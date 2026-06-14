L’oroscopo di lunedì 15 giugno 2026: Gemelli e Bilancia si aprono all’estate

Con la Luna nuova in Gemelli e Venere in Ariete nell’oroscopo di lunedì 15 giugno 2026, i pensieri e i progetti si fanno coraggiosi e avanguardisti.

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Ariete

Sarà la Luna Nuova o forse Venere a favore, fatto sta che inizi finalmente a intravedere il traguardo di situazioni e progetti che fino a poco tempo fa sembravano interminabili. Hai la sensazione che qualcosa si stia completando e che il lavoro svolto negli ultimi mesi stia finalmente trovando una forma definitiva. L'immagine che meglio rappresenta questo momento è la grande festa celebrata a Barcellona per il completamento dell'ultima torre della Sagrada Familia, impreziosita dall'intervento dell'artista italiano Andrea Mastrovito. Dopo tanta attesa, arriva il momento di osservare il risultato finale e concedersi una meritata soddisfazione.

Toro

Facile iniziare a sentire qualche piccolo calo di energia, anche se continui a rimanere saldamente sulla cresta dell'onda. Venere entra in quadratura e inizia a mostrarti quale potrebbe essere il trend dell'estate, soprattutto considerando che presto sarà raggiunta anche da Giove. Per il momento, però, hai ancora dalla tua parte Marte nel segno e Mercurio favorevole, due alleati preziosissimi che ti permettono di restare protagonista. Sei sempre molto richiesto e al centro dell'attenzione, ma proprio per questo devi imparare a gestire bene le energie. Potresti ritrovarti nella stessa situazione del presidente Trump che si addormenta durante una seduta ufficiale mentre si discute di temi importantissimi come l’utilizzo delle risorse fossili. Ecco, il rischio è quello di arrivare stanco proprio quando servirebbe la massima presenza.

Gemelli

Miei cari, è arrivato il momento di mettere ordine tra idee, desideri e programmi futuri. La Luna Nuova nel vostro segno accende una straordinaria capacità organizzativa e vi invita a guardare avanti con maggiore consapevolezza. Non si tratta soltanto di curiosità o voglia di esplorare nuove strade, ma della necessità concreta di pianificare il futuro. Vi muovete esattamente come Stefano De Martino, già al lavoro sul prossimo Festival di Sanremo con date, eventi e progetti ben definiti. Voi oggi avete la stessa capacità di vedere lontano e di costruire una strategia precisa. È il momento ideale per fissare obiettivi e dare una struttura alle vostre ambizioni.

Cancro

L'eredità più importante che lasci alle persone che ti circondano è la tua straordinaria intelligenza emotiva. Mercurio continua a transitare nel tuo segno e valorizza quel mondo fatto di empatia, sensibilità e comprensione profonda che ti appartiene da sempre. Hai la rara capacità di entrare in sintonia con gli altri e di lasciare un segno duraturo nel loro cuore. L'immagine perfetta è quella del professore di Bari che, andando in pensione, è stato salutato dai suoi studenti con una scena ispirata all'Attimo Fuggente, tra applausi e il celebre "O capitano! Mio capitano!". Anche tu riesci a creare questo tipo di legame. Chi ti incontra difficilmente ti dimentica.

Leone

Per te inizia ufficialmente una delle stagioni più luminose dell'anno. Venere è arrivata nel tuo segno e oggi riceve anche il sostegno di una Luna favorevole che amplifica fascino, sicurezza e voglia di mostrarti al mondo. Ti senti perfettamente a tuo agio sotto i riflettori e hai tutta l'intenzione di sfruttare questa energia. L'ambiente ideale è il Royal Ascot, che si svolge proprio in questo periodo dell’anno, l'evento più elegante e fotografato dell'aristocrazia inglese, dove cappelli, abiti e dettagli diventano leggenda. Hai quell'aura da protagonista assoluto. Non passi inosservato e, soprattutto, non hai alcuna intenzione di farlo.

Vergine

A volte anche le decisioni più ragionevoli e apparentemente corrette non riescono a mettere tutti d'accordo. E tu oggi lo percepisci perfettamente a causa di una Luna Nuova particolarmente storta. Potresti ritrovarti nella stessa situazione della Regione Emilia-Romagna che, modificando il calendario scolastico, si è trovata a dover gestire le proteste dei balneari. Una scelta sensata sulla carta può comunque generare malcontento. Per questo motivo devi accettare che non sempre sarà possibile soddisfare tutti. Mercurio a favore ti rende lucida e razionale, ma non può garantirti l'approvazione universale.

Bilancia

Questo è uno di quei momenti in cui senti chiaramente di essere in fase di risalita. Non ci sono dubbi: grazie a Venere e alla Luna a favore ritrovi fiducia, sicurezza e una maggiore serenità nelle tue scelte. Dopo settimane in cui tutto sembrava più complicato del necessario, adesso riesci finalmente a vedere una direzione. Attenzione però a non pretendere subito risultati clamorosi. Non è ancora il momento di trasformarti in Taylor Swift, incoronata la donna più ricca di sempre. Per ora ti basta rimettere in moto quei progetti che si erano addormentati mentre Mercurio continuava a metterti i bastoni tra le ruote. Tutto procede lentamente, ma finalmente nella direzione giusta.

Scorpione

Ti vedo già arrossire leggendo la notizia della famigerata stanza proibita scoperta a Milano, uno spazio dedicato al mondo sadomaso che pare essere frequentatissimo e che si trova addirittura a pochi passi da una stazione della metropolitana. Ecco, la tua reazione stupisce prima di tutto te stesso. Con Venere in quadratura e Marte in opposizione, infatti, tutta quella componente provocatoria, intensa e trasgressiva che normalmente ti appartiene sembra essersi momentaneamente addormentata. Sei molto più prudente del solito, quasi timido in certi contesti. Una versione decisamente insolita per uno come te, che ama sorprendere e scuotere gli altri. Ma anche questo momento ha il suo significato: ti permette di osservare le emozioni da una prospettiva completamente nuova.

Sagittario

C'è un concetto importantissimo da tenere bene a mente oggi. Con la Luna Nuova in opposizione e Venere a favore, la vita ti sta insegnando che nei momenti più complicati bisogna imparare a cercare ciò che illumina il percorso invece di fissarsi soltanto su ciò che manca. Un recente studio ha evidenziato come gli spettacoli teatrali possano diventare un vero antidolorifico naturale contro l'ansia, tanto che in Toscana è nata perfino una forma di prescrizione sociale basata proprio su queste attività culturali. Ecco, il tuo compito è esattamente questo: allenarti a guardare il lato più luminoso delle cose senza negare le difficoltà.

Capricorno

Festeggi il graduale allontanamento di quei pianeti che negli ultimi tempi hanno reso tutto più complicato. L'atmosfera ricorda l'ovazione ricevuta da Robert De Niro al Tribeca Film Festival di New York quando ha pronunciato la storica battuta di Taxi Driver per celebrare i cinquant'anni del film. Venere ha smesso di contrastarti e questo alleggerisce notevolmente il tuo stato emotivo. Adesso puoi recuperare energia, forza fisica e determinazione. Ritorna una versione di te più autentica, concreta e combattiva. Una versione forse meno diplomatica, ma sicuramente più efficace.

Acquario

L'attenzione oggi potrebbe fare acqua da tutte le parti. Non perché ti manchino competenze o capacità, ma semplicemente perché Marte e Venere continuano a rendere il quotidiano più caotico del previsto. Potresti vivere situazioni simili a quella accaduta al Ministero della Cultura che si è lasciato sfuggire un'importante opera d'arte per aver trascritto in modo errato una data. Un piccolo errore che ha avuto conseguenze decisamente importanti. Per fortuna una Luna più giocosa ti aiuta a non drammatizzare e a prendere tutto con maggiore leggerezza. In fondo sbagliare capita a chiunque e oggi la tua vera forza sarà proprio quella di saper sorridere anche delle piccole distrazioni.

Pesci

È davvero inutile prendersela troppo per una Luna Nuova storta quando avete dalla vostra parte una delle qualità più preziose dello zodiaco: la capacità di trovare soluzioni anche dove gli altri vedono soltanto problemi. Con Mercurio a favore riuscite sempre a rielaborare gli ostacoli e a trasformarli in nuove opportunità. Certo, all'inizio potreste sbuffare un po', ma poi vi basta schioccare le dita per cambiare prospettiva. Prendete esempio dai dodici professori che hanno noleggiato un gommone da Procida per raggiungere Ischia e tenere lezione nonostante il traghetto in avaria. Ecco, voi funzionate esattamente così: quando qualcosa non va come previsto, trovate una strada alternativa. E spesso anche più interessante di quella iniziale.