Oroscopo lunedì 3 agosto 2026 di Ginny: tante energie amorose per Leone e Ariete

Una giornata di fuoco questa dell’oroscopo di lunedì 3 agosto 2026: Luna in Ariete che, congiunta a Nettuno, diventa portatrice di grandi progetti, ideali, fantasie.

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Ariete

Con Marte e la Luna entrambe a favore, senti finalmente che il tuo riscatto sta arrivando. Mi riferisco soprattutto alle questioni sentimentali, alle questioni che riguardano la tua femminilità, la tua bellezza e l'apprezzamento delle tue doti da parte delle persone che ti circondano. Ti senti come la controfigura dei bicipiti di Matt Damon nel film Odissea di Nolan, che è stata rivelata e applaudita.

Toro

Con Venere ancora dalla tua parte e la Luna in una posizione che ti dona ampiezza di cuore e di emozioni, oggi senti proprio che l'armonia e l'amore siano sufficienti per rendere tutto assolutamente meraviglioso. Insomma, non hai bisogno di nient'altro che non sia già tra le tue mani e il tuo cuoricino. Sei come Natalie Portman, che racconta alla stampa di attendere il suo terzo bambino e di ritenere questo evento assolutamente meraviglioso.

Gemelli

Marte è ancora nel tuo segno zodiacale e la Luna oggi è a favore, quindi non ti farai alcun problema se qualcuna delle tue azioni, dei tuoi modi di essere, possa sembrare pazzerella. Diciamo che non ti sei mai fatto il problema, ma in questo momento trovi anche divertente che le persone ti guardino stranite, divertite e incuriosite. Attrai l'attenzione molto più del solito. Sei come i cavallerizzi che si fermano ad ordinare da McDrive senza scendere dal loro cavallo.

Cancro

Con la Luna stortissima, ma Mercurio sempre nel tuo segno zodiacale, oggi vai a prenderti le tue piccole rivincite intellettuali con un'aria, se necessario, minacciosa. Di sicuro tutto quello che dichiari e proponi l'hai pensato e strutturato a dovere, quindi non serve che tu ti trattenga. Sei come il nuovo sindaco di New York, Mamdani, che consiglia ai proprietari di seconde case milionarie di dare un'occhiata all'e-mail nella quale verranno comunicate nuove tasse piuttosto importanti.

Leone

Abbiamo detto che questa era proprio la tua estate, caro Leone, e con la Luna a tuo favore, ma anche Saturno, che sostiene il Sole nel tuo segno zodiacale, finalmente ti senti riconosciuto. Senti di non avere più bisogno, come invece è successo tante volte nelle settimane scorse, di urlare al mondo la tua presenza, semplicemente per essere visto. Adesso brilli così tanto che tutto avviene da sé. Sei come Paolo Sarpi, via della Chinatown a Milano, che finalmente avrà il suo Pai Fang, cioè il portale monumentale delle Chinatown in tutto il mondo.

Vergine

Vergine resta ovviamente nel tuo segno zodiacale anche oggi e tu te la godrai fino alle ultime ore della sua presenza. Amabile, coinvolgente, affascinante, praticamente deliziosa. Non senti di avere nulla da invidiare a Zendaya, che sta calcando il red carpet di tutto il mondo insieme al suo neomarito Tom Holland per promuovere il film Spider-Man. Lui dichiara addirittura che lei sia l'unica a riuscire a calmarlo.

Bilancia

Venere e la Luna, entrambe in opposizione, oggi ti potrebbero far dubitare del tuo fascino. In generale, avrai la sensazione che ti si guardi storto o che intorno a te non si veda l'ora di coglierti in fallo. Insomma, attirare l'amore non sarà cosa facile! Ti senti un po' come Hillary Clancy, che alla fine del divorzio si vede ridotto di 1.600 € al mese il mantenimento dall'ex capitano per i figli.

Scorpione

Sei pronto a prenderti tutte le tue rivincite, caro Scorpione? Perché non dimentichiamocelo? Mercurio continua ad essere a tuo favore e probabilmente, quindi, in quello che pensi e in quello che dichiari hai proprio ragione tu. Ti senti come il marketing della Ferrari, che dopo aver dovuto sostenere tutte le critiche contro il nuovo modello elettrico Ferrari Luce adesso mi fa sapere che tutti i modelli disponibili sono già stati prenotati, praticamente venduti.

Sagittario

Questa Luna, finalmente, a favore del tuo segno zodiacale, in un periodo in cui Marte e Venere ti rendono davvero la vita difficile, ti dà grande speranza nel futuro. E ci devi credere, caro Sagittario, perché mi sento già di spifferarti quanto sarà rilassante e abbondante il tuo mese di agosto. Per oggi devi soltanto dare retta all'Astrologa e iniziare a pregustarti tutte le meraviglie delle quali ti potrai occupare già tra pochi giorni. Ti senti come i The Kolors quando hanno saputo che una loro fan ha praticamente partorito poche ore dopo aver ascoltato il loro concerto di Livorno. La parte divertente inizia adesso :)

Capricorno

Oggi hai proprio l'impressione che le cose non vadano come avevi programmato. Ci sono degli intoppi e tu ci rimani proprio male. Colpa di Mercurio ancora in opposizione, che ti rende decisamente poco lucido, e, nello specifico oggi, della Luna stortissima. Potrebbe succedere anche a te, come è accaduto a Katy Perry, di restare incastrata in una situazione imprevista. Lei, nello specifico, aveva tentato uno stage diving durante un concerto, ma era stata inserita in una gigantesca bottiglia di plastica. Il pubblico, però, non ha collaborato come lei aveva immaginato.

Acquario

Non solo sei particolarmente coraggioso in questo periodo e anche oggi, ma anche assennato, maturo, coscienzioso. Insomma, non approfitterai di nulla che ti circondi. In più, tutta questa forza personale ti permette di dare libera espressione al fatto di sentirti da sempre parte importante di questo mondo. Resti un grande umanista e un grande ecologista. Ti si illuminano gli occhi leggendo la storia di un infermiere che si è trafitto con un bastone da trekking durante una passeggiata in montagna, ma ha camminato a piedi fino all'ospedale pur di evitare gli elevati costi dell'elisoccorso.

Pesci

Per chi come te, in questi giorni d'estate, per colpa di Marte e Venere a sfavore, ha soltanto voglia di stare sul divano a guardare film d'autore e a leggere libri commoventi, è nato Summerweene. Le atmosfere tetre e profonde di Halloween, ma vissute con l'energia solare dell'estate. Addirittura spopola sulle spiagge Jack o' Lantern, ma realizzato con l'anguria anziché con la zucca. Ti senti perfettamente compreso!