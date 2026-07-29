L’oroscopo di giovedì 30 luglio 2026 di Ginny: Scorpione e Toro guardano in faccia la realtà

L’effetto della Luna piena in Acquario di ieri pomeriggio si fa ancora sentire forte e chiaro. I segni hanno l’occasione di riportare la propria personalità a galla.

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Ariete

Impossibile trattenere oggi il grande entusiasmo che ti suscitano le stelle. Sì, perché tutto sembra possibile, tutto può manifestarsi e soprattutto tu vuoi assolutamente tirare fuori il meglio di te. La Luna piena di ieri e Marte a favore ti ispirano, forse non sempre nel modo che verrà accolto meglio da tutti. Tu, però, vuoi assolutamente importi. Esattamente come Roberto Vannacci con il video generato dall’intelligenza artificiale in cui compare come un imperatore romano. Va benissimo dimostrare le proprie capacità e soprattutto la grande energia che domina incontrastata nel tuo segno, devi soltanto fare attenzione ai modi. Mi raccomando, non lasciarti trascinare troppo da questa verve.

Toro

Grandissimo bisogno di comfort e di sentirti davvero a tuo agio. La Luna piena di questi giorni, che si oppone a Giove ti impegna in un unico obiettivo: benessere e comodità. Sono certa che prenderai grande ispirazione dal video della signora americana diventato virale su TikTok, che ordina la cena da Walmart e se la vede consegnare dal cielo da un drone dopo soltanto pochi minuti. Per te l’importante è rimanere comodo e non fare alcuno sforzo, e ti assicuro che questa è la strategia più giusta per affrontare una giornata in cui tutto ti sembra davvero faticosissimo.

Gemelli

Voi sì che sapete fare di necessità virtù. Oggi sarete sicuramente più provocatori del solito, non soltanto per il gusto di farlo, bensì con obiettivi ben chiari. La Luna piena di ieri e Marte nel vostro segno vi danno proprio lo spunto per osare. Lo sapete fare con la stessa intelligenza del team di ricercatori USA che ha deciso di aprire un profilo OnlyFans per finanziare uno studio sulle marmotte dopo il mancato arrivo dei fondi pubblici. Insomma, siete pieni di iniziative, anche piccanti, che sapranno sicuramente farvi notare. Il risultato da voi tanto desiderato e agognato oggi sarà pienamente raggiunto: essere al centro dell’attenzione.

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Cancro

La tua necessità di protezione, di difendere le emozioni e soprattutto le cose che ti stanno più a cuore oggi sarà ancora più evidente. Con Mercurio ancora nel tuo segno riesci a trovare mille spunti per raggiungere proprio questo obiettivo. Potrebbe essere tuo il suggerimento di far pagare cinque euro per accedere alla Grotta della Poesia a Melendugno, però soltanto ai turisti e non ai residenti. Tu vuoi che certi luoghi, soprattutto quelli che ami, vengano rispettati e tutelati, senza ridursi a esperienze mordi e fuggi che non servono davvero a nessuno. Severo, certo, però super intelligente: quando riesci a sottolineare ciò che per te è ovvio, diventa davvero difficile mettersi a discutere con te.

Leone

Non è che tu sia fuori fase, anzi, hai grandissime capacità, però oggi potresti perdere facilmente il focus. Tutta colpa della Luna piena di ieri che era esattamente opposta al tuo segno. Insomma, l’importante è non strafare e dedicarti soltanto alle cose semplici e basilari. Se ti aspetti di ricevere molta attenzione, dovrai stare super attento a quello che dici, altrimenti potresti essere esattamente come l’inviata del TG che, invece di raccontare il matrimonio di Donnarumma, annuncia il funerale della coppia. Sono piccole sviste che oggi potrebbero accaderti facilmente. Proprio per questo è meglio stare in seconda fila, fare lo spettatore e non sentire sempre la necessità di dover per forza performare.

Vergine

Quando sei la più saggia di tutto lo zodiaco, oltre che la più buona, puoi davvero permetterti di esprimere affermazioni categoriche che verranno ascoltate e prese ad esempio da tutti quanti. Il dialogo stupendo di Mercurio e Venere a favore ti permette proprio di avere una visione più ampia del benessere della collettività e di come possa svilupparsi ed evolvere. Hai quella grande coscienza alla Paolo Crepet che, in una recente intervista, dichiara che i social dovrebbero essere assolutamente vietati sotto i sedici anni per evitare il propagarsi di troppa stupidità. I tuoi valori sono così alti e soprattutto così saldi che tutti saranno pronti ad ascoltarti.

Bilancia

Hai proprio la sensazione che si sia smorzata tutta quella tensione, soprattutto mentale, che in questo periodo ti lega e ti impedisce di agire come vorresti. Insomma, il cielo attenua le tensioni, soprattutto quella di Mercurio in quadratura. Grazie alla splendida Luna piena di ieri pomeriggio e a Marte a favore ti senti libera di poterti muovere e agire con più scioltezza, con più semplicità, senza essere legata a forme troppo rigide. La stessa sensazione, probabilmente, dei dipendenti pubblici di Tokyo ai quali è stato finalmente concesso di presentarsi in ufficio anche in pantaloncini e non soltanto con l’abito formale, come da sempre richiesto. Queste per te sono piccole grandi rivoluzioni che cambiano totalmente il modo di vedere la vita.

Scorpione

Hai proprio la sensazione che la fortuna e soprattutto Venere a favore oggi si siano presi una vera e propria pausa. Tutto è accessibile, tutto è chiaro, ma soltanto nella tua mente. Quando pensi di poter passare ai fatti, si impossessa di te una pigrizia infinita e la tendenza a vedere tutto nero. Insomma, oggi ti senti davvero dentro quell’impasse del non agire. La Luna piena di ieri insieme a Giove stortissimi ti impediscono proprio di raggiungere risultati che, in altri momenti, sarebbero semplicissimi. Potresti essere preso dalla stessa mancanza di voglia d’azione del vincitore che a Bari deve ancora riscuotere i seicentomila euro vinti al Superenalotto, forse perché non ha ancora trovato il momento giusto per fare questo grande passo. Ti senti come nella casella prigione del Monopoli e pare che tu non riesca assolutamente a trovare la combinazione giusta dei dadi.

Sagittario

La Luna piena di ieri è stata per te un momento di rivelazione importante anche se, forse, non dolcissimo. Venere e Marte a favore ti danno quel cinismo necessario per ritrovare la verità soprattutto di chi sei e di chi vuoi essere nel mondo che ti circonda. Le freddure di Verene contraria in realtà ti riportano più facilmente alla realtà. È un po’ l’effetto del frigorifero portatile, in versione umana, inventato in Giappone contro i picchi di caldo. Finalmente metti la mente e soprattutto il corpo in modalità relax e ti concedi di focalizzarti sui tuoi progetti, senza restare bloccato nei piccoli fastidi quotidiani.

Capricorno

Mio caro Capricorno, sarebbe meglio per te lasciar perdere tutte le analisi di mercato, perché al momento i conti ancora non tornano e ormai credo tu abbia imparato che è tutta colpa di Mercurio in opposizione. Insomma, non scandalizzarti troppo se leggi notizie come quella che un box auto nella zona del Tridente, ovvero una delle più centrali di Roma, costa più di un appartamento per quattro persone nella stessa città. Le logiche del mercato in questo momento non ti appartengono, anzi, sembrano lontane milioni di chilometri come le stelle del firmamento. Accetta che certe dinamiche oggi siano più assurde che comprensibili.

Acquario

La tua parola preferita anche oggi è libertà: di agire, di esprimerti e soprattutto di sfidare il protagonismo individuale, perché senti molto più forte ed efficace il risultato che può ottenere un’intera comunità. La Luna piena nel tuo segno di ieri ha risvegliato proprio questo genere di sensazioni: indipendenza, certo, ma soprattutto la volontà di dire qualcosa che non vivi soltanto tu in prima persona, bensì che senti profondamente condiviso. Insomma, sei capace di generare veri movimenti che coinvolgono, esattamente come quello creato dall’artista e fotografo Spencer Tunick a Gran Canaria, con un flash mob di volontari dipinti con gli undici colori della bandiera del Pride, protagonisti di uno scatto-installazione proprio nel centro dell’isola. Ecco, tu possiedi questa capacità di coinvolgere e soprattutto di sottolineare tematiche importanti, rivolte davvero all’evoluzione e al futuro.

Pesci

Questa non è proprio la giornata in cui bisogna criticare tutto ciò che si è detto o dichiarato fino a qualche momento prima. Anzi, è il momento di guardare oltre, trovare nuovi spunti e soprattutto soluzioni più interessanti di discussioni che non portano da nessuna parte. Sì, perché con Venere in opposizione, ma Mercurio a favore, avete voglia soprattutto di parlare e contestare tutto ciò che fino a poco fa sembrava giusto e facesse bene. Avete la stessa punta polemica della BBC quando dichiara che la dieta mediterranea non esiste più e che, anzi, non sarebbe più la migliore da seguire, senza considerare altri tipi di alimentazione. Ricordatevi che la verità sta quasi sempre nel mezzo e non bisogna essere troppo precipitosi, né soprattutto troppo categorici.