Oroscopo oggi giovedì 9 luglio 2026 di Ginny: Toro e Leone fanno shopping compulsivo

Nell’oroscopo di oggi, giovedì 9 luglio 2026, Venere passa nel vizioso segno del Leone, rendendo il lusso e i piaceri qualcosa di irresistibile. E la Luna in Toro è d’accordo. Occhio a non esagerare! Il segno fortunato è il Toro, il segno sfortunato è lo Scorpione.

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L’oroscopo di oggi, giovedì 9 luglio 2026, ci racconta una Luna che sfida l’abbondanza e i desideri esigenti, ricordandoci di cercare sempre ciò che è più semplice ed immediato. Il segno fortunato di oggi è il Toro che fa sua questa ‘regola’. Il segno sfortunato è lo Scorpione già affaticato mentalmente senza nemmeno proferire parola.

Ariete

Forte, resistentissimo e soprattutto completamente immune a chiacchiere, polemiche e piccoli fastidi. Tu non sei uno di quelli che promettono grandi rivoluzioni per poi fermarsi alle parole. Marte continua a sostenerti con una potenza straordinaria e ti regala quella combinazione rara di energia, eleganza e determinazione che oggi ti rende praticamente inarrestabile. L'immagine che ti rappresenta perfettamente è quella del primo ‘volo’ della Luna Rossa nel Golfo di Napoli durante gli allenamenti in vista dell'America's Cup: potenza, precisione, tecnologia e bellezza che convivono nella stessa impresa. Non cerchi applausi, anche se inevitabilmente arrivano. Amore: hai un fascino magnetico che nasce dalla sicurezza con cui vivi le emozioni. Lavoro: sei il punto di riferimento del gruppo. Determinazione, lucidità e spirito d'iniziativa. Fortuna: ti accompagna soprattutto quando scegli di passare all'azione senza perdere tempo in inutili discussioni o polemiche. Il consiglio del giorno: fai il primo passo verso un progetto che rimandi da tempo. Voto: 7 e mezzo

Toro

Possiedi quella straordinaria intelligenza emotiva che riesce a rendere speciale qualsiasi ambiente in cui entri con questa splendida Luna nel tuo segno. Per te vivere bene significa fare stare bene anche le persone che ami, eliminare complicazioni inutili e concentrarti su ciò che conta davvero. È un po' la stessa spontaneità mostrata da Matteo Salvini durante la festa per l'Independence Day americano a Villa Taverna, quando ha deciso di accorciare il discorso perché il profumo degli hamburger era ormai troppo invitante e l'ora di pranzo si faceva sentire. A volte la felicità passa proprio attraverso gesti semplici e assolutamente autentici. Amore: oggi dimostri i tuoi sentimenti con gesti concreti e premurosi. Le piccole attenzioni valgono molto più di qualsiasi promessa. Lavoro: la tua praticità diventa una risorsa preziosa. Riesci a trovare soluzioni semplici anche ai problemi che sembravano più complicati. Fortuna: ti sorride quando segui l'istinto e scegli ciò che ti fa stare davvero bene, senza cercare di compiacere tutti. Il consiglio del giorno: concediti un pranzo o una cena con le persone che ami. Voto: 8 e mezzo

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Gemelli

Voi lo sapete benissimo che il partner ideale è quello con cui, prima ancora di innamorarsi, ci si diverte da morire. Per voi l'amore deve essere una continua scintilla fatta di risate, complicità, sorprese e quella leggerezza intelligente che rende tutto più bello. Con Marte nel vostro segno e Venere ancora magnificamente a favore, i sentimenti acquistano una carica elettrica davvero travolgente. L'esempio perfetto è la coppia di cui si parla in questi giorni, quella formata dal campione di tennis Matteo Berrettini e dalla celebre DJ internazionale Peggy Gou. Due mondi completamente diversi che, proprio grazie alle loro differenze, riescono a creare un'alchimia originale, moderna e assolutamente irresistibile. Le differenze non vi spaventano affatto, anzi sono proprio quelle ad accendere la vostra curiosità. Amore: il cuore corre velocissimo e ha voglia di emozioni vere, divertimento e complicità. Lavoro: creatività, intuito e rapidità mentale vi permettono di trovare soluzioni brillanti dove gli altri vedono soltanto complicazioni. Fortuna: si manifesta attraverso gli incontri, le coincidenze fortunate e tutte quelle occasioni che nascono quando decidete di uscire dalla vostra comfort zone. Il consiglio del giorno: accettate un invito insolito oppure proponete voi qualcosa di completamente diverso. Le sorprese migliori nascono così. Voto: 7 +

Cancro

La tua oggi non è semplicemente voglia di sincerità: senti proprio il bisogno che tutto sia limpido, trasparente e spiegato senza zone d'ombra. Con Mercurio nel tuo segno, sostenuto anche dalla Luna, hai una capacità davvero speciale di leggere tra le righe e individuare immediatamente ciò che non torna. L'immagine perfetta è quella degli organizzatori dei Mondiali FIFA che hanno dovuto spiegare pubblicamente l'importante aumento del prezzo dei biglietti della finale, superiore di oltre il quaranta per cento rispetto all'edizione precedente. Sai affrontare anche gli argomenti più delicati senza girarci troppo intorno. Mettere sul tavolo i fatti, anche quando sono scomodi, diventa il tuo modo di costruire fiducia. Amore: hai bisogno di parole sincere, gesti limpidi e nessun sottinteso. Lavoro: precisione e attenzione ai dettagli ti permettono di risolvere questioni che altri continuano a rimandare. Fortuna: ti premia quando scegli la trasparenza invece delle scorciatoie o dei compromessi poco chiari. Il consiglio del giorno: affronta una conversazione che rimandi da tempo. Dire la verità con gentilezza sarà liberatorio. Voto: 8 +

Leone

Oggi potresti avere la sensazione che le cose non stiano andando esattamente secondo i tuoi programmi o, perlomeno, secondo quello che ritieni giusto e meritato. La Luna storta ha proprio il compito di ricordarti che la vita non segue sempre i nostri tempi e che, qualche volta, anche i campioni devono accettare una piccola deviazione dal percorso ideale. Pensa a Cristiano Ronaldo: anche se la sua nazionale non è più in corsa per conquistare il Mondiale, continua a essere uno degli sportivi più amati, seguiti e celebrati del pianeta. Il prestigio, il talento e la storia personale non vengono certo cancellati da una singola sconfitta. È proprio questa la riflessione che dovresti fare anche tu. Non misurare il tuo valore da una giornata storta o da un risultato che tarda ad arrivare. Amore: non pretendere conferme continue. Chi ti vuole bene lo dimostra anche nei piccoli gesti. Lavoro: qualche rallentamento non mette minimamente in discussione il tuo percorso. Continua con costanza senza perdere fiducia. Fortuna: non è appariscente come vorresti, ma continua comunque a sostenerti nelle situazioni davvero importanti. Il consiglio del giorno: Concediti il lusso di non essere perfetto. Voto: 5

Vergine

Oggi l'intelligenza si mette completamente al tuo servizio e finalmente hai la sensazione che ogni tassello inizi ad andare nel posto giusto. Mercurio favorevole ti restituisce quella sicurezza mentale che nelle ultime settimane sembrava un po' appannata a causa di Marte in quadratura. È come se davanti a te fosse scattato un bellissimo semaforo verde: adesso puoi procedere senza il timore di sbagliare direzione. L'immagine perfetta è quella dell'inaugurazione del congresso dedicato alla robotica umanoide a Padova, dove la Presidente del Consiglio è stata accolta da un robot capace di stringere la mano, dialogare e accompagnare gli ospiti. Tecnologia, innovazione e funzionalità: sono proprio questi i temi che oggi ti entusiasmano e che rispecchiano perfettamente il tuo modo di ragionare. Amore: ti apri con maggiore naturalezza e riesci finalmente a esprimere ciò che senti senza troppe esitazioni o timori. Lavoro: ottima giornata per proporre idee, avviare nuovi progetti o risolvere questioni rimaste in sospeso. Fortuna: ti accompagna quando unisci razionalità e intuito, permettendoti di cogliere occasioni molto interessanti. Il consiglio del giorno: fai quel passo che continui a rimandare. Voto: 8 –

Bilancia

Tu hai soltanto voglia di scalpitare, di essere sincera e soprattutto di buttarti con grande determinazione in tutto ciò che ti appassiona. Mercurio contro continua a insinuare dubbi proprio nelle situazioni in cui avresti bisogno di maggiore sicurezza. Sono sicura che una notizia come quella secondo cui, dal 2028, i giochi della PlayStation saranno distribuiti esclusivamente in formato digitale ti abbia fatto storcere il naso. Ti manca già l'idea di entrare nel tuo negozio di fiducia, chiacchierare con il commesso, confrontare le copertine e lasciarti consigliare quale nuova avventura vivere. Per te il valore dell'esperienza è importante almeno quanto il risultato finale. L'importante è non lasciare che i dubbi ti rallentino troppo. Amore: hai bisogno di dialogo, presenza e piccoli gesti autentici. Lavoro: le idee sono ottime, ma richiedono ancora qualche verifica. Evita decisioni affrettate e concediti il tempo di riflettere. Fortuna: ti sostiene quando scegli di fidarti del tuo istinto senza lasciarti bloccare dalle troppe domande. Il consiglio del giorno: riscopri una vecchia passione che avevi messo da parte. Potrebbe regalarti un sorriso inaspettato. Voto: 6 e mezzo

Scorpione

La voglia di parlare oggi potrebbe toccare davvero i minimi storici. Non è soltanto colpa di Mercurio retrogrado, che rimette continuamente in discussione convinzioni e strategie che fino a ieri sembravano perfette, ma anche di una Luna storta che amplifica il bisogno di silenzio e di riflessione. In fondo non ti dispiacerebbe nemmeno avere a disposizione il nuovo robot umanoide sviluppato dalla società cinese UBTech, progettato per conversare con le persone, offrire supporto e ricordare appuntamenti e impegni quotidiani. Sarebbe quasi il compagno ideale per una giornata come questa, nella quale hai bisogno di rimettere ordine nei pensieri prima ancora che nelle parole. Amore: oggi preferisci pochi gesti sinceri piuttosto che lunghe conversazioni. Lavoro: giornata ideale per analizzare, osservare e pianificare. Rimanda soltanto le discussioni più delicate. Fortuna: si manifesta attraverso intuizioni improvvise che arrivano proprio quando smetti di cercare risposte a tutti i costi. Il consiglio del giorno: concediti un paio d'ore completamente lontano dal telefono e dalle notifiche. La mente ti ringrazierà. Voto: 5

Sagittario

Ormai l'hai capito perfettamente: questo non è il momento per metterti alla prova con sfide estenuanti che richiedono uno sforzo fisico e mentale fuori dal comune. Marte in opposizione ti invita a dosare le energie e sei proprio tu a scegliere spontaneamente di rallentare, senza che nessuno debba convincerti. Diventi quello spettatore speciale che, con il suo entusiasmo contagioso, riesce comunque a rendere più bella qualsiasi occasione. L'immagine che ti rappresenta alla perfezione è quella di Kimi Antonelli che arriva a Wimbledon con uno stile impeccabile, pronto a godersi il torneo senza dover dimostrare nulla a nessuno, semplicemente vivendo l'atmosfera di un evento straordinario. Amore: hai un fascino rilassato e spontaneo che conquista senza bisogno di forzature. Lavoro: evita di caricarti di impegni inutili. Fare meno, ma farlo bene, sarà la strategia vincente. Fortuna: ti sorride quando scegli di rispettare i tuoi ritmi invece di inseguire quelli degli altri. Il consiglio del giorno: regalati una giornata senza sensi di colpa, dedicandoti soltanto a ciò che ti fa stare bene. Voto: 7

Capricorno

Oggi niente fretta, niente ansia di capire tutto subito e soprattutto nessuna voglia di rincorrere risposte che, probabilmente, arriveranno da sole. La Luna favorevole riesce ad addolcire gli effetti di Mercurio in opposizione e ti regala quella calma che sembrava essersi completamente nascosta. Se una situazione non dipende da te, semplicemente scegli di lasciarla andare. È un atteggiamento davvero prezioso che ti permette di affrontare anche gli imprevisti con una maturità completamente diversa dal solito. L'esempio perfetto è quello degli abitanti di Siena che, per il terzo anno consecutivo, hanno dovuto assistere al rinvio del Palio per il maltempo. Un appuntamento attesissimo che richiede inevitabilmente pazienza e capacità di accettare ciò che non si può controllare. Ed è proprio questa la lezione che oggi fai tua. Amore: la serenità con cui affronti le emozioni rende il rapporto più stabile e rassicurante. Lavoro: nessuna corsa. Oggi vinci grazie alla pazienza e alla capacità di mantenere il sangue freddo. Fortuna: ti accompagna proprio quando smetti di voler controllare ogni singolo dettaglio. Il consiglio del giorno: goditi un'attesa senza viverla come un problema. Potrebbe riservarti una sorpresa. Voto: 8

Acquario

Di certo non sei uno che si tira indietro e oggi, con la Luna storta e Marte che continua a spingerti all'azione, rischi perfino di battere i piedi con un pizzico di enfasi in più del necessario. Il rischio, però, è quello di trasformare un semplice gesto in qualcosa di enorme. Un po' come è successo alla cestista Sophie Cunningham, il cui dito puntato verso un'avversaria è diventato immediatamente un meme virale, tanto da essere interpretato nei modi più disparati e perfino associato, scherzosamente, a simboli politici. Questo non significa che tu debba rinunciare a dire ciò che pensi, anzi. Significa semplicemente scegliere con cura il modo in cui farlo. Amore: hai bisogno di essere ascoltato davvero. Evita però di trasformare ogni confronto in una sfida. Lavoro: determinazione e coraggio non ti mancano, ma un pizzico di diplomazia renderà tutto molto più semplice. Fortuna: ti premia quando riesci a trasformare l'energia in iniziative costruttive. Il consiglio del giorno: prima di reagire, chiediti se ne vale davvero la pena. Molte battaglie si vincono anche con un sorriso. Voto: 5 e mezzo

Pesci

L'uscita del nuovo album di Madonna, Confessions 2, sembra raccontare perfettamente il vostro stato d'animo. Avete il bisogno di mettere tutto sul tavolo: emozioni, ricordi, pensieri e perfino quelle parole rimaste sospese. Con Mercurio favorevole e la Luna che sostiene il vostro mondo emotivo, sapete trovare il tono giusto per affrontare i discorsi più delicati. Avete la sensazione che raccontarvi non sia più un rischio, ma una liberazione. E così potreste perfino rispolverare vecchie questioni, chiarire malintesi che risalgono a tempi lontanissimi. Questa maturità emotiva rende il vostro modo di comunicare autentico e coinvolgente. Amore: le parole diventano carezze. Potete esprimere tutto ciò che provi con una dolcezza davvero rara. Lavoro: Ottimo momento per chiarire situazioni rimaste in sospeso e ricostruire rapporti importanti. Fortuna: Vi sostiene ogni volta che sceglete la sincerità invece del silenzio. Il consiglio del giorno: Scrivete ciò che sentite, anche solo per voi stessi. Mettere nero su bianco le emozioni sarà sorprendentemente liberatorio. Voto: 8