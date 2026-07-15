L’oroscopo di giovedì 16 luglio 2026: Acquario e Scorpione fanno i capricci

La Luna di giovedì 16 luglio 2026 in Leone è ancora capricciosa ed esigente, instabile ed esuberante: le tensioni di Giove opposto a Plutone non tranquillizzano!

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Ariete

È forte in te il concetto di rapidità, efficienza e, soprattutto, grandiosità. Oggi sei super ispirato da una Luna a favore e anche da Marte. Vuoi raggiungere traguardi che, a prima vista, potrebbero sembrare impossibili sia razionalmente sia fisicamente. Eppure tu ci credi fino in fondo e non hai alcuna intenzione di ridimensionare le tue ambizioni. Esattamente come i ricercatori della JAXA, che hanno completato con grande successo i test di un innovativo motore supersonico capace di raggiungere velocità astronomiche e di permettere, un giorno, di viaggiare dall’Italia al Giappone in sole tre ore. Ti piacciono proprio questo genere di sfide, soprattutto quando sembrano andare contro qualsiasi logica.

Toro

Gli entusiasmi oggi sono decisamente sottotono. Non hai alcuna voglia di esporti o di muoverti, a meno che tutto non avvenga con grande stile e assoluta compostezza. La Luna storta affievolisce quelli che sono i benefici di Venere e di Mercurio a favore. Attenzione, però, a come reagisci alle situazioni, perché potresti diventare un meme, esattamente come Victoria Beckham, recentemente immortalata mentre rimaneva in disparte durante i festeggiamenti della sua famiglia per la vittoria dell’Inghilterra in semifinale. Ecco, ricordati che sei comunque sotto gli occhi di tutti, quindi dovresti pensare strategicamente a come agisci, anche quando il comportamento esterno non è perfettamente allineato a ciò che senti nel profondo.

Gemelli

La vostra non è soltanto voglia di sfida, ma il desiderio di provare qualcosa di nuovo che nessuno abbia mai osato fare. L’entusiasmo e la forza che vi regalano Marte nel vostro segno e la Luna a favore spingono al massimo l’acceleratore, fino a trasformare in possibile ciò che per la maggior parte delle persone sembra semplicemente folle. Avete il coraggio di quell’uomo che, alle quattro del mattino, si è lanciato dal Duomo di Milano con un paracadute. Non vi ferma la burocrazia, non vi ferma neppure lo sconcerto che possono provocare le vostre azioni. Voi andate dritti e provate esattamente ciò che desiderate più profondamente.

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Cancro

La capacità di sognare e di realizzare qualcosa di veramente incredibile è particolarmente ispirata da questi transiti, che sollecitano la tua immaginazione e, soprattutto, riescono anche a organizzarla, preparando eventi che vanno oltre qualsiasi aspettativa. Questo è proprio il grande stimolo che ricevi da Mercurio nel tuo segno e da Venere a favore. Probabilmente sei stato proprio tu a ispirare la creazione di una canzone inedita di Travis Scott per il film “Odissea”. Ti piace sorprendere e ti riesce benissimo, soprattutto quando l’effetto wow non è casuale, ma assolutamente calcolato in ogni dettaglio.

Leone

Sarà la Luna nel tuo segno, oggi hai proprio voglia di festeggiare e di sentirti veramente al massimo. Ogni evento e ogni situazione diventano una scusa per celebrare te stesso, le tue capacità e la vita. Ti senti esattamente come Jovanotti, che festeggia i suoi sessant’anni con un film-evento dedicato alla sua storia. Insomma, mio caro, essere al centro dell’attenzione non significa soltanto ricevere quella degli altri, ma soprattutto dedicartela da solo, conoscendo profondamente le tue necessità, i tuoi bisogni e tutto ciò che ti dà la carica. Questa energia ti rende irresistibile, ammaliante e simpatico, anche se a volte potresti sembrare un film leggermente megalomane.

Vergine

Grande dolcezza e stupore nei confronti della vita e la programmazione guidata dall’intuito non ti fa mai fallire. Venere nel tuo segno regala abbondanza e oggi si unisce a quella sensibilità razionale donata proprio da Mercurio a favore. Forse sei stata una delle poche persone a sapere che un bel gruppo di capodogli stava attraversando lo Stretto di Messina, riuscendo così a essere tra le prime ad ammirare quel favoloso spettacolo. Ecco, sei proprio capace di queste grandissime e fortunate intuizioni, perché osservi, organizzi e percepisci ciò che agli altri spesso sfugge. Sfruttale al massimo.

Bilancia

Oggi ti senti proprio una fica spaziale, pronta a sfidare i transiti complicati con quello stile che ti contraddistingue profondamente. Grazie alla Luna e a Marte a favore, le tue non sono semplici apparizioni, ma passi decisi e definitivi che mostrano con chiarezza il tuo grande valore. Ti presenti perfino al bar per la colazione di prima mattina esattamente come Sarah Jessica Parker alla splendida sfilata di Fendi Haute Couture, capace di ricordare subito il personaggio di Carrie Bradshaw, con tanto di borsa Baguette tornata a essere iconica proprio come lei dopo qualche anno. Goditi questo momento di rivincita, perché oggi hai davvero l’aria di chi sa perfettamente di essere tornata al centro della scena.

Scorpione

Oggi potresti sentirti ipercritico su qualsiasi argomento e, con questa Luna storta che mette in risalto sempre lo scenario peggiore, è difficile perfino darti torto. Eppure, con Venere e Mercurio a favore, dovresti provare a essere un pochino più morbido e lasciare agli altri il diritto di vivere i propri momenti senza essere immediatamente sottoposti alla tua radiografia emotiva. Insomma, non avere subito il dente avvelenato alla notizia che Belén ha trovato nuovamente l’amore con Gaetano, il suo personal trainer. Lascia che gli altri si godano ciò che stanno vivendo senza vedere subito crepe, retroscena e possibili finali drammatici. Oggi la vera sfida è imparare a considerare anche lo scenario migliore.

Sagittario

Ti senti proprio in un momento in cui devi recuperare profondamente le tue forze e, soprattutto, le tue capacità. Non devi assolutamente mollare, nonostante Venere in quadratura e Marte in opposizione ti facciano sentire particolarmente affaticato e rendano i tuoi obiettivi molto più lontani del solito. La tua guida in questo momento, oltre alla Luna a favore, è la campionessa di sci Lindsey Vonn che, con grande dedizione, sta recuperando tutte le proprie capacità con la costanza e la disciplina di una vera fuoriclasse. Ecco, questo deve essere il tuo riferimento: niente colpi di testa, niente partenze premature, soltanto pazienza, allenamento e la consapevolezza che la forma migliore torna un passo alla volta.

Capricorno

La logica oggi non sembra proprio far parte del tuo DNA, anzi, tutto pare andare esattamente nella direzione opposta rispetto alle tue aspettative. Mercurio è in opposizione e per di più retrogrado, quindi annebbia la razionalità e rende la realtà decisamente più scivolosa del solito. Rimani sorpreso esattamente come il signore del quartiere Prati, a Roma, che la sera prima aveva parcheggiato sulle strisce bianche e la mattina dopo le ha trovate tutte blu, ricevendo anche una multa. Devi soltanto imparare a prestare maggiore attenzione e a non restare concentrato unicamente nei tuoi pensieri pesanti, perché oggi il mondo esterno potrebbe cambiare colore mentre tu stai ancora facendo calcoli.

Acquario

La provocazione oggi fa da padrona, anzi, ti impegna con grande entusiasmo affinché tu possa andare controcorrente. Con Marte a favore sei pronto a sfidare la Luna e anche Giove, che si trovano proprio in opposizione. Lo fai con quell’ingegno e con quello stile futuristico che da sempre ti contraddistinguono. Non a caso, nel Cilento ha sfilato una processione digitale guidata da un’intelligenza artificiale, attraversando il borgo con un grande schermo portato a spalla al posto della solita reliquia. Insomma, ti piace fare notizia e, quando le cose non girano come vuoi, batti i piedi e mostri a tutti uno scenario così alternativo da sembrare quasi surreale.

Pesci

Già vi vedo, miei cari, inorriditi davanti alle immagini di una Londra invasa da migliaia di teste calve plasticose per il concerto di Pitbull. Il concetto di bellezza, eleganza e, soprattutto, compostezza è fortissimo in voi in questo momento, proprio mentre avete Venere in opposizione. Sentite una necessità quasi assoluta di armonia e di bellezza negli ambienti che vi circondano. Stranezze e originalità troppo spinte non fanno parte del vostro vocabolario, anzi, tendete a rifuggirle completamente. L’importante è trovare l’habitat giusto per voi e, se non lo trovate, ricordatevi che avete tutta la capacità e la razionalità necessarie per crearlo da soli, senza obbligare gli altri a seguire per forza le vostre intenzioni.