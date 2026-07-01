L’oroscopo di giovedì 2 luglio 2026 di Ginny: lasciate in pace Toro e Scorpione

Giornataccia, quella dell’oroscopo di giovedì 2 luglio 2026, per i segni fissi come Scorpione e Toro. Questo perché la Luna in Acquario e la Venere in Leone li rendono allergici all’amore.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Tutto torna finalmente a muoversi al tuo ritmo: veloce, entusiasmante e pieno di occasioni da cogliere al volo. Hai la sensazione che l'universo abbia deciso di sintonizzarsi sulle tue frequenze e, per una volta, non ci sia bisogno di forzare nulla. Marte, Giove e Venere continuano a sostenerti e oggi arriva anche una Luna frizzante che rende tutto ancora più dinamico. È come ricevere quei regali che aspettavi da tempo e che finalmente qualcuno ha deciso di consegnarti. Non a caso ti entusiasma la notizia che al prossimo Lucca Comics verrà allestita una vera palestra Pokémon per celebrare i trent'anni della saga: tutto ciò che fino a ieri sembrava soltanto un'idea prende finalmente forma e diventa realtà. Anche i tuoi progetti iniziano a materializzarsi.

Toro

Oggi senti il bisogno di essere coccolato, rassicurato e circondato da tutto ciò che sa di casa. Con la Luna storta e Venere in quadratura è naturale avvertire una maggiore sensibilità, ma questo non significa che la giornata debba prendere una brutta piega. Anzi, le soluzioni sono molto più semplici di quanto immagini. Hai solo bisogno di creare intorno a te un'atmosfera che scaldi il cuore, proprio come la splendida sorpresa di Sal Da Vinci salito sul palco del concerto di Tiziano Ferro allo stadio Maradona per cantare insieme "Per sempre sì". Sono quei momenti autentici, inaspettati e pieni di affetto a ricordarti quanto basti poco per ritrovare il sorriso.

Gemelli

Qui non si parla soltanto di entusiasmo, ma di qualcosa di molto più profondo. Venere, Marte e la Luna lavorano insieme per rafforzare tutto ciò in cui credete davvero: valori, legami, amicizie e senso di appartenenza. Avete voglia di sottolineare ciò che conta, senza timore di mostrare emozioni. L'immagine perfetta è quella dell'Assemblea Costituente che celebra gli ottant'anni con l'Inno alla Gioia eseguito dall'Orchestra dell'Opera di Roma tra applausi e grande partecipazione. Anche voi sentite il bisogno di dare il giusto riconoscimento alle persone e alle situazioni che hanno reso speciale il vostro percorso. Oggi tutto acquista un significato ancora più importante.

Leggi anche L'oroscopo di mercoledì 1 luglio 2026

Cancro

Tu non sei semplicemente informato: sei sempre un passo avanti. Con Mercurio nel segno hai un radar speciale per intercettare tutto ciò che conta davvero, soprattutto quando riguarda passioni, interessi e novità che ti emozionano. Hai la sensazione di ricevere informazioni ancora prima degli altri e questo ti diverte parecchio. Probabilmente eri già pronto davanti allo schermo quando è stato diffuso il primo trailer della nuova stagione di One Piece, in uscita su Netflix il prossimo febbraio. Oltre a tenerti aggiornato, però, hai anche voglia di condividere queste scoperte con chi ami davvero. Perché le notizie belle sono ancora più belle quando possono essere raccontate.

Leone

Diciamolo: con Giove appena arrivato nel tuo segno e Venere che continua a illuminarti è difficile passare inosservato. Il cielo ti sta regalando un momento davvero speciale, fatto di entusiasmo, crescita e nuove opportunità. L'unico piccolo neo è la Luna in opposizione, che oggi potrebbe farti desiderare un applauso in più o un riconoscimento che magari andrà a qualcun altro. Ma non puoi pretendere di conquistare ogni record. Se oggi il tonno da duecento chili pescato in Sardegna finisce sulle prime pagine, pazienza. Tu hai davanti traguardi molto più importanti e soprattutto molto più duraturi. Impara a goderti il viaggio senza voler essere sempre il protagonista assoluto.

Vergine

Tutto ciò che profuma di innovazione, ricerca e tecnologia esercita oggi su di te un fascino irresistibile. Mercurio favorevole stimola la tua curiosità e ti spinge ad andare oltre la superficie delle cose. Non ti basta sapere che un oggetto è bello o di tendenza: vuoi capire come funziona, da quali materiali è composto e quale studio ci sia dietro ogni dettaglio. Per questo sei rimasta affascinata dal particolare giubbotto argentato indossato da Kimi Antonelli nel paddock Mercedes. Mentre tutti si soffermano sul design, tu vuoi scoprire il prototipo, la tecnologia e il motivo per cui è stato sviluppato proprio per lui. È questa tua voglia di approfondire che ti rende davvero speciale.

Bilancia

Sei costantemente alla ricerca del benessere, e la cosa più divertente è che riesci a trovarlo seguendo strade che nessun altro avrebbe mai immaginato. Con Venere, Giove e la Luna a favore oggi hai la mente aperta a idee che oscillano tra il geniale e l'assolutamente rivoluzionario. Non ti interessa fare le cose come sono sempre state fatte: vuoi migliorarle, renderle più intelligenti e soprattutto più piacevoli. È lo stesso spirito che ha ispirato la collaborazione tra Rick Owens e Adidas, culminata nella realizzazione di tute con aria condizionata incorporata. Una trovata che può sembrare folle, ma con queste temperature diventa quasi un colpo di genio. Anche tu oggi hai questa capacità: vedere soluzioni dove gli altri vedono soltanto stranezze. Fidati delle tue intuizioni, perché potrebbero davvero anticipare il futuro.

Scorpione

Per te oggi il rischio di andare in sovraccarico è decisamente alto. Giove, Venere e la Luna in quadratura creano un accumulo di stimoli, emozioni e responsabilità che potrebbe facilmente mandarti in tilt se non impari a dosare bene le energie. È un po' quello che è successo in diverse città del Nord Italia durante le giornate di caldo estremo, quando i consumi elettrici hanno raggiunto livelli tali da provocare blackout e interruzioni di corrente. Ecco, anche tu hai bisogno di evitare il cortocircuito. La buona notizia è che Mercurio favorevole ti regala lucidità e intelligenza per trovare subito un piano B. Organizzazione e autocontrollo saranno le tue armi vincenti.

Sagittario

Quando il cielo ti mette davanti un'opportunità, tu hai il dovere morale di coglierla al volo. Con Giove, Venere e oggi anche la Luna a favore sembra che il destino abbia deciso di spalancarti una porta dopo l'altra. È uno di quei momenti in cui arrivano proposte, incontri e possibilità che sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire. Potresti perfino candidarti idealmente a raccogliere il testimone di Federica Sciarelli alla guida di "Chi l'ha visto?", tanto è forte la sensazione che qualcosa di importante stia per cambiare. La parola "impossibile" sembra essere stata cancellata dal tuo vocabolario. Adesso serve soltanto il coraggio di dire sì.

Capricorno

Le tue decisioni non hanno bisogno dell'approvazione degli altri. Anzi, più qualcuno prova a chiederti spiegazioni, più senti il desiderio di custodire gelosamente il tuo punto di vista. Con Mercurio in opposizione sai già che non tutti riusciranno a comprendere le motivazioni profonde delle tue scelte, e va benissimo così. Ti comporti un po' come re Carlo, che ha deciso di vivere con Camilla in una residenza molto più raccolta rispetto a Buckingham Palace, seguendo semplicemente ciò che riteneva più adatto alla propria vita. Non tutto deve essere spiegato, giustificato o condiviso. A volte basta sapere di aver scelto ciò che ti rende davvero sereno.

Acquario

Oggi senti il bisogno di far valere le tue idee con forza, convinzione e soprattutto con la certezza di stare combattendo una battaglia giusta. La Luna nel tuo segno dialoga magnificamente con Marte e ti rende determinato, coraggioso e pronto a difendere quei valori che ritieni fondamentali. L'immagine simbolo della giornata è quella della ministra svedese che si è presentata al Consiglio dell'Unione Europea insieme al proprio bambino, dimostrando che essere madre e lavoratrice non devono essere due realtà incompatibili. Anche tu vuoi contribuire a cambiare le regole del gioco, non per spirito di ribellione, ma perché credi sinceramente che si possa costruire una società migliore. Oggi la tua voce ha un peso importante.

Pesci

Discutere oggi vi sembra una perdita di tempo. Con Mercurio favorevole avete già analizzato ogni dettaglio e sapete perfettamente quali siano le questioni che meritano davvero attenzione e quali invece rappresentino soltanto inutili polemiche. Avete uno straordinario senso pratico che vi permette di distinguere l'essenziale dal superfluo. Per questo guardate con un certo distacco il dibattito nato attorno alla statua di Bari e alla possibile rimozione della foglia di fico aggiunta successivamente rispetto all'opera originale. Vi domandate, piuttosto, se non esistano temi ben più importanti sui quali investire tempo, energie e risorse. Ed è proprio questa lucidità che oggi vi rende particolarmente saggi: scegliere con attenzione dove concentrare le proprie battaglie è già una grande forma di intelligenza.