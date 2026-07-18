Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 luglio 2026: amore a Vergine e Toro

Marte resta anche questa settimana in Gemelli portando energia ai segni d’aria (Gemelli, Acquario e Bilancia). Mentre la Venere in Vergine addolcisce i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno). Sul podio della classifica dei segni zodiacali più fortunati per la prossima settimana trionfano Cancro, Acquario e Toro.

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È una settimana di passaggio questa, con ancora Venere in Vergine ad addolcire i segni di Terra e Marte in Gemelli a ringalluzzire i segni d'Aria. Possiamo però ritenerci quasi salvi da Mercurio retrogrado, che infatti giovedì ritorna in moto diretto. Certo, non sarà subito grande certezza e facilità di comunicazione, ma comunque è una buona notizia.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

In fondo alla classifica ci sono ancora i segni mobili, Pesci e Sagittario, che hanno effettivamente qualche problema con le relazioni, mentre sul podio trionfano Cancro, Acquario e Toro, che, tra pensieri profondi e grandi amori, vivono il meglio della loro estate.

12. Sagittario

Dato che sei un tipo sveglio, caro Sagittario, anche nell'ultima posizione della classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana, troverai qualcosa di interessante da fare. Va bene che Venere e Marte ti rendano insofferente e insopportabile, come chi d'estate si lamenta del caldo e, se piove, dell'umido. Ma sono sicura che il tuo cervello approfitterà di questo momento di introspezione per rispolverare qualche libro di filosofia o pensiero profondo lasciato temporaneamente nel cassetto.

11. Pesci

Venere e Marte sono ancora a sfavore, ma tu hai un Mercurio retrogrado che ti fa fare poesia persino dei fastidi sotto l'ombrellone, in ultima fila. Quindi anche nel tuo caso queste ultime posizioni della classifica non saranno un dramma, o comunque non lo saranno per te. Gli altri dovranno sopportarti così insofferente come sei, ma tu, in compenso, stai facendo fiorire rigogliosa la tua vita interiore.

10. Bilancia

Questo Mercurio retrogrado ti ha proprio stremata, cara Bilancia, e hai la sensazione di non riuscire a intavolare nessun genere di discussione con chi ti sta intorno. Dentro hai argomenti per scrivere un intero romanzo sentimentale, ma all'esterno sputi soltanto qualche parolina di circostanza. Dovresti organizzare dei tour guidati nel tuo cuoricino per poterti finalmente aprire a chi ti sta intorno. Fino ad allora ti senti poco stimolante come un film del quale sappiamo già il finale.

9. Ariete

Questo Mercurio retrogrado, ancora a sfavore, ha effettivamente ridotto all'osso la tua sicurezza in te stesso, soprattutto quando si tratta di far valere quello che pensi. Quasi quasi metti in dubbio persino il tuo titolo di studio, anche se il certificato è appeso in bella vista. Per fortuna, quando poi scendi in campo e mostri i muscoli, anche metaforicamente parlando, riprendi subito quegli applausi che ti fanno sentire un figo. Concentrati più sul fare che non sul pensare, che effettivamente non ti viene facilissimo.

8. Capricorno

Sei ancora qui per colpa di Mercurio retrogrado a sfavore, che ti fa controllare tre o quattro volte su diverse fonti prima di inviare un'email al capo. Ti senti così rallentato che, se anche andassi in vacanza, in ufficio non se ne accorgerebbe subito nessuno. Per fortuna, come la settimana scorsa, c'è l'amore a darti sollievo, dalla gentilezza dei colleghi fino agli abbracci del partner.

7. Gemelli

Venere a sfavore, proprio quando tu eri così pronto a scatenarti, effettivamente ti scoccia un po'. Non riesci proprio a trattenerti dall'esibire tutto il tuo sex appeal, anche andando in ufficio con un succinto pareo da spiaggia. Le tue risate sono così fragorose che i vicini si lamentano nell'ora del silenzio, ma a te di dare fastidio non te ne frega proprio niente, perché hai troppe energie per tenertele tutte lì, silenziose e a modino.

6. Leone

Questa sesta posizione è meritatissima, dato che il Sole entra nel tuo segno zodiacale e inizia ufficialmente il periodo delle tue feste di compleanno, che potrebbe tranquillamente finire a Natale. D'altronde, Marte, a tuo favore, ti rende più esibizionista del venditore di cocco sulla spiaggia. Anche tu esibisci tutti i tuoi pregi, pronto a ricevere complimenti.

5. Vergine

Tutti sembrano rallentati, ma tu, in realtà, laggiù, nelle profondità delle tue emozioni più vere, stai costruendo acquedotti e infrastrutture meglio dei bunker dei miliardari. Quindi, questa combinazione di pianeti, anche se ti rende apparentemente più rallentata, in realtà è perfetta per costruire la tua mossa strategica.

4. Scorpione

Quanto ti piace stare quassù nel quarto posto della classifica dei segni zodiacali più fortunati, caro Scorpione? Mercurio retrogrado a favore ti rende così istintivo che un cane da segugio, in confronto a te, sembra ubriaco. Tu vai dritto al punto e, soprattutto, al punto debole delle persone che ti circondano, se è quello che ti interessa, Scorpione, più Scorpione che mai.

3. Cancro

Non è proprio una settimana di leggerezza questa, caro Cancro, con ancora Mercurio retrogrado nel tuo segno zodiacale, ma di sicuro in queste settimane potresti aver preso una laurea honoris causa in psicologia e supporti drammi esistenziali altrui. Continua anche per questi prossimi giorni la tua voglia di essere la miglior spalla su cui piangere di tutta la spiaggia.

2. Acquario

Goditi ancora questo periodo in cui Giove, in opposizione, quasi non si sente affatto. Ovviamente, se hai qualcosa da nascondere, o la nascondi molto bene oppure la dichiari prima che venga fuori da sola. In realtà, questo è il momento migliore per prendere decisioni e, soprattutto, mostrare tutta la tua irresistibile sensualità, anche se sei sudatissimo.

1. Toro

Nessuno ti toglierà questo primo posto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati. Anche questa settimana, Toro, te lo tieni stretto come la merenda che ti sei effettivamente conquistata dopo ore di bagni al mare. L'amore in tutte le sue forme ti travolge, come l'ondata di calore: dall'amore gentile per chi fa colazione insieme a te al bar, fino all'amore più passionale per chi, ovviamente, se lo merita.