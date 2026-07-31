L’oroscopo di oggi venerdì 31 luglio 2026 di Ginny: Vergine e Gemelli battibeccano in amore

La Luna persiste nel segno dell’Acquario nell’oroscopo di oggi, venerdì 31 luglio 2026 mentre Venere e Marte si scontrano. C’è tensione tra la voglia di flirtare e la richiesta di posizioni seriose. Il segno fortunato è la Bilancia, mentre il segno sfortunato è lo Scorpione.

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L’oroscopo di oggi, venerdì 31 Agosto 2026, suggerisce di prendere maggiore confidenza in noi stessi ma senza esagerare e moderando le dichiarazioni. Con la Luna in Acquario anche oggi ma Venere e Marte che si guardano storto, il segno fortunato è la Bilancia che impara a moderare le energie preferendo la costanza. Il segno sfortunato è lo Scorpione, forse un po’ troppo certo delle sue idee e pensieri.

Ariete

Niente, oggi sei ancora inarrestabile e soprattutto vuoi tutto, subito, e lo dichiari apertamente. La grande forza e l’entusiasmo che ti garantisce Marte a favore, supportato dalla Luna, ma soltanto fino a dopo pranzo, ti spingono a fare dichiarazioni davvero eclatanti. Sei un po’ come Trump che indossa il cappellino “2028” e annuncia di volersi candidare per un terzo mandato da presidente, anche se la legge lo vieta. Ecco, al momento tu non stai troppo alle regole e soprattutto vuoi e pretendi di crearne di nuove, possibilmente su misura per te. Cerca però di non esagerare.

Amore: hai voglia di decidere tutto tu, persino il finale della storia: lascia però che anche l’altra persona abbia almeno una battuta nel copione. Lavoro: parti con l’energia di chi vuole riscrivere il regolamento, ma prima controlla che qualcuno non lo stia già applicando. Fortuna: ti accompagna finché usi l’entusiasmo per aprire porte, non per sfondarle tutte insieme. Il consiglio del giorno: fissa una priorità per la mattina e lascia le decisioni più importanti al pomeriggio, quando avrai un quadro più equilibrato. Voto: 7 e mezzo

Toro

L’importante oggi sarà trovare il giusto mezzo, l’equilibrio e soprattutto una correttezza reciproca. Di certo non ti viene facilissimo, perché con Venere e Mercurio a favore sei bravissimo a portare acqua al tuo mulino. La Luna storta, però, mette in luce anche le esigenze del prossimo e ti obbliga a riflettere profondamente su quanto siano sostenibili certe tue decisioni. Insomma, potresti fare la figura del distributore di benzina più caro d’Italia, quello di via Correggio a Milano. Forse a partire dal pomeriggio riuscirai a trovare dei buoni compromessi, ma soltanto se inizierai davvero a rivedere atteggiamenti e scelte.

Amore: oggi non puoi presentare il conto sempre all’altro: anche i sentimenti funzionano meglio quando il prezzo è equo per entrambi. Lavoro: sai difendere benissimo il tuo interesse, ma una trattativa riuscita lascia soddisfatte tutte le parti, non soltanto te. Fortuna: arriva quando abbassi un pochino le pretese e scopri che il compromesso non è affatto una sconfitta. Il consiglio del giorno: rivedi una richiesta che hai fatto di recente e prova a renderla più equilibrata anche per chi deve accettarla. Voto: 5 e mezzo

Gemelli

Vi piace tantissimo sentirvi connessi con il mondo, con le persone e soprattutto pronti a esplorare tutto quello che offre il mondo digitale. Oggi avete la grande capacità di ridere sopra a qualsiasi situazione. Sì, perché con Venere in quadratura di certo non siete impeccabili, però Marte nel vostro segno e la Luna a favore vi permettono di mostrare forza e quella capacità di essere davvero vincenti. Insomma, siete protagonisti esattamente come Erling Haaland, diventato super celebre ai Mondiali per la “voga dei vichinghi” e poi trasformato nel centro di una serie di meme su cui lui stesso sa scherzare, cavalcando al massimo questo momento di grande celebrità. Quando si è al centro dell’attenzione bisogna anche saper ridere delle qualità un po’ meno sviluppate.

Amore: sapete prendervi in giro e questa leggerezza vi rende irresistibili, soprattutto quando smettete di voler apparire perfetti. Lavoro: anche una piccola figuraccia può trasformarsi in un’ottima occasione, se siete abbastanza intelligenti da cavalcarla invece di nasconderla. Fortuna: vi premia quando sapete stare al centro della scena senza prendervi troppo sul serio. Il consiglio del giorno: trasformate un piccolo errore in qualcosa di divertente e condividetelo senza vergogna con chi saprà apprezzarlo. Voto: 8 –

Cancro

C’è tanta dolcezza nel tuo cuoricino e oggi vuoi esprimerla apertamente con quella naturalezza e quella semplicità che appartengono proprio al tuo segno, simbolo di sentimento puro e sincero. Con Venere e Mercurio a favore, i tuoi ragionamenti sono lineari, onesti e senza inutili complicazioni, esattamente come l’affermazione della mamma di Gilda Ambrosio che racconta di essere chiamata “suocera” dal fidanzato della figlia, Stefano De Martino, e dichiara semplicemente che i due ragazzi si vogliono proprio bene. Insomma, oggi questa tua grandissima emotività splende senza bisogno di effetti speciali.

Amore: oggi il cuore parla semplice, chiaro e senza sottotitoli: vuoi bene e lo fai capire senza bisogno di strategie sofisticate. Lavoro: la tua sincerità convince più di una presentazione perfetta, soprattutto quando riesci a spiegare tutto con parole semplici. Fortuna: ti accompagna nelle situazioni autentiche, quelle in cui non devi fingere né interpretare nessun ruolo. Il consiglio del giorno: chiama una persona a cui vuoi bene e dille una cosa affettuosa senza aspettare che ci sia un’occasione speciale. Voto: 7 +

Leone

I transiti di questa settimana e soprattutto la Luna piena stortissima ti fanno rivedere le tue capacità e, soprattutto, il modo in cui riesci a sfruttare le tue grandi energie. Con Marte a favore e Giove nel tuo segno sei pronto proprio a riscrivere le leggi della tua grandezza. Lo fai con capacità, sincerità e naturalezza alla Nina Morić che di recente ha cambiato completamente vita, diventando artista, con opere presenti in gallerie ufficiali e vendute anche a prezzi davvero importanti. Ecco, questo è proprio il punto su cui potrai lavorare e impegnarti profondamente: cambiare forma senza perdere il tuo valore.

Amore: hai bisogno di sentirti visto in una versione nuova, non soltanto per ciò che sei sempre stato agli occhi degli altri. Lavoro: è il momento giusto per reinventarti e mostrare un talento che finora avevi lasciato in secondo piano. Fortuna: ti sorprende quando smetti di ripetere il copione abituale e provi una strada che nessuno si aspettava da te. Il consiglio del giorno: dedica un’ora a un talento che hai trascurato e prova a trasformarlo in qualcosa di concreto. Voto: 6 –

Vergine

Bisogna ammettere che soltanto grazie alla tua grandissima programmazione, precisione e soprattutto alla tendenza a rendere tutto armonico si possono raggiungere risultati davvero strabilianti. Con la logica di Mercurio a favore e anche con quella dose di fortuna che ti regala Venere nel tuo segno, puoi arrivare a veri e propri record. Esattamente come l’aviazione civile nel nostro Paese, che di recente è riuscita a far partire un volo ogni dieci secondi nell’arco di una sola giornata. Ti piace quando tutto si incastra alla perfezione e soprattutto quando il lavoro è ben fatto, liscio, pulito e senza nemmeno una sbavatura.

Amore: ti piace che tutto funzioni con precisione, però il cuore ogni tanto ama anche qualche piccolo ritardo fuori programma. Lavoro: sei una torre di controllo perfetta: organizzi tempi, persone e dettagli facendo sembrare semplice anche ciò che non lo è affatto. Fortuna: ti premia quando preparazione e tempismo si incontrano esattamente nel momento giusto. Il consiglio del giorno: prepara oggi una scaletta precisa per la settimana e libera almeno uno spazio per un imprevisto piacevole. Voto: 7 +

Bilancia

Grazie alla grande determinazione e all’ispirazione che oggi ti infondono le stelle riesci a superare limiti che pensavi fossero assolutamente invalicabili. Con Marte a favorissimo e anche la Luna dalla tua parte, riprendi quelle rivincite soprattutto mentali e teoriche in cui ti eri un pochino arenata. Insomma, fai esattamente come Sergio Sanfilippo, ex manager della moda, che si laurea a novantasei anni. I risultati arrivano, basta perseguirli con costanza e perseveranza, e tu sei assolutamente dotata di entrambe le qualità. La lentezza è proprio il mezzo che ti permette di arrivare alla meta: ricordalo sempre.

Amore: oggi non hai bisogno di correre: il cuore sa perfettamente che certe conquiste meritano tempo, pazienza e una bellissima costanza. Lavoro: riprendi un progetto lasciato a metà e dimostri che la tenacia, alla lunga, batte qualsiasi partenza sprint. Fortuna: ti premia quando continui a crederci anche se il risultato non arriva subito e sembra volerti mettere alla prova. Il consiglio del giorno: riprendi un obiettivo sospeso e dedica almeno mezz’ora concreta a farlo avanzare, senza pensare a quanto manca. Voto: 8 +

Scorpione

Senti che ci sono pareri discordanti rispetto ad alcune tue scelte e decisioni. Da una parte ti sembrano super logiche, efficienti e anche votate al bello; oggi però, con la Luna stortissima, ti ritrovi a dover giustificare le tue posizioni. In pratica ti senti un po’ come il Comune di Milano, che ha deciso di realizzare un asfalto rosso di nuova generazione per attutire i rumori nella celebre via Torino, togliendo lo storico pavé. Insomma, c’è un po’ di polemica, però tu hai tutte le capacità per superarla. Ricordati soltanto di farlo con un filino di pazienza, perché troppa fretta potrebbe essere davvero controproducente.

Amore: oggi ti tocca spiegarti meglio del solito: basta un po’ di pazienza per evitare che una scelta venga letta nel modo sbagliato. Lavoro: hai una soluzione valida, ma dovrai accompagnarla bene perché non tutti riusciranno a capirne subito il vantaggio. Fortuna: ti aiuta quando eviti lo scontro diretto e lasci che siano i risultati a dimostrare lentamente che avevi visto giusto. Il consiglio del giorno: prima di difendere una decisione, prepara due argomenti semplici e concreti che possano farla capire meglio agli altri. Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Nonostante in questo periodo tu sia un filino acciaccato e un po’ sottotono, oggi puoi comunque continuare a trionfare. Sì, perché la Luna a favore, anche se soltanto fino a dopo pranzo, ti sostiene e ti permette di far emergere le tue grandi caratteristiche e potenzialità. Sei esattamente come Noemi che, dopo la caduta dal palco, realizza la sigla per Rudy Zerbi direttamente dal suo lettino d’ospedale. Nonostante Venere e Marte ti siano avversi, sai comunque tirare fuori grinta, capacità, ingegno e una visione che va davvero oltre un presente un pochino affaticato.

Amore: anche se non sei al massimo, riesci comunque a regalare calore e presenza: basta non pretendere da te stesso una performance da standing ovation. Lavoro: sfrutti bene le energie residue e dimostri che, anche da fermo, puoi ancora produrre qualcosa di brillante. Fortuna: ti sostiene quando trasformi un limite momentaneo in un modo nuovo di fare comunque la tua parte. Il consiglio del giorno: fai le cose importanti entro pranzo e dedica il resto della giornata al recupero, senza sensi di colpa. Voto: 7

Capricorno

Puoi concederti di fare quello che ti piace e soprattutto di dire ciò che vuoi senza doverti contraddire. Anzi, con Venere a favore sei proprio in grado di sfidare Mercurio in opposizione. Potrai farlo soltanto se sarai capace di esprimere verità per te davvero importanti. L’esempio calzante è sicuramente quello della figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, che ha deciso di cambiare nome in Suri Noelle, allontanandosi così dai blasonatissimi genitori. L’importante è che tu sia autentico e sincero con te stesso, soprattutto quando prendi decisioni per te davvero importanti.

Amore: oggi senti forte il bisogno di essere autentico e di togliere finalmente qualche etichetta che non ti rappresenta più. Lavoro: una scelta personale può cambiare davvero il modo in cui gli altri ti vedono, purché sia coerente con ciò che senti. Fortuna: ti premia quando smetti di vivere secondo aspettative altrui e scegli una direzione più tua. Il consiglio del giorno: scrivi su un foglio una cosa che non ti rappresenta più e decidi concretamente come lasciartela alle spalle. Voto: 7 +

Acquario

Questo per te è tutto un momento di festa e condivisione, in cui ti senti ancora il protagonista indiscusso di tutto lo zodiaco. Tutto merito della Luna nel tuo segno, anche se soltanto per metà giornata, e di Marte a favore. Insomma, festeggi esattamente come Damiano David e la sua bella Dove Cameron in vacanza in Puglia, che si lasciano andare a un karaoke scatenato sulle note della celebre “Tutto il resto è noia”. Quando si tratta di festeggiamenti e soprattutto di lasciarsi andare, tu sei davvero il numero uno.

Amore: hai voglia di leggerezza, musica e complicità: oggi il cuore vuole soltanto divertirsi e cantare senza pensare troppo all’intonazione. Lavoro: porti energia ovunque vai e riesci a trasformare anche una giornata normale in qualcosa di molto più coinvolgente. Fortuna: ti accompagna quando condividi il buonumore e lasci che la tua energia contagi anche chi ti sta intorno. Il consiglio del giorno: organizza una serata leggera con amici, musica e zero programmi complicati, lasciando spazio all’improvvisazione. Voto: 8

Pesci

Oggi mettete in campo proprio le vostre capacità più razionali e ingegnose. Lo fate grazie alla grande lucidità che vi regala Mercurio a favore. Forse ci sarà ancora bisogno di rifinire i vostri progetti in modo un pochino più estetico, con Venere in opposizione. Comunque riuscite a imporvi esattamente come il giovanissimo gruppo di studenti di Vicenza che ha realizzato una panchina multiuso capace di ricaricare i cellulari con l’energia solare. Forse non proprio l’oggetto di design più desiderato da tutti, ma certamente uno di quelli capaci di guadagnarsi premi importanti, come quello ricevuto dalla Junior Edil Trophy. Non lasciate assolutamente andare le vostre idee, anche se non vi sembrano ancora avere il look perfetto.

Amore: avete idee solide e concrete, anche se oggi il packaging romantico potrebbe sembrare ancora un po’ da rifinire. Lavoro: se il progetto funziona davvero, non importa se non è ancora bellissimo da vedere: il valore arriverà comunque. Fortuna: vi premia quando credete in un’idea utile anche se non ha ancora la forma più elegante del mondo. Il consiglio del giorno: portate avanti un progetto concreto e rimandate soltanto a dopo la parte estetica, senza bloccarvi per perfezionismo. Voto: 7 –