più fortunati per la prossima settimana

Ultimo in classifica questa settimana è l'Acquario, con Giove che inizia a dare fastidio, mentre il segno più fortunato della prossima settimana è il suo opposto, ovvero il Leone. Al secondo posto sul podio i Gemelli, seguiti a ruota dall'Ariete.

12. Acquario

Dato che tu sei un tipo che la prende sempre bene, qualsiasi cosa succeda, ti consiglio, in questa parte della classifica dei segni zodiacali più fortunati, di stenderti comodamente con il telo, il cuscino gonfiabile sotto la testa e gli occhiali da sole, perché ci starai per un po'. Nello specifico, questa è proprio la settimana nella quale hai di tutti e anche tu stesso ti sopporti a malapena.

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11. Scorpione

Voglio rassicurarti, caro Scorpione, che questa settimana sarà uno dei picchi massimi della tua insofferenza cosmica, che effettivamente raggiungerà livelli tali per cui, manco trasferendoti su Plutone, il pianeta più lontano di tutti, potresti sentirti al riparo dalle rotture di scatole. Detto questo, avere contemporaneamente Venere e Giove a sfavore, mentre Mercurio retrogrado ti rende polemico e contorto, non sarà facile né per te né per noi.

10. Pesci

Segui in fondo la classifica dei segni zodiacali più fortunati, perché effettivamente in questi giorni potresti perderti nelle paranoie e nelle ansie e in quella enfatizzazione di tutto quello che potrebbe andare male. Insomma, l'ottimismo si tiene lontano da te, come chi è attento alla salute della pelle si tiene lontano dal sole nelle ore di punta.

9. Vergine

Questa settimana, cara Vergine, avrai l'impressione di avere un calo di zuccheri e praticamente degli svenimenti emotivi continui, dato che Marte sarà a tuo sfavore. Più che arrabbiarti, decidi proprio di toglierti dai giochi e di evitare polemiche inutili, anche perché non ti lascerebbero spazio praticamente per nient'altro. Se non abbiamo almeno un paio d'ore di tempo per sentire esattamente tutto quello che pensi e provi, sarà bene evitare di rivolgerti anche le domande più semplici.

8. Capricorno

Mi premuro subito di dirti che sei qui, caro Capricorno, ma non per questioni di cuore. Si tratta soltanto del tuo cervello, che sembra aver segnato male in agenda i giorni di ferie e si sente già irrimediabilmente fuori uso. Spento? Attivo soltanto col segnale di emergenza. La bellissima notizia è che questa è la prima settimana senza più Giove in opposizione, ma la brutta notizia è che non te ne renderai subito conto di questo alleggerimento per colpa di Mercurio retrogrado contrarissimo. Quindi i pensieri continuano ad essere profondi e tu fai fatica a trovare la via di uscita, nemmeno passando per le scale.

7. Toro

Giove e Venere insieme a sfavore, in un solo colpo, non te li meritavi proprio, caro Toro. Quindi, altro che goderti i piaceri! Questa è proprio la settimana in cui l'individualismo lo prendi alla lettera: pensi soltanto a quello che ti fa felice, senza porti alcuno scrupolo di relazione. Ti darà fastidio aprire bocca, anche se sapessi la risposta giusta da dare per le parole crociate fatte in gruppo ad alta voce sotto all'ombrellone.

6. Bilancia

Direi che, nonostante il sesto posto, hai davvero un sacco di cose da festeggiare questa settimana, Bilancia. Parti fin da subito a festeggiare l'amore. Ti torna la voglia di baciare ed essere baciata, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, e addirittura riaffiorano in te pensieri romantici che avevi pensato fossero sepolti per sempre.

5. Sagittario

Peccato non poter partire subito, a razzo, sculettando anche la mattina in metropolitana, come vorrebbero farti fare Giove e Venere, a tuo favore. Peccato che ci sia Marte in opposizione, che riduce drasticamente le energie vitali. Quindi sculetti mentalmente, Sagittario, e nell'animo sei praticamente una ballerina brasiliana. Fisicamente, però, avrai bisogno di sali minerali e coccole.

4. Cancro

Ti è rimasto soltanto Mercurio retrogrado, proprio nel tuo segno zodiacale, ma tu sei felice lo stesso e non perché sei diventato improvvisamente ottimista. Sei felice perché, grazie a questo Mercurio retrogrado, mentre tutti pensano solo a divertirsi, tu puoi consapevolmente crogiolarti nelle filosofie esistenziali più estreme e nei desideri irrisolti più cavernosi. Quanto piacere.

3. Ariete

Se abbiamo detto che questa sarebbe stata l'estate dei segni di fuoco, eccola qua, i pianeti sono arrivati tutti a tuo favore. Certo, rimane ancora quel piccolo problema di Mercurio retrogrado da risolvere, ma tu falla facile. Elimina il cervello dai tuoi strumenti di lavoro, dalle tue abilità e dalle tue competenze. Fai proprio come se non ci fosse: viviti l'istinto e goditi tutto quello che ti dice, non la ragione, appunto, ma il cuore.

2. Gemelli

Marte è approdato nel tuo segno zodiacale e tu sei totalmente inarrestabile, sia nelle attività fisiche sportive, sia ancora di più in quelle sentimentali ed erotiche. Insomma, Gemelli, su 24 ore a disposizione, tu ne userai 22 almeno per fare cose, e il tutto senza nemmeno avere le borse sotto agli occhi.

1. Leone

Ti meriti il primo posto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati, caro Leone, adesso che non solo Venere, ma soprattutto Giove è entrato nel tuo segno. Spinto e presentato modello Sanremo da un bellissimo Marte. Quindi, Leone, questa è la settimana nella quale ti senti invincibile e ti preoccuperai di farlo sapere davvero a tutti, senza badare a quel minimo di empatia delicata.