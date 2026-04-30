Oroscopo di maggio 2026 e le previsioni del mese segno per segno: l’amore bacia i Gemelli e poi il Cancro

Le previsioni dell’oroscopo di maggio 2026 per tutti i segni. Sembra che maggio voglia accontentare (quasi) tutti con la Venere che scalda prima i Gemelli e poi il Cancro e Marte che fortifica prima l’Ariete e poi il Toro.

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L'oroscopo del mese di maggio 2026 inizia subito con un'importante Luna piena nel segno dello Scorpione, talmente intensa da essere il simbolo astrologico della vita stessa, dalla nascita alla sua trasformazione.

Mercurio si muove velocemente dall'Ariete al Toro, fino ai Gemelli. Venere e Marte cambiano segno zodiacale quasi lo stesso giorno, tra il 17 e il 18: Venere passa nel segno del Cancro e Marte nel segno del Toro.

Ariete

La prima parte di questo mese di maggio sarà decisamente più divertente per te, caro Ariete, che potrai godere di tutte le energie vitali del tuo carattere e soprattutto di tutte le energie di questo periodo dell'anno, la primavera, che è proprio il tuo preferito. Marte resta nel tuo segno zodiacale e tu continui a essere assolutamente irresistibile, ma anche determinato e coraggioso. Nessun dubbio ti sfiorerà, soprattutto quando si tratta di amore e di relazioni interpersonali. Quando poi, venerdì 17 maggio, Venere si sposta nel segno del Cancro, ti rende un pochino più infastidito quando devi fare delle piccole rinunce a favore delle persone che ami. Non ne hai decisamente voglia.

voto:7

Toro

Dovrai aspettare la seconda parte del mese di maggio per ritrovare tutte le tue energie e soprattutto quella grande capacità di goderti la vita e farti una bella risata, anche quando le cose non sembrano proprio andare come avevi programmato. Ricordati che questi sono gli ultimi due mesi di Giove a favore, che poi si sposterà per darti un po' di fastidio. Fai bene quindi ad accumulare tutte le energie positive che puoi, di modo da ricordarti poi quanto poco valga struggersi soltanto per essere diventati consapevoli che il controllo sulla vita non funziona quasi mai. Marte e Venere, a favore, nella seconda parte del mese, ti fanno ritrovare la voglia di abbandonarti all'amore in ogni momento libero della giornata.

voto: 7

Gemelli

La bella notizia del tuo oroscopo del mese di maggio è che Venere resta nel tuo segno fino al 17. Inoltre, anche Marte, nello stesso periodo, sarà a tuo favore. Quindi puoi divertirti nelle relazioni con le persone che ti stanno intorno, stuzzicandole in modo un po' provocatorio, un po' sexy, decisamente affascinante. Ti piace goderti quella sensazione di leggerezza nel comunicare con le persone che ti stanno intorno, lasciando la tua creatività a briglia sciolta e sentendo che trovi risate, risposte intelligenti e una bella complicità. Divertiti ancora per questo mese, sentendoti sempre meravigliosamente al centro dell'attenzione, soprattutto con il tuo ingegno e la tua voglia curiosa di creare relazioni e contatti.

voto: 8 e mezzo

Cancro

Aspetti ansioso Venere, che arriva nel tuo segno zodiacale a partire dal 18 del mese di maggio. Allora sì che insieme potrete godervi l'ultimo periodo di Giove nel segno. Diciamo che puoi davvero chiudere in bellezza questo anno che ti ha visto protagonista con il pianeta più leggero, coinvolgente, energico e travolgente. Il tuo anno insieme a Giove ti ha fatto riscoprire la bellezza di buttarti nei sentimenti, come da un trampolino in piscina. Insomma, probabilmente arriverai a goderti nella seconda parte del mese di maggio Venere e Marte insieme, a favore, con una maggiore voglia di provare tutte le emozioni che la vita ti mette tra i piedi. La tua tanto amata cautela rassicurante, per il momento, non è più una priorità.

voto: 6 e mezzo

Leone

Nella prima parte del mese continui a goderti Marte e Venere, tutti e due a tuo favore, e ti stai praticamente allenando per accogliere poi Giove, che arriverà nel tuo segno zodiacale alla fine di giugno. Lì avrai proprio la sensazione che qualcuno alzi al massimo il volume della musica e che davvero inizi la festa più divertente. Per adesso vivi la passione. Ti portano questi pianeti, soprattutto in questa stagione, la voglia di provare cose nuove, di divertirti, di lasciarti andare e di abbandonarti anche agli eccessi esibizionisti. Sei davvero incontenibile. La tua risata si riconoscerà anche a decine di metri di distanza e sarà assolutamente contagiosa. In amore, chi ti ha vicino si sente anche pronto per i grandi passi, perché di fianco a te tutto è possibile.

voto: 8

Vergine

Venere ti dà fastidio ancora fino al 17 del mese, ma tu non ti disperi più di tanto. Semplicemente sarai un pochino più guardinga nelle relazioni, nelle confidenze e nelle dolcezze. D'altronde, tu sei un segno zodiacale molto, molto capace. Anzi, proprio bisognoso di passare del tempo in solitudine, in ascolto di ciò che senti. Quindi qualche momento più introverso non ti risulterà certo fastidioso. Anzi, preparati alla seconda parte del mese, nella quale riaffiora la voglia di condividere cose, anche se sempre con le persone che tu ritieni più interessanti. La selettività nei rapporti resta sempre una tua peculiarità.

voto: 6 e mezzo

Bilancia

Tieni duro ancora fino al 18 maggio, con questo Marte proprio in opposizione, che ti rende nervosa, insofferente e molto, ma molto insicura. Per fortuna ti piace che le persone che ami si prendano cura di te e sentirti coccolata in questi giorni ti fa decisamente bene. Certo, non ci si aspetta da te delle prese di posizione, delle proposte di iniziativa o delle ventate di passione improvvisa, perché il massimo del tuo amore lo dimostrerai appoggiando la testolina stanca sulla spalla di chi ti fa stare bene. Anzi, consiglio a chi ti ama di non sottovalutare questi momenti di tenerezza, che poi si dissolveranno non appena Venere passerà nel segno del Cancro, il 17 maggio. A quel punto vorrai soltanto startene per i fatti tuoi, da sola. Se possibile, su di una barca in mezzo al mare.

voto: 5 e mezzo

Scorpione

La prima metà del mese di maggio continua a scivolare via tranquilla, come una biciclettata della domenica mattina in pianura. Hai l'impressione di avere un cervello vivace, anche se un po' provocatorio e pungente, e il tuo charme non desiste nemmeno di un passo. C'è anche la Luna piena proprio nel tuo segno zodiacale, che ti rende ancora più saggio e soprattutto più intrigante. Occhio, però, perché il 18 del mese Marte passa proprio in opposizione e, in compenso, Venere ti rende più dolce. Certo, non ti sentirai proprio lo Scorpione doc che descrivi nella biografia di Tinder, ma di sicuro potrai amplificare la tua meravigliosa capacità di saper consolare e incoraggiare le persone alla grande. È spesso sottovalutata questa capacità, ma in realtà ti crea dei legami meravigliosi.

voto: 7

Sagittario

Tieni duro ancora un pochino con questa Venere in opposizione, che ti inibisce qualsiasi momento di dolcezza e tenerezza. Mentre, in compenso, Marte ti dona la voglia di provare tutto quello che ti passa sotto al naso, senza considerare né la tua stanchezza né tantomeno il tempo concreto dell'agenda. Nell'ultima parte del mese, poi, avrai la sensazione di aver esaurito tutte le tue energie intellettuali e di aver bisogno di ricariche. Quindi ti terrai volentieri in disparte, tranquillamente sdraiato a bordo piscina con un buon libro o un podcast culturale. Per fortuna, quindi, si placheranno un po' le voglie da protagonista.

voto: 7

Capricorno

Per la prima parte del mese di maggio sarai ancora decisamente intrattabile, ma più che intrattabile, per colpa di Marte a sfavore, sarà proprio la sensazione di dover rallentare, di dover crescere e cambiare qualcosa nella tua routine quotidiana e nella modalità di affrontare tutte le sfide che la vita ogni giorno ti mette tra i piedi. È proprio una revisione nel profondo quella che ti chiedono i pianeti in questo periodo. Per fortuna, prima ci sarà Mercurio a favore, che ti permette di far girare il cervello molto velocemente anche in zone che di solito ignori, e poi, a favore, arriverà proprio Marte, che ti rimette in sesto. La sensazione, però, nell'ultima parte del mese sarà quella di non riuscire mai in questo periodo a raggiungere un equilibrio totale, perché Venere, a quel punto, in opposizione, ti rende allergico alla vita sociale.

voto: 5 e mezzo

Acquario

La prima parte del mese ti vede un vivace protagonista, e tu non ti farai certo pregare per proporre delle situazioni divertenti, sia con gli amici sia in ufficio. Se ci sei tu, siamo sicuri che qualsiasi cosa andrà benissimo, dalla riunione col capo fino alla grande convention aziendale. Ci rassicuri, ma soprattutto ci stimoli continuamente, e non te ne saremo mai grati abbastanza. Poi, nell'ultima parte del mese di maggio, avrai bisogno di riprenderti i tuoi spazi per ricaricarti, soprattutto per colpa di Marte a sfavore, che ti chiede di dedicarti a te stesso come faresti con il tuo cucciolo di labrador con l'otite.

voto: 7 e mezzo

Pesci

Questa Venere in opposizione non ti piace proprio per niente, ma dovrai tenertela fino al 17 del mese di maggio. Ti rende insofferente e non potrai nemmeno dare la colpa al caldo. Quando sei sola, vorresti stare in compagnia; quando sei in compagnia, non vedi l'ora di tornartene sotto le coperte a leggerti il tuo libro in santa pace. Per fortuna, le cose migliorano decisamente nell'ultima parte del mese, sia dal punto di vista sentimentale sia dal punto di vista erotico. Direi che la tua dolce metà può riscattare qualche notte di fuoco e tu farti così perdonare dall'essere stata evidentemente scorbutica.

voto: 6