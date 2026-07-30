Oroscopo del weekend, il cielo di sabato 1 e domenica 2 agosto 2026: Pesci e Scorpione romanticissimi

Nell’oroscopo del weekend di sabato 1 e domenica 2 agosto 2026, Scorpione e Toro si godono tutto l’amore che c’è. Il segno fortunato del weekend è il Toro, mentre quello sfortunato i Gemelli.

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Nell’oroscopo del weekend di sabato 1 e domenica 2 agosto, la Luna si trova nel segno dei Pesci, portando un po’ di romanticismo e morbidezza in questo caldo cielo estivo. Intanto Lilith, il punto che rappresenta la parte più istintiva e indomabile di noi, transita in Sagittario e forma una strettissima opposizione a Marte in Gemelli lungo l’asse della comunicazione, delle idee e delle convinzioni. Un aspetto acceso e provocatorio, che rende le parole più taglienti, le reazioni impulsive e il bisogno di dire la propria praticamente incontenibile. Mentre Toro e Scorpione si godono tutto l’amore disponibile nell’aria, Sagittario e Gemelli rifuggono da qualsiasi possibilità di scambio affettuoso. Il segno fortunato del weekend è il Toro, mentre quello sfortunato i Gemelli.

Ariete

Sabato: Mercurio in quadratura ti rallenta un po’ i riflessi e rischi di essere quello che capisce la battuta quando gli altri stanno già parlando d’altro. In compenso, ti senti bello bello in modo assurdo e hai un sacco di energie dalla tua parte. Domenica: ti senti così lanciato da lasciarti andare a qualche gesto coraggioso, avventato e del tutto fuori programma. In ogni caso, occhio a non esagerare.

Amore: ti ripete tutto almeno due volte.

Fortuna: quando rimani concentrato.

Il consiglio del weekend: non dare attenzione al chiacchiericcio che esce dalle bocche degli altri.

Voto: 6

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Toro

Sabato: con tutti questi pianeti a favore, non vedi l’ora di trovarti in una situazione in cui sfoggiare le tue doti da primadonna, con la sicurezza di chi sa già che tutti gli occhi saranno puntati su di lei. Domenica: un solo abito, ovviamente, non può bastare, quindi sei disposto a fare avanti e indietro dai camerini pur di trovare l’outfit che ti sta meglio. E sono sicura che salterà fuori molto velocemente.

Amore: amato come un cucciolo di foca.

Fortuna: arrivi sempre puntuale.

Il consiglio del weekend: mettiti alla prova con qualche rompicapo sul cellulare, soprattutto con quelli che richiedono numeri, calcoli e una buona dose di logica.

Voto: 8 +

Gemelli

Sabato: con la Luna e Venere entrambe in quadratura, userete probabilmente tutte le energie che Marte nel vostro segno vi mette a disposizione per polemizzare, dire la vostra, dispensare consigli non richiesti e arrabbiarvi con chi non ha alcuna intenzione di ascoltarli. Domenica: la pazienza non è contemplata in nessun caso.

Amore: correte più veloce.

Fortuna: come il bungee jumping.

Il consiglio del weekend: non chiudetevi in bagno in cerca di pace, perché prima o poi qualcuno verrà inevitabilmente a bussare.

Voto: 5

Cancro

Sabato: con la Luna e Venere entrambe a favore, coccole, attenzioni, bacini e bacetti non mancano proprio per nessuno, che si muova su due zampe oppure su quattro. Domenica: l’amore occupa praticamente tutto lo spazio disponibile. Pensi ai baci da dare, a quelli da ricevere e perfino a quelli da rubare al primo essere vivente che ti passa accanto.

Amore: sguardi dolci.

Fortuna: ti comprende benissimo.

Il consiglio del weekend: prendersi cura del proprio corpo non è mai abbastanza, a partire dalle cose semplici come una maschera per capelli all’avocado.

Voto: 8 +

Leone

Sabato: il tuo unico dilemma sarà scegliere tra una serata piccante in dolce compagnia e una nottata scatenata con gli amici. Sempre che tu non riesca a incastrarle entrambe, perché, con Marte a favore, rinunciare non rientra proprio nei tuoi programmi. Domenica: anche se hai dormito pochissimo, ti svegli pieno di energie e pronto a ripartire come se la notte brava non fosse mai esistita.

Amore: il Kamasutra sul comodino come fonte d’ispirazione.

Fortuna: non ti perdi mai d’animo.

Il consiglio del weekend: hai mai pensato di aprire un blog o una pagina tutta tua dove raccogliere i pensieri e scrivere in libertà?

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Sabato: faresti bene a trattenere il respiro come quando, in piscina, vai in apnea per recuperare la cuffia finita sul fondo. Con la Luna in opposizione, infatti, l'umore non è proprio dei migliori e tenere la bocca chiusa potrebbe evitarti parecchi danni. Domenica: Venere nel segno prova a smussare ogni risposta pungente con un sorriso a quarantaquattro denti.Funzionerà?!

Amore: lasciati corteggiare.

Fortuna: la ottieni con la calma.

Il consiglio del weekend: sperimenta con profumi leggeri e frizzanti, ma prova anche qualche essenza lontana dai tuoi gusti abituali.

Voto: 6 –

Bilancia

Sabato: Bilancina, hai come l’impressione che qualcuno voglia sabotare tutto il tuo lavoro, ma sinceramente sembra più una supposizione che un pericolo reale. Con Mercurio in quadratura, infatti, sei tu a guardare ogni cosa con un occhio fin troppo critico e sospettoso. Domenica: il cervello è ancora fuori uso, ma per tutto il resto sei perfettamente operativa, soprattutto quando si tratta di flirtare.

Amore: qualche problemuccio di comunicazione.

Fortuna: ti senti energica.

Il consiglio del weekend: non aprire troppi gruppi su WhatsApp, rischi di perdere il filo, confondere i partecipanti e mandare il messaggio sbagliato alla persona sbagliata.

Voto: 6

Scorpione

Sabato: quanto sarà bello avere a che fare con te, così disposto ad ascoltare i racconti di tutti e a trovare soluzioni semplici ai problemi complessi di noi comuni mortali. Tutto merito di Mercurio e della Luna, che ti rendono lucido ed empatico. Domenica: continui a sprigionare amorevolezza, anche senza volerlo.

Amore: non ti fai mancare nulla.

Fortuna: attento ai dettagli.

Il consiglio del weekend: organizza un’uscita con gli amici e approfitta pienamente del buonumore di questi giorni!

Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Sabato: con la Luna storta, se chi ti sta intorno riesce a sopravvivere ai tuoi sbalzi d’umore, può già considerarsi miracolato e accendere un cero al suo santo preferito. Domenica: il tuo unico desiderio è teletrasportarti in un luogo sperduto — perché con Marte in opposizione col cavolo che hai voglia di fare anche solo due passi — e restare lì, lontano da tutti, con la sola compagnia della tua serie preferita.

Amore: vuoi solo lamentarti.

Fortuna: tieni lontano i pensieri nevrotici.

Il consiglio del weekend: ti senti spossato e stanco, riposati.

Voto: 4 e mezzo.

Capricorno

Sabato: con Venere e la Luna a favore, tutto sembra filare a meraviglia. Vivi d’amore, di emozioni intense e di desideri capaci di farti battere non soltanto il cuore, ma praticamente ogni organo disponibile. Domenica: Mercurio a sfavore, invece, ti toglie qualsiasi voglia di ragionare sul futuro. I pensieri lucidi e i buoni propositi possono tranquillamente aspettare.

Amore: buono come il pane con l’olio.

Fortuna: fai attenzione al congiuntivo.

Il consiglio del weekend: questa Luna ti rende riflessivo e profondo. Se puoi, apriti con qualcuno, ma in mancanza d’altro può andare bene anche lo specchio del bagno.

Voto: 7 +

Acquario

Sabato: con Marte a favore non riesci proprio a stare fermo. Entri in un locale con l’idea di bere qualcosa in tranquillità e, nel giro di dieci minuti, sei quello che balla sui tavoli in mutande. Domenica: stare sereno per conto tuo non ti sfiora nemmeno lontanamente. Preferisci continuare a fare tardi, ballare dove capita e comportarti come se il fine settimana avesse ancora almeno altre quarantotto ore.

Amore: il partner fa una certa fatica a stare al tuo passo.

Fortuna: credi molto nelle tue forze.

Il consiglio del weekend: potresti organizzare una gita e prenotare il tuo primo lancio con il paracadute.

Voto: 7

Pesci

Sabato: con le energie sotto i piedi, il vostro unico obiettivo è ciondolare per tutto il fine settimana facendovi servire e riverire. Grazie a Mercurio, però, avete una parlantina così convincente che sarà impossibile non cedere alle vostre richieste, che si tratti di portarvi un bicchiere d’acqua o di recuperarvi il caricatore del cellulare, solo perché non avete la minima intenzione di alzarvi. Domenica: con la Luna nel segno, se la parlantina non funziona, provate con lo sguardo da cuccioli abbandonati.

Amore: iniziativa…questa sconosciuta.

Fortuna: non vi sentite belli come vorreste.

Il consiglio del weekend: lasciate al partner il timone dell’organizzazione e provate a non mettere bocca su ogni decisione.

Voto: 6 –