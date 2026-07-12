Oroscopo, le previsioni della settimana dal 13 al 19 luglio 2026: Toro e Acquario vivi e pulsanti

Nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026 la Luna Nuova in Cancro inaugura un nuovo capitolo emotivo e familiare, coinvolgendo soprattutto i segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) e i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno), chiamati a ripartire da affetti, casa e bisogni autentici.

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A inizio settimana il Sole si congiunge a Mercurio in Cancro, illuminando ricordi, emozioni e dialoghi importanti. Sarà un buon momento per rimettere ordine nei pensieri e affrontare conversazioni che richiedono sensibilità e sincerità. Martedì la Luna Nuova in Cancro apre un nuovo capitolo sul piano emotivo, invitando tutti a prendersi cura di ciò che ritengono importante. I segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) sentiranno con particolare intensità il desiderio di costruire nuovi equilibri affettivi e familiari.Nel frattempo Venere in Vergine forma una quadratura con Urano in Gemelli, portando qualche imprevisto nelle relazioni e nei desideri. Ciò che sembrava stabile potrebbe richiedere un piccolo aggiustamento o un cambio di prospettiva, soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci), chiamati ad accogliere il cambiamento con maggiore flessibilità. La settimana si chiude con un aspetto decisamente costruttivo: domenica Marte in Gemelli forma un sestile con Saturno, aiutando a trasformare idee e intuizioni in progetti concreti. L'energia resta dinamica, ma diventa più disciplinata ed efficace, offrendo ai segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) e di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) l'occasione di compiere passi importanti con maggiore lucidità e determinazione.

Oroscopo settimanale 13-19 luglio 2026: le previsioni segno per segno

Nella settimana dal 13 al 19 luglio 2026 il cielo continua a essere vivace e ricco di stimoli. Marte in Gemelli mantiene alta la curiosità, la voglia di sperimentare e di mettersi in movimento, mentre Giove in Leone invita a credere maggiormente nelle proprie capacità e ad affrontare le sfide con entusiasmo. Sullo sfondo, però, Mercurio retrogrado in Cancro continua a suggerire prudenza nelle comunicazioni, favorendo riflessioni, chiarimenti e il recupero di situazioni rimaste in sospeso, soprattutto per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno).

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai addosso un'energia pazzesca, di quelle che ti farebbero scalare il Gran Sasso in infradito, e fuori casa sei praticamente irresistibile. Il vero banco di prova, però, ti aspetta tra le mura domestiche. Intorno a martedì, infatti, l'aria in salotto rischia di farsi improvvisamente pesante: un vecchio misunderstanding familiare potrebbe farti saltare la mosca al naso. Invece di usare la tua parlantina fulminea per lanciare frecciate e trasformare la cucina in un campo di battaglia, usala per disinnescare la bomba con una battuta. Se eviti di accendere fuochi in casa, la settimana sarà un successo strepitoso… altrimenti un falò fuori controllo! Voto 6 + +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mettiti comodo perché questa settimana la tua testa si trasforma nel centralino più affollato del quartiere. Intorno a martedì ti prenderà una voglia matta di sviscerare pensieri, mandare messaggi chilometrici o richiamare quell'amico sparito dai radar. Certo, con i pensieri che ogni tanto fanno retromarcia, rischi di impiegare mezz'ora anche solo per decidere l'emoji giusta da allegare, ma questo insolito rallentamento è, in realtà, un plus. Ti permette di azzeccare la parola perfetta al momento giusto. Sfrutta questa parlantina emotiva… magari una chiacchierata informale davanti a un caffè potrebbe farti svoltare la settimana (o anche solo farti scroccare un pranzo). Insomma, goditela amico Toro, che questa settimana il cielo accarezzerà anche tutti i tuoi sensi. Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Grande energia questa settimana, anche se il cortocircuito scatta non appena si sfiora l'argomento "sentimenti" o "faccende di casa". Lì vi trasformate istantaneamente in gatti selvatici: basta un accenno di cena romantica o una discussione sulla convivenza per farvi scappare a gambe levate verso l'aperitivo più vicino. Qualcuno vi accuserà di essere emotivamente sfuggenti, ma la verità è che preferite di gran lunga canalizzare tutta questa grinta in locali piuttosto che in un melodramma di coppia. Divertitevi, ma cercate di non graffiare chi vuole solo darvi un bacio! Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Martedì ti sembrerà di aver svoltato la settimana grazie a un’improvvisa epifania mistica e a un magnetismo da santone indiano. Il problema è che, contemporaneamente, i tuoi pensieri e le tue parole faranno una faticosa retromarcia: nella tua testa formulerai poesie degne di Shakespeare, ma dalla bocca ti usciranno solo suoni indistinti, tipo brontolii da koala. Anche se sentirai il bisogno di startene un po' per conto tuo, il tuo fascino misterioso e un po' asociale farà comunque strage di cuori. Chi ti orbita intorno dovrà solo imparare a interpretare i tuoi sguardi, perché se provi a spiegarti a parole rischi solo di far scoppiare un incidente diplomatico. Ma non temere, perché anche senza capire una parola, l'unica cosa che desidereranno davvero sarà sintonizzarsi sulla tua stessa lunghezza d'onda e gettarsi tra le tue braccia. Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Con la Luna Nuova di martedì, l’universo ti invita a un cambio di scena temporaneo: è il momento di abbassare le luci per preparare il prossimo, grandioso colpo di teatro. Non è un ritirarsi, anzi! Con un Marte esplosivo a favore, la tua energia è alle stelle, ma la Luna ti suggerisce di dosarla e non svelare subito tutte le tue carte. Sfrutta questo momento per ricaricare il tuo magnetismo e pianificare mosse che lasceranno tutti a bocca aperta. Là fuori c'è già una schiera di alleati e fan adoranti pronti a infiammare le chat e coinvolgerti in progetti brillantissimi. Tu, intanto, gestisci il tuo potere, fatti desiderare come una vera star e concediti il lusso di farti viziare e coccolare. Voto 8 – –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Settimana che si accende con una bellissima energia tutta dedicata alla vita sociale. Avete una voglia matta di progetti di gruppo, uscite con gli amici storici e serate in cui sentirvi parte di una bellissima tribù. Tutto meraviglioso, se non fosse che sul lavoro (o ovunque ci sia da pianificare qualcosa) avete poca pazienza. La vostra leggendaria precisione rischia di trasformarsi in una miccia cortissima a causa di scadenze o di colleghi poco collaborativi. La tentazione di lanciare la tastiera del PC contro il muro o di rispondere a una mail senza diplomazia è altissima. L'escamotage per sopravvivere? Meno calcoli di guerra e più aperitivi strategici. Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sul fronte energetico questa settimana siete dei veri e propri rulli compressori, praticamente camminate a tre metri da terra, convinti di avere il controllo totale della situazione. Poi, però, la Luna Nuova di martedì, una luna piuttosto umorale, decide di azzerarvi i livelli di pazienza proprio mentre Mercurio, muovendosi in retromarcia, sabota i vostri canali di comunicazione. Il risultato? Voi pensate di dare disposizioni da leader illuminati, ma ai piani alti recepiscono solo polemiche. La tentazione di reagire sfoderando un'eleganza passivo-aggressiva da manuale potrebbe essere altissima. La vera mossa vincente? Disinnescare la modalità "difesa a oltranza". Fare spallucce e un saggio silenzio stampa vi può evitare un sacco di incidenti diplomatici. Voto 6 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Se nelle scorse settimane hai guardato il mondo con il tipico sospetto di chi si aspetta un complotto dietro ogni angolo, finalmente l'atmosfera si fa più respirabile. Martedì una potente spinta emotiva ti accende una voglia matta di mollare tutto, fare i bagagli e scappare verso lidi lontani per ritrovare te stesso (o semplicemente per non vedere nessuno). Vuoi esplorare, espandere i tuoi confini, sognare in grande. Mentre la tua anima punta alle stelle, potresti benissimo dimenticare i biglietti sul tavolo, sbagliare la prenotazione dell'hotel o ritrovarti a discutere filosoficamente con il navigatore satellitare che ha deciso di farti fare la strada più lunga. Poco male, amico mio: a volte, perdersi è l'unico modo per trovare la meta giusta. Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Se in questo periodo ti senti come un atleta che corre i cento metri ostacoli con i lacci delle scarpe legati insieme, la colpa è di un Marte birichino che ti si oppone. Ti ritrovi addosso un brio polemico che manco un arbitro di serie A, pronto a scattare per un nonnulla. Ma il vero parco giochi per la tua anima si attiva intorno a martedì, quando una Luna Nuova decisamente misteriosa decide di fare un'ispezione profonda dentro di te. All'improvviso, invece di pianificare il prossimo viaggio in Patagonia, ti ritroverai a fare i conti con i tuoi segreti più nascosti. Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Immagina la scena: tu, il re indiscusso del controllo, travolto da un’inedita voglia di mollare l'agenda e goderti la vita. Poi però arriva la Luna Nuova di martedì e l’universo, per ridimensionare il tuo ego, decide di testare la tua pazienza proprio sul terreno dei rapporti. Una Luna Nuova decisamente emotiva e punzecchiante si piazza dritta nel tuo settore delle relazioni più strette, pronta a scuoterne l'equilibrio. Invece di dichiarare lo stato di guerra, alzare i tuoi soliti muri di ghiaccio o lanciare ultimatum, cerca di gestire questi chiarimenti faccia a faccia con un sorriso a pieni denti… anche perché Venere, il pianeta dell'amore, ti sostiene e ti supporta! Voto 7 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La tua mente viaggia a una velocità tale che le tue sinapsi stanno già festeggiando il Capodanno 2050, ma a metà settimana l'universo ti riporta a terra per ricordarti i tuoi doveri. All'improvviso devi fare i conti con la realtà, fatta di scadenze, incombenze e dettagli che normalmente consideri fastidiosi ostacoli alla tua libertà creativa. Inutile, però, fare la guerra alle regole: usa la tua genialità per superare la noia della routine. Affronta le scadenze con ironia perché persino il ribelle dello zodiaco, ogni tanto, deve pagare le bollette e ricaricare le batterie nel mondo reale… poi, però, corri a divertirti! Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Non siete molto tolleranti e anche l'amore non vi aiuta… avete lo sguardo talmente critico che persino i difetti invisibili del partner vi sembrano crimini contro l'umanità. In pratica, trovare il pelo nell'uovo a tutto e a tutti è diventato il vostro nuovo sport. Per fortuna, il vostro istinto di sopravvivenza vi suggerisce la mossa geniale: la ritirata strategica. Chiudetevi in casa, dichiarate lo stato di calamità emotiva e tuffatevi in un mare di coccole, pigiami comodi e sogni a occhi aperti. Dopotutto, perché sprecare energie a discutere quando potete semplicemente fare gli offesi e aspettare che il mondo venga a chiedervi scusa in ginocchio? Voto 5/6