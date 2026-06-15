Ira, Usa e Teheran annunciano accordo di pace, Trump: “Senza intesa sul nucleare la guerra riprende”, news in diretta

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, lunedì 15 giugno, in tempo reale. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo che "porterà pace e sicurezza nell'intera regione". Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che secondo Teheran dovrebbe mettere immediatamente fine al conflitto. Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere sulla gestione dello Stretto di Hormuz, la guerra in Libano e soprattutto il programma nucleare iraniano.
Ben Gvir: "L'accordo Usa-Iran non è vincolante per Israele"
L'accordo di Trump per porre fine alla guerra con l'Iran "non vincola Israele" che è "una nazione indipendente e sovrana" e "non è subordinata agli Stati Uniti". A dirlo è il ministro per la sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, che in un lungo post su X ricorda come il dovere dell'esecutivo sia "di garantire la sicurezza agli ebrei nella terra d'Israele". "Ogni volta che ci siamo arresi alla pressione internazionale a scapito della sicurezza di Israele, abbiamo pagato un prezzo in sangue con gli interessi. Lo è stato negli Accordi di Oslo, lo è stato nell'accordo in Libano nel 2006, e lo è stato in tutto il periodo di contenimento a Gaza che ci è esploso in faccia".
Ben Gvir sottolinea di "amare gli Stati Uniti" e di essere "grato al presidente Trump" e "tuttavia, lo Stato di Israele non è una repubblica delle banane". "La mia posizione è chiara: non siamo parte di questo accordo che non tutela la nostra sicurezza, e non ci vincola in alcun modo" continua il ministro, "Non dobbiamo compromettere su meno dello smantellamento di Hezbollah, non dobbiamo ritirarci da nessun territorio conquistato e ripulito dalle nostre forze dalle infrastrutture terroristiche, non dobbiamo tornare a una situazione in cui migliaia di terroristi siedono sulle recinzioni degli insediamenti del Nord, e certamente non dobbiamo tacere nemmeno per un momento di fronte a un fuoco diretto contro lo Stato di Israele".
Trump: "Non mi è mai importato del cambio di regime in Iran"
Trump non è affatto preoccupato per un eventuale cambio di regime in Iran. "Per quanto riguarda il cambio di regime, non mi è mai importato. Questa è la terza leadership con cui abbiamo a che fare, ed è la piu' razionale finora", ha detto al Wall Street Journal.
Guterres (ONU): "Accordo Usa-Iran passo cruciale verso la pace in Medio Oriente"
Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha accolto con favore l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che prevede la fine delle ostilità e la riapertura dello Stretto di Hormuz, definendolo "un passo cruciale" verso la pace in Medio Oriente. "Si tratta di un passo cruciale verso una soluzione pacifica del conflitto", ha affermato Guterres in una nota, ringraziando diversi Paesi per il ruolo svolto nella mediazione, tra cui il Pakistan.
Lo storico Omer Bartov: "Europa complice del genocidio, deve imporre subito sanzioni contro Israele"
"Europa complice del genocidio a Gaza, deve intervenire per fermare la deriva", dice a Fanpage.it Omer Bartov, autorità mondiale su Olocausto e genocidio. L’accademico israeliano denuncia il "nazionalismo religioso al potere". E afferma: "Criticare lo Stato ebraico non è antisemitismo".
Iran: "Abbiamo umiliato Usa e Israele, non possono che arrendersi"
Le forze armate iraniane hanno dichiarato di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele durante la guerra contro la Repubblica islamica, in seguito all'annuncio di un memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. L'Iran "ha imposto la sua volontà divina e ferrea sui suoi umiliati nemici americani e sionisti. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi", ha affermato lo Stato maggiore iraniano in un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato.
Trump al New York Times: "Senza accordo sul nucleare la guerra riprenderà"
Qualora l'Iran non dovesse raggiungere un accordo nucleare definitivo con gli Usa, un processo che inizierà venerdì in Svizzera, Donald Trump ha minacciato di riprendere gli attacchi militari contro Teheran o di fare degli Stati Uniti "i custodi del Medio Oriente" in cambio del 20% dei ricavi della regione". Lo ha detto il tycoon in una conversazione telefonica di 28 minuti con il New York Times. Trump ha aggiunto che l'Iran avrebbe garantito, in ultima analisi, uno Stretto di Hormuz "permanentemente libero da pedaggi", sostenendo di aver salvato Israele dall'annientamento nucleare, malgrado le obiezioni del premier Netanyahu.