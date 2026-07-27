L’oroscopo di martedì 28 luglio 2026 di Ginny: Capricorno e Ariete dicono proprio tutto quello che pensano!

Nell’oroscopo di martedì 28 luglio 2026 attenzione alle parole: l’opposizione di Luna e Mercurio ci spinge a parlare, anche troppo! Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato è la Bilancia.

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Ariete

La pazienza sicuramente è una dote che ti manca parecchio. La Luna storta di oggi ti rende ancora più impaziente e con pochissima voglia di condividere spazi con gli altri. Proprio per questo motivo dovresti evitare le Tre Cime di Lavaredo, prese d’assalto in questi giorni con code lunghe centinaia di metri e ore di attesa per poter accedere con l’autobus. Visto che sei così insofferente, sfrutta al massimo Marte a favore, che ti permette di essere velocissimo e di superare qualsiasi ostacolo. Le pause per te sono già normalmente noiosissime, oggi diventano praticamente impossibili da tollerare.

Toro

Hai sicuramente voglia di mostrare il tuo lato più simpatico, quella verve da vero mattatore e protagonista delle feste e dei momenti migliori. I transiti davvero favorevoli di oggi, ovvero Mercurio, Venere e anche la Luna, ti regalano proprio questo spirito ironico e allo stesso tempo molto pratico. Infatti, potrebbe essere proprio tua l’idea della campagna intitolata “Il Grande Freddo”, voluta dal sindaco Gualtieri a Roma per permettere a tutti di stare al fresco andando gratuitamente al cinema fino ai primi giorni di agosto. Insomma, ti diverti e sai farlo con uno stile spontaneo, semplice e diretto, capace di strappare un sorriso anche nei momenti di difficoltà.

Gemelli

Quando si tratta di sfide, voi siete assolutamente il segno dello zodiaco che prende tutto alla lettera, fa promesse e soprattutto sa realizzarle con quella grinta e quella capacità fisica da veri campioni. Con Marte nel vostro segno siete davvero inarrestabili, spericolati, eppure perfettamente consapevoli di potervelo permettere. Siete protagonisti di momenti unici, esattamente come l’incredibile salto del freestyler Candid Thovex sopra i ciclisti del Tour de France, sfruttando una piccola lingua di neve ancora presente sulle Alpi. Vi piace stupire e farlo con grandissimo stile, e il bello è che ne siete perfettamente capaci.

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Cancro

Ti vedo già super impaziente, ed è tutta colpa della Luna in opposizione, che non ti permette di avere quella visione chiara capace di andare oltre il limite imposto dall’attesa delle risposte degli altri. Fremi nel non sapere esattamente quali saranno le nuove immagini delle banconote, visto che si dovrà aspettare e si potranno votare quelle preferite fino a fine settembre. Tu, che hai Mercurio nel tuo segno, verri fortemente fare pronostici ma sei poco ispirato. Proprio per questo ti dà un’infinita noia dover aspettare tutte quelle procedure e burocrazie che ti sembrano piuttosto inutili e soprattutto scontate.

Leone

Ti piacciono le imprese uniche, soprattutto quelle portate avanti e coltivate da propositi grandi e importanti. Sono certa che sei rimasto affascinato dall’incredibile viaggio dei sei beluga che verranno trasferiti dal Canada agli Stati Uniti per poter sopravvivere. Tutto ciò che è guidato dal sentimento e soprattutto da un’idea più grande e più forte ti ispira tantissimo. Proprio seguendo questa direzione riesci veramente a dare il massimo e, sicuramente, con Marte a favore sei in grado di aggiungere quel valore in più che alla fine si nota, viene premiato e soprattutto valorizzato.

Vergine

Con te, mia cara, si parla soltanto di amore e sentimenti, perché sono assolutamente ben foraggiati dalle stelle. Anzi, sei proprio il segno perfetto per organizzare quelle che possono essere le nozze ideali. Con Venere, Mercurio e la Luna a favore, la tua capacità di creare momenti di grandissima armonia è davvero sorprendente. Ti vedo già come perfetta wedding planner al matrimonio tra Gigi Donnarumma e la sua dolce Alessia nelle meravigliose Puglie. Hai proprio la capacità di mettere tutti insieme e vivere i momenti con semplicità, con tutto il cuore e con sentimenti puri e sinceri. Insomma, sei tu a dare quel valore aggiunto che rende un momento bello davvero indimenticabile.

Bilancia

Hai un profondo bisogno di relax, soprattutto mentale. Guardi con come fonte di ispirazione il cinghiale che a Roma si è sdraiato sotto una delle fontanelle di Saxa Rubra per trovare un po’ di refrigerio dal caldo torrido. Tu, però, non soffri tanto il caldo quanto un’iperattività mentale che oggi ti porta soltanto confusione, soprattutto con Mercurio in quadratura e una Luna davvero stortissima. Impara a prenderti delle pause, anche se vorresti essere sempre super dinamica. Un piccolo intervallo dalla tua routine frenetica ti farà sicuramente bene e ti permetterà di vedere sotto una luce nuova proprio gli aspetti che al momento ritieni più difficili.

Scorpione

Hai una certa faccia tosta, coraggio e soprattutto sei dotato di una simpatia davvero unica. Oggi, con Mercurio, la Luna e anche Venere a favore, ti è praticamente concesso di fare tutto. Gli sberleffi sono sicuramente una delle tue più grandi passioni. Sei esattamente come lo spettatore alle spalle di Trump che lo imita in diretta durante il comizio in Georgia. Sei un grande sostenitore del fatto che l’ironia rappresenti una delle forme più autentiche di verità e non puoi assolutamente farne a meno. Anzi, in questa tua necessità di giocare e provocare riesci a coinvolgere tutti quanti.

Sagittario

Tu lo sai bene che questo non è proprio il momento di mollare, anzi, è esattamente quello in cui, trovandoti in difficoltà, devi iniziare a valutare nuove opportunità, prossime e future. Con Venere storta e Marte in opposizione potresti sentirti bloccato e decisamente meno energico del solito. Guarda allora con ispirazione alla grandissima impresa della novantenne statunitense che è arrivata in cima al Kilimangiaro, diventando il primo super anziana a raggiungere una meta così prestigiosa. Con questo spirito potrai sopportare più facilmente un presente un po’ noioso e guardarlo con una visione più chiara di ciò che sei realmente in grado di fare, magari non oggi, ma in un futuro che arriverà prestissimo.

Capricorno

Queste sono proprio giornate che vivi con grandissima intensità, lasciandoti trascinare da transiti per te davvero rinvigorenti e favolosi. Vivi con quella sicurezza che ti garantiscono la Luna e Venere a favore. Ti senti scelto, quasi il preferito delle stelle, e come darti torto. Sei esattamente come Pirlo che diventa il nuovo c.t. della Nazionale, pronto a intervenire e a riqualificare l’Italia in vista di tutti i campionati che arriveranno. Con questo entusiasmo fatto di cuore ed emozioni puoi sicuramente andare oltre. Imparare a seguire l’istinto, soprattutto per uno come te che ama avere tutto sotto controllo, ti assicuro che non è per niente male.

Acquario

Non è che tu sia semplicemente da record, è che in questo momento, con le grandi capacità e la sicurezza che provi, riesci davvero a superare quelli che sembrano essere i limiti umani. Marte a favore ti dà proprio questa spinta, questo entusiasmo e questa necessità di dimostrare quanto vali. Nelle tue imprese personali sei al pari del surfista tedesco Sebastian Steudtner che, a Nazaré, ha cavalcato un’onda da record di oltre ventisei metri di altezza e un’infinità di Newton di potenza. Sai sorprendere affrontando sfide gigantesche quasi con un semplice sorriso e, soprattutto, ci riesci davvero benissimo.

Pesci

Quando bisogna lasciarsi ispirare, voi siete capacissimi di seguire le indicazioni proprio come dei bravi studenti. Con la Luna e Mercurio a favore torna in voi una certa razionalità, che vi permette di affrontare meglio qualche fatica e qualche difficoltà, date soprattutto da Venere in opposizione. Vi vedo già iniziare a inserire nella lista dei prossimi film da vedere proprio quelli consigliati dalla Bocconi alle matricole come perfetti anti-ansia, tra cui i celebri “Animal House” e “L’attimo fuggente”, per poi dedicarvi a letture davvero ispirate come quelle di Kerouac. Rilassare la mente e soprattutto regalarle gli input giusti è sicuramente la strategia perfetta e voi ne siete assolutamente capaci.