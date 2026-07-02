Oroscopo del weekend, il cielo di sabato 4 e domenica 5 luglio 2026: divertimento assicurato per Bilancia e Ariete

Nell’oroscopo del weekend di sabato 4 e domenica 5 luglio 2026, Leone, Ariete e Bilancia hanno voglia di divertirsi. Il segno fortunato del weekend è il Leone, mentre quello sfortunato il Sagittario.

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Nell’oroscopo del weekend di sabato 4 e domenica 5 luglio 2026, la Luna entra nel segno dei Pesci già a partire dalla mattinata di sabato, portando un po’ di dolcezza in un cielo decisamente elettrico e movimentato. Marte, infatti, si trova in congiunzione perfetta con Urano nel segno dei Gemelli, un aspetto che accelera reazioni e decisioni prese seguendo l’onda dell’impulso. I cambi di programma possono arrivare all’improvviso, un po’ come quei temporali estivi che spuntano dal nulla proprio quando abbiamo appena steso l'asciugamano al sole. Venere nel segno del Leone, dove da qualche giorno transita anche Giove, scalda l’atmosfera e amplifica il desiderio di esporsi e vivere tutto con grande entusiasmo, soprattutto per Leone, Bilancia, Ariete e Gemelli. Il segno fortunato del weekend è il Leone, mentre quello sfortunato il Sagittario.

Ariete

Sabato: sei tutto un fuoco di passione, mentre il cervello lo lasci direttamente sul comodino prima di uscire. La cosa bizzarra è che non te ne importa granché, perché sei troppo preso tra guêpière e completini sexy da sfoggiare. Domenica: l’energia resta talmente alta che riesci a far arrossire anche chi, di scene piccanti, pensava ormai di averne già viste abbastanza.

Amore: aiuti tutti.

Fortuna: meglio fare le cose abituali.

Il consiglio del weekend: cerca di rimanere concentrato, senza lasciarti portare fuori strada dalle tentazioni.

Voto: 7 e mezzo

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Toro

Sabato: hai la sensazione che gli altri non afferrino bene quello che provi, ma forse il punto è che nemmeno tu lo hai ancora così ben chiaro. Quando c’è da organizzare qualcosa sei impeccabile e in grado di tenere la situazione sotto controllo, ma appena si entra nel territorio dei sentimenti vai totalmente nel pallone. Domenica: con Mercurio a favore ti leggi ogni manuale d’istruzioni possibile, ma quando si parla di faccende di cuore non ci sono suggerimenti che tengano.

Amore: tormentato.

Fortuna: quando prendi le decisione con leggerezza.

Il consiglio del weekend: concediti del tempo in solitudine per coltivare i tuoi hobby.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Sabato: eccovi qui, pronti a sfoggiare tutto il vostro fascino come chi, dopo un anno di palestra intensissima e sudatissima, finalmente non vede l’ora di mostrare al mondo le nuove chiappette sotto il bikini. Domenica: la Luna in quadratura, prova a tenervi sulle vostre, ma voi fate spallucce e ve ne fregate bellamente.

Amore: preferite puntare sull’amicizia.

Fortuna: nella praticità.

Il consiglio del weekend: valutate ogni proposta osè.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Sabato: testolina e cuoricino viaggiano all’unisono, pieni di progetti, sogni e idee pronti a prendere forma. Complici questa bella Luna e Mercurio nel segno, seppur retrogrado, riesci anche a dare una direzione concreta a tutto quello che desideri. Domenica: che si tratti di un planning lavorativo o matrimoniale poco importa. L’importante è che ogni scelta ti porti verso la tua personalissima idea di felicità.

Amore: ti senti portato.

Fortuna: ti affidi alla scienza.

Il consiglio del weekend: fissa degli obiettivi e premiati al loro raggiungimento.

Voto: 8

Leone

Sabato: le cose non potrebbero andare meglio di così e tu ti muovi con un’irresistibile aura di bontà e dolcezza. Piaci proprio a tutti come un gelato fresco in queste giornate calde e, proprio come una maxi coppetta panna e cioccolato, riesci a far tornare il buonumore a chiunque abbia a che fare con te. Domenica: la dolcezza resta, ma con Marte a favore cambia gusto. Dietro tutta questa bontà, infatti, si nasconde anche un certo languorino piccantino.

Amore: tantissimo e per tutti.

Fortuna: ti senti bene nel cuore e nel corpo.

Il consiglio del weekend: scrivi messaggi d’amore, anche anonimi.

Voto: 8 +

Vergine

Sabato: Di quello che succede attorno a te ti importa davvero poco, perché sei concentrata su un unico obiettivo, tenere la tua testolina informata, allenata e sempre sul pezzo. E per una come te, talmente cerebrale da entusiasmarsi davanti a un pensiero ben spiegato, questa potrebbe assomigliare molto alla felicità. Domenica: con la Luna storta, quando si parla di coccole ed effusioni diventi selettiva come davanti allo scaffale delle novità in libreria.

Amore: punta su qualcosa di diverso.

Fortuna: ti senti sfinita.

Il consiglio del weekend: un lettino su cui prendere il sole è l’idea migliore che tu possa avere.

Voto:5

Bilancia

Sabato: oggi iniziano i saldi e una come te non poteva certo farsi trovare impreparata. Data segnata sul calendario con il pennarello rosso da settimane, sveglia puntata all’alba e alle otto del mattino sei già lì, agguerrita davanti al primo negozio. Domenica: Mercurio a sfavore ti fa perdere un po’ il senso della misura. Dopo l’entusiasmo del sabato, rischi di ritrovarti con il portafoglio alleggerito e qualche acquisto molto più impulsivo del previsto.

Amore: hai bisogno di contatto fisico.

Fortuna: ti senti supersexy.

Il consiglio del weekend: con i gesti esprimi il meglio di te.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Sabato: la pazienza non è sicuramente tra le tue principali doti e con questa Venere in quadratura lo dimostri apertamente. Dovresti invece provare a inventarti alternative creative per usare meglio quel tempo che ti sembra sprecato. Domenica: vuoi tutto e subito… tranne gli abbracci. Ma per quello, ovviamente, dai la colpa al caldo.

Amore: hai bisogno di conforto.

Fortuna: senti che scarseggia.

Il consiglio del weekend: organizza una gita culturale in una città d’arte.

Voto: 6 +

Sagittario

Sabato: Hai voglia di goderti tutti i piaceri possibili, compresi quelli culinari. Peccato per questa Luna di traverso, che rischia di farti cercare conforto più nelle schifezze nascoste in dispensa che nella vera qualità di quello che hai nel piatto. Domenica: Marte in opposizione ti rallenta ma rimani nei paraggi della dispensa.

Amore: confuso.

Fortuna: vorresti che tutto si risolvesse con uno schiocco di dita.

Il consiglio del weekend: non è il momento di badare ai muscoli!

Voto: 6 –

Capricorno

Sabato: con Mercurio in opposizione, la logica e il ragionamento non ti vengono proprio in aiuto. Per questo potresti sentire il bisogno di affidarti a qualcosa di più profondo e sottile, lasciando spazio a quel tuo lato mistico che di solito tieni ben nascosto e salvaguardato. Domenica: la Luna ti aiuta a coltivare la tua parte più intuitiva, soprattutto quando la logica non riesce a darti tutte le risposte che cerchi.

Amore: deve dimostrarti serietà e rispetto.

Fortuna: quando puoi dimostrarla dati alla mano.

Il consiglio del weekend: sei decisamente troppo serio.

Voto: 6

Acquario

Sabato: Venere ancora fermamente in opposizione al tuo Sole ti rende simpatico come il controllore che ti becca con il telefono scarico e il biglietto solo digitale. Il tuo livello di pazienza è bassissimo e chi ti sta intorno farebbe bene a non testarlo troppo. Domenica: hai la sensazione di dover sistemare qualcosa con una certa premura, ma i modi carini non sono esattamente il tuo punto forte.

Amore: magari un’altra volta.

Fortuna: ti senti energico.

Il consiglio del weekend: fai l’abbonamento ad una rivista di viaggi.

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Sabato: l’amore, quello tenero e puro, resta l’essenza della vostra vita. Vi piace dedicarvi esclusivamente alle persone della vostra strettissima cerchia di affetti, quelle per cui siete disposti a usare anche le poche energie rimaste con Marte in quadratura. Domenica: con la Luna nel vostro segno, il vostro lato più accudente e protettivo torna a farsi sentire fortissimo.Voi si che siete capaci di farci sentire gli altri al sicuro!

Amore: sempre sul pezzo.

Fortuna: trovate sempre le parole giuste.

Il consiglio del weekend: organizzate un picnic romantico.

Voto: 7