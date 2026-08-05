L’oroscopo di giovedì 6 agosto 2026 di Ginny: Toro e Vergine si godono l’ultimo giorno di Venere amorosa

Anche nell’oroscopo di giovedì 6 agosto 2026 la Luna in Toro e la Venere in Vergine parlano di amore, soldi e gesti concreti. Venere, però, dopo le 19 passa in Bilancia!

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Ariete

Nonostante tu sia un segno zodiacale particolarmente focoso, soprattutto nelle questioni amorose ed erotiche, in questi giorni potresti addirittura considerare un momento di pausa di elevazione ascetica verso pensieri e rapporti decisamente più profondi. Non serve arrivare alla scelta drastica di Alessandro Greco, che ha dichiarato che, dopo un pellegrinaggio a Medjugorje, ha proposto alla moglie tre anni di astinenza erotica. Tu puoi anche soltanto dedicare più tempo alla dolcezza che non al sesso.

Toro

Oggi non accetti scuse né defezioni di qualsiasi genere, caro Toro, perché tu ritieni di dover essere amato, coccolato e soddisfatto in tutti i tuoi capricci, che saranno pochi e, soprattutto, i cui frutti vorrai tutti condividere. Venere e la Luna, tutte e due super sollecitanti per tutta la giornata, ti rendono amante dei piaceri, soprattutto quelli più piccoli, genuini, dolci e naturali. Sei assolutamente d'accordo con la nuova legge svedese, per cui i gatti devono essere coccolati almeno due volte al giorno. Tu anche di più.

Gemelli

Senti che è arrivato il momento di fare grandi passi, caro Gemelli, per onorare questo Marte nel tuo segno zodiacale, che ti vuole dirompente e coraggioso e fuori dagli schemi. Che poi sono le ultime ore di Venere a sfavore e da domani tutto questo fascino esploderà in modo incontenibile. Ti senti come Madonna che si esibisce con la canzone "Sorry" per la prima volta in 18 anni e con lei sul palco c'è anche Kylie Minogue. Insomma, un trionfo annunciato.

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Cancro

Ti godi gli ultimi momenti di pace e, soprattutto, momenti in cui tutte le tue idee, i tuoi pensieri sono stati accolti come fossero le massime di Confucio. Da domani Venere passa a sfavore e tu diventi decisamente meno affascinante, però ci ripenseremo. Oggi ti senti come Nathan Thomas, che insegna ingegneria in un college di Miami a soli 18 anni.

Leone

Con la Luna storta oggi ma con tutti gli altri pianeti che ti vogliono decisamente in prima linea, possente e affascinante, oggi spesso avrai il desiderio di mollare tutto e andarti a fare un giro. Essere così tanto al centro dell'attenzione potrebbe addirittura infastidirti, tu che di solito non vedi l'ora di prendere il microfono e salire sul palcoscenico. Sei solidale con il Golden Retriever che è salito all'alba su un treno alla stazione di Brandizzo e ha viaggiato fino a Torino.

Vergine

Con la Luna a favore e Venere nel tuo segno zodiacale, praticamente per tutta la giornata, senti che la gratitudine debba essere espressa ad alta voce, soprattutto per queste ultime settimane nelle quali sei stata ricoperta d'amore in tutti i sensi. Ti senti come Stella Frizzi, la figlia del mitico Fabrizio, che ha aperto il suo profilo Instagram e il popolo del web l'ha accolta con migliaia di messaggi d'affetto.

Bilancia

Le persone con le quali non si riesce a ragionare e che non vogliono fare uno sforzo per capirti e comprenderti ti infastidiscono molto più del solito. Questo effetto di Mercurio a sfavore effettivamente non lo reggi proprio più: non riesci a ragionare. Per questo oggi sarà bene assecondarti, perché non hai nessuna voglia di discutere e, anzi, con quel Marte a favore, rischi di prendere delle decisioni impulsive soltanto per risolvere il problema alla radice. Potresti fare anche tu come i proprietari del famoso ristorante milanese Trippa, che hanno tolto dal menù i due piatti principali perché erano in realtà gli unici richiesti per essere fotografati, mentre tutto il resto del menù veniva ignorato.

Scorpione

Con la lingua sciolta di oggi, di certo non ti dovremo pregare per dire quello che pensi, soprattutto se quello che pensi contiene delle polemiche, delle denunce o delle opinioni private che hanno proprio voglia di trovare spazio pubblico. Sei come gli agonisti degli europei di nuoto che si lamentano del fatto che la Senna sia zozza e piena di plastica, altro che limpida come gli era stato promesso.

Sagittario

È l'ultimo giorno di questa Venere a sfavore, ma tu effettivamente potresti sbottare perché non la reggi proprio più. Hai bisogno finalmente di essere visto, accolto, abbracciato, ammorbidito e, se questo non succede, ti prenderai da solo i tuoi riconoscimenti. Occhio soltanto a non usare metodi poco chiari, un po' come ha fatto Trump, che dice di aver vinto solo grazie al talento e al torneo di golf nel campo di sua proprietà, ma in realtà alcuni hanno sospettato che usasse una pallina telecomandata.

Capricorno

Sarà che avevo tanto da farmi perdonare da te, caro Capricorno, per le previsioni che ti ho dato negli ultimi mesi. Ma oggi sento proprio che tu possa essere il segno più fortunato di tutti. Venere e la Luna sono entrambe a tuo favore e ti sostengono, soprattutto quando vuoi mettere nuove basi per amare di più e meglio te stesso o le persone che ti stanno intorno. Ti senti un po' come Chiara Pellacani, che non solo conquista il quarto oro agli europei nel trampolino da 3 m, ma supera per direttissima il record di vittorie di Tania Cagnotto in un'unica competizione continentale.

Acquario

Questo premio di segno sfortunato della giornata è soltanto colpa della Luna storta, quindi direi breve e indolore, caro Acquario. Oggi però potrebbe diventare decisamente più imponente e invasiva la malinconia dell'opposizione di Giove, quindi le tue energie fanno un passo indietro perché a vincere sarà la sensazione di vuoto e di inadeguatezza. Senti che dentro di te c'è un po' la nebbia, come sta succedendo in Veneto, immerso appunto nella nebbia autunnale, anche nel mese di agosto, per effetto dell'incontro tra l'umidità e l'alta pressione.

Pesci

Senti che le cose piano piano stanno ritornando al loro posto e già la Luna a favore di oggi ti coccola. Nel profondo Venere e Marte sono ancora a sfavore, ma diciamo che sono davvero gli ultimi colpi di coda. Sei pronto, caro Pesci, a ritornare alle più travolgenti energie creative e vitali che l'estate di solito ti porta. Senti che le cose si stanno sistemando come per il Basquiat acquistato da Vittorio Cecchi Gori a New York nel 1988, che finalmente è stato ritrovato in un deposito a Miami.