Oroscopo di agosto 2026, le previsioni del mese di Ginny: Bilancia e Leone innamoratissimi

Agosto 2026 è il mese delle eclissi: intenso e profondo. Nell’oroscopo del prossimo mese lasciamo fare all’universo quel che crede senza opporci alle sue sollecitazioni! Venere passa in Bilancia, Mercurio in Leone e Marte in Cancro: aspettiamoci un mese bollente!

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In questo oroscopo del mese di agosto 2026, avremo la stagione delle eclissi: momenti di particolare profondità emotiva e di dialogo con noi stessi. La prima sarà un'eclissi di sole il 12 di agosto, nel segno del Leone, e la seconda, il 28 di agosto, un'eclissi di luna nel segno dei Pesci. Soltanto i pianeti veloci cambieranno di segno zodiacale: Venere il 7 agosto entra nel segno della Bilancia ad ammorbidire e rendere affascinanti i segni d'aria; Mercurio il 9 agosto passa nel segno del Leone per donare ai segni di fuoco la voglia di profondità intellettuale; mentre Marte atterra in Cancro il 11 del mese così che i segni d'acqua si godano il fascino a la voglia di prendere decisioni importanti. Aspettiamoci un agosto bollente, non soltanto dal punto di vista meteorologico, ma soprattutto intimo, emotivo e passionale.

Ariete

Risulterai sicuro, sicurissimo di te stesso con Mercurio a tuo favore, insieme a Giove e Saturno. Ma tutto questo probabilmente non ti porterà immediatamente l'amore delle persone che hai intorno. Venere e Marte entrambe saranno a sfavore, soprattutto a partire dal 7 di agosto in poi. Presta attenzione a non esagerare con l'irruenza, travolgente nell'esprimere quelli che sono i tuoi pensieri, le tue opinioni e i tuoi pareri non richiesti. Meglio un pomeriggio di relax leggendo un libro che non una corsetta a fine giornata, solo per provare a te stesso che sei un vero sportivo. Voto: 6

Toro

L'eclissi di sole del 12 di agosto potrebbe effettivamente darti fastidio, caro toro, perché al posto degli spaghetti allo scoglio ti troverai di fronte pensieri e domande esistenziali. In compenso, Marte ti aiuterà a prendere delle decisioni non dico drastiche, ma risolutive. L'amore sarà potente con tutte le persone che sapranno darti un senso di sicurezza, di solidità e di profondità intellettuale. Tu che spesso d'estate vuoi soltanto spegnere il cervello, adesso sarai costretto a tenerlo attivo H24. E anche l'amore. Per soddisfarti, dovrà prima di tutto soddisfare i tuoi bisogni emotivi più profondi, quelli che forse non hai nemmeno il coraggio di dichiarare ad alta voce. Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Abbiamo detto che sarai tu, caro gemelli, uno dei segni zodiacali più fortunati di questa estate 2026, e in questo oroscopo di agosto te lo ribadisco. Venere a tuo favore e Mercurio che ti sollecita quella parte poetica, profonda, filosofica che sei bravissimo ad usare, anche in modo divertente e coinvolgente. Questa sarà un'estate ricca di esperienze, sia di eventi che di persone. Tenerti fermo sarà davvero difficile, perché riesci a comprendere tutte insieme le bellezze della vita, dai piaceri ai progetti. Nulla ti sembra impossibile e nulla troppo difficile per essere conquistato al più tardi a settembre. Voto: 9

Cancro

Preparati, caro cancro, perché questo mese di agosto ti vedrà decisamente diverso rispetto al solito, almeno rispetto a quanto crediamo di conoscerti. Intraprendente, decisionista, attivo, vivace e molto, molto sexy. Dopo le settimane passate con Mercurio, nel tuo segno zodiacale, ad indagare e chiederti, adesso le risposte che hai ottenute le vuoi mettere subito in pratica. Anzi, direi che sarà difficile farti cambiare idea: testardo quanto mai sei stato in passato. In compenso, conoscerai un lato di te stesso e lo farai conoscere a noi davvero frizzante, perfetto, tra l'altro, per vivere al massimo le eclissi. Voto: 7 e mezzo

Leone

Sei tu il grande protagonista di questo mese, caro leone, e non soltanto perché ci proporrai le più divertenti e chiassose feste di compleanno. L'eclissi di sole, infatti, ti coinvolgerà e tu passerai dall'essere il re della festa, anche quando non è ancora il tuo compleanno, al voler spegnere le luci per chiuderti nei tuoi pensieri. Insomma, preparati ad un mese di grandi alti e bassi motivi nei quali cambiare umore. Sarà il tuo sport preferito. In compenso, quella che spesso in te è una passione travolgente ma superficiale, adesso sarà come un terremoto che viene dal basso e davvero coinvolgerà tutti i tuoi sensi e quelli di chi ti sta vicino. Preparati a lunghe nottate di pensieri e poi sì, anche di passione. Voto: 9

Vergine

L'eclissi di sole e Mercurio nel segno del Leone ti renderanno pensierosa, proprio come piace a te. Nulla di superficiale, nulla di troppo leggero, nulla di decisamente scontato. Questa è la vergine che ti piace essere impegnata e comprensiva, attenta e intelligente. Certo, grazie a Venere, che si trova nel segno della Bilancia, e soprattutto a Marte, a tuo favore, non ti tratterrai dal dire la tua e nemmeno quando ti vengono proposti da tuffarti nei piaceri di ogni genere. Insomma, questa potrebbe davvero essere una delle estati più interessanti e complete degli ultimi anni. Si chiuderà poi con l'eclissi di luna in opposizione al tuo sole, che sarà come l'ultima escursione prima di ritornare alla vita reale, la più intensa di tutte. Voto: 8

Bilancia

Dopo questo inizio d'anno decisamente turbolento, o cara bilancia, un agosto con Venere nel tuo segno zodiacale. Te lo meritavi proprio. Ritorna la voglia di goderti ogni piccolo istante con dolcezza, delicatezza, semplicità. Torni a voler fare lunghe colazioni, guardando l'infinito e passeggiate romantiche anche da sola. Certo, Marte, a sfavore non aiuta, ma in te sarà piuttosto un aumento vertiginoso della pigrizia. Sarà davvero difficile convincerti ad alzarti dalla sdraio, anche quando arriva la proposta dell'aperitivo sulla spiaggia. Relax è la parola d'ordine ed evitare decisamente qualsiasi tipo di contrasto, nel quale effettivamente potresti perdere troppe energie e quasi tutta la tua calma. Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Sono sicura, caro scorpione, che, nonostante l'eclissi di sole che vorrebbe coglierti in fallo, tu saprai gestirti al meglio ogni situazione in questo mese di agosto. Dalla tua parte, infatti, c'è Marte che ti rende deciso, forte, sexy, ma anche autorevole quanto necessario. E poi Venere, che dalla sua posizione nel segno della Bilancia amplifica l'empatia, la sensibilità, la profondità e la grande capacità di andare dritti al punto di ogni situazione. Insomma, sarai uno scorpione che indaga, che non ha alcuna voglia di girare intorno in modo convenzionale alle situazioni. Con te ad agosto tutto sarà intenso e nulla fatto o detto soltanto per riempire gli spazi vuoti. Voto: 6

Sagittario

Questa è la tua estate finalmente goduta al massimo, come effettivamente ti avevo promesso fin dall'inizio. Dopo il mese scorso con Marte e Venere, che hanno tirato un freno a mano la tua voglia di divertirti al massimo, adesso ti godi il pianeta dell'amore e anche quello della saggezza, entrambi a tuo favore. Sarai finalmente il maestro che insegna senza nemmeno bisogno di salire in cattedra, proprio come piace fare a te. Con l'eclissi, poi, sempre a tuo favore, sei pronta a vivere intensamente ogni nuova occasione che ti si presenti di fronte. Senti davvero che questo è il mese che ti rigenera e, soprattutto, ti spalanca il cuore ai prossimi mesi fino alla fine dell'anno. Goditi tutto, soprattutto l'amore, in ogni sua forma. Voto: 8 e mezzo

Capricorno

Se nelle settimane scorse ti sei effettivamente rilassato un po', caro Capricorno, adesso ritornano due transiti contemporanei che ti danno parecchio fastidio. Non sto certo parlando delle eclissi, ma di Venere e Marte contemporaneamente a sfavore. Ti ritroveremo solitario, pensieroso e, in generale, poco predisposto a lasciarti andare. Anzi, brontolare potrebbe essere proprio il tuo sport preferito e la più grande difficoltà non sarà farti smettere, ma convincerti a guardare i lati positivi delle cose. Trovati una persona particolarmente ottimista che riesca qualche volta a trascinarti in una visione un po' più magica. In generale, ricordati che le vacanze sono fatte per dedicarsi del tempo senza chiedere permessi né dare spiegazioni, e sono sicura che tu sfrutterai questa condizione al massimo. Voto: 5 e mezzo

Acquario

Per essere la tua estate con Giove a sfavore, caro acquario, direi che comunque te la caverai benino. Nel mese di agosto, nello specifico, potrai contare su Venere, pianeta dell'amore, completamente dalla tua parte. Certo, l'eclissi ti potrebbe shakerare un po', come un daiquiri a bordo piscina, e farti rimettere in discussione cose che avresti preferito evitare, soprattutto d'estate. Detto questo, però, la solitudine che ti si prospetta con Giove in opposizione non sarà per nulla monacale e rigida, anzi! Rischi persino di diventare il miglior confidente, anche di persone che appartengono a diverse generazioni. Dal 15enne innamorato al 50enne in crisi esistenziale, tu li comprendi, li ascolti e li consigli tutti. Forse, caro acquario, è perché, in fondo, in tutti questi drammi esistenziali, ti ci rivedi e condividere le profondità dei pensieri non sarà poi così male. Voto: 6

Pesci

Dopo un mese di Luglio decisamente da dimenticare, questo di agosto sarà il mese giusto per progettare, aprire la mente e il cuore. Anzi, ti ritroveremo più risoluto, deciso e coraggioso che mai. Marte, a favore, ti fa venire voglia di metterti in gioco anche nelle cose che di solito avresti gentilmente rifiutato. Che sia una partita ad uno sport che non conosci o un'immersione mozzafiato, direi che sarà difficile chiederti di tirarti indietro. Hai voglia di sentire tutto, provare tutto fino all'estremo. Passione, decisione e determinazione non ti mancheranno per nulla. Alla fine del mese, poi, ci sarà un'eclissi di luna proprio nel tuo segno zodiacale: un momento di profondità emotiva nel quale guarderai occhi negli occhi, la versione più intensa e vera di te. Qualsiasi cosa, vedrai in quello specchio sarà comunque il modo migliore per ricominciare l'anno a settembre. Voto: 7 e mezzo