Oroscopo della settimana, le previsioni dal 29 giugno al 5 luglio 2026: Gemelli e Leone spumeggianti e inarrestabili

Nell’oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026, Mercurio in Cancro diventa retrogrado rallentando un po’ i dialoghi. La Luna Piena in Capricorno porta concretezza e stabilità e Giove, che fa il suo ingresso in Leone, inaugura un anno all’insegna del coraggio e della voglia di brillare.

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Nell'oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026 il cielo cambia marcia e lo fa in modo piuttosto rumoroso. Marte è appena entrato in Gemelli, portando movimento, nervosismo e un bisogno quasi compulsivo di fare, dire, spostarsi e reagire. Mentre Venere continua il suo transito in Leone, mantenendo alta la temperatura emotiva e il desiderio di vivere i sentimenti con più slancio, orgoglio e generosità. È una settimana intensa, attraversata da cambi di ritmo improvvisi e da un forte bisogno di rimettere in discussione ciò che fino a ieri sembrava stabile.

Lunedì 29 Mercurio in Cancro diventerà retrogrado, invitando soprattutto i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno) a rallentare, rivedere conversazioni, chiarire malintesi e fare i conti con parole rimaste in sospeso. Martedì la Luna Piena in Capricorno porterà a un momento di bilancio, mettendo in evidenza responsabilità, scelte concrete e questioni che devono essere affrontate.

Sempre martedì 30 assisteremo all’ingresso di Giove nel segno del Leone, inaugurando una lunga fase di espansione, fiducia e desiderio di tornare a brillare, soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), anche se giovedì la quadratura a Chirone in Toro ricorderà che ogni crescita passa anche attraverso da qualche fragilità da riconoscere.

Il weekend sarà la parte più elettrizzante della settimana. Sabato Marte in Gemelli si congiunge a Urano, portando colpi di scena, accelerazioni improvvise, intuizioni geniali ma anche una certa irrequietezza, soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci). È un finale di settimana potente, che spinge ad agire, cambiare e trovare nuove direzioni con coraggio e una certa dose di incoscienza creativa.

Oroscopo settimanale 29 giugno – 5 luglio 2026: le previsioni segno per segno

Le previsioni della prossima settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nell'oroscopo dal 29 giugno al 5 luglio 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Se Marte appena entrato in Gemelli ti dà la carica di un toro da corrida, martedì la Luna Piena in Capricorno in quadratura ti pianta davanti un bel semaforo rosso, giusto per ricordarvi che non sei il padrone del mondo. A condire questo baccanale di nervi ci si mette pure Mercurio che diventa retrogrado e ti guarda con la fronte corrucciata. In altre parole, la tua diplomazia (che già di base è pari a zero) lascia il passo a lamentele nostalgiche o frecciatine acide che, probabilmente gli altri nemmeno capiranno. Prima di inviare quel messaggio vocale di fuoco di sei minuti, respira. Anzi, spegni proprio il telefono. Poi, però c’è sempre Venere a favore a renderti più appetibile e interessante… quindi non mi preoccuperei troppo, amico mio.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte ti ha abbandonato e quella scarica di adrenalina pura che ti faceva fare le ore piccole (o i chilometri) ha svoltato l'angolo, lasciandoti sul divano stanco a chiederti chi te l'ha fatto fare a disperdere tutte queste energie. Come se non bastasse, i pensieri hanno deciso di fare retromarcia, imboccando il viale dei ricordi e della nostalgia. È una settimana di riflessione e di sguardi persi nel vuoto, in cui anche solo decidere cosa mangiare a cena ti sembrerà un dilemma esistenziale. Non scorrere la rubrica in cerca di ex, piantatela di analizzare il passato e usa questo momento di calma per ricaricare le batterie.

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari Gemelli, tenetevi forte perché questa settimana avete addosso un'energia elettrica e iperattiva che vi fa sembrare come dei criceti nella ruota dopo aver ingurgitato caffeina. Ma vi sentite anche fighissimi, magnetici e con un appeal che vi permette di ottenere tutto ciò che volete con un semplice cenno del capo. Se già a inizio settimana sarà difficile mantenere i vostri ritmi, nel weekend si salvi chi può, perché è previsto un vero e proprio cortocircuito di colpi di fulmine, decisioni folli dell'ultimo secondo e una voglia matta di fare serata fino all'alba (o di scappare verso lidi lontani). Siete l'incubo dei vicini che vogliono andare a dormire presto e il sogno proibito di chiunque incroci il vostro sguardo. Ah dimenticavo, se vi viene l'impulso di fare un tatuaggio o di prenotare un volo di sola andata, fatelo. Tanto lo sappiamo che annoiarvi vi fa venire le rughe!

Voto 8/9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei il festeggiato del mese, ma l'universo ha pensato bene di organizzarti una festa a sorpresa di quelle in cui, anziché i palloncini, ti saltano addosso le paranoie. Proprio mentre dovresti brillare come un divo in passerella, una Luna Piena pragmatica in Capricorno ti pianta davanti uno specchio, costringendoti a guardare in faccia realtà e scadenze. Come se non bastasse, il pianeta della fortuna ha fatto le valigie per traslocare dal vicino di casa più appariscente, il caro Leone, lasciandoti con quella classica sensazione di abbandono a te molto familiare. Per coronare il tutto, Mercurio diventa retrogrado nel tuo segno… praticamente sei un concentrato di lacrime e nostalgia.

Voto 6 – –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Marte si è tolto dalla quadratura e non senti più il freno a mano tirato, anzi questo freno è stato sostituito da una spinta super social, leggera e chiacchierona. Ti senti di nuovo con un gran fascino e una grande energia che ti fa camminare a dieci centimetri da terra. È il momento perfetto per fare quel primo passo che rimandavi, per lanciare un progetto o, più semplicemente, per mietere vittime nei DM. La sfiga ha cambiato indirizzo e tu hai rimesso la corona: che lo show abbia inizio! Sfruttate questo picco di popolarità senza moderazione, cavalcate l'onda finché dura, ma ricordatevi che anche i veri regnanti, ogni tanto, concedono un po' di gloria al popolo. Brillate, ma con classe!

Voto 9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

L’inizio della settimana ti vede in versione amministratore delegato dello zodiaco: hai un’energia solida, precisa e strutturata che ti fa sentire incrollabile, grazie a una Luna Piena in Capricorno favorevole. Peccato che, però, un Marte caotico e sfarfallante entri a gamba tesa, dando fastidio soprattutto ai nati nella prima decade: preparati a un festival del malinteso, con persone che non capiscono le tue istruzioni chiarissime e imprevisti che minacciano la tua tabella di marcia. Nel frattempo, Venere si nasconde sempre lì, nel retrobottega del tuo cielo, trasformando l’amore in un affare intimo e segreto. Non è tempo di grandi proclami, ma di coccolare i tuoi desideri al riparo da occhi indiscreti. Stringi i bulloni per reggere il caos esterno e goditi la tua meravigliosa fortezza interiore.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Luna Piena in Capricorno all'inizio della settimana ti impone un po' di rigore e doveri noiosi, di quelli che rischiano di spettinarti l'umore. Ma niente panico, la liberazione è vicina! Finalmente Marte entra nel segno amico dei Gemelli e ti restituisce l'ossigeno, la grinta e quella leggerezza mentale che ti mancavano da un pezzo. A rendere tutto ancora più splendente ci pensa Venere, sempre in una deliziosa posizione che ti garantisce fascino, armonia e la giusta dose di spensieratezza nelle relazioni. Insomma, superato lo scoglio iniziale, la settimana vira decisamente al bello. Riprenditi la scena con il tuo miglior sorriso, te lo meriti tutto.

Voto 8 + +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

A te la Luna Piena in Capricorno di inizio settimana non disturba affatto. Una Luna solida, strategica e pragmatica, proprio come piace a te quando devi pianificare le tue mosse segrete. Ma la vera festa è data da Marte che finalmente smette di farti i dispetti e si leva di torno, regalandoti un po’ di serenità. Certo, sul fronte del cuore c'è ancora qualche muso lungo o un po' di freddezza da gestire con pazienza, ma ci penserà Mercurio retrogrado a salvarti la partita. Questo pianeta del pensiero si farà nostalgico e romantico, attivando un intuito pazzesco che ti permetterà di leggere tra le righe di qualsiasi situazione e di riconsiderare cose passate che credevi perse.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La settimana comincia in un insolito mood da eremita. Hai solo voglia di staccare il telefono e fuggire su un'isola deserta per schiarirti le idee nel silenzio più totale. E fai bene a cercare un angolo di pace, perché fuori c'è un bel po' di maretta. Se sei della prima decade, potresti incontrare qualcuno, pronto a seminare provocazioni e a testare i tuoi limiti con polemiche nate dal nulla. Ma hai ottimi assi nella manica e ben poco da temere. Da un lato splendi di una passionalità ruggente che ti accende di fascino e voglia di rimetterti in gioco; dall'altro, per i nati di inizio segno, una fortuna sfacciata comincia finalmente a bussare alla porta. Il caos intorno c'è, ma tu hai il sorriso e la grinta giusta per vincere la partita a mani basse.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Un’energia potentissima ti scorre nelle vene, ti senti pervaso da una lucidità emotiva pazzesca e da un bisogno profondo di fare chiarezza con te stesso. È il momento perfetto per guardarti allo specchio e fare quel salto di qualità interiore che rimandi da tempo. Sfrutta questa scia di assoluta fermezza perché l'atmosfera potrebbe diventare un po’ più nebbiosa. Qualche fantasma del passato o un vecchio malinteso comunicativo rischia di rimescolare le carte. Non irrigidirti e non pretendere di avere l'ultima parola a tutti i costi: a volte accogliere i dubbi altrui, invece di risolverli con la logica, è la mossa più saggia che tu possa fare.

Voto 7/8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei una specie di vulcano di idee inarrestabile, a tratti sembri un presentatore televisivo d’assalto, a tratti un motivatore di folle. Soprattutto se sei della prima decade, la tua parlantina è così brillante, affilata e travolgente che potresti convincere chiunque a seguirti in un'impresa folle. Il cervello viaggia a mille all'ora e la tua energia comunicativa è coinvolgente. Il problema sorge quando ti ritiri un po’ in intimità, lì l'atmosfera si fa più freddina. Nei rapporti di coppia c'è un'aria di sfida che si taglia col coltello perché partner e affini sembrano stranamente immuni al tuo fascino da intellettuale e pretendono attenzioni drammatiche che tu proprio non hai voglia di dare. Usa la tua ironia per disinnescare i musi lunghi, ma evita di fare troppi monologhi.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesciolini, preparatevi a riemergere bruscamente dal vostro meraviglioso oceano di sogni e fantasie. Se fate parte della prima decade, c'è un'energia dispettosa e iperattiva nell'aria che sembra aver preso di mira proprio voi. La vostra tendenza a fluttuare leggeri viene interrotta da piccoli contrattempi e persone moleste che pretendono risposte logiche e immediate. Praticamente vi sentirete come dei subacquei pacifici presi a pallonate da un gruppo di bambini urlanti in piscina. Il segreto per sopravvivere a questo bizzarro terremoto quotidiano? Non cercate di nuotare controcorrente e, soprattutto, evitate di rispondere alle provocazioni con i vostri soliti silenzi mistici, che stavolta verrebbero scambiati per distrazione.

Voto 6 +