Oroscopo di venerdì 24 luglio 2026 di Ginny: Mercurio torna diretto per la gioia di Ariete e Bilancia

Nelle primissime ore della giornata Mercurio è tornato a muoversi in moto diretto, restando sempre nel segno del Cancro. Tirano un sospiro di sollievo Ariete, Capricorno e Bilancia! Il segno fortunato è l’Ariete, mentre il segno sfortunato i Pesci.

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Nell'oroscopo di oggi la Luna è in Sagittario, ma soprattutto Mercurio ha ufficialmente smesso di essere retrogrado. E questo, se mi permettete, è davvero da festeggiare. Mercurio retrogrado in Cancro, anche se io ne sono una grande fan, è stato comunque un rallentamento della leggerezza tipica di questo periodo estivo. Il segno fortunato di oggi, quindi, è l'Ariete, che si sente finalmente meno ansioso, mentre il segno sfortunato è il segno dei Pesci.

Ariete

Sia chiaro, caro Ariete, Mercurio continua ad essere a tuo sfavore, ma almeno non è più retrogrado. Quindi sai anche che, nel giro di una decina di giorni, te ne libererai ufficialmente. I tuoi neuroni ricominciano a muoversi e oggi, nello specifico, ti senti di nuovo protagonista delle tue scelte, delle tue decisioni. Senti che qualcosa si sta finalmente risolvendo, come le ansie di Ryan Gosling che vede, dopo dieci anni, corretta la sua mano sul poster di La La Land.

Amore: ti senti finalmente pronto a dire cosa provi davvero, anche se Mercurio ti consiglia ancora un pizzico di cautela nelle parole.

Lavoro: le tue idee tornano lucide: è il momento giusto per proporre quel progetto che tenevi nel cassetto da settimane.

Fortuna: la fortuna sorride a chi osa: oggi le coincidenze giocano a tuo favore più del solito.

Il consiglio del giorno: prenota una sessione di allenamento intenso o una corsa all'aperto: ti serve per scaricare tutta l'energia nuova che senti addosso.

Voto: 7

Toro

Venere e Mercurio a favore ti rendono il parente migliore al quale rivolgerci per qualsiasi necessità, soprattutto in famiglia. Hai davvero voglia e bisogno di creare delle forti alleanze e di costruire progetti a lunga durata, possibilmente tra persone che condividono il cognome. Sei come Edoardo Scotti, figlio di Gerry, che dichiara che con i meme del papà ha fondato un'azienda di intelligenza artificiale.

Amore: Venere ti rende irresistibilmente affidabile agli occhi di chi ami: oggi è il giorno giusto per una promessa importante.

Lavoro: Mercurio a favore illumina i progetti a lungo termine: valuta una collaborazione con qualcuno di famiglia o di fiducia.

Fortuna: la fortuna oggi passa dai legami solidi: chi ti sta vicino da anni potrebbe sorprenderti con un regalo o una notizia.

Il consiglio del giorno: organizza una cena in famiglia o con le persone di cui ti fidi di più: rinsalderai alleanze che dureranno più a lungo del previsto.

Voto: 8

Gemelli

La Luna storta ti rende un po' maldestro e goduriosamente vendicativo, mentre Marte, nel tuo segno, non fa che amplificarti la voglia di far vedere quanto sei capace di rialzarti in qualsiasi situazione. Insomma, che nessuno osi metterti i piedi in testa, perché tu sei pronto a fargliela vedere: leggi con un ghigno la notizia, per cui in Giappone e anche negli Stati Uniti si popolano gli anelli di divorzio creati fondendo solitario e fede.

Amore: la Luna storta ti rende permaloso: se qualcuno ti punge sul vivo, meglio rispondere con ironia invece che con la vendetta.

Lavoro: Marte nel tuo segno ti dà la carica per rimetterti in gioco dopo un periodo difficile: dimostra quanto vali senza strafare.

Fortuna: occhio ai piccoli incidenti domestici, la Luna storta ti rende più maldestro del solito oggi.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata da solo per scaricare la tensione, prima di rispondere a chi ti ha fatto arrabbiare.

Voto: 6

Cancro

Anche se Mercurio non è più retrogrado e quindi tu perdi un po' di quella introspezione profonda della quale sei stato non solo grande protagonista, ma soprattutto grande maestro negli ultimi tempi, tuttavia il tuo pensiero rimane sempre profondo e soprattutto rivoluzionario. Anzi, voglio dire di più: visionario e anche particolarmente etico. Sei pronto a mettere da parte il tuo benessere personale per un'idea più grande. Sei come Sinner e molti altri big del tennis che stanno pensando di boicottare gli US Open.

Amore: perdi un po' della tua proverbiale profondità introspettiva, resti comunque capace di ascoltare il partner meglio di chiunque altro.

Lavoro: la tua etica sul lavoro oggi vince su tutto: sei disposto a rinunciare a un vantaggio personale per un principio più grande.

Fortuna: la fortuna oggi premia chi resta fedele ai propri valori, anche quando costa caro.

Il consiglio del giorno: dedica un'ora a una causa in cui credi davvero, anche solo con una donazione o del volontariato: ti farà sentire allineato.

Voto: 7

Leone

Con la Luna, Venere e Marte, tutti a tuo favore, tu caro Leone, ritieni proprio di non avere niente da invidiare a nessuno, un po' come Shakira che balla meravigliosamente alla finale dei Mondiali, alla faccia del suo ex. Ormai troppo vecchio per giocare.

Amore: con Venere dalla tua parte sei magnetico: chi ti piace non riuscirà a resisterti, quindi osa un passo in più oggi.

Lavoro: Marte ti dà energia da vendere: è il momento di proporti per quel ruolo che desideri da tempo, senza timidezza.

Fortuna: con tre pianeti a favore la fortuna oggi è tutta tua: gioca le tue carte migliori senza risparmiarti.

Il consiglio del giorno: concediti un acquisto che ti fa sentire al top, un capo nuovo o un trattamento di bellezza: oggi te lo puoi permettere.

Voto: 9

Vergine

Con la Luna e anche Marte storti, oggi, cara Vergine, sei la regina della pigrizia. Tu lo chiamerai benessere, meritato riposo, ore di defaticamento rigenerante. Ma nello specifico, nelle prossime ore potresti esagerare, occhio, perché sono stati multati gli escursionisti che, fermi al parcheggio in Trentino, non trovando taxi, hanno chiamato il soccorso alpino in elicottero.

Amore: oggi hai poca voglia di sforzarti anche in amore: se il partner chiede attenzioni, un messaggio dolce basta e avanza.

Lavoro: Marte storto ti toglie la grinta: rimanda le decisioni importanti a domani, oggi meglio gestire solo l'ordinario.

Fortuna: la fortuna oggi ti chiede di stare fermo: chi si agita troppo rischia di combinare guai, come gli escursionisti col soccorso alpino.

Il consiglio del giorno: concediti davvero un pomeriggio di riposo assoluto, magari con una maratona di serie tv, senza sensi di colpa.

Voto: 6

Bilancia

Mercurio non è più retrogrado, ma comunque continua ad essere a favore, quindi il tuo cervello avrà bisogno ancora di qualche giorno per poter ricominciare a muoversi arzillo, pimpante e soprattutto creativo. Per il momento, lascialo defaticare e riposare e segui l'esempio dei pastori americani, che si fanno scrivere sermoni e omelie dall'intelligenza artificiale.

Amore: Mercurio a favore ti aiuta a comunicare meglio i tuoi sentimenti, anche se le parole giuste arriveranno tra qualche giorno.

Lavoro: lascia che sia la routine a guidarti oggi: le idee brillanti torneranno presto, non serve forzarle.

Fortuna: la fortuna oggi premia chi si affida a strumenti e consigli altrui, invece di reinventare la ruota da solo.

Il consiglio del giorno: prova a delegare un compito che ti pesa, magari con l'aiuto di un'app o di un collega: risparmierai energie preziose.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Mercurio non è più retrogrado, ma resta comunque a tuo favore. Direi che oggi senti di poter festeggiare la voglia di chiacchierare e dialogare, che rimane, ma con più leggerezza e vivacità, anzi scherzi liberi e prese in giro, senza nessuna pretesa permalosa. Sei in pieno stile Anita Lebrun, che ha 82 anni, ha vinto la sua battaglia in casa di riposo per avere il suo meritatissimo happy hour.

Amore: Mercurio a favore ti rende brillante e spiritoso: oggi conquisti chi ami con una battuta più che con un discorso serio.

Lavoro: la voglia di dialogare ti aiuta a chiarire un malinteso con un collega: affrontalo con leggerezza, senza pungere.

Fortuna: la fortuna oggi sorride a chi sa ridere di se stesso, anche nelle situazioni più scomode.

Il consiglio del giorno: organizza un aperitivo con gli amici più stretti: la tua ironia oggi è contagiosa e ti farà stare meglio.

Voto: 7

Sagittario

La Luna nel tuo segno zodiacale ti fa capire che, nonostante le sfighe dell'ultimo momento, seguire l'intuito e l'istinto e, soprattutto, la tua voglia di imparare e comunicare ti salveranno anche da queste giornate un po' fastidiose e faticose. Prendi spunto dal rider cinese delle consegne a domicilio, che ha vinto il più importante premio letterario di poesia.

Amore: fidati dell'istinto: se senti che qualcosa non va nella coppia, affrontalo subito invece di rimandare.

Lavoro: la voglia di imparare oggi ti apre porte inaspettate: iscriviti a quel corso che rimandavi da mesi.

Fortuna: la Luna nel tuo segno ti protegge dagli imprevisti, anche nelle giornate più faticose.

Il consiglio del giorno: compra un libro nuovo o iscriviti a un corso online: la curiosità oggi è il tuo superpotere migliore.

Voto: 7

Capricorno

Questo Mercurio contrario, anche se non più Mercurio retrogrado, ti ha lasciato una certa ansia. E tu, che non vuoi per nessun motivo al mondo perdere l'amore che hai conquistato in questi ultimi giorni, ti riscopri paranoico. Sei un po' come i cantanti che hanno in programma dei concerti all'ippodromo di Milano, che temono la maledizione che ha colpito prima Rosalía e poi Bad Bunny.

Amore: Mercurio contrario alimenta le tue paure: prima di temere il peggio, chiedi direttamente rassicurazioni al partner.

Lavoro: l'ansia oggi ti rende più prudente del solito: va bene, purché non ti blocchi davanti a decisioni semplici.

Fortuna: la fortuna oggi ti chiede di non farti condizionare da presagi negativi: non tutte le maledizioni sono reali.

Il consiglio del giorno: fai una lista concreta delle cose che ti preoccupano e affrontale una alla volta: ridimensionerai l'ansia da sola.

Voto: 6

Acquario

Con la Luna e anche Marte a favore, oggi non ci sarà alcuna ingiustizia intorno a te, che resterà impunita o, comunque, vorrai dire la tua per difendere le persone che ritieni ne abbiano bisogno. Insomma, caro Acquario, oggi sarai di poche parole, ma quelle parole saranno tutte in favore dei meno fortunati o, in generale, per far capire alle persone a cui vuoi bene che tu ci sei e li supporti. Ti senti come l'attivista animalista che ha denunciato un pony chiuso nel bagagliaio di un'automobile sul traghetto per Ischia.

Amore: sei protettivo con chi ami: oggi le tue parole, anche se poche, arrivano dritte al cuore di chi ti sta vicino.

Lavoro: Marte a favore ti rende il collega che difende chi non ha voce: la tua integrità oggi viene notata da chi conta.

Fortuna: la fortuna oggi premia chi si schiera dalla parte giusta, anche quando costa una discussione.

Il consiglio del giorno: fai una donazione o un gesto concreto per una causa che ti sta a cuore: oggi è la giornata giusta per agire, non solo parlare.

Voto: 8

Pesci

L'università Bocconi ha dato alle matricole del nuovo anno scolastico che sta per iniziare dei consigli anti ansia. Che fossi in te, seguirei anch'io, dato che Venere e Marte a sfavore ti rendono teso e, soprattutto, particolarmente insicuro. Gli esperti della Bocconi dicono in estate di guardare Animal House, L'Attimo Fuggente, e soprattutto di leggere Keruac.

Amore: Venere storta ti rende insicuro con chi ami: evita di cercare conferme continue, rischi di risultare eccessivo.

Lavoro: Marte a sfavore ti toglie sicurezza: oggi meglio non esporti troppo in riunione, osserva e rimanda le decisioni cruciali.

Fortuna: la fortuna oggi è scarsa: meglio non rischiare in questioni economiche o scommesse di alcun tipo.

Il consiglio del giorno: guardati un film che ti rilassa o rileggi un libro che ami: seguendo i consigli della Bocconi, oggi la cultura è la tua terapia.

Voto: 5 e mezzo