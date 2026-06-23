Oroscopo dell’estate 2026, le previsioni di Ginny segno per segno: mesi infuocati per Leone e Sagittario

L’oroscopo dell’estate 2026 vedrà senza dubbio esprimersi al massimo le energie dell’elemento fuoco: Saturno in Ariete e Giove in Leone parlano di voglia di divertimento sfrenato. Solo Mercurio retrogrado in Cancro porrà delle domande profonde a qualche segno zodiacale.

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Eccoci qui all'oroscopo dell'estate 2026, pronti a fare le previsioni della stagione più amata di tutte, nella quale tutti confidiamo di divertirci, trovare l'amore, goderci la vita. Insomma, abbiamo grandissime aspettative. L'estate 2026 sarà ufficialmente un'estate di fuoco e non mi riferisco soltanto alle condizioni meteorologiche. Se Saturno, infatti, è già nel segno di fuoco dell'Ariete dal mese di febbraio 2026, a fine giugno Giove, pianeta che proprio si occupa del nostro benessere sociale, passa nel segno del Leone. Questi due pianeti semilenti insieme faranno della nostra estate un'estate dirompente, travolgente, impetuosa, vivace, passionale, coraggiosa. Ovviamente, ad esserne favoriti sono i segni di fuoco stessi (Ariete, Leone e Sagittario), che in diverse dosi si godranno la determinazione di Saturno e la felicità di Giove.

Per quanto riguarda le energie più erotiche e fisiche, mentre il mese di luglio è perfettamente sulla scia del fuoco intenso e quindi dell'azione vivace, impulsiva e coinvolgente, il mese di agosto sembrerà rallentare con Marte nel segno del Cancro, ma soprattutto con le due importanti eclissi: il 12 l'eclissi di Sole e il 28 l'eclissi di Luna. Non dimentichiamo infine che Venere passerà dalla Vergine alla Bilancia, tenendo i sentimenti ben piantati a terra, ma soprattutto vivremo, in tutta la prima parte di luglio, Mercurio retrogrado nel segno del Cancro, che sembra chiederci di approfondire i pensieri e le nostre posizioni più intime. Insomma, è proprio questo Mercurio in Cancro che riuscirà a bilanciare la forza travolgente, ma qualche volta superficiale, di tutto il fuoco.

Ariete

Se parliamo di estate di fuoco, ovviamente tu, caro Ariete, sei uno dei più grandi protagonisti. Il bello però è che riuscirai perfettamente a bilanciare le due energie contrapposte ma complementari di Saturno nel tuo segno zodiacale e di Giove a favore. Anzi, succede proprio che finalmente senti che tutto quello che hai voglia di rimettere in ordine e in discussione, grazie a Saturno che ti vuole rigoroso e lucido, lo sai e lo vuoi fare con grande leggerezza e vitalità, grazie a Giove a favore. Sfrutta soprattutto il mese di luglio, sia per divertirti sia per iniziare nuovi progetti.

Voto: 8 e mezzo

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Toro

Il mese di luglio correrà decisamente troppo veloce per i tuoi ritmi lenti, ma non ti farai di certo problemi ad andare più lentamente rispetto alla vitalità che ti circonda. Giove, infatti, passa subito nel segno zodiacale del Leone, quindi a tuo sfavore, e rallenta la tua voglia di lasciare che siano i beni materiali e i piaceri fisici a colmare le domande più profonde. Quindi, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, ti vedremo approfondire intensamente il tuo sentire, senza tristezze né ansie, ma con un grande desiderio di toglierti dalla superficialità più chiassosa.

Voto: 7

Gemelli

Adori totalmente questa estate 2026, caro Gemelli, e non hai alcuna intenzione di perderti una festa, un aperitivo, anche un ritrovo di amici nella piazza del paese, per augurarsi buone vacanze. Il tuo bisogno di socialità, di socievolezza, di stimolo continuo e di relazione divertente non solo sarà amplificato, ma pienamente soddisfatto. Il bello di questa estate 2026 per te sarà proprio la leggerezza, che però non è una completa assenza di programmi o progetti. Saturno, infatti, è a tuo favore e ti fa desiderare di ottenere risultati, ma senza perdere il sonno e, soprattutto, la pazienza. Sarai tra i migliori compagni di viaggio per le nostre vacanze.

Voto: 9

Cancro

Questi mesi estivi saranno i primi senza più l'appoggio di Giove nel tuo segno zodiacale, ma, dovendotela vedere ancora con Saturno contro, avrai la sensazione che il coraggio e le energie che ti hanno accompagnato negli ultimi mesi adesso calino, così come la sicurezza in te stesso. Non dimenticare, però, che quello che abbiamo imparato attraverso l'esperienza rimane nel nostro cuore radicato come una memoria emotiva. Per buona parte di questa estate 2026, poi avrai Mercurio nel tuo segno zodiacale in movimento retrogrado. Questo significa che sarai tu a doverti far portavoce di tutti i pensieri profondi, intensi, dubbiosi, che questa estate di eclissi ci porterà. Forse non sarai sempre la persona più leggera e divertente con la quale avere a che fare, ma di certo la più saggia e intensa.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Questa è proprio la tua estate, caro Leone, con Giove nel tuo segno zodiacale. Già solo questo aspetto astrologico basterebbe per renderti trionfante, perché Giove è proprio il pianeta che accentua, accresce, arricchisce. Tu, con Giove nel segno, esprimi tutta la tua potenza, l'energia, la vitalità, il calore, ma anche il fascino e la voglia di essere al centro dell'attenzione per guidare a nuove esperienze. In più, non ci dimentichiamo: Saturno è a tuo favore e ti rende un leader perfetto, fosse anche soltanto per decidere il piano delle vacanze. Nel mese di agosto poi ci sarà la fortissima eclissi di Sole, proprio nel tuo segno zodiacale. Un momento nel quale tutto il tuo io vorrà anche confrontarsi con le domande più profonde. È l'io che, nel pieno della sua luce, considera l'ombra.

Voto: 10

Vergine

Questa sarà un'estate un po' particolare, ma alla fine tu sarai molto, molto fiera di te. Il pianeta al quale ti sentirai più affine sarà Venere, che transita a luglio nel tuo segno zodiacale e ad agosto nel segno che ti è amico, la Bilancia. Ti piacerà anche Mercurio retrogrado e la stagione delle eclissi, due momenti nei quali abbandonare la rigidità dei tuoi pensieri e dei tuoi progetti certi per perderti nel tempo indefinito del dubbio e delle domande. Non saranno però mai domande scomode per te, che anzi hai proprio voglia di dedicare questa estate alla profondità del tuo sentire. Per te Giove diventa empatia, delicatezza e ascolto, anziché baldoria sfrenata.

Voto: 8

Bilancia

Direi, cara Bilancia, che, nonostante Saturno contro, in questa estate 2026 puoi decisamente tirare un sospiro di sollievo rispetto all'inverno e alla primavera appena passati. Giove, infatti, non solo non ti dà più fastidio, ma è decisamente a tuo favore. Quindi avrai l'occasione di guardare negli occhi le problematiche che Saturno porta a galla, ma con la sicurezza di riuscire a risolverle e con la capacità, in breve, di cambiare situazioni e modificare rapporti, soprattutto nel mese di luglio, con Marte a tuo favore. Certo, non possiamo parlare di leggerezza, divertimento e giocosità, ma comunque questa è l'estate in cui ti rimbocchi le maniche, in cui ti dai da fare senza perdere troppo tempo a lamentarti e a soppesare le tue sfortune. Ti voglio ottimista e determinata. Anche Mercurio retrogrado nel segno del Cancro amplificherà ed esaspererà delle situazioni che vivi, costringendoti quindi ad affrontarle per poi ripartire pulita e pronta da settembre.

Voto: 6

Scorpione

E niente, caro Scorpione, diciamo che questa estate non sarà da ricordare, proprio tra le tue più divertenti e giocose. Tra le eclissi di Sole nel segno del Leone ad agosto e, soprattutto, Giove, che inizia ad essere a sfavore, la tua vitalità e la tua voglia di socievolezza saranno ridotte ai minimi storici. Inutile dire che nel tuo brodino ci starai benissimo e ti consiglio delle vacanze lente nelle quali tu possa prenderti degli spazi e dei momenti di solitudine, soprattutto con Mercurio retrogrado in Cancro nel mese di luglio. Infatti, il bisogno di stare con i tuoi pensieri sarà fortissimo. Ad agosto le energie ti assistono di più e, in generale, farai affidamento proprio sulla tua grande forza intellettuale e spirituale, se necessario, proprio per bilanciare la pochissima voglia di condividere momenti di vitalità.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Caro Sagittario, questa estate è proprio carica di voglia di dare il meglio di te. Hai proprio l'impressione che i pianeti ti stendano un tappeto rosso, ti facciano aria con dei grossi ventagli e ti offrano persino il cocktail di benvenuto. Tutte le tue energie saranno potentissime, sia quelle più intellettuali da maestro, sia quelle più divertenti da viaggiatore curioso. Questa è l'estate dell'amore, della passione, del divertimento, ma anche dei grandi progetti di vita. Questa è l'estate nella quale difficilmente riusciremo a tenerti fermo, forse soltanto nel mese di luglio, con Marte a sfavore. Le relazioni sono importanti, ma soltanto se sono relazioni nelle quali tu ti senti pienamente compreso, soddisfatto e coinvolto. Insomma, sei proprio al centro del tuo mondo.

Voto: 10

Capricorno

Direi proprio che questa estate 2026 segna un netto miglioramento rispetto ai primi sei mesi dell'anno. Quindi, non ti lamentare, caro Capricorno, e sfrutta tutto quello che hai compreso. Anzi, quanto a comprendere verità intime e profonde su di te, sembra proprio che gli astri non abbiano ancora finito di sollecitarti. Infatti, nella prima parte dell'estate 2026 dovrai vedertela con Mercurio retrogrado proprio in opposizione, che mina le tue certezze, invade le tue sicurezze e, soprattutto, fa barcollare tutte le tue sovrastrutture intellettuali. Giove, però, smette di volerti togliere tutte le energie vitali. Quindi le decisioni che prenderai, anche qualora fossero drastiche, saranno tutte decisioni pronte a costruire la tua nuova immagine. È proprio questa immagine che ti sei sentito mettere in dubbio nei mesi scorsi ed è su questa che devi lavorare. Tranquillo, però, ci saranno anche momenti di relax, tra giornate al mare e lente passeggiate in montagna.

Voto: 6

Acquario

Diciamo proprio, caro Acquario, che in questa estate 2026 sarai praticamente irriconoscibile, intendo dire irriconoscibile persino a te stesso. Quella tua caratteristica voglia di giocare, divertirti, conoscere, imparare e soprattutto vivere ogni occasione come una bella opportunità, sembra proprio svanita nel nulla. Ti stanno più o meno tutti sulle scatole e il tuo unico desiderio è quello di dedicare tempo ai tuoi pensieri più profondi. Poca socialità, poca leggerezza e poca fantasia. Per te sono esperienze completamente nuove, ma il bello è che saprai goderti momenti di introspezione poetica e filosofica che davvero non ricordavi. Ottimo il mese di luglio per fare degli sport solitari che ti permettano di stare in contatto con te stesso, come lunghe camminate nei boschi o pomeriggi in canoa.

Voto: 5

Pesci

Giove non è più a tuo favore, caro Pesci, in questa estate 2026, ma tu non ti farai di certo abbattere. Continua la voglia di fare progetti e di farli a lungo termine. Il mese di luglio, con Venere e Marte a tuo sfavore, ma Mercurio retrogrado che ti rende profondo e intenso, utilizzalo proprio per dialogare con tutte le tue personalità e risolvere qualche crisi esistenziale. Agosto, invece, andrà decisamente meglio, con molte, ma molte più energie e molta più voglia di divertirti. In generale, però, caro Pesci, sarà questa l'estate nella quale riuscirai a vivere con più intensità la tua anima poetica, desiderando ardentemente confrontarti con le persone che ami anziché darti al divertimento e al sollazzo più superficiale.

Voto: 7