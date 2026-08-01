Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 3 al 9 agosto 2026: Sagittario e Pesci odiano l’astrologa

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 3 al 9 agosto 2026 per l’ultima volta Sagittario e Pesci dovranno subire insieme Venere e Marte a sfavore. Abbiate pazienza! Venere, invece, passa in Bilancia!

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La grande notizia di questa classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana è che giovedì sera Venere, pianeta dell'amore, passa nel segno della Bilancia. Così, per tutto il mese di agosto, a essere bollenti, vogliosi e a sentirsi bellissimi, anche in infradito e pareo, saranno proprio i segni d'aria, che per qualche giorno, fino a martedì prossimo, si godono contemporaneamente Venere e Marte a favore. Ancora per l'ultima settimana, lo giuro, Sagittario e Pesci saranno in fondo alla classifica dei segni zodiacali più fortunati, mentre trionfano Vergine, Bilancia e Toro.

12. Sagittario

Dato che sei un tipo saggio, Sagittario, sai benissimo che anche le sfighe non vanno prese di petto, ma semplicemente comprese e ripulite con pazienza, come il terrazzo dalle cacche di piccione, senza arrabbiarsi col piccione. Sono sicura che tu abbia fatto proprio così, ma questa è la settimana in cui non ne puoi più: al primo che ti chiede anche solo un piccolo favore sei prontissimo a sbraitare, ricordando che di segni zodiacali ce ne sono altri 11 e che di sicuro, tra quelli, qualcuno è più disponibile di te.

11. Pesci

Nonostante tu sia un tipo capace di adattarti, soprattutto dal punto di vista emotivo, questo periodo è stato parecchio difficile. La sofferenza umana, unita al caldo estremo, ti ha probabilmente ridotto all'osso la vitalità da pizzica ballata nella piazza del paese. Questa è proprio la settimana della musica in cuffia, mood "ognuno si faccia gli affari suoi".

10. Ariete

Mercurio, ancora a tuo sfavore, ti tiene così lontano da tutti i tuoi neuroni che fai fatica persino a comprendere le istruzioni della ricetta che stai leggendo. Insomma, non ti si chiede di essere un grande filosofo o un poeta sudamericano: tu fai fatica a comprendere anche le nozioni più semplici e, ovviamente, ogni dialogo è una tortura.

9. Scorpione

Devo ammettere che sei qui al nono posto della classifica dei segni zodiacali più fortunati, ma avresti potuto essere un po' più su, se solo ci fosse stato un posticino libero. Ti senti un po' come chi non ha trovato parcheggio sul lungomare e deve soffrire soltanto un pochino, pur di godersi una giornata di relax. Ecco, diciamo che queste sono le tue ultime giornate di relax, caro Scorpione, perché poi, da settimana prossima, arriverà Marte a farti fare follie.

8. Leone

Anche tu, come il segno di prima, sei in questa ottava posizione, ma avresti potuto essere un pochino più avanti: soltanto, i posti erano tutti occupati. Però, adesso che ci penso, leoncino, Mercurio ancora nel segno del Cancro per l'ultima settimana per fortuna ti rende pensieroso e poco reattivo. Quindi tutte le voglie che ti fa venire Marte resteranno lì sospese in film mentali, da vero premio Oscar.

7. Capricorno

Non ce la fai proprio più con questo Mercurio in opposizione. Tu che sei da sempre il miglior organizzatore di vacanze estive già a gennaio, adesso ti fai guidare dagli altri, anzi, a dirla tutta, ti fai guidare dall'amore. Forse però, per una volta, non brontoli e, soprattutto, ti accorgi di quanto per stare bene ci voglia davvero poco. Un caffè portato a letto, e già la tua giornata inizia benissimo.

6. Acquario

Marte ti rende ancora più inguaribilmente ottimista del solito e oramai hai la sensazione di poter far tutto, anche trovare una stanza a un ottimo prezzo senza aver prenotato, in una località turistica. Tutto quello che per gli altri è impossibile, tu ritieni di poterlo fare con uno schiocco di dita. Ovviamente, anche nel convincere il concierge dell'hotel, conterà moltissimo tutto il tuo incontenibile sex appeal.

5. Cancro

Caro Cancro, sappi che è quasi ora di lasciare andare il tuo Mercurio, al quale ti eri così abituato che, in vacanza, hai prenotato persino per i tuoi neuroni, dato che sono così muscolosi ultimamente da aver bisogno di una stanza tutta per loro. Diciamo pure che questa è proprio l'estate dei pensieri profondi, dei progetti, dei dialoghi, insomma di tutto quello che ha a che fare col tuo cervellone superdotato. Per fortuna, anche l'amore non va certo male.

4. Gemelli

Ancora per tutta questa settimana Marte è nel tuo segno zodiacale, e tu non hai alcuna intenzione di trattenerti, limitarti, comportarti a modino come dovrebbero fare le brave ragazze. Tu hai voglia di strafare, esagerare, divertirti, parlare a voce alta e catalizzare su di te tutte le attenzioni. Si è mai visto un Gemelli che, d'estate, passi inosservato?

3. Vergine

Giovedì sera ti toccherà abbandonare la tua Venere, che effettivamente ti ha fatto molto, molto bene: morbida come un salvagente a forma di unicorno. Questa estate è iniziata decisamente col piede giusto, tra amore e chiacchiere, coccole e confidenze. Goditela ancora per tutta la settimana.

2. Bilancia

Preparati, cara Bilancia, perché questa è la settimana in cui devi fare stretching al cuore. Preparati a riscattarti da tutte le volte che, negli ultimi mesi, ti sei sentita non capita e, soprattutto, poco piacevole, come il volante dell'automobile rimasta al sole per tutto il pomeriggio. Da adesso in poi, questa sarà un'estate all'insegna della bellezza, dei piaceri e della convivialità. Riempi il frigo di bibite e birre, perché gli amici a citofonarti saranno tantissimi.

1. Toro

Goditi tutto l'amore di Venere a favore, ancora per questa settimana, e non limitarti nemmeno quando qualche tipo di dovere si infila, sgomitando, tra te e tutte le cose belle che avevi programmato. Questi sono i giorni da dedicare solo alle cose belle che ti fanno stare bene, anche se probabilmente preferirai un po' di relax con cocktail e libro a bordo piscina, anziché la baldoria fino a tarda notte.