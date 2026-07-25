Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026: Acquario e Leone cambiano modo di agire

Aspettando la Luna piena nel segno dell’Acquario che parla di libertà, eccoci ritrovati alla classifica dei segni zodiacali più fortunati dal 27 luglio al 2 agosto 2026: i segni baciati da Venere restano Vergine e Capricorno.

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Mercurio retrogrado effettivamente ormai è solo un ricordo, così il nostro cervello ricomincia a essere propositivo e attivo, meno paranoico e più pronto a cogliere l'attimo. In compenso, però, tutti pronti per la Luna piena nel segno dell'Acquario del 29 luglio, che sarà particolarmente intensa. Il nostro ego deve giungere a patti con le necessità del resto dell'umanità. Mi riferisco soprattutto ai segni fissi: Acquario, Leone, Scorpione e Toro, che dovranno rivedere il loro modo di agire. Negli ultimi posti della classifica ci sono ancora Pesci e Sagittario, che effettivamente sono un po' incastrati in questa dinamica di Venere-Marte a sfavore, che li rende molto, ma molto poco socievoli. Sul podio, invece, troviamo Vergine, Gemelli e, soprattutto, una grandissima Bilancia in rimonta.

Oroscopo, la classifica dei segni zodiacali più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica con l'oroscopo per la prossima settimana: i segni più fortunati dal 27 luglio al 2 agosto saranno Vergine, Gemelli e Bilancia.

12. Pesci

Qui giù, alla fine della classifica dei segni zodiacali più fortunati, stai quasi quasi pensando di aprire un piccolo studiolo di sfoghi smodati per portatori di drammi esistenziali. Chi meglio di te potrebbe effettivamente comprendere chiunque si senta travolto come un paguro dall'onda, dalle emozioni incontenibili?

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11. Sagittario

Probabilmente le persone intorno a te si sono effettivamente scocciate dalle tue risposte, un po' troppo dirette e acide. Tu però quasi non te ne rendi conto e, in fondo, un po' di solitudine non ti dispiace proprio per niente. Anche questa settimana le relazioni saranno ridotte al minimo indispensabile, con ampi margini di miglioramento delle scuse che riuscirai a trovare per evitare qualsiasi riunione pubblica.

10. Scorpione

Sei scivolato qui, caro Scorpione, perché questa Luna piena nel segno dell'Acquario ti sconvolge un po' i piani. Tu che non ti eri ancora ripreso dalle profondità emotive di Mercurio retrogrado, adesso ti senti proprio ko. Inutile dire che tutti quelli che cercano di consolarti non fanno che innervosirti ancora di più. In compenso, almeno sappi che tutto quello che il tuo intuito riesce ad agganciare è quasi sicuramente una verità assoluta.

9. Toro

Questa Luna piena ti stende e l'amore che ti porta Venere dovrà essere tutto utilizzato per te stesso. Quindi via libera a vizi, capricci e a tutti i piaceri che riesci a racimolare senza il minimo senso di colpa. Hai presente quando ti senti stanchissimo e ti concedi un gelato al cioccolato ipercalorico per merenda? Ecco, la situazione è proprio quella.

8. Acquario

La Luna piena, insieme a Marte a favore, ti scuotono parecchio: passi dal sentirti un ghepardo appena uscito dal pisolino pomeridiano, pronto ad andare a cacciare la sua preda, all'essere come una scimmia urlatrice nel pieno di una crisi isterica. Prevedere il tuo umore, quindi, non sarà facile. Di sicuro non sarai di quella pacatezza da pensionati che guardano all'orizzonte del mare calmo anche per ore.

7. Cancro

Mercurio è tornato diretto, ma tu comunque senti sempre che i tuoi pensieri non riescono mai a essere facili e immediati. Ad esempio: qualsiasi soluzione richiede almeno tre o quattro giri completi di tutto il cervello. Detto questo, però, di sicuro ci tieni tantissimo a fare le cose a modino, che nessuno possa avere da lamentarsi. La Luna piena non ti coinvolge direttamente, ma sei qui al settimo posto della classifica dei segni zodiacali più fortunati perché tutta questa energia elettrica intorno ti agita, proprio adesso che avevi voglia di un po' di pace.

6. Capricorno

Mercurio non è più retrogrado e questa è un'ottima notizia. Infatti tu scali la classifica dei segni più fortunati, Capricorno. L'amore questa settimana lo vuoi vivere abbandonandoti agli eccessi, come una rock star che fa stage diving senza essere del tutto sicura che la folla sotto la acchiappi. Tanto lo sai che il cervello, prima che si rimetta in moto, è già praticamente ferragosto, quindi tu dai retta agli istinti e, soprattutto in questi giorni, agli ormoni!

5. Ariete

Mercurio cerca di rallentarti, ma tu ti senti come un lupo mannaro sulla banchina del porto, caro Ariete. Tutto quello che hai cercato di comprimere, di comprendere prima di esprimere e di valutare e rivalutare più volte come uno scienziato al microscopio, adesso esplode come un cannone sparacoriandoli. Insomma, Ariete, che Mercurio sia a tuo favore oppure no, che tu dica e faccia cose sagge oppure no, poco ti importa adesso: è estate e tu hai solo voglia di divertirti.

4. Leone

C'è una luna piena che metterà a dura prova la tua pazienza, ma si sa che comunque non è mai stata la tua dote migliore. Quindi preparati a una settimana di eccessi in cui non conterrai nemmeno la fretta quando sei in coda al bagno per la pipì. Caro Leone, questa è una delle settimane più bollenti della tua estate, nella quale le voglie sembrano essere state gonfiate come col compressore per i materassini giganti.

3. Vergine

Cara Verginona, questa settimana anche l'amore te lo vuoi godere con un certo ordine, quindi le serate con gli amici per i saluti prima dell'estate saranno organizzate per benino, perché nessuno si offenda. Anche al tuo partner non mancheranno di certo le attenzioni, ma che nessuno osi chiederti di più, perché tu hai bisogno di tenerti un cuscinetto di tempo per te stessa, per defaticare da tutta questa umanità che sembra non poter vivere senza di te.

2. Gemelli

Dato che sei in mood da feste sulla spiaggia, anche in quelle isolette sperdute dove c'è solo un campeggio selvaggio, direi che questa luna piena ti eccita parecchio. Quindi, caro Gemelli, sono sicura che i tuoi freni inibitori saranno sganciati completamente, come nelle montagne russe in discesa. Inutile che qualcuno ti faccia richieste serie o di impegni duraturi, perché tu oggi vuoi soltanto goderti la vita.

1. Bilancia

Direi che questa classifica dei segni zodiacali più fortunati l'abbiamo scalata meglio di un'alpinista esperta, cara Bilancia, e te ne vanti parecchio. Adesso ci guardi tutti un po' con una certa sufficienza e sfoggi tutto il tuo sex appeal, persino un po' malinconico e riservato. D'altronde, queste ultime settimane ti hanno insegnato che stare bene da soli è sempre il primo passo per poter stare bene in coppia o in gruppo.