L’oroscopo di mercoledì 5 agosto 2026 di Ginny: Toro e Vergine fanno favori a tutti

Luna in Toro e Venere in Vergine, insieme a Saturno che sostiene il Sole nel cielo di mercoledì 5 agosto 2026, parlano di amori solidi e voglia di costruire. Soprattutto per i segni di Terra, ma anche per Ariete e Leone!

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Ariete

Quanto ti piacciono i riconoscimenti in questi giorni? Ne hai davvero bisogno, caro Ariete? Soprattutto perché hai l'impressione di non riuscire ad esprimere quello che pensi e di non riuscire ad instaurare dei dialoghi che siano costruttivi. In effetti, Mercurio è a tuo sfavore da un pezzo. Oggi però ti senti apprezzato, come ti si conviene da buon segno di fuoco, un po' come Biagio Antonacci che si ritrova a cantare con i fan da un balcone nel centro di Lucera.

Toro

Non solo l'amore, ma proprio la bellezza, l'eleganza, la raffinatezza oggi ti rappresenteranno, caro Toro, anche se la tua mise fosse infradito e costume per stare in spiaggia tutto il giorno. Sfogliare riviste di moda per te oggi sarà come sfogliare un dizionario in vista dei tuoi look autunno-inverno. Sfrutta tutta questa bellezza, eleganza e armonia che porti a te stesso e intorno a te. Ti senti un po' come Charlotte Casiraghi, simbolo di eleganza appunto, che compie i quaranta anni.

Gemelli

Marte, nel tuo segno zodiacale, ti fa esagerare, anche e soprattutto quando devi dichiarare un sentimento forte: amore, amicizia, riconoscimento e stima. Diciamo che non hai proprio mezze misure, ma questo potrà fare felici molte persone che saranno oggetto dei tuoi complimenti. Ti senti un po' come l'artista Gambarin, che per il centenario della nascita di Marilyn Monroe ha realizzato a Verona un ritratto dell'attrice su 27 m² di terreno agricolo. Visto dall'alto è uno spettacolo!

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Cancro

Ti senti decisamente scaltro oggi, caro Cancro, nello sfruttare piccole coincidenze o i sentimenti di stima e di amore che ti circondano, a tuo deciso favore. Insomma, oggi il tuo scopo è ottenere i tuoi risultati, sfruttando anche un po' la benevolenza che ti circonda. Sei un po' come i figli di Cindy Crawford e Richard Gere, spaventosamente simili ai genitori che si ritrovano a lavorare insieme, proprio come era successo alle due star esattamente 30 anni dopo.

Leone

Nonostante tu sia il segno zodiacale dell'estate e abbia voglia di viverti a pieno, tutta la passione di Giove, così travolgente e affascinante, in questi giorni con Saturno che ti sostiene, potresti anche decidere di fare qualche pensiero a lungo termine. Insomma, quando si parla di prendere delle posizioni da portare avanti per mesi o forse anni, non ti spaventi più all'idea di mettere a repentaglio la tua libertà. Sei un po' come Gigi Hadid, che sembra sfoggiare un anello di fidanzamento mentre passeggia mano nella mano a Parigi con il suo compagno Bradley Cooper.

Vergine

Con Venere nel tuo segno zodiacale e oggi anche la Luna a favore, senti davvero l'importanza dei legami degli amori, non soltanto di coppia ma in generale, che ti legano ad altri esseri viventi. Quindi oggi non sarà soltanto una giornata di pazienza e armonia, di dolcezza e condivisione, ma proprio la giornata giusta per ricapitolare quanto per te sia importante rendere omaggio alle persone che per te contano davvero e che sono un vero supporto. Ti commuovono, per esempio, le lunghe file fuori da Casa Milan, anche in pieno agosto, per dare l'ultimo saluto al capitano Franco Baresi.

Bilancia

Marte è a tuo favore e questa Venere, così femminile, in questi giorni ti rendono decisamente sexy e completamente irresistibile. Certo, forse quello che dirai non sarà particolarmente originale, ma posso dirti una cosa? Chi se ne frega! Senza timidezza, ti senti come Jennifer Lopez che, in gondola a Venezia, si riprende mentre canta "Like a Virgin", Madonna style.

Scorpione

Sei il segno sfortunato oggi, caro Scorpione, ma soltanto perché hai la Luna storta. Anzi, Luna storta insieme a Mercurio ancora a favore e da tanto tempo ormai farà sì che il tuo modo di dialogare sia come salire su un pulpito e fare discorsi lunghissimi e pesantissimi, che nessuno ascolterà più dei primi cinque minuti. Insomma, caro Scorpione, potresti essere tacciato di risultare particolarmente pesante, un po' come il Pumpkin Spice Latte di Starbucks, che però è ritornato a grande richiesta nel menù. Quindi forse, nonostante i discorsoni, ti si vuole bene lo stesso anche a te.

Sagittario

Sta quasi finendo la tua stagione di Marte e Venere, entrambe a sfavore contemporaneamente, che ti ha effettivamente steso. Mi raccomando, però, se non l'hai ancora fatto, dedicati almeno a un po' di tranquillità, pace e relax. Cancella qualche prenotazione di escursioni per stenderti a bordo piscina e restare lì finché qualcuno non ti porta l'aperitivo. Sei come Ariana Grande, che ha deciso di prendersi cura di sé e, soprattutto, di allontanarsi dalle critiche continue alla sua magrezza, con un anno di pausa e ristoro.

Capricorno

Direi che oggi possiamo temporaneamente dimenticarci di Mercurio ancora in opposizione, che ti rende il cervello decisamente impantanato come la spiaggia dopo un temporalone estivo. Sentirai invece più forti le good vibes delle persone che ti amano, anche in questo periodo nel quale sei stato decisamente difficile e molto meno rassicurante e risolutivo del solito. Potresti cogliere l'occasione della nuova moda, cozy style home, di crearti in casa un angolo del caffè.

Acquario

C'è sempre un momento nel quale è necessario mettere un punto e oggi, forse, caro Acquario, senti che sarà quel momento. Non necessariamente in amore, ma in qualcosa che ti stai portando sulle spalle, modello zaino da trekking, da troppo tempo e che non ti lascia più libero come vorresti. È il momento giusto di mettere in pratica delle decisioni epocali, un po' come chi ha deciso che da oggi la carta d'identità cartacea non basterà più per l'espatrio.

Pesci

Venere e Marte, contrari anche oggi, ovviamente: la tua pazienza già poca sta decisamente volgendo al termine e tu non hai alcuna intenzione di chiedere un refill. Te ne importa davvero poco di essere tranchant e decisionista, un po' come i polpi che vengono liberati nel mare di Riccione per occuparsi, in breve tempo, di far fuori i granchi blu. Ecco, caro Pesci, tu oggi sarai un po' un polpo della situazione, senza alcun senso di colpa.