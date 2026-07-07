Oroscopo mercoledì 8 luglio 2026 di Ginny: Bilancia e Capricorno perdono la testa

Nella giornata di giovedì 8 luglio 2026 lo scontro tra la passione travolgente dei segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) e Mercurio retrogrado dubbioso, è davvero fortissima. Manteniamo la calma!

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Ariete

Con la Luna nel tuo segno zodiacale, senti proprio che il tuo amore è spalancato e corre incontro alla felicità, come chi vola ad abbracciare il partner sulla banchina del treno. Ovviamente mi riferisco ad un partner in arrivo e non in partenza. Senti oggi anche che quelle che hai lasciato andare, le occasioni che hai perso, si ripropongono ancora più interessanti. Per esempio, potresti andare al concerto degli Oasis, che confermano una doppia data a Roma nel 2027.

Toro

Venere è ancora a sfavore e tu, caro Toro, ti senti solo abbandonato. Diciamoci la verità: che un po' esageri con questa storia. Ma oggi, nello specifico, sarai inconsolabile. Sei come Angelina Jolie, che dichiara che da dieci anni non ha una relazione nemmeno passeggera. Sei in ottima compagnia, insomma.

Gemelli

Con tutti, ma proprio tutti questi pianeti a favore, delle mezze misure non te ne frega nulla e non hai alcuna intenzione di adottarle. Questo perché Marte nel tuo segno ti rende un grande sportivo, un grande amante e un estimatore di tutto quello che è eccessivo. Per esempio, ti piace tantissimo che nel cuore di Manhattan sia stata inaugurata una gigantesca replica della Coppa del Mondo FIFA, realizzata interamente in mattoncini Lego.

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Cancro

C'è un po' di confusione nel tuo cuoricino, caro Cancro, proprio oggi, con la Luna storta e Mercurio retrogrado, che può farti esprimere il tuo disagio emotivo con una certa evidenza. Ti senti molto vicino a Eddie Vedder, che è stato inquadrato in una pausa di idratazione durante una partita, mentre si scolava tutta ad un fiato una lattina di birra.

Leone

Quanto ti piace prenderti delle rivincite, caro Leone, soprattutto verso chi ha osato ritenersi superiore a te? D'altronde, con tutti questi pianeti a tuo favore, chi ti ha sottovalutato ha sbagliato alla grande. Ti senti proprio come Lukaku che balla la Trump Dance dopo il quarto gol agli Stati Uniti.

Vergine

Hai proprio bisogno di solitudine e di contatto con la natura, che è l'unica cosa che non ti fa sentire frustrata e nervosa. Marte ti sta rendendo davvero intrattabile. Hai sentito che il paese con le case meno costose d'Italia è un paesino in Piemonte e stai quasi pensando di trasferirti lì, qualsiasi cosa, pur di uscire dai tuoi schemi di routine.

Bilancia

Quando Mercurio retrogrado contrario si unisce alla Luna storta, la possibilità di essere invaso dalla brain fog, ovvero dalla confusione mentale e dalla scarsa concentrazione, è davvero altissima. Oggi quindi evita il più possibile di fare delle dichiarazioni che possano essere compromettenti oppure prima di averle verificate e certificate. Potresti anche tu cadere nell'errore, come Putin, che si è addirittura inventato un fiume ucraino.

Scorpione

Ti senti come Zucchero oggi, che si abbandona in conferenza stampa dopo il suo concerto a riflessioni profonde su quelli che sono i bisogni delle persone. Probabilmente il numero dei concerti live è aumentato perché le persone hanno più bisogno di divertirsi e di sentirsi connesse, dato che il periodo nel quotidiano non aiuta. Proprio tu ci devi un po' pensare se oggi hai voglia di sentirti connesso o meno, ma di sicuro apprezzi questo approfondimento intellettuale.

Sagittario

Proprio oggi, che sei carico d'amore, il tuo cuore è spalancato alle nuove emozioni. Ritieni che sia assolutamente doveroso insegnare quello che sai e quello che hai imparato. Diciamo che insegnare, in generale, ti piace tantissimo, anche nelle questioni più emotive e sentimentali. Per questo trovi assolutamente educativo che nelle scuole si faccia vedere "Temptation Island" come massimo esempio di relazioni tossiche da evitare.

Capricorno

Con la Luna storta e Mercurio che non ti rende né saggio né paziente, né con il sangue freddo, oggi vederti sbottare sarà questione di un attimo. Potresti fare anche tu come il comandante del volo partito da Napoli in direzione Mykonos, che ha fatto scendere un passeggero molesto e minacciato gli altri di stare buoni, se non volevano fare la stessa fine. Anche tu sai di avere poca concentrazione e quindi vuoi assoluto silenzio intorno.

Acquario

Nonostante la Venere a sfavore, continui a renderti poco dolce e delicato. Resti uno dei maggiori portatori di nuove tendenze, nuove idee e tormentoni estivi. Insomma, se si vuole restare al passo con le novità, bisogna proprio starti vicino. Adori, per esempio, la viking row della nazionale norvegese ai mondiali che sta spopolando ovunque, persino a Times Square.

Pesci

Ti infastidisci davvero con poco caro Pesci, e non badi a contratti, dichiarazioni e nemmeno alla buona educazione. Insomma, se qualcosa ti fa girare le scatole, tu prendi e te ne vai. In barba a tutto quello che ci si aspettava da te. Oggi, più che altro, sarai impulsivo nella decisione di farti gli affari tuoi. Sei un po' come Bobby Solo, che non canta a Castiglione del Lago a causa dei troppi moscerini acquatici.