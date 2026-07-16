Oroscopo di venerdì 17 luglio 2026 di Ginny: Vergine e Toro amano consapevolmente

Nell’oroscopo di venerdì 17 luglio 2026 Luna e Venere sono nel segno pacato della Vergine, e ne abbiamo bisogno dato che Giove continua ad essere sollecitatissimo: visioni, illuminazioni, trasformazioni di ciò che è importante per noi.

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Ariete

In questi giorni o esageri, o niente? Hai proprio bisogno di esagerare per sentirti rassicurato, dato che comunque Saturno ti vuole sul pezzo e pronto ad esprimere ad alta voce tutto quello che pensi e che provi? Ovviamente, questo potrebbe portarti ogni tanto a muoverti in modo poco aggraziato, anche metaforicamente. Parlando, per esempio, pare che non sia piaciuta l'iniziativa di Grottaglie che ha inaugurato il pumo più grande del mondo, di 2 m di altezza e 1 m di larghezza. Forse non ce n'era bisogno.

Toro

Sai di avere delle ottime potenzialità, soprattutto dal punto di vista della sensualità, della bellezza, dell'armonia e della dolcezza. Insomma, caro Toro, oggi con Luna e Venere a favore piaci davvero a tutti. Solo che questa caratteristica non la prenderai serenamente e con naturalezza, ma sentirai comunque addosso una certa pressione, per colpa di Giove in Leone. Sei un po' come Léonie, la figlia minore di Monica Bellucci e Vincent Cassel, al suo debutto ufficiale da modella in passerella per Dolce & Gabbana.

Gemelli

Ti senti carichissimo oggi, Gemelli. Nonostante la Luna e Venere storti ti mettano un po' di ansia da prestazione, Saturno, che è un ottimo bastone su cui si appoggiano le tue energie oggi, ti dà la sicurezza che ce la farai. Qualsiasi cosa succeda, potresti sentirti un po' come Bad Bunny, che è il protagonista del più atteso concerto estivo di Milano: si aspettano 160.000 persone nei suoi due eventi. Se fossi in lui, un po' di ansia ce l'avrei.

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Cancro

Mercurio retrogrado, oggi per te potrebbe essere un'ottima occasione di riscatto per tutti coloro che spesso si sono lamentati della tua lentezza nel prendere decisioni e posizioni, e della tua troppa cautela nell'aprirti a nuove idee. Oggi hai davvero delle piccole vittorie da mostrare. Mercurio retrogrado, nel tuo segno zodiacale, forse ti rende lento, ma di sicuro ti rende molto più connesso con te stesso e quindi le decisioni che prendi sono le più radicate e solide. Ti senti come Big Mama che si laurea in urbanistica al Politecnico di Milano.

Leone

La tua capacità di vedere un guadagno, anche dove in realtà avrebbe ben poco senso oggi, è oltre ogni prevedibilità. Soprattutto le intuizioni più pazze potrebbero essere quelle fortunate, quindi senza rischiare troppo, chiaramente, però segui il tuo istinto. Per esempio, pare che su Vinted si vendano a 500 € i cartelloni del concerto di Ultimo a Tor Vergata.

Vergine

Venere è nel tuo segno zodiacale, cara Vergine, e tu oggi ti senti irrimediabilmente affascinante, anche, anzi, soprattutto, senza dover esagerare con l'esibizionismo che non ti piace mai e non è il tuo forte. Ti senti un po' come Charlize Theron, che è alle presentazioni del film di Nolan, L'Odissea: si presenta in blazer e pantaloncini corti, ma è sempre la più chic.

Bilancia

Forse qualcuno ti dirà che non ti esprimi nel modo più elegante possibile ultimamente, che le tue idee, le tue esposizioni sono confuse, ma tu oggi sei sicura di ottenere i risultati per i quali stai lavorando da tempo, con o senza eleganza nell'esposizione. Ti senti come la campionessa del mondo di pole dance che ha 82 anni e ancora un'elasticità invidiabile.

Scorpione

Ti senti solo un po' impacciato oggi, caro Scorpione, ma in realtà sai anche benissimo che qualche piccola gaffe e qualche piccolo gesto goffo ti rendono ancora più simpatico e dolce per le persone che ti stanno intorno. Essendo tu un vecchio volpone, ti approfitterai di tutto ciò, ma continuerai a fingere di essere innocuo. Sei un po' maldestro come Sinner che, al galà di Wimbledon, dichiara di essere brillo quando balla con l'amica tennista.

Sagittario

Con Luna e Venere, ma anche Marte, a tuo sfavore, oggi senti davvero di essere ai minimi storici della tua voglia di fare cose, di prendere iniziativa e, soprattutto, di credere in te stesso. Se ti fosse possibile, vorresti chiuderti nel frigorifero dei gelati del supermercato e restare lì refrigerato e contento, ma soprattutto indisturbato. Potresti prendere, ad esempio, l'82enne di Livorno che ha appena fatto la maturità come spirito guida in questi giorni di apatia.

Capricorno

Nonostante Luna e Venere siano a tuo favore, oggi che ti rendono adorabile, anche quando semplicemente ti versi l'acqua dalla brocca, resti umile, Capricorno. Sarà che questo Mercurio retrogrado, in opposizione, ti fa volare bassissimo ultimamente. Quanto a sicurezza in te stesso, sei un po' come Stefano De Martino, che semplicemente spazza il terrazzo della casa al mare e viene paparazzato e preso a simbolo del sex appeal del casalingo.

Acquario

Marte, a tuo favore, amplifica quella tua meravigliosa capacità di essere fuori dagli schemi, così anche quando fai qualche cosa di semplice, lo fai con la capacità di strapparci un sorriso. È la tua arma vincente, soprattutto con Giove in opposizione, che ti rende molto meno loquace e socievole del solito. Sei un po' come Bruno Mars che autografa un cartone della pizza al suo concerto di Milano.

Pesci

Hai proprio l'impressione di non essere visto, di non essere capito, di non essere proprio per niente considerato. Il punto è che, con Marte a sfavore, potrebbero anche girarti le scatole e tu potresti inveire in modo molto più acido di quanto tu non sia solito fare. La soluzione migliore per oggi sarebbe restare a mollo in una piscina o anche sotto la doccia, ma in tutti i casi avere poco a che fare con le persone che ti circondano. Sei un po' come Tom Holland, che è stato ghostato dal fenomeno norvegese di questo mondiale, Haaland, che non l'aveva proprio riconosciuto.