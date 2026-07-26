Oroscopo, le previsioni della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026: Bilancia e Gemelli appagati e consapevoli

Nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 la Luna Piena in Acquario illumina il rapporto tra affermazione personale e bene collettivo, coinvolgendo soprattutto i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario). Sono chiamati a trovare un nuovo equilibrio tra ciò che desiderano per sé e ciò che condividono con gli altri.

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La settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 si apre con un cielo intenso. Lunedì il Sole in Leone si oppone a Plutone in Acquario, portando in superficie dinamiche di potere, tensioni irrisolte o la necessità di ridefinire alcuni equilibri. Allo stesso tempo, però, forma un trigono con Nettuno in Ariete e un sestile con Urano in Gemelli: intuizione, creatività e voglia di innovare offriranno una via d'uscita concreta, aiutando a trasformare eventuali ostacoli in occasioni di cambiamento. Saranno soprattutto i segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) e d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) a cogliere nuove possibilità attraverso idee originali e scelte coraggiose. Mercoledì Venere in Vergine forma una quadratura con Marte in Gemelli, creando qualche attrito nelle relazioni e nella gestione dei desideri. Sarà facile fraintendere intenzioni o avere ritmi differenti rispetto a chi si ha accanto. I segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) saranno chiamati a trovare un punto d'incontro tra razionalità e impulso, evitando di trasformare piccoli contrasti in inutili competizioni.

Nella stessa giornata il Sole si congiunge a Giove in Leone, uno degli aspetti più luminosi dell'estate che invita ad avere fiducia nelle proprie capacità e ad ampliare gli orizzonti. Entusiasmo, generosità e voglia di mettersi in gioco saranno le parole chiave di questo transito, particolarmente favorevole ai segni di Fuoco, pronti a raccogliere nuove opportunità e a dare maggiore spazio ai propri progetti. La settimana culmina con la Luna Piena in Acquario che invita a osservare con maggiore lucidità il rapporto tra bisogni individuali e responsabilità verso gli altri. Per i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario) sarà il momento di lasciare andare ciò che limita la crescita e di fare spazio a relazioni, collaborazioni e obiettivi più autentici. L'energia della Luna Piena favorisce prese di coscienza, decisioni importanti e un nuovo senso di libertà, purché si abbia il coraggio di accogliere il cambiamento.

Oroscopo settimanale 27 luglio – 2 agosto 2026: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, questa settimana se c’è una cosa che proprio non hai voglia di fare è pesare le parole o, peggio ancora, assecondare i tempi biblici degli altri. Il tuo cervello viaggia a scatti, ma il tuo corpo è già proiettato sulla dancefloor. Hai addosso un’energia fisica contagiosa e una voglia matta di infilarti in qualsiasi avventura prometta un brivido. Poco importa se ogni tanto dici la cosa sbagliata al momento sbagliato o se i tuoi piani logici fanno acqua da tutte le parti. Tu hai solo bisogno di muoverti, di bruciare calorie e di sentire che stai vivendo a pieni polmoni. Per i discorsi profondi e le decisioni sagge ripassare a settembre; adesso si balla e basta. Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se questa Luna piena si presenta con l'intenzione di metterti i bastoni tra le ruote e farti saltare i nervi, tu rispondigli pure appendendo il cartello "chiuso per restauro”. Venere ti dà l'autorizzazione ufficiale a fare un sano e spudorato egoismo terapeutico, il che significa che ogni grammo d'amore in circolazione questa settimana va investito esclusivamente su te stesso. Zero sensi di colpa, zero doveri morali e via libera ai lussi che di solito ti neghi per fare la persona matura. Praticamente hai il pass gratuito per comportarti come un re in esilio dorato, tra pigiami di seta, divano prenotato e zero voglia di dare spiegazioni. Se il mondo fuori corre, tu lasciati viziare: la tua unica priorità adesso è il tuo benessere personale. Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Se qualcuno questa settimana ha la brillante idea di chiedervi un impegno a lungo termine o, peggio, di fare un discorso serio sul futuro, fategli pure un gran sorriso e lasciatelo lì a parlare da solo. Con questa Luna Piena avete i freni inibitori praticamente non pervenuti, spediti direttamente in vacanza. Siete in quella modalità in cui ogni proposta indecente o idea folle vi sembra improvvisamente un ottimo piano d'azione. Avete addosso una voglia di leggerezza così contagiosa e sfacciata che l'unica cosa che volete davvero collezionare sono momenti da vietare ai minori e risate fino alle lacrime. Chiudetevi le orecchie davanti alle prediche dei moralisti: per voi adesso esiste solo il presente, possibilmente da vivere con un cocktail in mano e zero risposte da dare. Voto 8/9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Te lo dico subito: respira, perché nessuno ha intenzione di interrogarti. Con Mercurio che ha finalmente smesso di fare i capricci e cammina dritto, la tua mente dovrebbe essere un'autostrada e invece ti ostini a fare tre volte il giro della rotonda prima di imboccare la strada giusta. Hai questa fissa di dover fare tutto in modo talmente perfetto e impeccabile che persino per decidere cosa mangiare a cena metti in piedi una commissione d'inchiesta. Tutta questa elettricità che c'è nell'aria ti innervosisce rovinando quel tuo sacro bisogno di silenzio. Insomma, rilassati e abbassa gli standard: il mondo gira benissimo anche se per una volta fai le cose a caso. Voto 6 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sei un concentrato di drama ed elettricità, caro Leone. Con questa Luna Piena opposta, la tua pazienza è praticamente un concetto astratto e basta un minimo ritardo sulla tabella di marcia per farti dichiarare guerra al mondo intero. Ma non c'è solo irritabilità nell'aria, anzi, questa settimana le tue passioni sono state messe sotto pressione come una bottiglia di champagne pronta a esplodere al minimo tocco. Hai addosso un magnetismo selvaggio e delle voglie così prepotenti che faranno girare la testa a chiunque ti cammini a tiro. Insomma, sarai anche intrattabile se qualcuno osa contraddirti, ma sei talmente sexy e teatrale che nessuno riuscirà a staccarti gli occhi di dosso. Sfoga questo fuoco, ma prova a non incenerire chi ti ama! Voto 8 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ascolta la tua astrologa di fiducia, mia cara Vergine: questa settimana gestisci le tue relazioni come se fossi un vigile urbano all'incrocio più trafficato di ferragosto. Hai distribuito i saluti ad amici e parenti con il misurino, calcolando al millesimo la quota di affetto per non far piagnucolare nessuno. Anche con la tua dolce metà sei disposta a fare la carina, per carità, ma con il timer ben visibile sul tavolo: superati i minuti concessi per le coccole, lo sportello si chiude. La verità è che hai un disperato bisogno di attivare uno scudo contro l’accollo generico. Tutti ti cercano e sembrano incapaci di respirare senza il tuo aiuto, mentre tu hai solo voglia di sbarrare la porta e goderti il silenzio. Il tuo spazio vitale questa settimana è sacro: difendilo con le unghie! Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Senti qua, mia cara Bilancia, questa settimana hai addosso un’elettricità mentale e una carica erotica pazzesche, eppure le indossi con una nonchalance quasi aristocratica, come se muovere un dito per conquistare qualcuno fosse decisamente troppo faticoso. La verità è che hai finalmente smesso di fare la geisha diplomatica pronta a compiacere tutti. Ti sei presa le chiavi del tuo regno e hai capito che la tua stessa compagnia è il club più esclusivo della città. Chi vuole entrare deve superare una severissima selezione all'ingresso: adesso che hai riscoperto quanto sei forte da sola, gli altri possono solo mettersi in fila e sperare in un pass VIP. Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ciao Scorpione! Allora, mettiamoci comodi. Che le tue antenne psichiche ultimamente funzionino meglio del 5G lo avevamo capito, perché cogli le cose tre secondi prima che accadano e nessuno può più raccontarti balle. Peccato che a metà settimana arrivi una Luna Piena posizionata di traverso che ha l'unico scopo di scombinarti i piani e farti saltare i nervi. Ti sentirai un po' come se qualcuno avesse acceso la luce della cucina alle quattro del mattino mentre cercavi di raggiungere la bottiglia d'acqua fra le ombre e il mistero. Il consiglio dell'astrologa? Usa il tuo super intuito per schivare le provocazioni del mondo attorno a te. Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Con le persone hai ormai adottato la diplomazia di un bulldozer e, se qualcuno prova a chiederti "come va?", la tua risposta standard ha il calore di un ghiacciolo dimenticato in freezer e ormai incastonato nel ghiaccio. Diciamo che il reparto "dolcezza e romanticismo" ha chiuso per ferie senza neanche avvertire, ma tu sei in una fase in cui la distanza di sicurezza dalle persone ti sembra l'unica vera forma di relax. Il mio verdetto da astrologa? Va benissimo inventare scuse improbabili per evitare aperitivi e chat di gruppo, ma cerca di non bruciare tutti i ponti. Ogni tanto devi ricordarti come si fa un sorriso senza sembrare che tu stia ringhiando. Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Per una volta hai staccato il contatore delle responsabilità e strappato la lista delle cose da fare anche in amore. Con i sentimenti sei ufficialmente in modalità all inclusive e l'amore ti sta regalando delle vette che manco sulle tue amate montagne. Ti lanci nelle relazioni fregandotene altamente delle conseguenze. C'è solo una piccola avvertenza per metà settimana: una Luna Piena un po' bizzarra potrebbe andare a ficcare il naso nel tuo portafoglio e nel tuo senso di sicurezza, facendoti venire improvvisi attacchi d'ansia da "ho speso troppo" o paranoie su quanto valgano davvero le cose e le persone intorno a te. Non ti mettere a fare l'inventario dei danni o il bilancio di fine anno proprio adesso. Spegni la calcolatrice, lascia che la ragione resti pure a rosolarsi al sole ancora per un po' e goditi questa rara, meravigliosa versione di te! Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei ufficialmente il segno più imprevedibile dell'oroscopo di questa settimana. Hai una carica reattiva e una parlantina super scoppiettante. Il problema è che a metà settimana c'è una svolta emotiva a pieno voltaggio che ti riguarda da vicinissimo. Il tuo umore farà sbalzi termici peggiori del condizionatore nella settimana del picco di caldo. Un minuto prima sei pronto a conquistare la galassia e un minuto dopo ti ritrovi a fare comizi infuocati contro il primo che ha osato contraddirti sul colore degli shorts per andare al mare. Sfrutta questo ciclone di carica per fare cose pazze e divertenti, ma cerca di non trasformare ogni conversazione in una sessione di wrestling. Respira e scarica la corrente! Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, siamo onesti, in questi giorni le vostre antenne emotive stanno intercettando pure i segnali radio dell'iperspazio. A metà settimana una Luna un po' furbetta si va a nascondere nel retrobottega della vostra mente, accendendo una modalità un po' da drama. Potreste tranquillamente aprire un servizio di supporto psicologico per anime in pena o fondare un club per poeti incompresi. Vi sentite un po' come se vi avessero rubato la copertina di Linus mentre stavate provando a fare un sonnellino, travolti da nostalgie e pensieri che arrivano a tradimento. Il mio verdetto da astrologa? Fate una bella respirazione profonda, regalatevi un momento di sano cazzeggio ed evitate di prenderla sul personale anche solo se il gatto vi guarda di traverso. Voto 5/6