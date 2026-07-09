Oroscopo del weekend, il cielo di sabato 11 e domenica 12 luglio 2026: Cancro e Toro si prodigano in coccole

Nell’oroscopo di questo fine settimana, per le giornate di sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, Toro, Cancro e Scorpione saranno super coccoloni. Il segno fortunato del weekend è il Cancro, mentre quello sfortunato i Pescioloni.

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Nell’oroscopo del weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, la Luna transita nel segno dei Gemelli e si unisce all’energia di Marte, già nello stesso segno, portando un clima dinamico, curioso e mentalmente vivace, perfetto per la stagione estiva. Venere, entrata da pochissimo nel segno della Vergine, si avvicina alla quadratura con Urano in Gemelli, un aspetto che può rendere i rapporti meno prevedibili e portare qualche colpetto di scena, soprattutto sul piano affettivo. Cancro, Scorpione e Toro ne approfittano per starsene vicini vicini alla loro dolce metà, mentre gli altri faranno bene a non dare nulla troppo per scontato. Il segno fortunato del weekend è il Cancro, mentre quello sfortunato i Pesci.

Ariete

Sabato: l’idea di perdere altro tempo a lavorare ti sembra pessima, perché con tutta questa bella energia addosso e queste giornate calde che ti accendono l’entusiasmo, hai ben altri programmi per il weekend. E no, nessuno, astrologa compresa, riuscirà a fermarti! Domenica: studi strategie per non rientrare al lavoro, ma con Mercurio in quadratura ti vengono in mente solo idee balenghe.

Amore: quando cala il sole fai faville.

Fortuna: ti ci abitui facilmente.

Il consiglio del weekend: aperitivo in barca con il tuo solito gruppetto.

Voto: 8 –

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Toro

Sabato: hai voglia di goderti tutti i piaceri possibili, dalla brioche con granita a colazione alla parmigiana di melanzane come “spuntino” sotto l’ombrellone. Con questa Venere a favore l’appetito non ti manca di certo, però prima di buttarti in acqua aspetta almeno le canoniche tre ore suggerite dalla nonna. Domenica: anche le coccole diventano un bene primario, al pari della crema solare.

Amore: goloso.

Fortuna: senti puzza di bruciato.

Il consiglio del weekend: una doccia appena sveglio per partire bello fresco.

Voto: 7 e mezzo

Gemelli

Sabato: La Luna e Marte nel segno vi rendono attivi come palline impazzite nel flipper, scattate da una parte all’altra, rimbalzate sui bumper e ripartite senza fermarvi. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, rischiate di andare subito in tilt appena qualcuno prova a premere il tasto “cuoricino”. Domenica: siete decisamente più orientati a far andare le manine, piuttosto che rilassarvi sereni sul bagnasciuga.

Amore: amanti perfetti.

Fortuna: vuole far baldoria.

Il consiglio del weekend: ok voler fare solo quello che vi va, ma senza imporlo agli altri.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Sabato: quando si parla di gesti affettuosi non badi a spese, tra pranzo in barca a vela, aperitivo vista tramonto e tutte quelle cosine romantiche che fanno subito “Sapore di mare, sapore di sale”. La cosa bella è che, con Mercurio a favore, riesci a fare un figurone senza svuotare il portafoglio. Domenica: pur di non far scottare i piedini alla tua dolce metà, attraversi tutta la sabbia rovente per recuperare due coni gelato, saltellando a piè pari. Va bene l’amore, però che non se ne approfittino troppo, eh.

Amore: abbarbicato al partner anche con 40° all’ombra.

Fortuna: ti senti appagato.

Il consiglio del weekend: allunga le vacanze di qualche giorno che male non fa.

Voto: 8 +

Leone

Sabato: le scelte eclettiche e un filo megalomani stanno diventando sempre di più il tuo stile di vita preferito. Con Marte e la Luna a favore, ti viene voglia di strafare anche con gadget e accessori. Però, diciamolo, forse sarebbe il caso di chiedersi se andare in spiaggia con il salvagente porta-bibite a forma di fenicottero sia davvero necessario. Domenica: la passionalità corre senza freni, e tu non sei certo da meno.

Amore: ottima sintonia.

Fortuna:al settimo cielo.

Il consiglio del weekend: mood da vacanza all’italiana.

Voto: 8

Vergine

Sabato: Marte ti fa sentire stremata, come dopo un’intera giornata al mare sotto il sole cocente, con le energie sepolte sotto la sabbia. La giornata parte con il piede storto, è vero, ma il costume ti sta una favola. Domenica: nella borsa hai sempre la protezione solare e le parole crociate, quelle difficili che piacciono a te. Così, anche quando la giornata si fa noiosa, riesci a trasformarla in qualcosa che, alla fine, non fa poi così schifo.

Amore: ti ritrovi, ahimè, a dedicargli solo i ritagli di tempo.

Fortuna: una bella granita con brioche, come da tradizione.

Il consiglio del weekend: ottimizza al meglio il tuo tempo.

Voto: 5

Bilancia

Sabato: sarà un po’ il caldo, sarà un po’ Mercurio in quadratura, ma il tuo cervello rischia seriamente di fondersi. Per fortuna c’è Marte a darti una mano, usalo per gestire al meglio ogni ostacolo o, più semplicemente, per correre velocissimo in direzione aria condizionata. Domenica: sei proprio sicura che tutte queste tecniche di abbordaggio stiano funzionando come speravi?

Amore: amante certificato.

Fortuna: respira a fondo prima di esprimere la tua idea.

Il consiglio del weekend: scarica lo stress e le energie in eccesso con lezioni di acquagym.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Sabato: Tu passi il tempo a spulciare i profili Instagram dei tuoi follower da cima a fondo, un po’ per curiosità e un po’ perché ti diverte. Con Mercurio a favore, poi, la voglia di ficcare il naso negli affari degli altri, aumenta in modo considerevole. Domenica: tra una storia e un post, ti scappa anche qualche cuoricino… che tenerone.

Amore: hai un occhio di riguardo.

Fortuna: senti che scarseggia.

Il consiglio del weekend: fai un po’ di movimento ogni giorno, anche se il peso che sollevi più volentieri è quello di un buon bicchiere di vino.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Sabato: possiamo dire che un bel periodo di riposo non ti fa di certo male. Certo, avresti probabilmente preferito sorseggiare un mojito ghiacciato su una spiaggia a Formentera e invece ti ritrovi con un tè freddo a boccheggiare sul divano, complice questo Marte in opposizione che ti toglie ogni energia. Domenica: Venere in quadratura e la Luna stortissima fanno scappare anche l’unico vicino carino che, si era offerto di portarti il ventilatore.

Amore: per raggiungere il tuo cuore bisogna scavalcare un muro altissimo.

Fortuna: evita di litigare, i presupposti ci sono tutti.

Il consiglio del weekend: se fossi in te, un libro intitolato "Consigli per non perdere la brocca" me lo procurerei subito.

Voto:5 –

Capricorno

Sabato: goditi questa giornata leggera e senza troppe complicazioni, perché oggi il pensiero più impegnativo dovrebbe essere solo decidere dove fare un picnic romantico e rilassato, con un bel bicchiere di vino in mano e una quantità generosa di bacini. Domenica: anche se il termometro segna 38 gradi all’ombra, tu non desisti e ti appiccichi al partner come la sabbia alla crema solare, risultando, probabilmente, ugualmente fastidioso.

Amore: lasciati spupazzare.

Fortuna: non lasciare le cose a metà

Il consiglio del weekend: imposta degli allarmi sul telefono per organizzare al meglio la tua giornata.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Sabato: giardinaggio, bricolage, pulizie domestiche, piccoli lavori di manutenzione… va tutto benissimo! Con questo Marte a favore, se c’è da rimboccarsi le maniche e tenere le mani occupate, tu sei felicissimo! Domenica: il bricolage cambia zona d’intervento e, guarda caso, punta dritto al fondoschiena di chi vi piace. Non credi, però, che prima serva almeno chiedere il permesso?!

Amore: sguardi focosi.

Fortuna: goditi il momento.

Il consiglio del weekend: non fare le cose di fretta, come dice il detto è una cattiva consigliera.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Sabato: vi conviene trovare al più presto qualcuno munito di tanta pazienza, disposto ad ascoltare tutti i vostri problemi e a darvi pure qualche consiglio sensato. Se lo trovate, siate pronti a offrirgli da bere finché non vi avrà aiutato a sciogliere tutto quel groviglio di dubbi e perplessità che vi si è annodato nel cuoricino. Domenica: dopo aver vuotato il sacco, concedetevi un bel pisolino. Il sonno, si sa, aiuta sempre. E con Marte in quadratura, vi verrà pure piuttosto facile.

Amore: questo sconosciuto.

Fortuna: contate fino a dieci.

Il consiglio del weekend: fate provvista di dolci, parecchi dolci.

Voto: 4 e mezzo