L’oroscopo di martedì 4 agosto 2026: vince l’indipendenza per Ariete e Sagittario

La Luna in Ariete e Marte che si oppone a Lilith nell’oroscopo di martedì 4 agosto 2026 ci ricordano la forza e la libertà che dona l’indipendenza. Ne godono soprattutto i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

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Ariete

Con la Luna nel tuo segno zodiacale e Marte a favore, oggi senti che puoi davvero ottenere tutto con la sola forza del tuo charm, della tua passione e della tua personalità inarrestabile. Sei proprio come il film Spider-Man con protagonisti Tom Holland e Zendaya, che sbanca immediatamente al botteghino alla sua uscita ufficiale.

Toro

Con la Luna nel segno zodiacale che ti precede e Venere ancora a tuo favore, la voglia di dedicarti e di abbandonarti ai piaceri non sarà appunto più soltanto un capriccio, ma davvero un desiderio intenso, una necessità di coccolarti a fondo. Stai quasi pensando di provare anche tu la nuova moda dell'all you can eat, ma in gelateria un po' di zuccheri ti farebbero davvero bene al cuoricino.

Gemelli

Le energie sono davvero tantissime ancora con questo Marte nel tuo segno zodiacale e la Luna a favore ti fa venire voglia di lentezza e spiritualità. Proprio tu che finora hai vissuto l'estate col desiderio di fare mille cose e di divertirti al massimo. Non che questi desideri si smorzino per carità, ma si fa largo anche il bisogno di dedicarti alle tue profondità. Stai valutando, per esempio, di percorrere il nuovo cammino di San Francesco (1546 km), nel segno del turismo lento e spirituale.

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Cancro

Con la Luna stortissima, oggi hai proprio l'impressione che le persone che ti circondano non ti comprendano e che sia davvero difficile dialogare. Per questo, potresti pensare a delle strade completamente diverse o anche semplicemente ad una giornata di mutismo selettivo. Comprendi molto bene Beatrice Venezi, che dopo il caso della Fenice ha deciso di dirigere un'orchestra in Russia.

Leone

Con la Luna a favore, anche oggi, e tutte le energie del cielo che ti sostengono, caro Leone, a differenza di tanti altri segni zodiacali intorno a te che si lamentano affaticati, tu ti senti davvero energico, potente e nel pieno delle tue forze vigorose. Potresti anche tu dichiarare di non avere alcun calo, proprio come ha fatto il comune di Casale Monferrato, che dichiara di non sentire il calo demografico. Negli ultimi sei mesi, infatti, sono nati 139 bambini, addirittura dodici in un giorno solo.

Vergine

Ci sono momenti come oggi in cui capisci che c'è bisogno di cambiare il passo e spesso di rallentarlo. Non sarai probabilmente performante come al solito, sempre per colpa di questo Marte a sfavore, ma la tua dolcezza, la tua delicatezza e la capacità di ritirarti e coccolarti sono davvero senza pari. Ti senti un po' come il ghiacciaio del Plateau Rosa, che purtroppo ha dovuto chiudere, dato che da tre settimane le temperature sono sopra i 10°.

Bilancia

La tua di oggi potrebbe essere una scivolata fastidiosa, ma senza alcuna conseguenza importante, anche perché non dimentichiamocelo: la Luna è storta, ma sta per arrivare nei prossimi giorni, Vergine, nel tuo segno zodiacale. Quindi, Bilancia, oggi prenditi i tuoi tempi, i tuoi spazi e, soprattutto, non avere remore nell'esprimere le tue debolezze. Potresti essere anche tu come Harry Styles che cade sul palco durante il suo concerto in Messico, ma si rialza poco dopo sorridendo.

Scorpione

Questo lungo periodo con Mercurio a favore, prima retrogrado e poi adesso diretto, ti ha portato a fare pensieri profondi e a guardare molto al di là rispetto alla quotidianità più superficiale della tua vita. Per questo, in giornate come questa, senti di dover fare qualcosa di grande, di dover prendere delle decisioni che forse non sembreranno immediatamente scaltre, ma a te daranno molto. Ti commuove, per esempio, quando leggi che il Brasile ha vietato la produzione e la vendita di foie gras per rispettare le oche.

Sagittario

La Luna, molto favorevole oggi, sembra darti una certa grinta nell'affrontare Marte e Venere ancora a sfavore. Dove i due pianeti sembrano renderti tutto difficile, tu finalmente trovi la forza e il coraggio di essere te stesso, anche nel tuo desiderio di non assecondare le mode del momento o le richieste di perfezione performante. Insomma, sei te stesso, libero e senza condizionamenti. E la cosa ti piace parecchio. Sei felice quando leggi che questa è ufficialmente anche sui red carpet l'estate del no mascara.

Capricorno

Le tue intenzioni sono davvero buonissime oggi, Capricorno, ma i risultati potrebbero non essere altrettanto notevoli. Non ci dimentichiamo che Mercurio è in opposizione e quindi il tuo modo di esprimerti non è sempre chiarissimo, nemmeno a te stesso. La Luna storta peggiora il tutto. Ti senti un po' come il marinaio del vaporetto di Venezia che è stato gettato in acqua soltanto perché stava cercando di placare una coppia che litigava furiosamente.

Acquario

Nonostante questa sia la tua estate, con Giove che ti toglie quelle energie vitali e ottimiste che sono il tuo forte, anche oggi direi che troverai modi alternativi per parlare sia con te stesso che con chi ti sta intorno. Anzi, potresti addirittura sentire di dare qualcosa di più forte e di più importante rispetto al solito. Ti senti un po' come Anne Hathaway, che, anziché rallentare la sua carriera con la nuova gravidanza, diventa l'attrice più pagata del 2026.

Pesci

Venere e Marte a sfavore continuano ovviamente a darti fastidio, rendendoti la quotidianità un po' più pungente, insidiosa, nervosetta. Fai decisamente fatica a lasciarti andare nel chill out. Avresti davvero bisogno di qualcuno che crede in te al punto da lasciarti completamente libero, senza controlli e senza dover dimostrare nulla. Quanto ti piacerebbe andare a lavorare in un'azienda come la Lavazza, che con il nuovo contratto ha inserito lo smart working, il venerdì breve in estate e i congedi parentali al 100%.