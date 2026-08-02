Oroscopo, le previsioni della settimana dal 3 al 9 agosto 2026: Toro e Bilancia in modalità Dolce Vita

Nella settimana dal 3 al 9 agosto 2026, Venere entra in Bilancia, inaugurando una fase più dolce e diplomatica che favorisce incontri, riconciliazioni e nuovi equilibri, in particolare per i segni d’Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario).

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Nella settimana dal 3 al 9 agosto 2026, il cielo si fa palcoscenico di un graduale cambio di atmosfera. Venere trascorre i primi giorni della settimana in Vergine, continuando con piccoli gesti concreti a privilegiare autenticità e presenza, mentre Marte continua il suo viaggio in Gemelli, mantenendo alta la voglia di movimento, incontri e nuove esperienze. È una settimana che parte con pragmatismo, ma si conclude con un'energia decisamente più leggera e armoniosa. Giovedì sera, infatti, Venere entra nel segno della Bilancia, inaugurando una fase favorevole all'amore, alla bellezza e alla ricerca dell'equilibrio nei rapporti. I segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) saranno i primi a beneficiare di questa energia, ritrovando fascino, diplomazia e una maggiore facilità nel creare nuove connessioni o nel ricucire quelle già esistenti.

Venerdì il Sole in Leone forma un bel trigono con Saturno in Ariete, offrendo la possibilità di trasformare entusiasmo e creatività in risultati concreti. È un aspetto che sostiene soprattutto i segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), aiutandoli a consolidare progetti, assumersi nuove responsabilità e dare continuità alle proprie ambizioni senza perdere fiducia. Chiude la settimana il passaggio di Mercurio nel segno del Leone, domenica sera, un primo assaggio di un cambiamento che si farà sentire pienamente nelle settimane successive, quando il pianeta inizierà ad animare idee, confronti e nuovi progetti con un pizzico di teatralità in più.

Oroscopo settimanale 3-9 agosto 2026: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 3 al 9 agosto 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Diciamo la verità, caro Ariete, la logica in questo periodo ha completamente abbandonato la tua testolina. Con questo Mercurio ancora storto che ti offusca le idee, formulare un pensiero di senso compiuto è faticoso come montare un mobile Ikea senza istruzioni e al buio. Le parole ti escono dalla bocca un po' scombinate, capisci lucciole per lanterne e ogni banale conversazione rischia di trasformarsi in una tragicommedia di fraintendimenti. Accetta questo tuo momentaneo status di confusione, annuisci sorridendo e lascia che siano gli altri a fare i discorsi intelligenti.

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il trono della settimana è indiscutibilmente tuo, caro Toro, e tu hai tutta l'intenzione di godertelo nella posizione più comoda possibile: sdraiato. L'amore ti circonda come una coperta di seta e tu rispondi nell'unico modo che conosci, ovvero mandando al diavolo la frenesia del mondo per dedicarti solo al tuo personale piacere. Se il dovere prova a bussare alla porta, fingiti sordo e versati un altro drink. Non hai alcuna voglia di fare il tiratardi nei locali affollati. Hai voglia di pensare a te e non di compiacere gli altri… chiamalo pure egoismo, ma ancor meglio potresti chiamarlo trionfo.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Senza freni, senza filtri e soprattutto senza la minima intenzione di chiedere scusa a nessuno. Siete in una fase di puro esibizionismo dove il concetto di "discrezione" è stato bannato. Avete bisogno di stare al centro della scena, di far ridere la piazza la sera della sagra, di flirtare anche con i sassi e di accendere la miccia in qualsiasi festa voi mettiate piede. Sottotono voi? Mai nella vita. Men che meno questa settimana. Chi vuole starvi dietro deve prepararsi a correre, gli altri possono tranquillamente guardarvi brillare da lontano.

Voto 8 + +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Finora è stata un'estate di dialoghi profondi e intuizioni brillanti, caro Cancro, ma adesso è giunto il momento di staccare la spina al tuo cervello. Sì, perché tu analizzi, svisceri, ipotizzi e fai connessioni mentali che nemmeno la NASA. Il tuo lato intellettuale ha già dato il massimo, ora fai spazio all'istinto e ai sentimenti puri. Per fortuna il cuore viaggia su ottimi binari, basta che smetti di vivisezionare ogni emozione per concederti, così, il lusso di vivere le cose semplicemente per come vengono.

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sei un vulcano in piena attività eruttiva, leoncino mio, ma per tua sfortuna il tappo della lava è ancora ben sigillato. La tua mente viaggia a ritmi frenetici, sfornando fantasie erotiche e scenari dominanti da far invidia a un kolossal hollywoodiano, ma poi all'atto pratico rimani lì, bloccato a fissare il vuoto con la reattività di una lucertola al sole. Sei tutto fumo e niente arrosto, un leone da tastiera o da sogni ad occhi aperti che ruggisce benissimo nella propria testa ma fuori si limita a miagolare. Poco male… goditi questo festival di film mentali ad altissimo budget, la realtà per ora può aspettare.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ascolta la tua astrologa, cara Vergine… immagina questa settimana come l'ultimo giorno di saldi in una boutique di lusso prima della chiusura definitiva. Hai ancora pochissimo tempo per fare il pieno di coccole, dolcezza e romanticismo senza pensieri, quindi smetti di fare le pulizie di casa e buttati a capofitto sui sentimenti. Sei stata avvolta da un’atmosfera ovattata che ti ha reso insolitamente morbida e affettuosa, ma la saracinesca sta per abbassarsi. Raccogli tutto l'affetto che puoi, accumula scorte di baci e goditi questi ultimi giorni da regina incontrastata dei cuori caldi.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Allacciati le cinture, mia cara Bilancia, perché il motore del tuo fascino sta per accendersi alla massima potenza. Se nei mesi scorsi ti sei sentita messa in disparte o poco valorizzata, da adesso si cambia musica e la pista da ballo diventa tutta tua. C’è una scossa di pura bellezza e sensualità che ti sta travolgendo, spazzando via ogni residuo di insicurezza. Dai il via libera agli inviti, tirati a lucido e preparati a gestire un bel traffico d'ammiratori. È il momento del riscatto sociale e sentimentale: torna a prenderti la scena che ti spetta di diritto.

Voto 8/9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Caro Scorpione, ti senti esattamente come chi si trova bloccato nella sala d'attesa di un aeroporto con il volo in ritardo: una leggera ansia di sottofondo e poca voglia di scherzare. Sei lì che aspetti il momento buono per esplodere e scatenare l'inferno, ma per adesso le stelle ti costringono a una sorta di calma apparente che ti sta strettissima. Considera questi giorni come lo stop ai box prima di una gara di Formula 1… stringi i denti, sopporta la noia delle ultime incombenze e scaldati i muscoli. La carica bomba sta arrivando, devi solo avere la pazienza di attendere ancora qualche giro di pista.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Devo dirtelo, amico mio, questa settimana hai la pazienza di chi è bloccato in cassa prioritaria dietro a uno che paga in monete da due centesimi. La tua proverbiale saggezza da maestro zen ha subito un corto circuito e la riserva di tolleranza verso il prossimo si è miseramente prosciugata. Mandare tutti a quel paese non è elegante, d'accordo, ma in questo momento è l'unico vero sport olimpico in cui meriti la medaglia d'oro. Isolati prima di fare danni.

Voto 5/6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Miracolo nello zodiaco! Il Generale Capricorno ha finalmente deposto le armi e strappato la tabella di marcia. Tu, che di solito pianifichi anche i minuti esatti in cui respirare, adesso ti lasci trascinare dalla corrente come un materassino alla deriva. Con la testa felicemente fuori uso, hai smesso di fare il maestrino pignolo e ti sei scoperto stranamente vulnerabile alla tenerezza. Un abbraccio inaspettato o un gesto romantico sono capaci di sciogliere quella tua famosa scorza in un secondo. Fidati della tua astrologa: smettere di controllare tutto non ti renderà debole, ma terribilmente più felice.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Senti me, caro Acquario… in questi giorni hai l'attitudine sfacciata di chi entra in un locale privato senza invito, si siede al tavolo VIP e si fa pure offrire da bere dal proprietario. Con questa carica esplosiva in corpo e un’elettricità mentale che viaggia sostenuta, il concetto di "regola" per te è diventato poco più di un suggerimento da ignorare con un bel sorriso. Sblocchi situazioni impossibili col semplice potere di uno sguardo perché sei un concentrato di carisma puro e irrazionale. Se qualcuno prova a darti dei limiti, regalagli una pacca sulla spalla e tirati dritto: questa settimana non sei tipo da farti mettere il guinzaglio, casomai sei tu che ti prendi tutta la scena e lasci agli altri le briciole.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete presente quei telefonini di vecchia generazione che dopo dieci minuti di telefonata surriscaldavano la batteria fino a spegnersi? Ecco, cari Pesci, voi siete esattamente a quel livello di carica: 1% residuo e modalità risparmio energetico attivata a forza. Tra il caldo asfissiante e una strisciante stanchezza emotiva che vi fa sentire pesanti come un macigno, l'unica cosa di cui avete veramente bisogno è sparire. Chiusi in casa, aria condizionata a palla, luci soffuse e zero interazioni d'affetto non richieste. Se il mondo fuori pretende un vostro sorriso, ditegli pure che lo sportello delle relazioni umane riapre a data da destinarsi.

Voto 5/6