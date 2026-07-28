L’oroscopo di mercoledì 29 luglio 2026 di Ginny: Acquario e Leone protagonisti

Questa Luna piena ci fa rimettere in discussione la nostra immagine pubblica nell’oroscopo di mercoledì 29 luglio 2026. I segni fissi saranno i più coinvolti: Acquario, Leone, Scorpione e Toro.

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Ariete

Caro Ariete, questa Luna piena sembra finalmente spingerti a credere in te stesso, anche quando si tratta di pensare a progetti a lungo termine e decisioni importanti per il tuo futuro. Tu che sei abituato ad agire di impulso, adesso senti che è arrivato il momento di ragionare e costruire. La Luna piena serve proprio per darti una botta di autostima, che ultimamente, con Mercurio a sfavore, ha vacillato. Ti senti come Roberto Bolle, che finalmente avrà una sua stella sulla Walk of Fame a Hollywood.

Toro

Questa Luna piena, caro Toro, ti travolge e tu ti senti già stremato come dai soli racconti della nuova ondata di caldo, ancora prima che facciano effetto. Questa è una giornata in cui sarebbe meglio prendere tutto con la maggiore calma possibile e lasciare che ogni emozione forte, di fatica e di riposo, sia sentita prima di essere espressa ad alta voce. Ricordati, però, che noi siamo fatti di istinto e quell'istinto non può essere ignorato.

Gemelli

Con Marte, che ti dona energia, coraggio, capacità fisiche e voglia di strafare, questa Luna piena sarà per te un momento di esibizionismo incontenibile e vivacissimo. Ti senti come il surfista che in Portogallo ha cavalcato un'onda di 26 m, battendo ogni record mondiale. Anche tu, Gemelli, sei pronto a cavalcare tutte le onde che ti si presentano.

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Cancro

Soprattutto con le energie dirompenti e creative della Luna piena, il tuo Mercurio potrà esprimersi al meglio. Questa potrebbe essere la giornata giusta per avere idee pazze, ma decisamente geniali. Pensa che in Giappone è stato ideato il primo frigorifero per umani, ovvero una cabina che raffredda il corpo in pochi minuti per combattere le grandi ondate di calore.

Leone

La Luna piena di oggi potrebbe effettivamente darti fastidio, caro Leone, e rimettere in discussione il tuo modo di approcciarti all'esterno. Tutta l'energia con la quale ritieni di dover conquistare chi ti circonda, oggi sembra oscurarsi. Ricordati però che nell'evoluzione personale e nella capacità di cambiare sta anche la grandezza e l'intelligenza di una persona, e tu ne sai qualcosa. Potrebbe essere il momento giusto per cambiare rotta, come Striscia la Notizia, che chiude i battenti dopo 38 anni.

Vergine

Questa Luna piena con Venere proprio nel tuo segno zodiacale ti fa venire voglia di accelerare i tempi, soprattutto nelle questioni d'amore. A differenza del solito, la tua cautela viene gettata via come un foglio su cui è scritto qualcosa di sbagliato. Non vedi l'ora di tuffarti in tutte le nuove emozioni sentimentali, come Dove Cameron e Damiano David, che aspettano trepidanti il giorno del loro matrimonio.

Bilancia

Questa Luna piena, così esplosiva nel tuo cuoricino, mentre Marte ti porta proprio ad affrontare con coraggio cambiamenti importanti rispetto alla tradizione, potrebbe dare degli ottimi frutti. Tu, che di natura sei così legata all'etichetta e alle abitudini, adesso senti che è il momento di lasciarti andare a qualche piccola trasgressione. Se persino il Giappone ha messo i bermuda in ufficio per affrontare le estati torride, anche tu potrai chiudere un occhio sulle scarpe aperte portate in pubblico.

Scorpione

Questa Luna piena, che effettivamente ti fa mettere in discussione delle certezze, caro Scorpione, riserverà però anche grandi sorprese. Quello che apparentemente può sembrare un problema diventa una grandissima opportunità, e nessuno meglio di te sa cavalcare questi aspetti. Per esempio, un cagnolino abbandonato dai proprietari è stato adottato dai frati, che l'hanno battezzato Frate Baffo, e da quel momento è a tutti gli effetti un componente della comunità.

Sagittario

Questa Luna piena, così potente, insieme ai transiti di Venere e Marte, che sono sempre a sfavore in questo periodo, ti richiede proprio di rallentare, fermarti, dedicare tempo a te stesso e alla tua crescita personale. Come si sa, un saggio come te ha bisogno anche di tempi in cui studiare anziché insegnare. Prendi, ad esempio, da Fedez, che annulla tutti i suoi appuntamenti pubblici fino alla fine di settembre.

Capricorno

Qualche volta le idee geniali sono davvero particolarmente semplici. Questo lunghissimo periodo di Mercurio, pianeta del pensiero in opposizione, ti ha fatto mettere in discussione tutto il tuo modo di pensare, progettare, insomma, la base e la struttura del tuo intelletto. Questa è la giornata giusta per riguardare le cose come dall'alto e prenderti del tempo per sentire anziché costruire castelli di pensieri. Ad esempio, pare che un'idea semplice ma vincente sia il nuovo trend dei dolci, ovvero la frutta realistica che sta spopolando nelle città del Nord Italia.

Acquario

Con la Luna piena proprio nel tuo segno zodiacale, la tua personalità, le tue idee, le tue caratteristiche, le tue qualità fondamentali non hanno alcun interesse a essere appiattite soltanto per un'armonia diplomatica intorno a te. Forse qualcuno ti troverà particolarmente polemico o puntiglioso, ma tu non hai alcuna intenzione di cedere nemmeno di un millimetro. Sei come Katy Perry che attacca Trump per aver usato la canzone Firework in un post della Casa Bianca, con le immagini di un attacco missilistico USA.

Pesci

Una giornata di Luna piena, mentre Venere e Marte sono insieme, sempre a tuo sfavore, potrebbe farti dire delle cose decisamente azzardate e lanciare delle provocazioni che non hanno un reale supporto logico e logistico. Occhio a non esagerare e piuttosto tieniti le idee più pazze per te, un attimo in attesa di esserne più certo. Potresti sorprendere come Trump, che, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, indossa un cappellino con la scritta "Trump 2028", annunciando di candidarsi per un terzo mandato, cosa, tra l'altro, impossibile per legge.