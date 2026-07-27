Luna piena in Acquario il 29 luglio 2026: Acquario e Leone riconsiderano la loro immagine pubblica

La Luna piena in Acquario del 29 luglio 2026 ci sollecita a dialogare con le nostre libertà e i nostri istinti personali, riconsiderando il modo di conformarci alla società che ci circonda. I segni più toccati da questo plenilunio sono i segni fissi: Leone, Acquario, Toro e Scorpione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 29 luglio 2026 intorno alle 4 e mezza di pomeriggio, ci sarà la Luna piena nel segno dell'Acquario. Come ogni mese, Sole e Luna si troveranno ai due lati opposti del cerchio dello Zodiaco con il Sole che illumina la Luna completamente. Così la Luna, simbolo del nostro inconscio, dell'istinto, e di quella parte che resta per lo più nascosta in noi, uscirà allo scoperto. Tensioni, chiarimenti, ma anche esplosioni di passione incontrollate. In questa Luna piena in Acquario i segni zodiacali più coinvolti saranno i segni fissi ovvero Leone, Acquario, Toro e Scorpione. Questi segni soprattutto dovranno stare attenti a decifrare le emozioni che saranno invasive: comprendere quali abbiano una reale radice solida e quali invece siano solo dettate dalle tensioni del momento. La Luna piena può essere un buon momento per ritornare in contatto coi nostri bisogni più profondi e, spesso, taciuti anche a noi stessi. La Luna piena in Acquario rimette mano alla nostra indipendenza, alla nostra individualità e al nostro bisogno di libertà.

Il significato della Luna piena nel segno dell'Acquario del 29 Luglio 2026

La Luna piena in Acquario del 29 luglio 2026 ha delle caratteristiche particolari in quanto si inserisce perfettamente nell'aspetto più importante del cielo di questi giorni ovvero Giove opposto a Plutone. In questa Luna piena infatti il Sole in Leone è congiunto a Giove mentre la Luna si trova vicinissima a Plutone in Acquario. Il Sole in Leone congiunto a Giove in Leone è, simbolicamente, un ego molto forte che ha voglia di essere protagonista indiscusso. Al contrario la Luna in Acquario congiunta a Plutone va molto in profondità nei nostri bisogni emotivi e nelle nostre emozioni. C'è proprio uno scontro tra il massimo della profondità inconscia e il massimo dell'esibizione esteriore.

La Luna in Acquario congiunta a Plutone simboleggia, a livello privato, il nostro senso di libertà e di giustizia e, a livello collettivo, il senso del gruppo. L'opposizione al Sole così potente simboleggia lo scontro tra la libertà personale e l'immagine che vogliamo/dobbiamo tenere in società ma anche lo scontro, a livello collettivo, tra i diritti del gruppo e il potere di pochi. Urano e Nettuno che sembrano consigli di risoluzione di questa opposizione e indicano il ritorno consapevole ai valori (Nettuno) e all'azione (Urano). Questa è la Luna piena che indica, simbolicamente, il ritorno a galla consapevole del senso di libertà individuale, libero dalle forme e dai modelli imposti.

Gli effetti della Luna piena in Acquario, segno per segno

I segni zodiacali più coinvolti dal plenilunio in Acquario del 29 luglio 2026 saranno i segni fissi, ovvero Leone, Acquario, Toro e Scorpione.

Ariete

Dato che la ragione ancora non ti sostiene, questa Luna piena è un'ottima occasione per dare spazio all'istinto che ti ricorda quanto tu non ami stare ai margini delle decisioni importanti della vita.

Toro

Sei uno dei segni protagonisti di questa Luna piena in Acquario che, insieme alla Venere che ti sostiene, ti ricorda quanto l'amore per te e per il prossimo, sia la base per decisioni di successo.

Gemelli

Marte nel tuo segno insieme alla Luna piena che ti sostiene, amplificheranno le tue energie fisiche, spesso espressione di quello che senti. L'eros, il desiderio e la passione saranno il tuo modo di dare spazio alle emozioni.

Cancro

Mercurio, oramai diretto, nel tuo segno durante la Luna piena ti aiuterà a comprenderne nel profondo il significato simbolico e le sollecitazioni.

Leone

Sei uno dei due segni zodiacali più coinvolti da questo aspetto: il Sole potentissimo congiunto a Giove esalta le tue caratteristiche di esibizione e fascino che però, oggi, non ti sembreranno più né così necessarie né tanto appaganti.

Vergine

La Luna piena insieme a Marte a sfavore ma Venere nel tuo segno, ti farà esporre molto più del solito per esprimere quello che pensi davvero, anche a costo di essere controcorrente. L'etica prima di tutto!

Bilancia

Questa Luna piena sembra voler sollecitare quella parte di te che si chiede spesso se sia abbastanza protagonista della società in cui vive. Appartenere ad un gruppo sociale è una forma di etica!

Scorpione

Questa Luna piena ti sollecita e ti ricorda quanto il successo e la realizzazione siano affari assolutamente personali. Difficile per te conformarti alla massa, soprattutto se sei della prima decade e te la stai vedendo con Plutone che rimette tanto in discussione.

Sagittario

Questa Luna piena, mentre Venere e Marte sono a sfavore, ti fa venire a galla tensioni che difficilmente riesci a contenere. Forse la modalità non sarà dolce ma di certo le rivelazioni importanti.

Capricorno

Questa Luna piena, mentre Mercurio è a favore ma Venere ti sostiene, ti spiegherà, ancora una volta, quando le cose importanti affiorino con l'inconscio anziché con la ragione.

Acquario

Sei portavoce dei simboli di questa Luna piena potente proprio nel tuo segno zodiacale. Sei tu a ricordare a tutti e anche a te stesso l'importanza di rispettare le libertà interiori del singolo e della società. L'indipendenza oggi è rispetto dell'io più personale e per questo meno conformabile.

Pesci

La Luna piena insieme a Marte e Venere sfavorevoli non aiuterà né la tua pazienza né il tuo buonumore. La sensazione di voler evadere ovunque tu sia sarà altissima. Prenditi tempo per vivere ciò che senti in solitudine e ascolto.