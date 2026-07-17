Oroscopo del weekend, il cielo di sabato 18 e domenica 19 luglio 2026: grandi rivelazioni per Leone e Acquario

Nell’oroscopo del weekend di sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, l’opposizione tra Giove e Plutone parla di rivelazioni ma anche nuove visioni. L’ego traballa e la gloria risulta sopravvalutata. Il segno fortunato del weekend è il Leone, mentre quello sfortunato il Sagittario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo del weekend di sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, la Luna passa dal super organizzato e precisetto segno della Vergine, dove si trova anche Venere, alla più mondana (ma non troppo) Bilancia. Nel frattempo Giove, al 4° grado del Leone, entra in aspetto con il super triangolone formato da Urano in Gemelli, Plutone in Acquario e Nettuno in Ariete. Un intreccio potente di sestili, trigoni e opposizioni che mette in circolo energia creativa, visionaria, rivoluzionaria e di grande cambiamento. Le persone nate nei primi giorni di Leone, Gemelli, Acquario e Ariete, ma anche del segno della Bilancia, si sentono attraversate da una spinta potente e trasformativa. Il segno fortunato del weekend è il Leone, mentre quello sfortunato il Sagittario.

Ariete

Sabato: sappi, Arietone, che vederti prendere il sole sdraiato su uno scoglio, con i muscoli ben in mostra e una birra ghiacciata stretta tra le tue possenti mani, sarà un’immagine particolarmente hot. Tutto merito di Marte, che tira fuori il tuo fascino più selvaggio e animalesco. Domenica: continua a puntare sui bicipiti, perché con Mercurio e Luna in quadratura, per tutto il resto dai più l’idea del cavernicolo in infradito che del grande pensatore.

Amore: solo per divertimento.

Fortuna: la trovi lì con il bilanciere.

Il consiglio del weekend: attenzione a non esagerare.

Voto: 6 –

Leggi anche Oroscopo di oggi venerdì 17 luglio 2026 di Ginny: Vergine e Toro amano consapevolmente

Toro

Sabato: riesci a mettere insieme un look stratosferico con tre cose pescate a caso dalla borsa da mare e a sembrare comunque appena uscito da una boutique sartoriale. Gli altri provano a copiarti, ma la sfida è persa in partenza. Domenica: con questa Venere che ti rende stilosissimo, non ci provi neanche a fare quello modesto.

Amore: soffice come un marshmallow.

Fortuna: in una fetta di pane, burro e marmellata.

Il consiglio del weekend: renditi utile alla tua comunità, non solo per guadagnare popolarità, ma perché fare qualcosa di buono per gli altri fa bene anche a te.

Voto: 8

Gemelli

Sabato: avete presente quelle giornate in cui fila tutto liscio e non c’è nemmeno un intoppo? Ecco, aggrappatevi al ricordo, perché questa non è proprio una di quelle. Con Venere e Luna in quadratura, fate fatica a godervi i piaceri della vita, persino quelli piccoli piccoli. Domenica: le cose vanno migliorando, ma non è ancora il momento di cantar vittoria.

Amore: situazioni sfidanti.

Fortuna: possibili imprevisti.

Il consiglio del weekend: camminata svelta per scaricare la tensione accumulata.

Voto: 7

Cancro

Sabato: la tua presenza fa più o meno lo stesso effetto del carretto dei gelati che arriva in spiaggia sotto il sole cocente. Essere accolto con gli occhi a cuoricino e la bavetta alla bocca, inutile negarlo, ti piace parecchio. Domenica: la Luna storta ti fa venire qualche dubbio, ma un paio di complimenti sinceri e un po’ di sana lucidità mentale ti sistemano l’autostima nel giro di pochissimo.

Amore: da livello pro a scarsino il passo è breve.

Fortuna: la routine resta la tua miglior alleata.

Il consiglio del weekend: fatti una lista di complimenti e leggila davanti allo specchio senza vergogna.

Voto: parti con un bell’8 finisci con la sufficienza

Leone

Sabato: con Marte che ti carica a pallettoni, hai un’energia incontenibile e ti senti pure un gran figo. Così, già di prima mattina, sei in fila per iscriverti al corso di surf, pronto a buttarti tra le onde con le beach waves al vento, degne di una pubblicità di shampoo anticrespo. Domenica: hai appena il tempo di sfilarti la muta che ti sei già iscritto a un corso di balli caraibici. Tenere ferme quelle chiappette, del resto, ti è praticamente impossibile.

Amore: più tigre da materasso.

Fortuna: a cinque stelle.

Il consiglio del weekend: G-O-D-I-T-E-L-A!

Voto: 8 +

Vergine

Sabato: grazie a Venere e Mercurio, ti vediamo partire per le vacanze con due valigie: una piena di vestiti, costumini e accessori glamour ma sempre molto sobri, l’altra carica di libri, riviste e sudoku per tenere ben allenato anche l’intelletto. Domenica: la tua testolina ha bisogno di essere stimolata continuamente, così passi dal libro appena uscito La pigrizia non esiste di Devon Price, titolo in cui con Marte a sfavore fai un po’ fatica a credere, ai cruciverba difficilissimi.

Amore: quando fa come dici tu.

Fortuna: precisina e nervosetta.

Il consiglio del weekend: un impacco ai piedi con olio di mandorla e qualche goccia di lavanda.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Sabato: con Mercurio in quadratura, tenere il cervello spento, silenzioso e in modalità risparmio energetico, proprio come fai con il cellulare quando sei a corto di batteria e hai dimenticato il caricatore a casa, è l’idea più saggia che ti possa venire. Domenica: nessuno si lamenterà del tuo desiderio erotico, decisamente superiore alla media, che ti farà addentare una pesca succosa e il partner con lo stesso identico entusiasmo.

Amore: solo per sport.

Fortuna: impara a goderti questa confusione mentale.

Il consiglio del weekend: trasforma ogni contrattempo in una piccola occasione da prendere al volo.

Voto: 6 e mezzo

Scorpione

Sabato: non ti farai certo pregare per ordinare un’altra bottiglia di vino o noleggiare un pedalò per un’uscita caciarona con gli amici. Questa Venere ti vuole godereccio, anche se Giove, tornato in quadratura, prova a ricordarti che esiste pure il senso della misura. Domenica: più spensierato e con molti meno sensi di colpa, in questa nuova versione di te stai diventando sempre più confident.

Amore: buon cibo ma soprattutto buona compagnia.

Fortuna: ti meriti una bella medaglia.

Il consiglio del weekend: partecipa alla sagra della porchetta.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Sabato: caro Sagittario, con la Luna storta questa è una di quelle giornate in cui non ti va bene proprio niente. Avrai da ridire praticamente su tutto, persino sui tormentoni estivi che fino a poco tempo fa ballavi ad ogni occasione e che ora, invece, ti annoiano e ti irritano. Domenica: la Luna viene in tuo aiuto e ritorni a fischiettare la hit del momento sotto la doccia. Preferisci comunque mantenere un certo riserbo e non farti sentire da nessuno.

Amore: ti si sopporta a fatica.

Fortuna: un passo avanti e tre indietro.

Il consiglio del weekend: una sessione di breathwork per stemperare questo cattivo umore.

Voto: 5

Capricorno

Sabato: se lasciassimo fare alla tua lucidità mentale, probabilmente passeresti la giornata a guardare video stupidi su TikTok. Hai la sensazione che nel tuo cervello sia scattato uno di quei blackout che capitano quando lavatrice e asciugatrice funzionano contemporaneamente. Domenica: la Luna in quadratura ti abbacchia l’umore, ma tra un abbraccio della tua dolce metà e un cono gelato, ti torna il sorriso.

Amore: hai bisogno di un abbraccio.

Fortuna: con i piedi e la testa nella sabbia.

Il consiglio del weekend: sistema le piante del balcone o del giardino e concediti un passatempo semplice.

Voto: 6 +

Acquario

Sabato: poco ti importa dell’opposizione di Giove, perché con Marte a favore hai la sensazione di poterti scatenare e divertire senza troppe conseguenze. Domenica: che sia in spiaggia con gli amici o sotto le lenzuola con il partner , la parola d’ordine è movimento.

Amore: ci metti un pò di pepe.

Fortuna: produttiva come un ape operosa.

Il consiglio del weekend: mettiti in gioco e punta al primo premio!

Voto: 8

Pesci

Sabato: mi viene quasi il dubbio che, con Venere e Luna in opposizione, gli auricolari siano piazzati apposta nelle vostre orecchie, con la musica sparata a tutto volume, più per schermarvi dal mondo che vi circonda che per un vero amore verso il metal. Domenica: andate cercando nuovi metodi di schermatura, dai vestiti color tappezzeria per mimetizzarvi con l’arredo fino agli occhiali da sole indossati anche in casa.

Amore: vi piace battibeccare.

Fortuna: svanisce appena vi svegliate.

Il consiglio del weekend: festeggiate per le piccole cose che riuscite a portare a compimento.

Voto: 5 –