Oroscopo, le previsioni della settimana dal 20 al 26 luglio 2026: Toro e Acquario irresistibili e ostinati

Nella settimana dal 20 al 26 luglio 2026 l’ingresso del Sole in Leone inaugura una stagione di grande vitalità coinvolgendo soprattutto i segni di Fuoco. Intanto Mercurio in Cancro che torna diretto riporta chiarezza nei pensieri e fluidità nei dialoghi.

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Nella settimana dal 20 al 26 luglio 2026 con Marte in Gemelli ancora bello attivo, scordatevi la noia: l'energia è mentale, la voglia di esplorare e cambiare aria sale alle stelle e stare fermi diventa praticamente una tortura medievale. Dall'altra parte Venere ancora in Vergine invita, invece, a guardare ai sentimenti e alla quotidianità con cura, attenzione e un pizzico di sana concretezza.

Giovedì Mercurio in Cancro torna finalmente diretto: si alleggeriscono le tensioni nelle comunicazioni, i malintesi si sciolgono e diventa più facile esprimere ciò che si ha nel cuore, portando sollievo soprattutto ai segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) e ai segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno).

A metà settimana dunque il panorama astrologico cambia energia. Mercoledì il Sole fa il suo ingresso trionfale in Leone, inaugurando una stagione all'insegna del calore, dell'orgoglio e del desiderio di esprimersi liberamente. Sarà un momento di grande ricarica energetica, capace di risvegliare l'entusiasmo e la voglia di esporsi, offrendo una spinta speciale soprattutto ai segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario). La settimana si chiude però con un invito alla riflessione e al bilancio interiore. Domenica, infatti, Saturno in Ariete diventa retrogrado, inaugurando una fase in cui i progetti a lungo termine, le responsabilità e le strutture di vita richiedono una revisione profonda. Un invito a rallentare per verificare la solidità delle proprie fondamenta.

Oroscopo settimanale 20-26 luglio 2026: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 20 al 26 luglio 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Dopo giorni passati a litigare con la tecnologia, con i congiuntivi e pure con te stesso a causa di una nebbia mentale degna della Val Padana a novembre, la centralina del tuo cervello si prepara a riprendere a funzionare. Il merito è di Mercurio che smetterà di fare i capricci, rimettendosi in riga e restituendoti, nella seconda parte della settimana, il dono della parola. Ma la vera bomba è quel Sole splendente che entra in Leone e un Marte che ti fa l'occhiolino e ti dona un'energia incontenibile. Sei una dinamo umana di fascino e sfrontatezza, pronto a rimetterti in pista. Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Diciamocelo chiaramente, caro Toro: la sensazione di aver finalmente ritrovato le chiavi di casa (e anche quelle del tuo cervello) è impagabile. Zero interferenze e idee lucide come il fondo di un bicchiere di gin tonic. Ma è il fronte del cuore che scalpita. Niente fuochi d'artificio pacchiani o scene da melodramma, che a te fanno solo venire l'orticaria, ma un amore solido e concreto. Sei così irresistibile nella tua rassicurante stabilità che persino i tuoi difetti sembrano adorabili dettagli di design. È il momento perfetto per farsi avanti, per chiarire o semplicemente per godersi le coccole senza troppi giri di testa. E se qualcuno prova a farti fretta? Tu rallenta ancora di più, che hai perfettamente ragione tu. Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari i miei Gemelli, anche questa settimana siete un concentrato di energia, robetta che al confronto una centrale nucleare sembra una candelina da torta di compleanno. Se c’è da brillare e dominare la scena non vi batte nessuno. Però, c’è un però. Come astrologa vi devo avvisare che non appena si scende sul piano dei sentimenti, la faccenda si fa scivolosa. Sotto le lenzuola c'è fuoco, d'accordo, ma quando si tratta di coccole e paroline dolci sembrate quasi infastiditi, come se il romanticismo vi facesse l’effetto di un maglione di lana grezza sulla pelle nuda in piena estate. Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Finalmente nella seconda parte della settimana Mercurio torna diretto nel tuo segno e tu, mio caro Cancro, smetti di interpretare ogni singolo "ok" telegrafico ricevuto su WhatsApp come una dichiarazione di guerra fredda. La mente si schiarisce e l'amore torna a farsi dolce, concreto e soprattutto privo di quei drammi che tanto ti piacciono. Sotto sotto, però, ti frigge un'energia nervosa e un po' sotterranea, che rischia di farti fare a pugni con il cuscino alle tre del mattino per colpa di qualche vecchio fantasma. Invece di rimuginare al buio, usa questa ritrovata lucidità per goderti il presente e chi hai davanti. Meno pippe mentali, più baci! Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Con il Sole che fa il suo ingresso trionfale a casa tua e Marte che ti pompa di energie come un personal trainer in estasi, sei semplicemente inarrestabile. La modestia la lasciamo ai dilettanti, perché il tuo livello di esibizionismo questa settimana è così meravigliosamente sfacciato che ti presenteresti in paillettes anche in fila al supermercato. E il bello è che ti farebbero pure l'applauso! Travolgente e irriverente fino al midollo, non hai certo bisogno di un invito ufficiale per infilarti agli eventi più esclusivi. Ti basta spalancare la porta per far capire ai presenti che la festa, quella vera, inizia solo al tuo arrivo. Voto 8 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Cara la mia Vergine, questa settimana sei bella da togliere il fiato e intelligente da far paura. Con Mercurio che finalmente smette il suo dietro front e riparte diretto, la tua mente torna a essere un tempio di logica impeccabile, mentre Venere, proprio lì da te, ti regala un fascino magnetico e quel pizzico di dolcezza che di solito tieni sotto chiave. Peccato solo per quel Marte decisamente fastidioso che si diverte a punzecchiarti i nervi, facendoti salire una voglia matta di prendere a testate chiunque non capisca le cose al primo colpo. Il consiglio dell'astrologa è semplice: usa quel briciolo di dolcezza che ti è rimasto per addolcire i toni prima di lanciare il primo oggetto che ti capita a tiro. Sei splendida, ma per favore, non mordere! Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

ll Sole ti strizza l'occhio entrando nel segno del Leone e Marte ti dà una grinta pazzesca, spingendoti a dire sì a qualsiasi proposta folle ti passi per la testa. Ma, soprattutto, quel groviglio di cavi scollegati nel cervello finalmente si districa e si torna a ragionare in 5G: la confusione mentale degli ultimi giorni si dissolve e riprendi a comunicare con il mondo senza sembrare un radiotaxi in tilt. Eppure dal lato del cuore c’è una strana aria di ritirata strategica. Sotto sotto hai voglia di coccole, ma ti muovi con la stessa diffidenza di un gatto davanti all'aspirapolvere. Ogni tanto spegni i sensori e lasciati andare senza fare troppi calcoli. Voto 8 – –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana ritrovi quel magico sesto senso che ti permette di leggere i pensieri altrui prima ancora che vengano formulati. Sul fronte del cuore, poi, sei di una dolcezza insolita, quasi rassicurante e concreta, pronto a prenderti cura di chi ami… sempre a modo tuo, però. Il problema è che basta un minimo malinteso per far saltare la copertura: l'astrologa, infatti, vede un certo orgoglio monumentale che frigge sullo sfondo. C'è una parte di te che vorrebbe solo dichiarare guerra al mondo intero per una questione di puro principio, manco fossi un re spodestato dal trono. Va benissimo essere fieri e non farsi mettere i piedi in testa da nessuno, ma evita di trattare almeno chi ti ama come se fosse un suddito ribelle. Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei un vulcano di ottimismo con un passaporto sempre in mano e la testa proiettata verso la prossima avventura. Il problema è che questa settimana la tua pazienza ha la stabilità di un castello di carte appoggiato sul cofano di un'auto in corsa. C’è un’energia nervosa e un po' molesta che ti ronza intorno come una zanzara nell'orecchio alle tre del mattino, spingendoti a lanciare frecciatine acide. Praticamente hai il carisma di un leader spirituale, ma l'irritabilità di un automobilista bloccato nel traffico ad agosto senza aria condizionata. Il consiglio dell’astrologa è di canalizzare questa grinta per fare cose fighe invece di usarla per polverizzare chi ti sta vicino. Voto 6 – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

È da un po' che quel blocco di granito che usi al posto del cuore ha cominciato a dare segni di cedimento emotivo. Negli ultimi tempi comunicare con te è stato un po' difficoltoso. In questo periodo, però, in amore ti ammorbidisci e sei più aperto al confronto. Ma sotto questa superficie apparentemente distesa, tieni ancora accesi i radar di sicurezza. Ti muovi nei sentimenti con la circospezione di chi sta disinnescando una bomba a orologeria, pronto a rimettere su il muro al primo accenno di vulnerabilità. Rilassa quelle spalle tese e spegni la modalità "analisi rischi". Per una volta, lascia che le cose accadano senza dover per forza gestire il cantiere… perché ci sono tutte le carte in regola perché questo cantiere si trasformi in una suite a cinque stelle. Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana hai la testa che viaggia su un binario ad altissima velocità e un'energia elettrica che ti rende incredibilmente sensuale e magnetico. Praticamente sei un generatore automatico di provocazioni bollenti e rivoluzioni personali, pronto a smontare e rimontare cuori e progetti come fossero pezzi di Lego. C’è un’ombra di frustrazione sullo sfondo, però… basta che qualcuno non approvi una tua idea o che il partner non ti dia ragione al 100% per farti sentire un genio incompreso a cui hanno tagliato i fondi. Quello che ti posso dire è che l'energia c'è ed è tantissima (ed è caldissima!), ma occhio a non scambiare ogni confronto per un attentato alla tua libertà. Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ultimamente le vostre relazioni hanno avuto la stabilità emotiva di una sedia a dondolo su una nave durante una tempesta. Se sul fronte del cuore vi sentite decisamente incompresi, la buona notizia è che la vostra testa sta finalmente trovando un po' di chiarezza, quella chiarezza utile a non farvi raggirare dal primo che passa. Certo, avete addosso un'energia nervosa che vi fa saltare su ogni volta che qualcuno vi fa notare un briciolo di realtà, questo è innegabile. Va benissimo difendere i vostri poetici sogni, ma cercate di non dichiarare guerra a chi sta solo provando a riportarvi con i piedi per terra. Voto 6 –