L’oroscopo di mercoledì 15 giugno 2026: Leone e Ariete vogliono esibirsi

C’è un contrasto forte nell’oroscopo di mercoledì 15 luglio 2026 tra la voglia di esibirsi della Luna in Leone e Mercurio retrogrado che ripensa e dubita. Il risultato potrebbe essere macchiettistico!

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Ariete

Con la Luna e Marte a favore, oggi ti riprendi alla grande, cara Ariete. Ritorna in te l'ottimismo e la voglia di pensare oltre gli schemi, di buttarti in nuove iniziative e di sentirti invincibile. Ottimo! Se ci sono effettivamente ancora cose che non funzionano dal punto di vista lavorativo, le guarderai con occhi diversi. Così ha fatto Cuneo, dove ora si coltivano curcuma e patate messicane tipiche delle zone caraibiche.

Toro

La Luna di oggi è proprio storta e tu potresti sentirti solo, soprattutto perché, invece, Venere ti vuole coccolone ed è attento, pronto a fare qualsiasi cosa per tenerti vicine le persone che ami al sud. Per esempio, è attivato il south working contro la fuga dei cervelli, cioè un bonus fino a 30.000 € per chi va a lavorare in Sicilia anziché all'estero. Ecco, queste dinamiche potresti averle pensate tu?

Gemelli

Con la Luna a favore e Marte sempre nel tuo segno zodiacale, oggi sei creativamente inarrestabile. Giochi, ridi, scherzi e ti diverti. Il bello è che avrai così voglia di essere sopra le righe che non avrai alcun problema a prendere in giro persino te stesso. Così ha fatto il cantante Pitbull, che al suo ultimo concerto in Inghilterra ha battuto ogni record perché migliaia dei suoi fan si sono presentati con una cuffia color carne per simulare la sua pelata.

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Cancro

Mercurio, nel tuo segno zodiacale, ti fa diventare effettivamente particolarmente scaltro. Le intuizioni geniali, i colpi di fulmine intellettuali, le soluzioni che ti piovono dal cielo sono tutte caratteristiche di questo transito. Per questo, per raccimolare, per esempio, il denaro per le vacanze, potresti fare come chi vende l'erba del campo della finale dei mondiali, fino a $3.000.

Leone

Con anche la Luna nel tuo segno zodiacale, proprio congiunta a Giove in mattinata, oggi la voglia di esibirti, esporti, far parlare di te è davvero tantissima. Senti che questa è la tua estate e non hai alcuna voglia di usare un po' di cautela. Potresti però fare dei gesti avventati e poco chiari, come Erdogan, che al vertice NATO regala una pistola ai leader colleghi. Fossi in te, sceglierei un buon amico come responsabile della tua comunicazione esterna.

Vergine

Nonostante Marte a sfavore, la tua Venere e, soprattutto, la posizione della Luna ti riempiono di gratitudine nei confronti delle persone che contano davvero per te. Cara Vergine, oggi è il momento giusto per dire degli importanti grazie a chi ti ha supportato, un po' come Sinner, che dopo aver vinto a Wimbledon ringrazia il suo team e la sua mamma.

Bilancia

Marte e la Luna sono a tuo favore e tu ritrovi il tuo charme, cara Bilancia, tanto che non hai alcuna remora oggi nel pensare di esporti un po' di più. Marte infatti ti vuole coraggiosa, audace, sensuale e pronta a fare quei primi passi che rimandi da troppo tempo. La Luna in Leone è assolutamente d'accordo. Certo, mi raccomando, fai un doppio check prima di mandare le mail importanti, perché anche tu potresti cadere nel disguido del Museo di Pitigliano, che ha tradotto il nome del quadro "Assunzione di Maria" in recruitment of Mary: questioni di risorse umane.

Scorpione

Ti ho detto che sei il segno sfortunato di oggi, caro Scorpione, ma è soltanto colpa di una Luna storta che sembra proprio provocarti e punzecchiarti, facendoti sentire un po' inadeguato, un po' arcistufo di tutto quello che ti circonda. Oggi potresti sentirti come Rihanna, che sale sul palco dopo 10 anni di assenza e, pur dichiarando di essere un po' arrugginita, viene molto criticata dai fan: "Non te la meriti, tutta questa incomprensione."

Sagittario

La Luna a tuo favore oggi ti dà quella spinta all'ottimismo e alla fiducia nel genere umano che ti porta ad alzare bandiera bianca e a chiedere aiuto. Marte e Venere restano a tuo sfavore e tu ti senti stanco, stremato, insicuro. Però chiedi aiuto. Un po' come sta facendo la Cirio, che chiede aiuto alle regioni vicine al Piemonte per riuscire ad avere l'acqua sufficiente per i campi. Anche con te basterebbe davvero poco.

Capricorno

Direi che anche questa Luna nuova, a sfavorissimo, ce la siamo tolta dalle scatole, caro Capricorno. E tu puoi ricominciare non dico a zompettare leggero e felice, ma comunque a riprendere fiato. Le emozioni continuano ad avere un grande spazio nella tua testolina, ma non è ancora il momento giusto per dar fiato ai tuoi pensieri. La possibilità di dire cose davvero astruse è altissima, un po' come l'autista trovato con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite, che dichiara che probabilmente avrà messo un po' troppo aceto nell'insalata.

Acquario

La Luna storta ti rende polemico, ma Marte, a favore, amplifica la tua creatività, la voglia di scendere in campo per dire tutto quello che pensi e mostrare chi sei. Insomma, non hai alcuna paura ad essere un pochino polemico oggi, come gli artisti che, per un loro progetto, hanno messo in scena a Salerno una processione guidata dall'intelligenza artificiale e con gli smartphone al posto dei lumini. Un chiaro segno del pensiero dell'artista. Il nostro credo sta diventando un po' confuso.

Pesci

Dopo anche le grandissime sollecitazioni emotive della Luna nuova di ieri, oggi, con Marte a sfavorissimo, caro Pesci, ti senti davvero stanco, così stanco che dovranno esserci dei buonissimi motivi per farti scendere dal letto. Per fortuna non perdi il senso dell'ironia e, soprattutto, dell'autoironia, come Caparezza, che a 50 anni sul palco spiega che non salta più come un tempo, perché gli fanno male le anche.