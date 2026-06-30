Oroscopo di luglio 2026, le previsioni segno per segno di Ginny: Gemelli e Bilancia super sensuali

Nell’oroscopo per il mese di luglio 2026 iniziamo subito a sentire forte l’energia dei segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario): questo perché Giove e Venere sono insieme nel segno del Leone con Marte che li supporta. Torna anche Mercurio Retrogrado, che sarà nel segno del Cancro.

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L'oroscopo del mese di luglio 2026 è piuttosto intenso, perché, da un lato, troviamo le grandi energie di Giove, appena entrato nel segno del Leone. Tanta vitalità, tanta voglia di divertimento, tanta voglia di apparire, tanto desiderio di possedere, di arricchire, di vivere intensamente tutto in modo sfrenato. A supportare questo Giove ci sarà Marte nel segno dei Gemelli, ottimo per i segni d'aria e le loro energie, ma anche la stessa Venere, che fino al 9 del mese si trova proprio nel segno del Leone. Questi saranno giorni e simboli di eccesso. D'altra parte, però, Mercurio, il pianeta del pensiero, si troverà nel segno del Cancro per tutto il mese e, per buona parte del mese, sarà retrogrado, ovvero rallentato, introverso, profondo, attento e sensibile. Sembra proprio che ci sia un grande divario tra questi due elementi del cielo, che però può portare, lavorandoci, ad un buon equilibrio. Per tutto il mese poi avremo di nuovo il grande triangolo perfetto dei tre pianeti lenti: Plutone, Nettuno e Urano. Si troveranno tutti al quarto grado, rispettivamente dell'Acquario, dell'Ariete e dei Gemelli. Questo triangolo perfetto va ad amplificare le grandi caratteristiche dell'aspetto, ovvero la velocità, il dinamismo, il progresso che abbiamo sotto gli occhi.

Ariete

Si può dire che questo è uno dei mesi più intensi per te di tutto il 2026. Giove è passato ufficialmente a tuo favore e adesso senti che niente e nessuno possa fermarti dall'andare a conquistare i tuoi obiettivi, che siano esseri viventi oppure delle esperienze riconosciute. In tutti i casi sei inarrestabile, con poca, pochissima voglia di avere pazienza. Soprattutto in amore, desideri tutto e subito e, soprattutto, dichiarazioni molto compromettenti fatte ad alta voce, in particolare fino al 9 del mese. Tutto il tuo essere passionale, ingordo e senza vie di mezzo sarà espresso, soprattutto nella prima parte di luglio, con Marte, Giove e Venere tutti dati a tuo favore. Mercurio retrogrado ti confonderà e cercherai di ignorarlo il più possibile e di annegarlo in decisioni già prese.

Voto: 9

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Toro

Rispetto al mese scorso, c'è proprio la sensazione che le cose siano state ribaltate. Prima tra tutti, la fortuna che porta Giove, che, dall'essere a tuo favore negli ultimi tredici mesi fino alla fine di giugno, adesso ti mette decisamente i bastoni tra le ruote. Giove e Venere, insieme a sfavore, nei primi nove giorni del mese, ti rendono decisamente solitario e preoccupato, con ben poca sintonia con il tuo corpo e la tua sensualità. Senti proprio un distacco netto con le persone e anche con le cose che ti circondano, che invece di solito sono per te sono rassicuranti. Per fortuna, questo Mercurio retrogrado lo comprendi e sembra darti un certo sollievo: momenti di introspezione solitaria che non danno particolarmente nell'occhio. Infine, non c'è da dimenticare che, a partire dal 9 del mese, Venere ti fa fare pace, quantomeno con il tuo corpo e con l'amore.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Per te il mese di luglio 2026 parte davvero alla grande e senti che tutte le energie vitali confluiscono proprio nel tuo corpicino, anzi, ancora meglio, tra il tuo corpicino e la tua mente geniale, travolgente, divertente. Hai proprio la sensazione di riuscire a cavartela in qualsiasi caso, a risolvere brillantemente qualsiasi piccolo inghippo e, soprattutto, a trovare il modo migliore per divertirti sempre, qualsiasi sia la condizione di partenza. In amore poi sarai travolgente, soprattutto fino al 9 del mese, perché poi da quel giorno Venere passa a sfavore e tu resti sexy, ma qualche volta un po' troppo rude, un po' troppo poco attento ai bisogni di chi hai di fronte.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Nonostante le grandi energie vitali ed esuberanti del periodo non ti rappresentino proprio per niente, caro Cancro, grazie a Mercurio retrogrado nel tuo segno zodiacale, puoi dire decisamente la tua. Anzi, il tuo sguardo delicato e sottile, la capacità di comprendere i non detti, le paure che sottendono all'esibizione più rumorosa, ti saranno davvero utili. Non ti sentirai sempre connesso con le energie che ti circondano e nemmeno con la vitalità del periodo estivo, ma sarai tu ad avere la visione più chiara di tutto lo zodiaco.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Questo oroscopo del mese di luglio parte con Venere e Giove, entrambi nel tuo segno zodiacale. Se Venere dovrai abbandonarla già il 9 luglio, con Giove puoi stare abbracciato per i prossimi 13 mesi. Ti senti confortato, rassicurato, rinvigorito e carico di energie, come non succedeva davvero da tempo. Marte, a tuo favore, ti fa venire voglia di metterti in gioco subito e senza consultare alcun professionista. Tutto quello che hai tra la mente e il cuore è il momento di osare, e tu di certo non ti tirerai indietro. Di Mercurio retrogrado, che rallenta i pensieri, le azioni e amplifica i dubbi, ne fai volentieri a meno, ma anche se non te ne rendi conto, ti dona quel pizzico di empatia delicata che ti permette di prestare attenzione alle persone che stanno vivendo un momento molto diverso dal tuo.

Voto: 10

Vergine

Le energie eccessivamente espansive di Giove e Venere nel segno del Leone non rappresentano la tua modalità più pacata, attenta e introversa. In più, questo è il mese in cui Marte è a sfavore: abbassa proprio la tua voglia sia di esprimerti sia addirittura di muoverti. Con la scusa del caldo, sarai decisamente più pigra, rilassata, lenta e anche meno pronta ad esporre le tue idee in ufficio. Insomma, nel dubbio, preferisci farti i fatti tuoi, perché senti che la possibilità di infuriarti con le persone che ti circondano è davvero altissima. Per fortuna, a partire dal 9 del mese, Venere, il pianeta dell'amore, arriva nel tuo segno zodiacale e tu quantomeno plachi i tuoi nervosismi. Da quel momento, diventerai la persona migliore con la quale confidarsi.

Voto: 7

Bilancia

C'è decisamente da festeggiare, cara Bilancia, soprattutto per la fine di questi 13 mesi di Giove a sfavore. A Saturno ci ripensiamo il mese prossimo. Adesso goditi Marte, che ti fa sentire libera e, soprattutto, indipendente. Questo sembra proprio essere il lascito, l'eredità dei 13 mesi di Giove a sfavore. Appoggiarti alle persone che hai intorno e confidare in loro ogni tanto ti fa dimenticare quanto tu sia in realtà capace di cavartela da sola, senza bisogno di supporti. Questo mese di luglio, soprattutto nei primi nove giorni, ti darà invece la grinta e la voglia di far vedere chi sei senza dover chiedere il permesso a nessuno.

Voto: 8

Scorpione

Stringi i denti per i primi nove giorni del mese, con Venere che rende decisamente più faticoso sopportare l'inizio di Giove. Contrariamente, non ti piaci e non ti piacciono nemmeno le persone che hai intorno, quindi preferisci di gran lunga farti gli affari tuoi. Per fortuna hai dalla tua parte Mercurio retrogrado, che ti dà un sacco di domande, dubbi, spunti di riflessione sui quali meditare in tutto il tempo in cui fingerai di non poter proprio uscire per cene e aperitivi. Mentre tutti intorno a te penseranno che tu sia triste e disperato, in realtà ti stai solo facendo gli affari tuoi e ne stai approfittando per dare sollievo a tutte le tue domande profonde.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Marte ti mette come un freno a mano alla voglia di goderti a pieno tutta la tua estate di fuoco, che effettivamente ti avevo preannunciato. Puoi fare un aperitivo molto godereccio con Venere e Giove a favore nei primi nove giorni del mese e poi darti un attimo di pace, perché dal 9 Venere passa a sfavore e si unisce a Marte contraria, per quasi tutto il mese di luglio. Non esagerare, rallenta, raccogliti, ascoltati, datti pace, insomma, Sagittario. Programma con grande cura e attenzione tutto il divertimento e l'amore che ti godrai poi da agosto in poi. Marte e Venere a sfavore insieme ti rendono decisamente più solitario, ma non per questo meno interessato ad imparare cose nuove, e sono sicura che saprai trovare momenti di particolare divertimento per goderti i pianeti anche in questa situazione.

Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Direi che c'è decisamente da festeggiare, caro Capricorno: questo inizio del mese di luglio con Giove finalmente fuori dalla tua zona rossa. Puoi ricominciare a respirare un po' di ottimismo, un po' di fiducia nel prossimo e un po' di voglia di tornare a divertirti. Mi sembra un grande traguardo. Le cose poi vanno anche migliorando dal 9 di luglio in poi, con Venere che arriva a tuo favore e tu che ti riempi gli occhi e il cuore di frasi romantiche. Non farà mai troppo caldo per un bacio passionale. Soltanto Mercurio resta in opposizione al tuo segno zodiacale e retrogrado, per di più. Quindi la tua mente non va di pari passo con il cuore e la possibilità di prendere decisioni sbagliate è altissima, ma ci ripenseremo.

Voto: 6

Acquario

L'oroscopo del mese di luglio parte decisamente in salita, caro Acquario. Con Venere e Giove entrambi a sfavore, la tua rinomata socialità e quel sorriso che hai sempre sulle labbra, anche quando non ce n'è motivo, scompaiono in un attimo. Per fortuna, Marte è a tuo favore e ti rende decisionista e coraggioso, anche nel mettere in discussione le relazioni più intense. Insomma, ti vedremo spesso piuttosto intransigente e poco desideroso di trovare dei compromessi. Non dimentichiamoci infine che Marte ti dona anche energie vitali e voglia di muoverti, il che ti impedisce di chiuderti a riccio in te stesso.

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Gioca tutte le tue carte nei primi nove giorni del mese, caro Pesci, perché, a partire appunto dal 9 luglio, con Venere e Marte entrambi a sfavore, diventerai decisamente insofferente. Hai proprio la sensazione che nessuno possa capirti davvero e che quello che senti nel cuore in questi giorni sia così potente da non riuscire ad essere nemmeno temporaneamente assopito. I pensieri ansiosi non ti lasciano pace e non ne lasciano nemmeno a chi ti circonda. Hai voglia solo di persone che stiano ad ascoltare tutte le tue lamentele e, soprattutto, che si levino di torno al tuo primo accenno di nervosismo.

Voto: 5 e mezzo