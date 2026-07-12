Oroscopo lunedì 13 luglio 2026 di Ginny: emozioni dolci per Cancro e Vergine

Ci avviciniamo alla fase di luna nuova nell’oroscopo di lunedì 13 luglio 2026: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata, segno per segno.

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Ariete

Pensavi che ormai tutte le tue sicurezze fossero ben assodate, anzi dei veri e propri must assoluti. Invece oggi devi ammettere che, se qualcuno non ti osanna più come una rockstar degli anni Settanta, con una Luna storta rischi di perdere un po’ di smalto e di vedere vacillare quelle certezze granitiche. Se fino all’altro giorno ti sentivi esattamente come il mare della Puglia, nominato per il sesto anno consecutivo il più bello d’Italia, ora devi puntare su altre qualità, prima fra tutte la determinazione. Insomma, torna il momento di essere più battagliero e di conquistare con audacia e forza anche il più piccolo passo avanti.

Toro

Ti senti parecchio confortato e rassicurato sulle tue capacità. La Luna a favore oggi è proprio quella pacca sulla spalla di cui avevi bisogno, e ora che anche Venere ti sostiene senti che il tuo destino non ha soltanto un senso, ma addirittura qualcosa di più importante da mostrarti. Ti senti scelto, valorizzato e finalmente visto dalle stelle, esattamente come Blanco, chiamato da Dua Lipa nel cast del Sunny Hill Festival. Non hai nessun motivo per dubitare ancora delle tue capacità: puoi tornare a camminare a testa alta, con quella sicurezza morbida e concreta che ti rende subito più credibile e affascinante.

Gemelli

La vostra anima commerciale è pari a quella dei mercanti del souk di Marrakech: sapete vendere, trattare, sedurre e convincere anche quando la situazione non parte esattamente in discesa. Ora che Venere si è messa in quadratura, ogni cosa di valore va conquistata con grande impegno, e voi di certo ce la mettete tutta. Insomma, mettete in campo i pezzi più importanti che avete tra le vostre carte, proprio come Sotheby’s a New York con “Gus”, uno dei tirannosauri rex più completi e preziosi mai messi all’asta. Anche voi oggi vi presentate con l’aria di chi è pronto a giocarsi tutto per portare a casa un risultato importante.

Cancro

La tua non è soltanto bontà pura e semplice: è una bontà ragionata, profonda, capace di toccare il cuore e di dare un vero senso alla vita. I super transiti di oggi, con la Luna nel tuo segno e anche Venere a favore, ti permettono di fare scelte di vera qualità, quelle che non guardano soltanto al guadagno immediato ma anche al benessere autentico. La pensi esattamente come Guerrino Ricci, storico gestore del Bagno 16 di Riccione, che lavora ancora per passione e offre il suo servizio a prezzi che sembrano appartenere a un’altra epoca. Per te l’equilibrio tra ottenere il giusto e vivere bene è fondamentale, anzi è una ricerca profonda, sincera e assolutamente necessaria.

Leone

Ti metti in campo, sei pronto a giocare e a portare a casa risultati che derivano da impegno, costanza e da quella determinazione che in questo periodo diventa un vero e proprio asset grazie a Marte a favore. Non solo sei determinato, ma ti impegni quotidianamente, proprio come Larissa Iapichino che ha conquistato il nuovo record italiano nel salto in lungo, superando di un centimetro il primato storico della mamma Fiona May. Ecco, è proprio questo il punto: evoluzione, costanza e impegno. Tutto quello che fai con serietà oggi può portarti a guadagnare veri e propri record, magari anche soltanto personali, ma comunque importantissimi per la tua crescita.

Vergine

La stanchezza di quest’ultimo periodo tu la batti a suon di benessere, eleganza e soprattutto grandissima dolcezza ed empatia. Per te non è importante essere la prima in assoluto, ma essere quella più riconoscibile, più amata e più capace di lasciare un segno. Questo è proprio il regalo che ti fanno Venere nel tuo segno e la Luna a favore: uno charme eterno, simile a quello dell’Amerigo Vespucci, attesissima e fotografatissima a New York per il 250º anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America. La tua presenza rende ogni momento speciale, non solo per te, ma anche per tutte le persone che ti stanno intorno. Ricordatelo sempre, soprattutto quando tendi a sottovalutarti.

Bilancia

Troppo romanticismo e, soprattutto, troppe situazioni immaginate, elaborate e ripensate finiscono per farti girare la testa. Tra Mercurio e la Luna decisamente storti, oggi hai bisogno di fatti concreti e non soltanto di moodboard, ispirazioni e messaggi da interpretare. Sei proprio una di quelle persone che probabilmente non ha colto subito il significato nascosto dietro l'abito bianco scelto da Aurora Ramazzotti per il suo matrimonio, ispirato a quello indossato da sua madre. Tu vuoi che tutto sia spiegato chiaramente, che ogni carta venga messa sul tavolo e che nulla venga lasciato all'immaginazione. L'intuito, i rimandi e il dover interpretare continuamente le intenzioni degli altri oggi ti stancano parecchio. Hai bisogno di semplicità, chiarezza e soprattutto di concretezza.

Scorpione

Lo so, ti sei sentito un po' il fanalino di coda dello zodiaco nelle ultime settimane. Oggi, però, finalmente arriva una boccata d'aria fresca che ti permette di tornare sotto i riflettori. Tutto merito di Venere e della Luna a favore, che ti restituiscono quella sensibilità e quel consenso che sembravano essersi completamente dissolti. Ti senti un po' come Ultimo, che a Tor Vergata ha battuto ogni record di pubblico e di incassi, trasformando il suo concerto in un evento destinato a entrare nella storia. Anche tu oggi raccogli risultati che parlano da soli, conferme concrete che nessuno può mettere in discussione. Dopo tanta fatica arriva finalmente il momento di goderti ciò che hai costruito con pazienza.

Sagittario

Poca grazia e ancora meno voglia di metterti sotto pressione. Tra Marte in opposizione e Venere decisamente storta, tutto ciò che parla di movimento, allenamento e grandi imprese oggi non riesce proprio ad affascinarti. Preferisci rifugiarti in perfetto stile goblin mode: divano, copertina, aria condizionata al massimo e zero sensi di colpa. Attenzione però, perché anche i momenti più tranquilli possono diventare l'occasione per rimettere a fuoco nuovi obiettivi. Prendi esempio da Bebe Vio che, costretta a lasciare il suo amatissimo fioretto, ha scelto di reinventarsi debuttando nei 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti di Atletica Paralimpica. Le strade possono cambiare, il traguardo no.

Capricorno

Ci sono situazioni che oggi ti fanno letteralmente girare la testa perché non riesci a comprendere come certe dinamiche possano davvero esistere. Mercurio e la Luna in opposizione ampliano i tuoi dubbi più che offrirti risposte, lasciandoti con la sensazione di osservare un mondo che, almeno per oggi, segue regole completamente diverse dalle tue. Ti vedo già intento a cercare di capire come sia stato possibile che un consigliere comunale di Acquaviva delle Fonti abbia votato mentre si trovava in vacanza a Gardaland. Per te sembrano quelle storie assurde che si leggono nell'ultima pagina delle parole crociate, e invece fanno parte della cronaca. Oggi dovrai semplicemente accettare che non tutto può essere spiegato con la logica.

Acquario

Piano piano sembra proprio che il mondo stia tornando ad assumere una forma decisamente più vicina al tuo modo di vedere le cose. Venere ha finalmente lasciato l'opposizione e tu inizi a ritrovare fiducia e leggerezza. Ti stupisce quanto alcune scelte apparentemente semplici riescano ad aprire prospettive completamente nuove. Un po' come la nuova pista ciclabile della Ghisolfa a Milano, che ha migliorato la vita quotidiana di tantissimi ciclisti, regalando sicurezza e una nuova idea di città. Ecco, anche tu stai entrando in una fase in cui le piccole svolte producono grandi benefici. Le sorprese arrivano, basta concedere loro il tempo di manifestarsi.

Pesci

Attenzione alle scelte che potreste fare in questo momento, perché potrebbero raccogliere un consenso inferiore rispetto a quello che avevate immaginato. Con Venere in opposizione è facile dare qualcosa per scontato oppure aspettarsi che tutti condividano spontaneamente il vostro punto di vista. In realtà questo è il momento ideale per fermarvi un istante, ascoltarvi più profondamente e rimettere in ordine le priorità del cuore. È un po' quello che stanno vivendo tanti tifosi di questo Mondiale, costretti a fare i conti con l'eliminazione di nazionali storiche e amatissime come Italia, Brasile e Germania. Quando vengono meno i punti di riferimento, nasce l'occasione per guardare il panorama da un'altra prospettiva. E voi, con la Luna a favore, avete tutti gli strumenti per riuscirci.